Vídeo de moradora brincando com sinalização 'PARE fora do lugar' viraliza em MS

Vendedora disse que não esperava tamanha repercussão de um momento que serviu como crítica construtiva à prefeitura

Alison Silva

Alison Silva

04/10/2025 - 17h15
O que era pra ser apenas uma brincadeira virou sucesso nas redes sociais da coxinense Karoline Macedo, de 29 anos, que aproveitou o burburinho em torno das sinalizações de “PARE” pintadas longe dos cruzamentos e gravou um vídeo bem-humorado sobre o fato que se tornou o falatório da semana em Coxim, a 253 km de Campo Grande. 

A gravação, feita próximo à Mercearia Alencar, onde o asfalto, segundo ela, é novo, entretanto, a sinalização de “PARE”, que em teoria deveriam estar nos cruzamentos, estão no meio da via, o que chamou atenção da atedente de uma loja de produtos naturais. 

“Na verdade foi uma brincadeira que acabou viralizando. Eu estava trabalhando e pensei: dá pra fazer um vídeo na zueira. Meu esposo perguntou se eu não faria um nessa sinalização… e deu certo!”, contou Karoline ao Correio do Estado. 

Segundo ela, o momento foi de total descontração que acabou repercutindo muito mais do que imaginava. "Foi um momento de observação que eu resolvi gravar o vídeo e não esperava toda essa repercução, foi uma crítica construtiva que eu fiz e que acabou repercutindo mais do que eu imaginava", disse à reportagem.

Até a tarde deste sábado (4), o vídeo já conta com mais de 10 mil comentários nas redes sociais da jovem. Veja: 

Cabe destacar que as obras fazem parte de uma emenda de R$ 9,5 milhões do Ministério das Cidades, destinada à drenagem e pavimentação asfáltica em várias ruas do município. Desde o início da fase de sinalização, moradores vêm relatando erros nas marcações, que viraram motivo de piadas e memes locais.

“Estou nessa pegada de fazer vídeos e aproveitar. A intenção nunca foi atingir ninguém, só brincar com a situação mesmo.” No fim das contas, o “PARE” fora do lugar acabou abrindo espaço para boas risadas e para mais um fenômeno viral nas redes sul-mato-grossenses.

A reportagem entrou em contato com o prefeito Edilson Magro (PP) para entender um pouco mais sobre a situação, contudo não obteve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto. 

Cidades

Usina de etanol leva multa de R$ 12 mi por mega incêndio em canavial

Além da punição financeira, a Adecoagro deverá apresentar ao órgão ambiental estadual um Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) para restauração do bioma danificado

04/10/2025 12h30

Fogo que se alastrou por mais de 1400 hectares teve início em uma pane elétrica na colheitadeira

Fogo que se alastrou por mais de 1400 hectares teve início em uma pane elétrica na colheitadeira Reprodução

Um incêndio de grandes proporções em um canavial, que provocou pânico e correria no município de Angélica, na região sul de Mato Grosso do Sul, resultou em uma multa milionária aplicada à usina responsável pela área. A empresa Adecoagro, que desde 2008 produz etanol no município, foi autuada pela Polícia Militar Ambiental (PMA) em R$ 12 milhões por crime ambiental.

O fogo começou na manhã do dia 23 de agosto e só foi controlado cerca de 12 horas depois, após devastar uma área superior a 1,4 mil hectares. De acordo com a PMA, as chamas tiveram início em uma máquina utilizada na colheita de cana na Fazenda Ouro Verde e se espalharam rapidamente devido à forte ventania que atingia a região naquele dia.

No total, foram consumidos 1.464 hectares, sendo 1.401 hectares de lavouras de cana e pastagens e 63 hectares de vegetação nativa, incluindo Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL), tanto da fazenda quanto de propriedades vizinhas.

O cálculo da multa levou em consideração o tipo de vegetação atingida, sendo R$ 3 mil por hectare de cultivo e pastagem, R$ 10 mil por hectare de vegetação nativa e R$ 5 mil por hectare de floresta cultivada. Além da penalidade financeira, a Adecoagro deverá apresentar ao órgão ambiental estadual um Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) para restauração do bioma danificado.

Durante o incêndio, o cenário foi de desespero. Produtores rurais da região precisaram remanejar seus rebanhos bovinos e abandonar chácaras diante do risco de que as chamas atingissem imóveis e animais. O combate ao fogo mobilizou dezenas de brigadistas da usina, além de empresas locais e produtores rurais, que trabalharam na formação de aceiros e no resfriamento da área atingida.

A Adecoagro, multinacional do setor sucroenergético, mantém duas unidades industriais em Mato Grosso do Sul (uma em Angélica e outra em Ivinhema) e processa a cana-de-açúcar de mais de 70 mil hectares cultivados na região. A planta de Angélica tem capacidade de moer 5,6 milhões de toneladas de cana por safra, produzindo etanol, açúcar e energia elétrica a partir do bagaço.

*Colaborou Neri Kaspary

coincidência?

Após ativação de megafábrica de celulose, plantas aquáticas invadem lago

Lago da Hidrelétrica de Mimoso tem 54 anos e a rápida proliferação das plantas ocorre há menos de um ano. Fábrica foi ativada em julho de 2024

04/10/2025 12h15

Imagem mostra como ficou a parte final do lago de 1,5 mil hectares da hidrelétrica da usina de Mimoso

Imagem mostra como ficou a parte final do lago de 1,5 mil hectares da hidrelétrica da usina de Mimoso Montagem

Há 54 anos, quando foram fechadas as comportas da hidrelétrica de Mimoso, no Rio Pardo, no município de Ribas do Rio Pardo, formou-se um lago de 1.540 hectares, que se estende por quase 40 quilômetros rio acima. De alguns meses para cá, porém, um fenômeno nunca antes visto tem assustado proprietários da região. Boa parte deste imenso lago está tomado por plantas aquáticas. 

Proprietários de imóveis da região ouvidos pelo Correio do Estado não escondem seu espanto com a rapidez com que estas plantas se desenvolveram nos últimos meses. Nestas décadas todas nunca foi visto nada parecido e de uma hora para outra o gigantes lago praticamente sumiu, relata um deles.

Para efeito de comparação sobre o tamanho do lago e da grande quantidade de plantas, o Lago do Amor, em Campo Grande, tem em torno de 7 hectares. Ou seja, o lago de Mimoso equivale a cerca de 220 Lagos do Amor.

Embora não exista laudo apontando as causas do problema, técnicos do Imasul que percorreram a região nas últimas duas semanas admitiram a possibilidade de o crescimento destas plantas aquáticas ter ligação com o despejo de dejetos da fábrica de celulose da Suzano no Rio Pardo. 

A represa fica a cerca de 40 quilômetros rio abaixo do local onde está a fábrica de celulose. Na megafábica, a maior do mundo, foram investidos R$ 22,3 bilhões e são produzidas 2,55 milhões de toneladas de celulose por ano.

Toda a água utilizada pela fábrica é retirada do Rio Pardo e os rejeitos são novamente despejados no leito, que é represado alguns quilômetros abaixo. 

A estação de tratamento de esgoto da fábrica tem capacidade para 9,5 mil metros cúbicos por hora (9,5 milhões de litros). Ou seja, diariamente a fábrica capta em torno de 200 milhões de litros de água e 90% disso é devolvido para o rio depois do processo de branqueamento da fibra de madeira. 

O volume de água utilizado na fábrica equivale a cerca de 70% de toda a água tratada distribuída em Campo Grande diariamente. Quer dizer, a fábrica da Suzano produz quase o mesmo tanto de esgoto que todos os 900 mil habitantes de Campo Grande juntos.

Por conta da necessidade do uso de grandes volumes de água, todas as fábricas de celulose são construídas às margens de grandes rios. A unidade da Arauco, em Inocência, que vai utilizar 250 milhões de litros de água por dia, está sendo erguida às margens do Rio Sucuriu. As unidades da Suzano e da Eldorado, em Três Lagoas, estão às margens do Rio Paraná. A de Bataguassu, da Bracell, ficará às margens do Rio Paraná.

Na concessão do licenciamento da Suzano em Ribas do Rio Pardo, a empresa garantiu que  trataria os efluentes para evitar contaminação da água. A própria empresa explica que faz a captação abaixo do local onde ocorre o despejo dos dejetos para demonstrar que estes rejeitos estão corretamente filtrados e purificados antes de serem despejados no Rio Pardo.

A fábrica está oficialmente em operação desde julho de 2024. Coincidência ou não, a proliferação acelerada das aquáticas começou depois desta data, relatam proprietários de imóveis que costumavam utilizar o lago para esportes aquáticos e que agora estão impedidos de fazê-lo.

Dezenas de famílias investiram em casas de campo às margens do lago ao longo das últimas três décadas. Em vídeo que pode ser visto abaixo, um destes proprietários faz um apelo às autoridades para que providências sejam adotadas (veja o vídeo).

VISTORIA

Técnicos do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) que percorreram ranchos e fazendas da região nas últimas semanas relataram aos moradores que não descartaram a possibilidade de as plantas serem uma consequência do despejo deste esgoto da fábrica, já que ele é rico em nutrientes (principalmente fósforo) que facilitam o crescimento desta vegetação.

Porém, segundo os proprietários, estes mesmos técnicos também destacaram que o rápido assoreamento do lago, que não tem elo direto com a fábrica da Suzano, pode ser outro fator determinante para explicar o fenômeno da proliferação acelerada das plantas. 

E, se existe assoreamento, explicaram os técnicos do Imasul aos proprietários, é sinal de que existem atividades agrícolas rio acima que não existiam anos antes. E, estas atividades agrícolas, explicaram, provavelmente utilizam uma série de fertilizantes, os quais também podem estar causando o fenômeno da multiplicação das plantas. 

Porém, estas atividades agrícolas também estão, em sua maioria, diretamente ligadas à produção de eucaliptos e de celulose que tomou conta da região nos últimos anos. 

Segundo Andrei Luiz, morador de Ribas do Rio Pardo, as plantas tomaram conta de pelo menos 20 quilômetros do lago. Elas se concentram principalmente no pé da barragem, mas quase toda a represa está tomada, destaca ele. 

Elas podem ser vistas desde a foz do rio São Félix, um dos afluentes do Rio Pardo que deságua no rio maior em torno de 20 quilômetros acima do local onde estão instaladas as turbinas com capacidade para gerar 29,5 MW de energia elétrica. 

Dependendo da velocidade e da direção dos ventos, estas plantas se deslocam de um local para outro, mas o fenômeno é assustador e preocupante o tempo todo em praticamente todo o lago. 

Ao todo, o lago tem 37 quilômetros de extensão e capacidade para represar 71,6 bilhões de litros de água, conforme previsão feita à época da inauguração da Usina Mimoso, em 1971. Por conta do assoreamento, porém, este volume de água é bem menor atualmente. 

O grande volume de plantas ameaça até mesmo o funcionamento da hidrelétrica. Conforme nota divulgada na quinta-feira (2) pelos controladores da usina, a empresa recebeu autorização do Imasul para aumentar a vazão de água em seu reservatório para que parte destas plantas seja levada pela correnteza rio abaixo.

Em nota, a empresa responsável pela hidrelétrica, informou que a usina deverá executar a liberação controlada de água para dispersar as plantas acumuladas no reservatório e preservar tanto a operação da usina quanto o equilíbrio do ecossistema local. 

A reportagem do Correio do Estado procurou a acessoria da Suzano na manhã deste sábado, mas não conseguiu contato. 

Confira o antes e depois

 

 

 

