VÍDEO: discussão em bar acaba com homem morto a facadas em Campo Grande

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante após matar outro com golpe de faca, no "Bar do Anízio", na região do Núcleo Industrial (Indubrasil). O rapaz foi autuado pelo crime de homicídio qualificado, em razão do recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil.
Por volta das 22h30, a equipe do Grupo de Operações e Investigações (GOI) foi acionada para atendimento de ocorrência de homicídio nas dependências do “Bar do Anízio”.
Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento mostram que o criminoso se aproxima da mesa onde estava a vítima e sua esposa, e passa a ingerir bebida alcoólica com o casal. Após breve período, uma discussão entre os homens é iniciada, sendo momentaneamente contida pelo proprietário do local. Logo após, o suspeito deixa o estabelecimento.
Minutos depois, ele retornou, voltou a se sentar à mesa e, de forma repentina e inesperada, sacou uma faca e desferiu um golpe na região do tórax da vítima, fugindo pelos fundos do bar logo em seguida.
Com base nas informações e na análise das imagens, os policiais localizaram o autor a aproximadamente um quilômetro do local do crime. Durante a abordagem, foi encontrada em sua posse a faca utilizada na ação criminosa.
Durante o interrogatório, alegou ter agido em legítima defesa, versão esta que se mostra incompatível com as imagens da câmera de segurança.
O criminoso foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da Cepol (Depac-Cepol).