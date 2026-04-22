VÍDEO: discussão em bar acaba com homem morto a facadas em Campo Grande

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Um homem de 33 anos foi preso em flagrante após matar outro com golpe de faca, no "Bar do Anízio", na região do Núcleo Industrial (Indubrasil). O rapaz foi autuado pelo crime de homicídio qualificado, em razão do recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil.

Por volta das 22h30, a equipe do Grupo de Operações e Investigações (GOI) foi acionada para atendimento de ocorrência de homicídio nas dependências do “Bar do Anízio”.

Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento mostram que o criminoso se aproxima da mesa onde estava a vítima e sua esposa, e passa a ingerir bebida alcoólica com o casal. Após breve período, uma discussão entre os homens é iniciada, sendo momentaneamente contida pelo proprietário do local. Logo após, o suspeito deixa o estabelecimento.

Minutos depois, ele retornou, voltou a se sentar à mesa e, de forma repentina e inesperada, sacou uma faca e desferiu um golpe na região do tórax da vítima, fugindo pelos fundos do bar logo em seguida.

Com base nas informações e na análise das imagens, os policiais localizaram o autor a aproximadamente um quilômetro do local do crime. Durante a abordagem, foi encontrada em sua posse a faca utilizada na ação criminosa.

Durante o interrogatório, alegou ter agido em legítima defesa, versão esta que se mostra incompatível com as imagens da câmera de segurança.

O criminoso foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da Cepol (Depac-Cepol).