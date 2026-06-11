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Violência em Campo Grande se iguala à da região de fronteira

Seis pessoas foram assassinadas apenas nos primeiros 10 dias deste mês na Capital, mesmo número registrado nas 44 cidades da faixa de fronteira somadas

Daiany Albuquerque e João Pedro Flores

Daiany Albuquerque e João Pedro Flores

11/06/2026 - 08h00
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O número de assassinatos em Campo Grande nos primeiros 10 dias deste mês chama atenção. Até a manhã de ontem, seis pessoas haviam sido mortas na Capital, violência que já se iguala à registrada em todos os municípios da faixa de fronteira de Mato Grosso do Sul com Paraguai e Bolívia, onde também seis pessoas foram mortas.

Os dados são da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e mostram que, além da faixa de fronteira, as seis mortes já se aproximam da estatística observada durante todo o mês de junho do ano passado, quando sete pessoas foram mortas na Capital.

Além de o fato ser inusitado, já que recorrentemente a região de fronteira é apontada como a mais perigosa de Mato Grosso do Sul e onde estão localizadas as guerras entre as facções criminosas, em busca de domínio e das melhores rotas para transportar maconha e cocaína, a Capital conseguiu igualar o número de casos de 44 municípios, mais da metade dos 79 de Mato Grosso do Sul.

A faixa de fronteira considerada pela Sejusp leva em conta as cidades de Amambai, Anastácio, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.

Na Capital, porém, as mortes recentes apontam crimes relacionados a brigas e acerto de contas.

CASOS

Violência está presente não apenas nas periferias, mas também no centro de Campo GrandeViolência está presente não apenas nas periferias, mas também no centro de Campo Grande - Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Entre a noite de terça-feira e a madrugada de ontem dois homens foram mortos em Campo Grande. O primeiro crime ocorreu no Jardim Tijuca e, durante a madrugada, o outro ocorreu no Jardim Noroeste.

De acordo com o boletim de ocorrência, o primeiro óbito registrado foi de Jonny Santana Souza, de 40 anos.

O caso foi registrado como homicídio qualificado, porém, o autor teria tentado simular um assalto antes de executar a vítima. 

Imagens das câmeras de segurança mostraram que a dinâmica observada sugere execução, e não latrocínio, segundo o boletim de ocorrência. 

A vítima estava no banco do passageiro de um veículo que pertencia a seu amigo, que relatou que, no momento em que chegou e parou seu veículo em frente à residência, um indivíduo em uma moto preta e usando casaco escuro e capacete, armado com uma pistola, parou em frente ao carro dizendo que se tratava de um assalto.

Jonny teria jogado seu aparelho celular próximo aos pés do autor, momento em que o indivíduo apontou a arma em sua direção e tentou efetuar o primeiro disparo, o qual falhou.

A vítima aproveitou o momento para tentar fugir e se abrigou atrás do veículo. O autor, porém, seguiu-o e passou a efetuar vários disparos contra a vítima, que morreu no local.

De acordo com as imagens obtidas pela polícia, o autor do homicídio parece ter recebido apoio de um segundo veículo, um Volkswagen UP de cor branca.

A equipe da perícia realizou a apreensão de 10 cápsulas de munição calibre 9 mm.

O outro caso ocorreu na madrugada de ontem. Tiago Robson Reis de Lima, de 38 anos, foi morto dentro de sua casa, após três pessoas invadirem a residência em razão de uma discussão causada por cigarro. 

De acordo com o relato da namorada da vítima, Tiago chegou à sua residência por volta das 23h e a chamou na porta.

Antes de entrar na residência, um homem, identificado como Ricardo Dias Pereira, passou pelo local e pediu um gole do energético que o rapaz segurava e ele permitiu que o indivíduo bebesse.

Em seguida, pediu-lhe um cigarro, porém, Tiago se negou a fornecer, iniciando-se uma discussão acompanhada de xingamentos.

Nesse momento, a namorada pediu para que ele parasse a briga e entrasse na residência, puxando o namorado para dentro e fechando a porta.

Após alguns minutos, uma mulher identificada como Aldrea Aparecida de Paula Santos, que estava acompanhada de seu cônjuge e também de seu irmão, Paulo de Paula Martins, foram à casa e ela começou a gritar: “Você brigou com meu marido”.

Neste momento, Tiago e a namorada saíram para verificar o que estava ocorrendo. O rapaz então iniciou nova discussão com a mulher e os dois homens.

Em determinado momento, Tiago teria xingado a mulher e entrado novamente na casa, porém, o trio passou a chutar o muro de madeira e a vítima abriu novamente a porta. Os dois homens, ambos armados com facas, e a mulher, portando um pedaço de madeira, invadiram a casa e atacaram o rapaz.

Tiago pegou um pedaço de telha do tipo Eternit para tentar se defender, porém, foi atingido por uma facada na região do abdômen. 

Ele chegou a correr, mas foi perseguido pelos autores, que o mataram. Após os fatos, os envolvidos fugiram em um veículo Volkswagen Gol. 

Já na fronteira, até a manhã de ontem, eram cinco mortes neste mês, no entanto, durante a tarde, um empresário, que estava internado desde o dia 2, morreu.

O crime ocorreu na casa da vítima, que foi metralhada por diversos disparos. O empresário estava internado desde então e morreu na tarde de ontem, o sexto óbito na região fronteiriça.

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CAMPO GRANDE

Ernesto Geisel terá novo trecho recapeado

Obras devem se concentrar no trecho entre as ruas Do Aquário e Pirituba, na margem direita da Avenida, e da Rua do Aquário a Av. Manoel da Costa Lima no sentido contrário

11/06/2026 10h35

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valor é aproximadamente 11% mais barato que o total previsto em edital

valor é aproximadamente 11% mais barato que o total previsto em edital Reprodução/PMCGImprensa

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Através da edição desta quinta-feira (11) do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o Executivo da Cidade Morena detalhou que a Avenida Ernesto Geisel está prestes a ter um novo trecho recapeado, pelo montante de mais de 4,8 milhões de reais. 

Conforme o extrato do contrato número 113/2026 publicado no Diogrande, a responsável escolhida para a obra é a Empresa Titanium Construções e Pavimentação Ltda.

Ao todo, essa empresa receberá R$4.848.999,85 para executar as obras na Ernesto Geisel, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

Cabe destacar que esse valor é aproximadamente 11% mais barato que o total previsto em edital, certame esse que separou um montante de R$5.465.174,20 para a contratação. 

Entenda

Nesse acordo entre a Prefeitura de Campo Grande e a Titanium Construções e Pavimentação, a empresa se encarregará da recuperação funcional do pavimento asfáltico da Av. Presidente Ernesto Geisel. 

Mais especificamente, as obras devem se concentrar no trecho entre as ruas Do Aquário e Pirituba, na margem direita da Avenida, e da Rua do Aquário a Av. Manoel da Costa Lima no sentido contrário. 

Obra que integra o planejamento de manutenção e melhoria da malha viária da Capital, com foco na segurança e na mobilidade urbana, além do recapeamento, esse projeto relaciona serviços complementares de infraestrutura, como adequações de acessibilidade, implantação de bocas de lobo, execução de sarjetas e meios-fios.

Questionada à época do lançamento da licitação, a prefeita Adriane Lopes fez questão de ressaltar a importância dessa execução junto à Avenida Ernesto Geisel. 

“Essa é uma obra muito importante, porque melhora o dia a dia de quem passa pela Ernesto Geisel todos os dias. Uma via bem cuidada faz diferença para motoristas e pedestres”,
 

capital

Professores prometem tomar as ruas do centro de Campo Grande nesta sexta-feira (12)

Associação Campo-Grandense de Professores (ACP) espera reunir até cinco mil professores em protesto

11/06/2026 09h39

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"Na Prefeitura nós devemos manter um ato até sermos atendidos pela prefeita e sua equipe", diz Gilvano Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Em protesto devido ao descumprimento de acordo entre a Prefeitura Municipal de Campo Grande e a Associação Campo-Grandense de Professores (ACP), os docentes prometem "tomar" as ruas da Capital do Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (12). 

Esse acordo, vale lembrar, buscava atualização do chamado "piso salarial", o salário mínimo ofertado para essa categoria de professores. 

Segundo o presidente da Associação Campo-Grandense de Professores, professor Gilvano Bronzoni, a paralisação deve atingir as 207 unidades da rede municipal durante todo o dia, com uma assembleia geral e concentração inicial na sede da ACP. 

De acordo com o presidente da ACP, feita essa primeira organização dos presentes, as autoridades, Agência Municipal de Transporte e Trânsito e Polícia Militar, já estão avisadas da movimentação que deve seguir até a Prefeitura de Campo Grande. 

"Nós estamos esperando cerca de 3 mil a 5 mil professores amanhã, e aí a gente deve organizar para às 8h30 nós sairmos em caminhada", diz.

Nesse sentido, a caminhada deve sair pelas ruas: 07 de Setembro; Rui Barbosa e posteriormente Afonso Pena até chegar na casa do Executivo de Campo Grande. A classe deverá permanecer em ato em frente à Prefeitura até conseguirem algum retorno. 

"Na Prefeitura nós devemos manter um ato até sermos atendidos pela prefeita e sua equipe, e esperamos uma notícia que tranquilize a categoria no sentido do cumprimento e manutenção da lei do piso por 20 horas do magistério", complementa Gilvano. 

O que diz a prefeita?

Durante agenda na manhã de ontem (10), para entrega de certificados do Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (Primt), a prefeita Adriane Lopes (PP) foi questionada a respeito da situação do reajuste salarial dos professores da Rede Municipal de Ensino (REME). 

A chefe do Executivo de Campo Grande responsabilizou o Governo Federal por ter anunciado um reajuste de 0,37% para a categoria, mas posteriormente majorou para 5,4% sem indicar a fonte de repasse.    

Segundo Adriane Lopes, a mudança desequilibrou os acordos e planejamentos anteriores da administração, que necessita de clareza sobre a fonte de custeio federal.  

"Esse reajuste (0,37%) era o que cabia para os cofres das prefeituras, mas ele foi majorado para 5,4%. De janeiro para cá, a gente vem enfrentando esse desafio. Todos os acordos celebrados no ano anterior precisam ser refeitos, a discussão precisa ser refeita, porque como você avança, sendo que partiu do Governo Federal uma iniciativa de 0,37% para 5,4% de aumento, sem uma fonte de provisionamento desse reajuste?" disse Adriane Lopes na ocasião. 

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