Visto americano: suspensão afeta viagens turísticas de brasileiros? Veja perguntas e respostas

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira, 14, que está suspensa a emissão de vistos de imigrante para 75 países, incluindo o Brasil.

Segundo informações divulgadas pela Fox News Digital e confirmadas depois em publicação feita pela secretária de imprensa, Karoline Leavitt, no X, a suspensão terá início na próxima quarta-feira, 21, e seguirá por tempo indeterminado.

A medida foi anunciada de forma pouco clara e deixou dúvidas. Veja abaixo perguntas e respostas sobre o assunto:

Por que o Departamento de Estado suspendeu a emissão de vistos?

Segundo o órgão, a medida busca garantir que os novos imigrantes "não extrairão riqueza do povo americano".

"O Departamento de Estado suspenderá o processamento de vistos de imigrantes de 75 países cujos migrantes recebem assistência social do povo americano em taxas inaceitáveis. A suspensão permanecerá em vigor até que os EUA possam garantir que os novos imigrantes não extrairão riqueza do povo americano", afirmou o órgão em publicação no X.

Quais vistos serão suspensos?

A publicação do Departamento de Estado informou que está suspensa a emissão de vistos de imigrante. Procurada, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil não especificou se a medida se aplica a todos os vistos ou se há alguma exceção.

De acordo com o site do Departamento de Estado, os EUA têm duas categorias de vistos:

Não imigrante: destinada a viagens temporárias, como atletas em competições, visitantes a negócios e estudantes.

imigrante: é emitido para quem deseja residir permanentemente nos EUA, como quem se casa com um cidadão ou uma cidadã americanos ou trabalha de forma permanente no país.

Tenho uma viagem para os Estados Unidos, serei prejudicado?

A medida anunciada suspende somente a emissão de novos vistos de imigrantes. Brasileiros que tenham a intenção de fazer uma viagem a turismo ou visitar familiares e amigos nos Estados Unidos precisam tirar o visto B2, que está enquadrado na modalidade de vistos não imigrante.

Quais países serão afetados pela medida?

A medida foi confirmada primeiro pela secretária de imprensa Karoline Leavitt no X, que publicou o link de um artigo da Fox News que anunciava a suspensão. A emissora não divulgou a lista completa de países afetados, mas afirmou que, além do Brasil, Somália, Rússia, Afeganistão, Irã, Iraque, Egito, Nigéria, Tailândia e Iêmen também estão na lista.

"A suspensão afeta dezenas de países - incluindo Somália, Haiti, Irã e Eritreia - cujos imigrantes muitas vezes se tornam um encargo público para os Estados Unidos após a chegada. Estamos trabalhando para garantir que a generosidade do povo americano não seja mais abusada. O governo Trump sempre colocará os Estados Unidos em primeiro lugar", afirmou o departamento de Estado no X.

Um memorando do Departamento de Estado, ao qual a Fox News teve acesso, orienta os funcionários consulares a recusarem vistos de acordo com a legislação vigente, enquanto a pasta reavalia os procedimentos de triagem e verificação.

Quando começa a suspensão?

Segundo a emissora, a suspensão terá início na próxima quarta-feira, 21, e seguirá por tempo indeterminado.