Voos são cancelados e mudam de rota após temporal em Campo Grande

A forte chuva que atingiu Campo Grande na manhã desta quinta-feira (30) provocou uma série de transtornos e impactou desde o trânsito até a operação do Aeroporto Internacional. Pelo menos dois voos precisaram alterar a rota por causa das condições meteorológicas e outro acabou cancelado.
O voo LA3534, da Latam, que partiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com destino à Capital sul-mato-grossense, foi desviado para Maringá (PR). Já o voo AD4282, da Azul, que saiu de Campinas (SP), precisou pousar em Cuiabá (MT). Além disso, o voo AD2655, da Azul, que seguiria de Campo Grande para Belo Horizonte (MG), foi cancelado. Outros voos registraram atrasos durante a manhã em razão do mau tempo.
A instabilidade começou ainda durante a madrugada. Segundo o meteorologista Natálio Abraão, até as 6h já haviam sido registrados 15,4 milímetros de chuva, 455 raios e rajadas de vento de 51,1 km/h em Campo Grande.
Apesar da redução da intensidade da chuva nas primeiras horas da manhã, o volume continuou aumentando. Dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) apontaram que, por volta das 8h, o acumulado já chegava a 61,4 milímetros, enquanto as rajadas de vento alcançavam 64,4 km/h.
De acordo com Natálio Abraão, tempestades com essa intensidade são incomuns para o mês de julho. A última ocorrência semelhante foi registrada em 2022, quando a Capital também foi atingida por forte chuva acompanhada de trovoadas.
Em MS
O temporal também provocou interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica em diferentes regiões da Capital. Os bairros Parati, Lageado, Centenário, Vila Piratininga, Rita Vieira, Los Angeles e Silva Regina foram os mais afetados.
Em nota, a concessionária responsável pelo serviço informou que equipes operacionais foram mobilizadas desde a madrugada para realizar manobras na rede elétrica e restabelecer o fornecimento, que passou a ser normalizado gradualmente ao longo da manhã.
Além de Campo Grande, cidades do interior também registraram chuva forte e ventos intensos.
Em Angélica, o acumulado foi de 22,8 milímetros, com rajadas de 52 km/h. Anaurilândia registrou 34,4 milímetros de chuva e ventos de 72 km/h. Em Bataguassu, foram 33,8 milímetros e rajadas de 71,6 km/h. Já Nova Alvorada do Sul contabilizou 22,6 milímetros de precipitação, com ventos de 46,1 km/h.
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