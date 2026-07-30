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MAU TEMPO

Voos são cancelados e mudam de rota após temporal em Campo Grande

Tempestade provocou desvios e cancelamento de voos no Aeroporto Internacional, alagamentos em diferentes regiões da Capital, interrupções no fornecimento de energia e rajadas de vento superiores a 64 km/h

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

30/07/2026 - 09h00
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A forte chuva que atingiu Campo Grande na manhã desta quinta-feira (30) provocou uma série de transtornos e impactou desde o trânsito até a operação do Aeroporto Internacional. Pelo menos dois voos precisaram alterar a rota por causa das condições meteorológicas e outro acabou cancelado.

O voo LA3534, da Latam, que partiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com destino à Capital sul-mato-grossense, foi desviado para Maringá (PR). Já o voo AD4282, da Azul, que saiu de Campinas (SP), precisou pousar em Cuiabá (MT). Além disso, o voo AD2655, da Azul, que seguiria de Campo Grande para Belo Horizonte (MG), foi cancelado. Outros voos registraram atrasos durante a manhã em razão do mau tempo.

A instabilidade começou ainda durante a madrugada. Segundo o meteorologista Natálio Abraão, até as 6h já haviam sido registrados 15,4 milímetros de chuva, 455 raios e rajadas de vento de 51,1 km/h em Campo Grande.

Apesar da redução da intensidade da chuva nas primeiras horas da manhã, o volume continuou aumentando. Dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) apontaram que, por volta das 8h, o acumulado já chegava a 61,4 milímetros, enquanto as rajadas de vento alcançavam 64,4 km/h.

De acordo com Natálio Abraão, tempestades com essa intensidade são incomuns para o mês de julho. A última ocorrência semelhante foi registrada em 2022, quando a Capital também foi atingida por forte chuva acompanhada de trovoadas.

Em MS

O temporal também provocou interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica em diferentes regiões da Capital. Os bairros Parati, Lageado, Centenário, Vila Piratininga, Rita Vieira, Los Angeles e Silva Regina foram os mais afetados.

Em nota, a concessionária responsável pelo serviço informou que equipes operacionais foram mobilizadas desde a madrugada para realizar manobras na rede elétrica e restabelecer o fornecimento, que passou a ser normalizado gradualmente ao longo da manhã.

Além de Campo Grande, cidades do interior também registraram chuva forte e ventos intensos.

Em Angélica, o acumulado foi de 22,8 milímetros, com rajadas de 52 km/h. Anaurilândia registrou 34,4 milímetros de chuva e ventos de 72 km/h. Em Bataguassu, foram 33,8 milímetros e rajadas de 71,6 km/h. Já Nova Alvorada do Sul contabilizou 22,6 milímetros de precipitação, com ventos de 46,1 km/h.

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LOTERIAS

Aposta da Capital embolsou mais de R$ 26 milhões em sorteio da Quina

Sortuda ou sortudo conseguiu acertar cinco números e levou o prêmio máximo; uma aposta de outro concurso no interior do Estado também ganhou e embolsou quase R$ 700 mil

30/07/2026 12h00

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Aposta de R$ 3 embolsa mais de R$ 26 milhões em Campo Grande

Aposta de R$ 3 embolsa mais de R$ 26 milhões em Campo Grande Foto: Arquivo

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Na noite de ontem, a Caixa Econômica Federal, responsável por apostas de loterias, realizou o sorteio dos concursos, e entre os resultados, uma aposta de Campo Grande conseguiu acertar os cinco números sorteados no concurso 7078 da Quina, embolsando mais de R$ 26 milhões.

A aposta de modelo simples, ou seja, no valor de R$ 3, deu à sortuda ou sortudo o prêmio máximo, de R$ 26.123.132,04. O jogo foi feito presencialmente na lotérica Boa Sorte, localizada na Rua Marechal Rondon.

Os números sorteados no concurso 7078 da Quina, no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 55 - 16 - 71 - 66 - 31.

Outras 60 apostas de todo o país ganharam R$ 11 mil, com 4 acertos no mesmo sorteio do mais novo milionário de Campo Grande. O valor da premiação para o próximo sorteio está estimado R$ 600 mil.

Lotofácil

No interior do Estado uma outra aposta embolsou quase R$ 700 mil no sorteio da Lotofácil. O sortudo ou sortuda é de Camapuã e ganhou R$ 698.476,50 por acertar os 15 números, e dividiu o prêmio máximo com outra aposta de São Paulo.

Os números sorteados no concurso 3748, da Lotofácil, foram: 13 - 20 - 22 - 09 - 14 - 17 - 25 - 08 - 04 - 19 - 15 - 11 - 05 - 01 - 06.

___

 

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Próximo sorteio: Quina 7079

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 30 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 7079. O valor da premiação está estimado em R$ 600 mil.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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PAVIMENTAÇÃO MS-040

Governo investirá R$ 80,3 milhões em obras de pavimentação na MS-040

Obras dependem da Ordem de Início dos Serviços da Agesul e devem ser concluídas em menos de 2 anos

30/07/2026 11h00

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Foto: Marcelo Victor / Arquivo Correio do Estado

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O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) firmou contratação com a empresa MS Fator Obras e Serviços SA para implantar e pavimentar a MS-040, com valor estimado em mais de R$ 80,3 milhões.

A divulgação aconteceu no Diário Oficial desta quinta-feira (30), e as obras estão previstas para acontecer no trecho entre Santa Rita do Pardo e Brasilândia, no lote 04 da rodovia estadual, com pavimentação de 23,746 quilômetros totais, entre o KM 294,154 e o KM 317,9.

Os serviços devem ser executados e entregues dentro do período de 1 ano e 9 meses, contados a partir da Ordem de Início dos Serviços (OIS). Porém, não há indícios de quando a Agesul emitirá à ordem, sendo impossível estabelecer uma data definitiva de entrega.

Sob responsabilidade da concessionária Caminhos da Celulose, a qualidade da rodovia é alvo de uma série de reclamações devido aos buracos e más condições. A empresa tem concessão de cinco rodovias: BR-262, BR-267, MS-040, MS-338 e MS-395.

E em matéria recente do Correio do Estado, a empresa afirmou que realiza serviços de conservação e manutenção das rodovias MS-040 e BR-267, mas no momento, aguarda processos contratuais para iniciar as obras.

A contratação da empresa foi por processo de licitação, em Concorrência Eletrônica nº 134/2025 com resultado homologado em 03 de julho. O valor total estimado é de R$ 80.399.806,26.

Outro trecho

Ainda na MS-040, um outro contrato foi assinado no início desta semana e divulgado no DOE ontem, que prevê a implantação e pavimentação de 24,7 quilômetros entre os municípios de Santa Rita do Pardo e Brasilândia, mas este no lote 1.

A empresa Contek Engenharia SA é a responsável pelas obras que devem acontecer do KM 228,7 ao KM 253,4. O valor deste contrato está estimado em R$ 100.286.853,74, a quantia é quase R$ 20 mil a mais do estimado para a realização das obras no lote 4.

A contratação da empresa foi por processo de licitação, em Concorrência Eletrônica nº 135/2025 com resultado homologado também em julho.

Ambas os contratos tiveram como procurador Gil Márcio Franco, agora responsável a frente da Agesul, após exoneração de Rudi Fioresi, envolvido em escândalo de desvio de dinheiro público na prefeitura de Campo Grande.

As licitações dos dois loteamentos somavam o valor estimado de R$ 187 milhões para pavimentar aproximadamente 50 quilômetros entre os municípios do interior do Estado, que ainda não possuem asfalto e são parte importante no trajeto de atividades de pecuária e celulose.

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