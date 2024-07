A 14ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, promovida pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), está com inscrições abertas até esta quarta-feira. Este ano, o evento apresenta uma novidade: além de curtas-metragens, também serão aceitos projetos de jovens curadores.

Com o tema “Viver com dignidade”, a mostra será realizada ainda neste segundo semestre e exibirá os filmes selecionados em espaços de cinema dos 26 estados e do Distrito Federal. Os jovens interessados em participar devem ter entre 18 anos e 30 anos, apresentar um portfólio com trabalhos anteriores e enviar uma proposta de curadoria ou filme para exibição.

India Mara Martins, coordenadora-geral da Mostra Cinema e Direitos Humanos, afirma que os jovens selecionados vão contribuir no debate cinematográfico.

“Estamos muito empolgados com a abertura deste edital, que busca descobrir e promover novos talentos no cinema brasileiro. A 14ª Mostra Cinema e Direitos Humanos é um espaço de diálogo e reflexão, e queremos que os jovens curadores e diretores tragam suas visões e contribuições únicas para enriquecer ainda mais nossa programação”, diz.

A MOSTRA

Há 14 edições, a Mostra Cinema e Direitos Humanos celebra o aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas no dia 10 de dezembro de 1948.

Dedicada a apresentar filmes que abordam temas contemporâneos de direitos humanos, a mostra se destaca pela diversidade temática e a pluralidade na produção, com filmes provenientes de todas as regiões do País.

A mostra tem como principal objetivo inserir o público situado fora dos grandes centros, e não habituado ao consumo de bens culturais, no debate sobre seus direitos, além de promover a ampliação da discussão sobre os direitos humanos, por meio da produção cinematográfica no Brasil.

A programação inclui uma seleção de filmes contemporâneos, selecionados desde 2008 por meio de chamada pública e por uma curadoria especializada. Além das exibições, o evento conta com homenagens e programas infantis.

CURTAS-METRAGENS

Para inscrever um curta-metragem, é necessário ler o regulamento, preencher um formulário eletrônico com dados da pessoa jurídica, disponibilizar o filme e fazer o upload dos anexos indicados. As obras devem ser enviadas por link de visualização não listado no YouTube ou no Vimeo. A inscrição é gratuita e restrita a pessoas jurídicas.

Podem ser inscritas obras documentais, ficcionais, experimentais, animações, entre outras, desde que atendam aos limites de tempo e tamanho e abordem aspectos relacionados aos direitos humanos.

As produções devem ter até 20 minutos de duração, serem brasileiras, com classificação indicativa até 12 anos, finalizadas a partir de 2022 e tratar de temas como: direitos das pessoas com deficiência, população LGBTQIA+, crianças e adolescentes, idosos, pessoas em situação de rua, migrantes, refugiados, apátridas, pessoas privadas de liberdade e promoção da liberdade religiosa.

JOVENS CURADORES

A 14ª Mostra Cinema e Direitos Humanos traz uma novidade: a abertura para projetos inéditos de jovens curadores. O objetivo é incentivar a formação de jovens e estudantes na curadoria de filmes para mostras e festivais de cinema, trazendo novas perspectivas sobre direitos humanos na produção cinematográfica brasileira.

Os projetos devem refletir a diversidade no campo dos direitos humanos, a diversidade regional do Brasil e a diversidade de gênero e orientação sexual.

Lígia Morais, coordenadora-geral de Educação em Direitos Humanos e Mídias Digitais do MDHC, destaca a importância da iniciativa.

“Esperamos receber uma diversidade grande de filmes e propostas de curadoria, que reflitam as diferentes realidades e perspectivas do nosso país sobre o que é viver com dignidade no Brasil”, afirma.

RETOMADA

A 13ª edição da Mostra Cinema e Direitos Humanos, que ocorreu entre dezembro de 2023 e abril de 2024, marcou a retomada do evento, que teve um hiato de cinco anos. Essa edição teve como tema “Vencer o ódio, semear horizontes”, para discutir o papel do cinema na defesa dos direitos humanos em um cenário de reconstrução do País, em que as bandeiras dos movimentos sociais foram erguidas novamente e a criação artística voltou a florescer.

Além da exibição de curtas-metragens, foram realizadas oficinas de formação de professores com a temática “cinema e educação”, utilizando a metodologia do projeto Inventar com a Diferença, desenvolvida pelo Laboratório de Pesquisa e Experimentação em Imagem e Som Kumã, do Instituto de Artes e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense (IACS/UFF).

Os 18 filmes selecionados na 13ª edição foram divididos em seis programas, com inspiração na Árvore dos Sonhos, criada por Omama, o demiurgo dos yanomami, para que os humanos pudessem sonhar assim que suas flores desabrochassem.

São eles:

Homenagem 1: “Nas Asas da Pan Am”, filme biográfico do cineasta Silvio Tendler;

Homenagem 2: “A Bolsa ou a Vida”, filme de Silvio Tendler, em que ele apresenta o futuro pós-pandemia da Covid-19;

Raízes: curtas e médias-metragens em que a pesquisa de memórias ancestrais é estratégia de criação;

Sementes: curtas que mostram que os sonhos podem se transformar em ação;

Frutos: “Um Filme de Verão”, curta para o público infantojuvenil;

Frutos 2: Curtas produzidos por crianças de São Paulo e da Paraíba.

Serviço - 14ª Mostra Cinema e Direitos Humanos

Inscrição de curtas-metragens e projetos de jovens curadores.

Prazo final de submissão: 17 de julho.

Anúncio dos selecionados: 22 de julho.

Regulamento e formulário de inscrição: https://mostracinemaedireitoshumanos.mdh.gov.br/.

