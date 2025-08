3º Encontro de Choro será celebrado neste sábado (2), em Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O 3º Encontro de Choro do Mato Grosso do Sul reúne nomes conhecidos para celebrar, neste sábado (2), o gênero reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. O evento será no Escritório Bar Cultural.

A programação tem início às 12h30 e reúne nomes consagrados do cenário regional, como Quinteto Virgisanta, Quarteto Samba Choro, Trio Vibrações e Som Que Chora.

No Escritório Bar Cultural, local conhecido pelo mural que homenageia artistas sul-mato-grossenses de diversas áreas, como Cleir Ávila, Ique, Roberto Higa e Eduardo Kobra (o único de fora do Estado), o encontro valoriza a riqueza musical do choro em um clima festivo e acolhedor.

A ação é promovida pela Confraria do Choro do MS e pelo projeto Oba Brasil, com apoio institucional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A proposta do projeto é promover o acesso à cultura, o fortalecimento da identidade local e a formação de público.

Choro

Reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil em 2024, o choro é uma prática musical complexa e diversa, presente em todas as regiões do país e também disseminada internacionalmente. Sua origem remonta ao século XIX, em um contexto de intensas trocas culturais.

O gênero surgiu das transformações criativas promovidas pelas classes populares urbanas, a partir de três grandes conjuntos de repertórios: músicas ligadas às diásporas africanas no eixo Brasil-Portugal, danças de salão europeias e gêneros afrodescendentes vindos da América Espanhola e da Europa.

Ao incorporar instrumentos populares como o cavaquinho e o violão, os músicos brasileiros moldaram um estilo próprio e emotivo. Daí a origem do termo “choro”, associado à forma sentimental de se tocar essas músicas.

Serviço

Data: Sábado, 2 de agosto de 2025

Horário: A partir das 12h30

Local: Escritório Bar Cultural – Rua Assunção, 365 – Vila Morumbi – Campo Grande/MS

Couvert artístico: R$ 20,00

