Fim de semana tem festival, estreia no cinema e mais; confira

Comédia que marca a aposentadoria de Fernanda Montenegro chega às telonas - Divulgação

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O segundo dia do Festival da Juventude conta com uma programação repleta de atividades, que começam pela manhã e seguem até a noite, ocupando diferentes espaços da UFMS.

Logo às 9h, o público interessado em audiovisual poderá participar da oficina de roteiro cinematográfico ministrada pelo cineasta sul-mato-grossense Joel Pizzini.

A atividade propõe uma imersão nos processos criativos do cinema, abordando desde a construção de ideias iniciais até a elaboração de projetos autorais.

Os participantes terão contato com noções fundamentais, como estrutura narrativa, desenvolvimento de personagens e organização dramática, com foco na produção de curtas-metragens de ficção e documentário. Pizzini, reconhecido internacionalmente por seus ensaios documentais, traz ao encontro sua experiência consolidada no cinema e nas artes visuais.

Ainda pela manhã, às 10h, o debate A Política É para Mim? integra a programação do Conexão Gerações e reúne o deputado federal Vander Loubet e a deputada Camila Jara.

A proposta é aproximar os jovens da política institucional, mostrando que a atuação política vai além do noticiário e pode ser uma ferramenta concreta de transformação social.

A mediação fica por conta do escritor e performer Febraro de Oliveira, que conduz o diálogo entre diferentes trajetórias e perspectivas.

À tarde, a partir das 13h30min, o Festival da Juventude abre espaço para um dos momentos mais relevantes de toda a programação: o Fórum das Juventudes. Com caráter participativo, o encontro reúne jovens e gestores públicos em um ambiente de escuta ativa e construção coletiva.

Dividido em cinco eixos temáticos, o fórum aborda questões estruturais que impactam diretamente a juventude. O primeiro eixo trata da educação e do mercado de trabalho, discutindo desde a permanência escolar até políticas de primeiro emprego e geração de renda.

Já o segundo eixo foca no acesso à cultura, ao esporte e ao lazer, valorizando produções juvenis, coletivos culturais e expressões periféricas.

O terceiro eixo coloca em pauta temas como diversidade, igualdade e participação social, enfrentando questões como racismo, machismo e LGBTfobia. O quarto eixo aborda sustentabilidade, mobilidade e direito à cidade, destacando o papel da juventude na preservação ambiental. Por fim, o quinto eixo discute saúde mental, tema urgente diante do aumento de casos de ansiedade, depressão e pressão social entre jovens.

No fim das atividades, uma plenária reúne as principais propostas discutidas, que serão sistematizadas e utilizadas como base para a construção do novo Plano Estadual de Juventude.

A programação cultural de hoje segue ao longo da tarde com múltiplas linguagens artísticas. Às 14h30min, o professor Elton Furnaletto apresenta palestra sobre literatura em podcasts e lives, explorando novas formas de consumo e produção literária fora dos meios tradicionais.

A partir das 15h, a Praça da Juventude recebe a Vila das Letras, um espaço dedicado à circulação de livros, com exposição, venda, troca e doação, reunindo coletivos literários da região.

No mesmo horário, a contação de histórias “Pantanal de Lino”, com Salim Haqzan, leva ao público narrativas inspiradas na vida ribeirinha, mesclando lendas, causos e elementos da cultura pantaneira.

Já às 15h30, o Slam Plural toma o Palco Livre com uma apresentação de poesia urbana protagonizada por mulheres e pessoas LGBTQIAP+, reforçando a importância da diversidade de vozes na cena cultural contemporânea.

O teatro também marca presença com a “Tragicomédia de Dom Cristóvão e Sinhá Rosinha”, apresentada pelo grupo Teatro Imaginário Maracangalha. A peça utiliza humor e crítica social para abordar temas como autonomia feminina e relações de poder.

Na sequência, às 17h, o Circo do Mato apresenta “O Grandioso Mini Cirquim Nas Arábias”, espetáculo que mistura referências da cultura árabe e pantaneira em números que combinam humor, magia e técnicas clássicas circenses.

O audiovisual ganha espaço às 17h30min, com o projeto Exibidinhas, que exibe produções de estudantes da UFMS e promove debates sobre os processos criativos envolvidos.

Às 18h, dois eventos simultâneos movimentam o festival: a Batalha de Rimas, que reúne jovens em disputas de improviso poético, e a palestra da psicanalista Maria Homem, que propõe uma reflexão profunda sobre as juventudes contemporâneas.

Ela abordará temas como excesso de informação, crises sociais e os desafios de construir identidade em um mundo em constante transformação.

À noite, o Teatro Glauce Rocha recebe o espetáculo “O Amigo Fiel”, inspirado na obra de Oscar Wilde. A montagem apresenta uma crítica atemporal ao egoísmo e à hipocrisia nas relações humanas, mantendo atuais discussões que atravessam gerações.

Encerrando a programação do dia, às 21h, o grupo Quintal do Caramelo leva ao público um show de samba marcado por releituras e clássicos brasileiros.

Amanhã, o Festival da Juventude continua, com uma programação ainda mais diversificada. A Vila das Letras permanece ativa durante todo o dia, enquanto oficinas ocupam diferentes espaços da universidade.

Entre os destaques está a oficina de escrita criativa com Monique Malcher, que propõe o uso da etnografia como ferramenta para criação literária. Já a atriz Shirley Cruz conduz uma imersão em interpretação para cinema e TV, compartilhando sua experiência em mais de 40 produções audiovisuais.

Outras oficinas abordam slam, mediação de leitura, desenvolvimento de aplicativos e tradução literária, ampliando o caráter formativo do festival.

As mesas de conversa trazem discussões sobre literatura periférica e escrita feminina, reunindo artistas e autores da cena local.

A programação artística deste sábado inclui o espetáculo circense “Fragmentada”, apresentações de dança contemporânea e a final da Batalha de Rimas, que promete movimentar o público.

Às 17h, a escritora indígena Geni Nuñez conduz a palestra Retrato do Amor Quando Jovem, propondo reflexões sobre afeto, ancestralidade e identidade.

Na sequência, o festival realiza a premiação dos concursos literários e audiovisuais, destacando jovens talentos nas categorias conto, crônica, poesia e cinema.

A noite segue com música: Karla Coronel apresenta o show “Ecos do Tempo”, enquanto Chico Chico encerra a programação com um espetáculo que mistura folk, blues e sonoridades brasileiras.

Mais detalhes e a programação completa podem ser vistos no site www.festjuv.com.br/2026/programacao.

Foto: Zabenzi

SHOW COMEMORATIVO

Fora da UFMS, este sábado também reserva um momento histórico para a música brasileira. O grupo Demônios da Garoa comemora 80 anos de carreira com um espetáculo que resgata clássicos e reafirma sua relevância.

A apresentação combina tradição e tecnologia, utilizando recursos visuais para criar uma experiência imersiva, sem perder a essência que consagrou o grupo como um dos mais importantes da música popular brasileira.

O show acontece no Palácio Popular da Cultura, às 20h. Ingressos podem ser adquiridos pelo site www.pedrosilvapromocoes.com.br.

COP15

Hoje, às 19h, o espetáculo “Guadakan” ocupa o Teatro Aracy Balabanian, com uma proposta que une arte e consciência ambiental. Inspirado na biodiversidade do Pantanal, o projeto dialoga com os debates da COP15 da Convenção sobre Espécies Migratórias.

Com música ao vivo e dança, a montagem propõe uma reflexão sobre a relação entre seres humanos e natureza, destacando a importância da preservação ambiental.

FEIRA

Também hoje, a Feirinha Casa Hub reúne gastronomia, música e empreendedorismo em um ambiente pensado para a convivência. Com cerca de 20 expositores, o evento oferece desde comidas típicas até produtos artesanais.

A música ao vivo e o pôr do sol na Avenida Afonso Pena ajudam a transformar a feira em um dos principais pontos de encontro da cidade.

SHOPPINGS

Para quem busca opções mais acessíveis e familiares, o Shopping Campo Grande reúne atrações como a Arena Nickelodeon, com personagens como Bob Esponja, além do parque Yuup Experience.

No cinema, o destaque é o filme “Velhos Bandidos”, estrelado por Fernanda Montenegro, Lázaro Ramos, Bruna Marquezine, Vladimir Brichta e Ary Fontoura.

Já o Shopping Norte Sul Plaza promove oficinas de Páscoa para crianças e um plantão de vacinação, ampliando o acesso à saúde.

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