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AGENDA CULTURAL

Fim de semana tem festival, estreia no cinema e mais; confira

Programação do fim de semana em Campo Grande tem atividades que vão da literatura ao teatro, passando por cinema, atrações infantis e até evento voltado à juventude

Mariana Piell

Mariana Piell

27/03/2026 - 09h30
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O segundo dia do Festival da Juventude conta com uma programação repleta de atividades, que começam pela manhã e seguem até a noite, ocupando diferentes espaços da UFMS.

Logo às 9h, o público interessado em audiovisual poderá participar da oficina de roteiro cinematográfico ministrada pelo cineasta sul-mato-grossense Joel Pizzini.

A atividade propõe uma imersão nos processos criativos do cinema, abordando desde a construção de ideias iniciais até a elaboração de projetos autorais.

Os participantes terão contato com noções fundamentais, como estrutura narrativa, desenvolvimento de personagens e organização dramática, com foco na produção de curtas-metragens de ficção e documentário. Pizzini, reconhecido internacionalmente por seus ensaios documentais, traz ao encontro sua experiência consolidada no cinema e nas artes visuais.

Ainda pela manhã, às 10h, o debate A Política É para Mim? integra a programação do Conexão Gerações e reúne o deputado federal Vander Loubet e a deputada Camila Jara.

A proposta é aproximar os jovens da política institucional, mostrando que a atuação política vai além do noticiário e pode ser uma ferramenta concreta de transformação social.

A mediação fica por conta do escritor e performer Febraro de Oliveira, que conduz o diálogo entre diferentes trajetórias e perspectivas.

À tarde, a partir das 13h30min, o Festival da Juventude abre espaço para um dos momentos mais relevantes de toda a programação: o Fórum das Juventudes. Com caráter participativo, o encontro reúne jovens e gestores públicos em um ambiente de escuta ativa e construção coletiva.

Dividido em cinco eixos temáticos, o fórum aborda questões estruturais que impactam diretamente a juventude. O primeiro eixo trata da educação e do mercado de trabalho, discutindo desde a permanência escolar até políticas de primeiro emprego e geração de renda.

Já o segundo eixo foca no acesso à cultura, ao esporte e ao lazer, valorizando produções juvenis, coletivos culturais e expressões periféricas.

O terceiro eixo coloca em pauta temas como diversidade, igualdade e participação social, enfrentando questões como racismo, machismo e LGBTfobia. O quarto eixo aborda sustentabilidade, mobilidade e direito à cidade, destacando o papel da juventude na preservação ambiental. Por fim, o quinto eixo discute saúde mental, tema urgente diante do aumento de casos de ansiedade, depressão e pressão social entre jovens.

No fim das atividades, uma plenária reúne as principais propostas discutidas, que serão sistematizadas e utilizadas como base para a construção do novo Plano Estadual de Juventude.

A programação cultural de hoje segue ao longo da tarde com múltiplas linguagens artísticas. Às 14h30min, o professor Elton Furnaletto apresenta palestra sobre literatura em podcasts e lives, explorando novas formas de consumo e produção literária fora dos meios tradicionais.

A partir das 15h, a Praça da Juventude recebe a Vila das Letras, um espaço dedicado à circulação de livros, com exposição, venda, troca e doação, reunindo coletivos literários da região.

No mesmo horário, a contação de histórias “Pantanal de Lino”, com Salim Haqzan, leva ao público narrativas inspiradas na vida ribeirinha, mesclando lendas, causos e elementos da cultura pantaneira.

Já às 15h30, o Slam Plural toma o Palco Livre com uma apresentação de poesia urbana protagonizada por mulheres e pessoas LGBTQIAP+, reforçando a importância da diversidade de vozes na cena cultural contemporânea.

O teatro também marca presença com a “Tragicomédia de Dom Cristóvão e Sinhá Rosinha”, apresentada pelo grupo Teatro Imaginário Maracangalha. A peça utiliza humor e crítica social para abordar temas como autonomia feminina e relações de poder.

Na sequência, às 17h, o Circo do Mato apresenta “O Grandioso Mini Cirquim Nas Arábias”, espetáculo que mistura referências da cultura árabe e pantaneira em números que combinam humor, magia e técnicas clássicas circenses.

O audiovisual ganha espaço às 17h30min, com o projeto Exibidinhas, que exibe produções de estudantes da UFMS e promove debates sobre os processos criativos envolvidos.

Às 18h, dois eventos simultâneos movimentam o festival: a Batalha de Rimas, que reúne jovens em disputas de improviso poético, e a palestra da psicanalista Maria Homem, que propõe uma reflexão profunda sobre as juventudes contemporâneas.

Ela abordará temas como excesso de informação, crises sociais e os desafios de construir identidade em um mundo em constante transformação.

À noite, o Teatro Glauce Rocha recebe o espetáculo “O Amigo Fiel”, inspirado na obra de Oscar Wilde. A montagem apresenta uma crítica atemporal ao egoísmo e à hipocrisia nas relações humanas, mantendo atuais discussões que atravessam gerações.

Encerrando a programação do dia, às 21h, o grupo Quintal do Caramelo leva ao público um show de samba marcado por releituras e clássicos brasileiros.

Amanhã, o Festival da Juventude continua, com uma programação ainda mais diversificada. A Vila das Letras permanece ativa durante todo o dia, enquanto oficinas ocupam diferentes espaços da universidade.

Entre os destaques está a oficina de escrita criativa com Monique Malcher, que propõe o uso da etnografia como ferramenta para criação literária. Já a atriz Shirley Cruz conduz uma imersão em interpretação para cinema e TV, compartilhando sua experiência em mais de 40 produções audiovisuais.

Outras oficinas abordam slam, mediação de leitura, desenvolvimento de aplicativos e tradução literária, ampliando o caráter formativo do festival.

As mesas de conversa trazem discussões sobre literatura periférica e escrita feminina, reunindo artistas e autores da cena local.

A programação artística deste sábado inclui o espetáculo circense “Fragmentada”, apresentações de dança contemporânea e a final da Batalha de Rimas, que promete movimentar o público.

Às 17h, a escritora indígena Geni Nuñez conduz a palestra Retrato do Amor Quando Jovem, propondo reflexões sobre afeto, ancestralidade e identidade.

Na sequência, o festival realiza a premiação dos concursos literários e audiovisuais, destacando jovens talentos nas categorias conto, crônica, poesia e cinema.

A noite segue com música: Karla Coronel apresenta o show “Ecos do Tempo”, enquanto Chico Chico encerra a programação com um espetáculo que mistura folk, blues e sonoridades brasileiras.
Mais detalhes e a programação completa podem ser vistos no site www.festjuv.com.br/2026/programacao.

Foto: Zabenzi

SHOW COMEMORATIVO

Fora da UFMS, este sábado também reserva um momento histórico para a música brasileira. O grupo Demônios da Garoa comemora 80 anos de carreira com um espetáculo que resgata clássicos e reafirma sua relevância.

A apresentação combina tradição e tecnologia, utilizando recursos visuais para criar uma experiência imersiva, sem perder a essência que consagrou o grupo como um dos mais importantes da música popular brasileira.

O show acontece no Palácio Popular da Cultura, às 20h. Ingressos podem ser adquiridos pelo site www.pedrosilvapromocoes.com.br.

COP15

Hoje, às 19h, o espetáculo “Guadakan” ocupa o Teatro Aracy Balabanian, com uma proposta que une arte e consciência ambiental. Inspirado na biodiversidade do Pantanal, o projeto dialoga com os debates da COP15 da Convenção sobre Espécies Migratórias.

Com música ao vivo e dança, a montagem propõe uma reflexão sobre a relação entre seres humanos e natureza, destacando a importância da preservação ambiental.

FEIRA

Também hoje, a Feirinha Casa Hub reúne gastronomia, música e empreendedorismo em um ambiente pensado para a convivência. Com cerca de 20 expositores, o evento oferece desde comidas típicas até produtos artesanais.
A música ao vivo e o pôr do sol na Avenida Afonso Pena ajudam a transformar a feira em um dos principais pontos de encontro da cidade.

SHOPPINGS

Para quem busca opções mais acessíveis e familiares, o Shopping Campo Grande reúne atrações como a Arena Nickelodeon, com personagens como Bob Esponja, além do parque Yuup Experience.

No cinema, o destaque é o filme “Velhos Bandidos”, estrelado por Fernanda Montenegro, Lázaro Ramos, Bruna Marquezine, Vladimir Brichta e Ary Fontoura.

Já o Shopping Norte Sul Plaza promove oficinas de Páscoa para crianças e um plantão de vacinação, ampliando o acesso à saúde.

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Música

Na UFMS, Ney Matogrosso recebe o título de doutor honoris causa

Honraria reconhece trajetória de um dos maiores artistas da música brasileira e marca início de três dias de intensa programação cultural voltada à juventude na UFMS

25/03/2026 09h00

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Arquivo

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A abertura do Festival da Juventude 2026, marcada para amanhã, às 19h30min, promete entrar para a história do evento ao prestar uma das mais altas homenagens acadêmicas ao cantor e performer Ney Matogrosso.

O artista receberá o título de doutor honoris causa durante cerimônia realizada na Cidade Universitária da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande, em um momento que une arte, reconhecimento institucional e diálogo entre gerações.

A entrega da honraria integra a programação oficial do festival, que ocorre entre quinta-feira e sábado, e deve atrair estudantes, artistas e o público em geral. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos a partir das 17h30min no Teatro Glauce Rocha, local onde será realizada a solenidade.

O momento simboliza o encontro entre a universidade pública e a cultura brasileira em sua forma mais potente. Ao reconhecer Ney Matogrosso, a UFMS destaca a relevância de sua obra, assim como também o impacto social e político de sua trajetória.

O título de doutor honoris causa é a mais alta distinção concedida por instituições acadêmicas a personalidades que contribuíram de forma excepcional para o desenvolvimento da sociedade, das artes e do pensamento.

Ao longo da história, essa honraria foi atribuída a nomes que transformaram suas áreas de atuação – e, no caso de Ney, a escolha dialoga diretamente com uma carreira marcada pela ruptura de padrões e pela constante reinvenção.

Natural de Bela Vista, no interior de Mato Grosso do Sul, o artista construiu uma trajetória que ultrapassou fronteiras geográficas e culturais.

Sua origem sul-mato-grossense adiciona um significado ainda mais especial à homenagem e aproxima o público local de uma figura que ganhou projeção internacional sem perder a conexão com suas raízes.

Desde a década de 1970, quando despontou como vocalista do grupo Secos & Molhados, Ney Matogrosso se destacou por sua capacidade de transformar o palco em um espaço de experimentação estética e liberdade de expressão.

Em um período marcado por repressão política no Brasil, sua presença artística desafiava normas e abria caminhos para novas formas de manifestação.

Com figurinos ousados, maquiagem marcante e performances carregadas de teatralidade, o artista redefiniu o papel do intérprete na música popular brasileira. Sua voz aguda e singular, aliada a uma presença cênica intensa, rapidamente o consolidou como um dos nomes mais inovadores de sua geração.

Ao seguir carreira solo, Ney expandiu ainda mais seus horizontes artísticos. Seu repertório transita por diferentes gêneros e estilos, sempre marcado pela liberdade criativa e pela recusa em se limitar a rótulos.

Essa postura o transformou em um símbolo de autenticidade e resistência, características que continuam a inspirar artistas e públicos até hoje.

Ao longo das décadas, sua trajetória dialogou com temas fundamentais como identidade, corpo, sexualidade, política e liberdade – questões que permanecem centrais nas discussões contemporâneas, especialmente entre os jovens. É justamente essa conexão que torna a homenagem no contexto do Festival da Juventude ainda mais significativa.

A escolha de conceder o título durante o evento reforça a proposta do festival de promover encontros entre diferentes gerações. Ao celebrar um artista que desafiou convenções e abriu caminhos, o FestJuv estabelece um elo entre o passado, o presente e o futuro da cultura brasileira.

A cerimônia seguirá o protocolo acadêmico tradicional, com sessão solene, leitura da resolução que concede o título, entrega do diploma e discurso do homenageado. 

NOITE DE ABERTURA

Após a outorga do título, Ney Matogrosso permanece no palco do Teatro Glauce Rocha para uma apresentação em formato de palestra-show. A atividade será conduzida por Febraro de Oliveira e Isabê, dois jovens participantes do festival, para promover o diálogo intergeracional.

Nesse formato, o artista compartilha histórias de sua trajetória, reflexões sobre o fazer artístico e interpretações de canções que marcaram sua carreira.

A proposta é criar um ambiente mais próximo e intimista, no qual o público possa conhecer o artista e o pensamento por trás de sua obra.

A apresentação aposta na simplicidade estética: vestido de preto e sem grandes adereços, Ney conduz o encontro com a presença cênica que o consagrou.

Entre relatos e performances, o público acompanha um percurso que atravessa décadas da cultura brasileira.

A programação da noite de abertura não se limita à cerimônia. Também nesta quinta-feira, o público poderá acompanhar a abertura da Vila das Letras e o show da Orquestra Indígena com participação da MC Anarandá, no Palco Livre, localizado na Praça da Juventude, em frente ao teatro.

Essas atividades marcam o início de três dias de intensa circulação cultural dentro da universidade, que se transforma em um espaço de convivência, criação e troca de experiências.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

No sábado e domingo, o Festival da Juventude apresenta uma programação diversa, que inclui oficinas formativas, palestras, espetáculos, mostras de cinema, debates, batalhas de rima, concursos literários e concurso de cosplay.

Entre os destaques nacionais estão a psicanalista Maria Homem, a escritora indígena Geni Nuñez e o cantor Chico Chico, responsável pelo show de encerramento.

O festival também abre espaço para artistas locais, como Circo do Mato, Teatro Imaginário Maracangalha, Jackeline Mourão, Cia Pisando Alto e Karla Coronel, promovendo a valorização da produção cultural regional.

FORMAÇÃO ARTÍSTICA

Além de proporcionar o acesso à cultura, o evento também tem como proposta incentivar jovens a desenvolverem sua expressão criativa por meio de diferentes linguagens.

As oficinas formativas abrangem áreas como literatura, audiovisual, tecnologia e poesia falada. Com vagas limitadas e certificação, as atividades proporcionam contato direto com profissionais atuantes no mercado.

Para o produtor e curador do evento, Febraro de Oliveira, essa dimensão é essencial. “As oficinas transformam o festival de palco em laboratório.

Enquanto os shows oferecem inspiração e visibilidade, as oficinas oferecem processo e aprofundamento. Elas deslocam o jovem da posição de espectador para a de criador”, destaca.

OFICINAS

Entre os destaques está a oficina Em Cena, a Ação, conduzida pela atriz Shirley Cruz, que compartilha experiências acumuladas ao longo de mais de 25 anos de carreira no cinema e na televisão.

Outro nome importante é o cineasta Joel Pizzini, responsável pela oficina de roteiro cinematográfico, que propõe uma reflexão sobre o processo criativo no cinema.

Na literatura, a escritora Monique Malcher conduz uma oficina de escrita criativa, enquanto Vinicius Barbosa aborda a mediação de leitura. E a multiartista Alessandra Coelho ministra oficina de slam, destacando a poesia falada como ferramenta de expressão e resistência.

NOVA GERAÇÃO

A programação musical também destaca novos talentos. Um dos principais nomes é Chico Chico, que apresenta o show Let It Burn – Deixa Arder.

O repertório mistura influências de blues, folk, milonga e música popular brasileira, além de releituras de clássicos. A apresentação marca uma fase mais madura do artista, combinando tradição e contemporaneidade.

>> Serviço

Festival da Juventude 2026

Local: Campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campo Grande.
Data: de 26 a 28 de março.
Abertura: amanhã, às 19h30min, no Teatro Glauce Rocha.
Entrada gratuita.

Mais informações:
Site: festjuv.com.br/2026.
Instagram: @festivaldajuventudems.

FELPUDA

A vereadora Isa Jane Marcondes está andando em campo minado, pois a cada...Leia a coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (25)

25/03/2026 00h03

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Millôr Fernandes - escritor brasileiro

"Ninguém sabe o que você ouve, mas todo mundo ouve muito bem o que você fala”.

 

FELPUDA

A vereadora Isa Jane Marcondes está andando em campo minado, pois a cada fiscalização que realiza e posta em suas redes sociais, torna-se alvo de saraivada de ataques, inclusive dos seus colegas da Câmara Municipal de Dourados. Persistente, ela anda se desviando das minas espalhadas em cada órgão público que visita para constatar se os serviços estão indo ao encontro do que a população quer. Ela verifica, inclusive, o que teria sido varrido para debaixo do tapete. A realidade, dizem, é que há aqueles que desejam tirá-la do páreo de voos mais altos. Vai saber...

Diálogo

Eclético

O deputado Paulo Duarte está buscando novo rumo e, assim, deve deixar o PSB para se filiar, ao que tudo indica, no PSDB. O parlamentar tem trajetória partidária um tanto quanto extensa em sua vida política. Ele foi filiado ao PT.

Mais

E, inclusive, integrou o “núcleo duro” da administração petista em MS. Saiu do PT em 2016 e migrou para o PDT. Mas não durou muito, pois logo mudou de sigla, filiando-se ao MDB. Posteriormente, buscou abrigo no PSB e agora consta que estaria indo para o PSDB. Ufa!

DiálogoDr. Afonso Simões Corrêa, que está participando do programa de residência médica em Oncologia Clínica na USP, em São Paulo

 

DiálogoFlávia Ceretta

Eu juro!

O governador Eduardo Riedel jurou por todos os santos e arcanjos que não conversou sobre política com Lula, quando ele esteve em Campo Grande. Disse que o diálogo entre eles foi sobre, em suas palavras, “investimentos no Estado; falei para ele a respeito da rota bioceânica, da necessidade de manter o aporte para o acesso; conversamos do êxito da concessão, que foi uma delegação de parte das rodovias federais, e também de projetos que estão na Casa Civil e devem ser enviados ao Senado para aprovação da CAE, aqueles 200 milhões de dólares, que temos 50 de contrapartida”. Então, tá...

Palanque

A ministra Simone Tebet bateu o martelo com Lula e trocará MDB, seu partido por três décadas, pelo PSB, cuja figura mais ilustre é o vice-presidente Alckmin. Ela disputará uma das vagas ao Senado, mas por São Paulo, estado com maior colégio eleitoral do País, para “fazer palanque” para o lulismo. Em sua trajetória política em Mato Grosso do Sul foi deputada estadual, prefeita, vice-governadora e senadora.

Recuo

Com a reta final da janela partidária e algumas definições para composição de chapas e, até mesmo, interesse de alçar outros voos, políticos decidiram fazer análise mais detidamente do cenário eleitoral. Assim, já se verifica certa disposição de algumas pré-candidaturas serem mantidas. Uma delas seria a da vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira (PL). Ela teria cogitado até se filiar ao Novo para disputar o Senado. Porém...

Aniversariantes

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Lauane Braz Andrekowiski Volpe Camargo,
Vilmar Vendramin,
Andréa Elizabeth Ojeda,
Clelia Casanobas Pereira,
Ilda Vilalba Lima,
Aline de Oliveira Silva,
Cicero Pucci,
Antônio Fernandes Teixeira,
Constantinos Mastroyannis,
Goro Shiota,
Izaura Saad do Amaral,
José Aparecido Miguel,
Luis Adolar Camargo Kieling,
Paulo Ricardo Sbardelote,
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Humberto Dauber,
Carlos Henrique Suzuki,
Vicente Martins,
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COLABOROU TATYANE GAMEIRO

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