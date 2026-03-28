Condenado por ser flagrado transportando a "módica" quantia de mais de...Leia na coluna de hoje

FELPUDA

Ester Figueiredo

28/03/2026 - 00h03
Fábio do Vale - poeta de MS

"A poesia gosta de emprestar o silêncio aos grilos. Eles costumam devolver auroras”.

 

Condenado por ser flagrado transportando a “módica” quantia de mais de 1 tonelada de maconha acondicionada em meio à carga lícita, homem entrou com recurso para ganhar os benefícios de “tráfico privilegiado” – um deles o que reduz a pena até dois terços para traficantes iniciantes e que não integrem organizações criminosas. O Ministério Público apelou contra e o Tribunal de Justiça manteve a decisão por tráfico interestadual, com regime inicial fechado. Tem cada uma!...

o Articulista e consultor João Carlos Silva recebeu o Prêmio Nacional Justiça em Foco, em evento realizado no Grand Mercure Brasília. Política, economia e temas institucionais são abordados em seus artigos, publicados pelo Portal Ig, Jornal de Brasília, Diário do Poder, Diário de Pernambuco, Jornal do Brasil, entre outros meios de comunicação.

Após três anos, a Americanas solicitou sua saída do processo de recuperação judicial. Ela havia entrado no processo em janeiro de 2023, com dívidas de R$ 43 bilhões, após vir à tona um rombo contábil de R$ 25,3 bilhões.

Jucimara Palieraqui e Marilene Weiller

 

Dra. Marina Gomes Zaccara

Freio

A estratégia de “furar a fila” para conversar com lideranças nacionais por parte de alguns, tudo indica, parou por aí e serviu, na realidade, para colocar freio nos apressadinhos. As articulações no campo da direita estão sendo tratadas pela senadora Tereza Cristina, pelo governador Riedel e pelo ex-governador Azambuja, que estão em linha direta com Flávio Bolsonaro. Os rebeldes foram enquadrados pela cúpula.

Lula bateu martelo para que Fábio Trad seja o candidato ao governo em MS e teria ficado muito satisfeito com o nome de Gilda Maria dos Santos na vaga de vice. Ainda na fase “penugem petista”, o pré-candidato está cercado de lideranças do petismo no Estado. Todos, evidentemente, querendo que alguém assuma o palanque majoritário para que possam ter mais condições de tentarem se eleger.

Nos meios políticos, há quem afirme que Fábio Trad entrou numa empreitada difícil, até porque ele não teria base política no petismo e algumas alas do partido têm torcido o nariz para sua pré-candidatura. Dizem que, caso ele seja eleito, quem “daria as cartas” na administração seria o deputado José Orcírio. Sei não...

SÁBADO (28)
Dr. Gustavo Lotfi Costa,
Manoel Valle Rocha (Rocha Miyazato),
Ralphe da Cunha Nogueira,
Adriana Santos Feitosa Esvicero,
Iracema Chuzum,
Salim Kamel Ribeiro Ruiz,
Luiz Carlos Katurchi,
Paulo Henrique Ribeiro Rocha,
Rita de Cassia Melo Moura,
Cezar Augusto Barboza Alves,
Delmiro Higa,
Severino Josias Pessoa,
Vilmar Gomes Barbosa,
Carlos Alberto Vargas Freire,
Francisca Leandro de Souza,
Luma Fernandes D´Avila,
Luiz Simão Staszczak,
Guida Marsura,
Dalva Proença Brum Cabral,
Mariana Vale,
Rafael Chester Almirão Nasrallã,
Ayrton de Araújo,
Ambrosia Garcia Colman,
João Alfredo Vieira Carneiro,
Rosiane Klein da Silva,
Jorge Abdul Ahad,
Heloisa Helena Nunes da Cunha Maia de Souza,
Marcelo Lucarelli Rodrigues,
Dr. Leandro Steinhorst Goelzer,
Geraldo Shigueru Tashima,
Mário Norio Kawaminami,
Dr. José Roberto Pereira Ximenes,
Dr. Mauro Pires de Oliveira,
Alexsandro de Souza,
Ana Lúcia Alves Batista,
Augusto César dos Santos,
Maria Cristina Solberger,
Djalma Galvão Vasconcelos,
Alonso Cuellar,
Laudely Rodrigues Barros,
Luiz Carlos Amaral dos Santos,
Pedro Tibana,
Maria Aparecida de Almeida Delvalhes,
Cândida Ferreira,
Emilio Gimenez,
Pascaly Rocha Vilella,
Silvio Maciel da Cruz,
Janine Elza Ferreira Correa,
Maria José Guerrieri da Silva,
Altenir Nogueira Menezes,
Geralda Sandim,
Ana Carolina Lessonier,
Sidnei Figueiredo,
Dayana Ferreira Souza,
Alexandre Espinosa Júnior,
Manoel Miguel Terto,
Marcos Garcia,
Ione dos Santos Souza,
Nivaldo Castor da Silva,
Jesus Gomes Vieira,
Celeste Aguillar,
Edir Ferreira de Vasconcelos,
Samille Carmona,
Sandra Mara Taborda Serra,
Flávia Morales Trevisan Salomão,
Adriana Cristina Aveiro,
Rosani Dal Soto Santos,
Ana Tereza de Almeida Vidoto,
João Ferraz,
Larissa Raquel Correia Rocha Zerbinati,
Márcia Rodrigues Gorisch,
Thiago Alves Chianca Pereira Oliveira,
Ana Lúcia Laburu Alencar,
Cacildo Baptista Palhares,
Cláudia Cafure Alves Corrêa Antunes,
Rosângela de Mattos Dalperio.

Dra. Elaine Richards de Andrade,
Jean Vollkopf,
Liz Danielle Derzi Wasilewski Matos Oliveira,
Jorge Armando Kehl,
Ari Fausto da Silva,
Maria da Conceição Buainain,
Olegário Campos,
Ricardo Caffarena Franco,
Daniely de Oliveira,
Silmar Miranda da Silva,
Valdiva Dulce Mônico Marques da Silva,
Welicio de Oliveria Dutra,
Katerine Rose Galharte,
Nassara Sahib Fernandes,
Igor Canazilles,
Ana Maria Vieira de Souza Dias,
Manoel Jonas Quirino,
Anderson Inoue Cardoso da Cruz,
Samuel dos Santos Trindade,
Fátima El Daher Di Giorgio,
Valmir Berlamino Siqueira,
Marcela Lopes Barbosa Carneiro,
Fernando Esgaib Kayatt,
Neli Coelho Philippsen,
Beatriz de Sampaio Bragança Gianotti,
Dr. Jorge José Menezes de Almeida,
Dr. Keilor Heverton Mignoni,
Amadeu Olivério Viscardi,
Walter de Paula Ramos Neto,
Dr. Beraldo Alves Carneiro,
Alex Neves,
Oneide Moraes Gomes,
Jeová Neves Carneiro,
Neci Miranda Coelho,
José Pinto Rodrigues,
Dr. Luiz Quadros Moreira,
Alcides Larsen,
Luiz Hipólito Corrêa Alvarenga,
Vera Lúcia Motta,
Oneyde da Silva Coelho,
Ernesto Raul Rodrigues,
Cristiane de Souza Cação,
Eloina Aparecida Silva,
Tatiana Silva da Cunha,
Neide Aparecida Macedo de Almeida,
Maria Tereza Cristina Afonseca Ferreira,
Marilene Garcia Palhares,
Oscar Barros Filho,
José Alberto Almeida,
Dr. Ramiro Saraiva,
Maria Helena Coutinho Pimentel,
Regina Célia Dourado,
Dr. José Chaia,
Osvaldo José Dal Pizzol,
Elizabeth Carretoni,
Cristiane Paschoaletto Corrêa da Costa,
Marli Maos Fernandes,
Leida Miyasato,
Matilde Miranda Monteiro,
Ana Maria Arguelho Cavassa,
Adalgisa Fistarol,
Paulo Henrique Garcez Maestri,
Clarice Maria Scariot,
Rosana Paiva Recaldi,
Dora Waldow,
Ana Carla Pardo Braga Pitthan,
Lucas Mota Lorenz,
Alan Vinícius Lasko,
Aline Bueno Bottura Amâncio,
Augusto Afonso Costa Talavera,
Stella Catelli Toschi Santos,
Carina Bottega

26/03/2026 00h03

Foto: Arquivo / Correio do Estado

Bertolt Brecht - escritor alemão

"Perante um obstáculo, a linha mais curta entre dois pontos pode ser a curva”.

 

Eis que neste ano eleitoral, para não fugir da tradição, os paladinos da moral e dos bons costumes, já começam a se apresentar, denunciado isso e aquilo, como se tivessem, tal qual mágico de circo mambembe, tirado um coelho da cartola para causar “surpresa”. O denuncismo, que é usado como peça de campanha eleitoral, tem prazo de validade, esvaindo-se tal qual fumaça no final das eleições. Nesses tempos de redes sociais, resta saber onde estava esse pessoal nos últimos três anos e que somente aparece nos “45 minutos do segundo tempo” de um ano eleitoral?

Malfeitos

Mesmo contando com orientações constantes do Tribunal de Contas de MS, ainda há gestores públicos que se acham mais espertos do que Assim, gastam indevidamente os recursos públicos. Por conta disso, muitas das “excelências” de várias cidades estão sendo investigadas por malfeitos nessa área. “Quem nunca comeu mel, quando come se lambuza”, né?

DiálogoA quadrinista Júlia Bruno Mello acaba de conquistar um marco super especial: o lançamento do seu primeiro livro de quadrinhos, “PomPomtiras”, em um evento oficial em São Paulo. Nascida na capital paulista, mas criada em solo sul-mato-grossense, a artista – conhecida no meio como Sailorjubs – já mostrava talento desde cedo. Aos 10 anos, começou a dar seus primeiros passos na profissão, ao publicar o quadrinho “melan Cólica” no Correio infantil, suplemento do Correio do Estado. Hoje, Júlia expandiu sua arte para cidades como São Paulo e Curitiba, atuando como ilustradora, quadrinista e diretora de arte. E ela não para. Vem com novas aventuras dos PomPons, que estão sendo preparadas. Para quem quiser conhecer mais do trabalho da artista é só acessar o site paperjubs.lojavirtualnuvem.com.br.

 

DiálogoRenato Hotta Perez, que a partir de hoje estará na presidência do Sindicato da Habitação – MS (Secovi), onde permanecerá até 2030

 

DiálogoDra. Laura Vilela Pazzini

A dupla Eduardo Riedel (PP) e Reinaldo Azambuja (PL) está a todo vapor, nessa reta final de arranjos partidários para a disputa eleitoral, a fim de não encontrar grandes embaraços à frente. Daí suas articulações para fortalecer siglas, não deixar companheiros mais chegados de fora das chapas e, ainda, caminhar com o arco de aliança forte. É claro que essas “mexidas no tabuleiro político” têm também como finalidade tentar obter sucesso no embate. O governador Riedel busca a reeleição e Azambuja está de olho em uma das cadeiras ao Senado.

Em regime de urgência, e ainda podendo ser votado hoje, tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul o projeto do Executivo que reajusta em 3,81% os salários dos servidores estaduais. De acordo com a proposta, o índice corresponde à variação do IPCA nos últimos 12 meses, calculado pelo IBGE, estabelecendo o mês de maio como data-base e determinando que o aumento também seja aplicado a aposentados e pensionistas.

O reajuste terá impacto financeiro para o Executivo de R$ 353,5 milhões neste ano, R$ 473,5 milhões em 2027 e R$ 490,1 milhões em 2028. Atualmente,MS conta com cerca de 86 mil servidores, incluindo ativos e inativos. O índice também será aplicado a servidores do Legislativo, do MPMS e da Defensoria Pública. Já o Poder Judiciário ajustou neste ano sua data-base para acompanhar os demais poderes.

Santina Cavaglieri Faccin,
Miriam Miranda,
Dr. Antonio Farias de Souza,
Caroline Zaionc Almeida,
Francieli Calgaro de Oliveira Quintanilha Nogueira,
Dirceu Domingues Vieira,
Mauro Renosto,
Antonio José Grande,
Oscar Arakaki,
Washington José Kleves Oliveira,
Fábio Itsuo Hashimoto,
Aparecida Rosângela Gimenez Sona Fernandes,
Maria Odete de Sousa,
Silvino Cesaretto,
Ramão Job Cabral,
Onildes Aquino Saldanha,
Dr. Donevir José Cividini,
Evaldir Marino Ferreira,
Lara Freitas Assumpção Oliveira,
Maria José da Silva,
Eduardo André Miranda,
Bernadete Gomes Lewandowski,
Vera Lúcia Duailibi Amizo,
Dra. Ana Maria Junqueira de Barros Piedade,
Jeanette Elias Zahran,
João Donizete Cassuci,
Teresa Noda Aoki,
Ricardo Hissamitsu Arakaki,
Maria Valéria da Costa,
Zilda Maria Martins,
Valdeci Batista dos Santos,
Odilson Alves Nogueira,
Marcos Antonio Paco,
Elizeth de Araújo,
Máximo Carlos Guimarães Jeleznhak,
Dora Teixeira,
Francisco Severino da Silva Júnior,
Carlos Adão Nogueira Lopes,
Wilson Cavalcanti de Moraes,
Reinaldo Gomes Yamaciro,
Jussara Mendes da Silva,
Pedro Carretoni Sobrinho,
Martha Martins Albuquerque,
Braulia Montania,
Sandra Aparecida Montania,
Braulino Lima,
Alda Bruno de Almeida,
Evandro Nogueira Barbosa,
Plinio Lima de Almeida,
Bianca Bertoni,
Jussara Ferzeli Neta,
Dr. Eduardo de Lacerda Ferreira,
Everaldo Alves da Rocha,
Maria de Lourdes Ávila Braga,
Fernando Peralta Filho,
Djalma Bittencurt Gautério,
Braulio Ramon Alvarenga,
Maria Odete Soares,
João Antônio Alvim,
Meire Vilma da Silva,
João Aparecido Spontoni,
Deise Maia da Silva,
Benigna da Silva,
Carlos Henrique Fontes,
Adelina Chaves,
Dr. José Roberto Spengler,
Berenice Santos,
Irany Franco de Almeida,
Maria Célia Oliveira,
Humberto Moreira,
Cândida Vieira,
Iber da Silva Xavier,
Laerson Pereira de Oliveira,
Aurodir Machado Vidal,
Halley Chrystian Salgado,
Domingos Rodrigues Veiga,
Joelma Thomaz,
Wilmar Lambert,
Raquel Aparecida Rezende Machado,
Helaine Dias Esbizaro Basen,
Vera Maria de Oliveira Silva,
Maria Franca Paiva,
Letícia Vilhalba Pedraza,
Natália Vilhalba Pedraza,
Ivanete Rodrigues Mota,
Maria Matheus de Andrade,
Vanderlei Ramos Duarte,
Dr. Carlos Nakao,
Sandra Maria Palhano Costa,
Eliege Fatima de Barros Peixoto,
Maria Dolores Franco,
Carla Londero Rupp Rodrigues de Almeida,
Claudineia Narvaiz Tuneca,
Dulcimar Marinho de Azevedo Ramires,
Jaqueline Santos Almeida Hlawensky,
Jeana Maria de Araújo Silva,
Leonardo Correa Ribeiro,
Maria Angélica Pereira Carreira,
Cristiane de Souza Ribeiro,
Daniella Leal Borges Teixeira,
Dorila Espindola de Santa Cruz,
Paulo Roberto Jabrayan,
Tatiana dos Reis Balaniuc Moreira,
Thiane Tonon

Na UFMS, Ney Matogrosso recebe o título de doutor honoris causa

Honraria reconhece trajetória de um dos maiores artistas da música brasileira e marca início de três dias de intensa programação cultural voltada à juventude na UFMS

25/03/2026 09h00

A abertura do Festival da Juventude 2026, marcada para amanhã, às 19h30min, promete entrar para a história do evento ao prestar uma das mais altas homenagens acadêmicas ao cantor e performer Ney Matogrosso.

O artista receberá o título de doutor honoris causa durante cerimônia realizada na Cidade Universitária da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande, em um momento que une arte, reconhecimento institucional e diálogo entre gerações.

A entrega da honraria integra a programação oficial do festival, que ocorre entre quinta-feira e sábado, e deve atrair estudantes, artistas e o público em geral. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos a partir das 17h30min no Teatro Glauce Rocha, local onde será realizada a solenidade.

O momento simboliza o encontro entre a universidade pública e a cultura brasileira em sua forma mais potente. Ao reconhecer Ney Matogrosso, a UFMS destaca a relevância de sua obra, assim como também o impacto social e político de sua trajetória.

O título de doutor honoris causa é a mais alta distinção concedida por instituições acadêmicas a personalidades que contribuíram de forma excepcional para o desenvolvimento da sociedade, das artes e do pensamento.

Ao longo da história, essa honraria foi atribuída a nomes que transformaram suas áreas de atuação – e, no caso de Ney, a escolha dialoga diretamente com uma carreira marcada pela ruptura de padrões e pela constante reinvenção.

Natural de Bela Vista, no interior de Mato Grosso do Sul, o artista construiu uma trajetória que ultrapassou fronteiras geográficas e culturais.

Sua origem sul-mato-grossense adiciona um significado ainda mais especial à homenagem e aproxima o público local de uma figura que ganhou projeção internacional sem perder a conexão com suas raízes.

Desde a década de 1970, quando despontou como vocalista do grupo Secos & Molhados, Ney Matogrosso se destacou por sua capacidade de transformar o palco em um espaço de experimentação estética e liberdade de expressão.

Em um período marcado por repressão política no Brasil, sua presença artística desafiava normas e abria caminhos para novas formas de manifestação.

Com figurinos ousados, maquiagem marcante e performances carregadas de teatralidade, o artista redefiniu o papel do intérprete na música popular brasileira. Sua voz aguda e singular, aliada a uma presença cênica intensa, rapidamente o consolidou como um dos nomes mais inovadores de sua geração.

Ao seguir carreira solo, Ney expandiu ainda mais seus horizontes artísticos. Seu repertório transita por diferentes gêneros e estilos, sempre marcado pela liberdade criativa e pela recusa em se limitar a rótulos.

Essa postura o transformou em um símbolo de autenticidade e resistência, características que continuam a inspirar artistas e públicos até hoje.

Ao longo das décadas, sua trajetória dialogou com temas fundamentais como identidade, corpo, sexualidade, política e liberdade – questões que permanecem centrais nas discussões contemporâneas, especialmente entre os jovens. É justamente essa conexão que torna a homenagem no contexto do Festival da Juventude ainda mais significativa.

A escolha de conceder o título durante o evento reforça a proposta do festival de promover encontros entre diferentes gerações. Ao celebrar um artista que desafiou convenções e abriu caminhos, o FestJuv estabelece um elo entre o passado, o presente e o futuro da cultura brasileira.

A cerimônia seguirá o protocolo acadêmico tradicional, com sessão solene, leitura da resolução que concede o título, entrega do diploma e discurso do homenageado. 

Após a outorga do título, Ney Matogrosso permanece no palco do Teatro Glauce Rocha para uma apresentação em formato de palestra-show. A atividade será conduzida por Febraro de Oliveira e Isabê, dois jovens participantes do festival, para promover o diálogo intergeracional.

Nesse formato, o artista compartilha histórias de sua trajetória, reflexões sobre o fazer artístico e interpretações de canções que marcaram sua carreira.

A proposta é criar um ambiente mais próximo e intimista, no qual o público possa conhecer o artista e o pensamento por trás de sua obra.

A apresentação aposta na simplicidade estética: vestido de preto e sem grandes adereços, Ney conduz o encontro com a presença cênica que o consagrou.

Entre relatos e performances, o público acompanha um percurso que atravessa décadas da cultura brasileira.

A programação da noite de abertura não se limita à cerimônia. Também nesta quinta-feira, o público poderá acompanhar a abertura da Vila das Letras e o show da Orquestra Indígena com participação da MC Anarandá, no Palco Livre, localizado na Praça da Juventude, em frente ao teatro.

Essas atividades marcam o início de três dias de intensa circulação cultural dentro da universidade, que se transforma em um espaço de convivência, criação e troca de experiências.

No sábado e domingo, o Festival da Juventude apresenta uma programação diversa, que inclui oficinas formativas, palestras, espetáculos, mostras de cinema, debates, batalhas de rima, concursos literários e concurso de cosplay.

Entre os destaques nacionais estão a psicanalista Maria Homem, a escritora indígena Geni Nuñez e o cantor Chico Chico, responsável pelo show de encerramento.

O festival também abre espaço para artistas locais, como Circo do Mato, Teatro Imaginário Maracangalha, Jackeline Mourão, Cia Pisando Alto e Karla Coronel, promovendo a valorização da produção cultural regional.

Além de proporcionar o acesso à cultura, o evento também tem como proposta incentivar jovens a desenvolverem sua expressão criativa por meio de diferentes linguagens.

As oficinas formativas abrangem áreas como literatura, audiovisual, tecnologia e poesia falada. Com vagas limitadas e certificação, as atividades proporcionam contato direto com profissionais atuantes no mercado.

Para o produtor e curador do evento, Febraro de Oliveira, essa dimensão é essencial. “As oficinas transformam o festival de palco em laboratório.

Enquanto os shows oferecem inspiração e visibilidade, as oficinas oferecem processo e aprofundamento. Elas deslocam o jovem da posição de espectador para a de criador”, destaca.

Entre os destaques está a oficina Em Cena, a Ação, conduzida pela atriz Shirley Cruz, que compartilha experiências acumuladas ao longo de mais de 25 anos de carreira no cinema e na televisão.

Outro nome importante é o cineasta Joel Pizzini, responsável pela oficina de roteiro cinematográfico, que propõe uma reflexão sobre o processo criativo no cinema.

Na literatura, a escritora Monique Malcher conduz uma oficina de escrita criativa, enquanto Vinicius Barbosa aborda a mediação de leitura. E a multiartista Alessandra Coelho ministra oficina de slam, destacando a poesia falada como ferramenta de expressão e resistência.

A programação musical também destaca novos talentos. Um dos principais nomes é Chico Chico, que apresenta o show Let It Burn – Deixa Arder.

O repertório mistura influências de blues, folk, milonga e música popular brasileira, além de releituras de clássicos. A apresentação marca uma fase mais madura do artista, combinando tradição e contemporaneidade.

Festival da Juventude 2026

Local: Campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campo Grande.
Data: de 26 a 28 de março.
Abertura: amanhã, às 19h30min, no Teatro Glauce Rocha.
Entrada gratuita.

Mais informações:
Site: festjuv.com.br/2026.
Instagram: @festivaldajuventudems.

