4 tendências para você se inspirar no verão

O verão está aí, e com ele as altas temperaturas e novas tendências.

Encontrar peças que sejam confortáveis e que vá de encontro com o seu estilo nem sempre é uma tarefa fácil.

Pensando nisso, o Correio B+ desta semana convidou a influenciadora de moda Márcia Lima para indicar cinco tendências escolhidas para a nova estação queridinhas das famosas para você escolher aquela que combina mais com o seu estilo! Confira!

Corset

Não é novidade que o corset traz sensualidade com um ar de romantismo, o que foge um pouco do comum. Sucesso entre personalidades, como Luísa Sonza, J.Lo, Madonna, Anitta, entre outras famosas, ele pode ser uma ótima opção se combinada também com peças mais soltas, além de ficar linda com a mescla de cores em branco ou preto, mas acrescentar um pouco de cor fica a critério de cada um.

Cut Out

Não é necessariamente uma novidade, já que esse estilo voltou com tudo após a pandemia. A ideia é usar roupas justas com recortes, principalmente na lateral e na barriga. O interessante é que se torna uma tendência diferente dando um ar de sensualidade e mostrando um pouco mais o corpo. Dependendo do look você pode optar tanto para o dia como para a noite.

Cut Out - Divulgação

100% jeans

O jeans total também deve ser tendência novamente neste verão de 2023, e uma das coisas mais legais são os shorts e bermudas que se fazem presentes. Diferente da ideia de que são peças quentes, Márcia afirma que há muitas versões elegantes, despojadas e também confortáveis, para o dia ou/e para a noite. E não se esqueça que os acessórios farão toda a diferença nessas opções.

Total Jeans - Pinterest

Esportivo

Os looks esportivos nunca perdem o lugar, entra ano, sai ano. Com o calor intenso, optar por esse estilo pode ser interessante até mesmo em reuniões informais e em atividades movimentadas. Camiseta, calça jeans, suéter com camisa social, tênis e camisas de times em algodão podem cair muito bem. O destaque fica sempre com o conforto que se soma ao estilo.

Esportivo - Divulgação

Gostou das dicas?

Lembrando que o mais importante é você se sentir bem e colocar a autoestima em dia num grau mais elevado que dos termômetros do verão!