A aquisição de material didático por uma prefeitura... Leia na coluna de hoje

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Lucilene Machado - Poeta de MS

Passar ilesa pelos dias como quem assina um ponto ou cumpre tabelas, não me seduz. A ausência de emoção não é só uma pausa, é uma deserção. E eu não quero desertar de mim”.

FELPUDA

A aquisição de material didático por uma prefeitura do interior de MS, no valor de R$ 3.520.580,00, foi realizada sem licitação. A inexigibilidade do processo licitatório configurou “preferência por marca”, segundo o Tribunal de Contas do Estado. Houve desacordo com “as boas práticas na administração pública e jurisprudência consolidada de licitar, especialmente na modalidade pregão”. Entre outros pontos, foram apontados ausência de comprovação da inviabilidade de competição, blá-blá-blá, blá-blá-blá, etc. e tal...

Foto: Divulgação

Ametista do Sul, localizada no norte do Rio Grande do Sul, é conhecida como a “Capital Mundial da Pedra Ametista” por abrigar a maior jazida de ametista do mundo. A cidade destaca-se pelo turismo subterrâneo, com minas desativadas convertidas em restaurantes, vinícolas, cervejarias e piscinas, além de oferecer lojas de minerais e museus. O Belvedere Mina é considerado o primeiro restaurante subterrâneo temático do mundo, todo feito com ametistas. Diferentes detalhes em pedra, tanto trabalhada quanto in natura, podem ser vistos em todas são as mesas e também em pontos no interior do restaurante. O visual rústico e a decoração natural fazem com que o restaurante dentro de uma mina torne-se uma das sensações turísticas do Rio Grande do Sul. A cidade também explora a uva e o vinho, tendo vinícolas subterrâneas nos garimpos.



Ana Cristina Martins e Luiz Orcírio Fialho de Oliveira - Foto: Studio Vollkopf

Priscilla Alves - Foto: Arquivo Pessoal

Cena

O pré-candidato Flávio Bolsonaro foi “o tema” na última sessão da semana na Assembleia de MS. O petista Pedro Kemp e João Henrique, da direita, digladiaram-se sobre áudio onde Flávio trata com Daniel Vorcaro, do Banco Master, de recursos para o filme sobre o seu pai, ex-presidente Jair Bolsonaro. Como se tivesse bola de cristal, Kemp afirmou que acreditava que a candidatura de Flávio “naufragou”.

Troco

Ao assumir a tribuna, Catan disse que Vorcaro teve duas agendas ocultas com Lula e que ninguém sabe do que foi tratado. Disse ainda que as mensagens foram vazadas e questionou quem teria feito isso. Segundo ele, essa troca de mensagens tem um peso diferente, alegando que o nome Bolsonaro possui marcas e atrai investidores. O presidente da Casa, deputado Gerson Claro, defendeu que haja debates, mas que o MS não seja esquecido. Só!

Carona

A ex-ministra Simone Tebet entrou em campo para “tirar sua casquinha” das denúncias contra Flávio Bolsonaro. Como atualmente ela está filiada ao PSB, partido de esquerda, fez insinuações a respeito dos recursos destinados ao filme sobre o ex-presidente Bolsonaro. E haja!...

ANIVERSARIANTES

Sábado (16)

Ângela Ribeiro Duailibi;

Anderson da Silva Pereira;

Idara Negreiros Duncan Rodrigues;

Lúcia Maria Vieira;

Anamir Cunha do Nascimento;

Cícero Fernandes de Moraes;

Otávio Fernando Barboza Carneiro;

Gilson do Nascimento;

Marcos Antonio da Silva;

Dr. Julizar Barbosa Trindade;

Sedemir Alves;

Paula Frascinett Costa Bandeira;

Vinicius Leite Campos;

Hoover Orsi Pereira Martins;

Mariomárcio Fernandes;

Cel. Ociel Ortiz Elias;

Helena Amin;

Durvalina Gomes Garcia;

Maria Helena Nasser Cubel;

Renato Nascimento Oliveira;

Dr. Hamilton Domingos;

Suzely Furlan;

Angelina Ferreira Ribeiro;

Neusa Maria Sá Pessoa;

Claudinei Zilio;

Hugo Cesar Gomes;

Gustavo Jacobina Stephanini;

Waldson Loureiro;

José Antônio Batista de Oliveira;

Sônia Carla Ramos Escobar;

Nádia Mazlum Sandim;

Thúlio Ramos dos Santos;

Raphael Fiuza;

Rodrigo Otávio Machado;

Maria Aparecida Rondon;

Itamar Dalka Scardini;

Adão Fontoura Paes;

Vânia Maria Medeiros Bachenheimer;

Américo Ferreira Guimarães;

Jacy Marques Alcaraz;

Fred de Sena Lopes Rodrigues Ribeiro;

Benedito Mário Lázaro;

Marco Antônio Santullo Júnior;

Cecília de Fátima Argemon;

Breno Junqueira Sulzer;

Elias Carneiro de Arruda;

Hilton Carvalho Lariera;

Adão Rodrigues de Souza;

Rogério Teixeira dos Santos;

Ercilio Chinet Júnior;

Ana Cristina Gomes Amorim Pissin;

Olcir José Bigaton;

Dra. Dalva Tiacó Furuguem;

Maria Cristina Bandeira;

Júlio César Lopes da Silva;

Jocimar Corrêa Barbosa;

Iacy Barbosa de Souza;

Silvio Ernesto Bernardo Bess;

Cristina Chahuan Tobji de Aquino;

Leoponilda Correia Garcia Reis Gasperini;

Sônia Maciel Regiori Costa;

Dr. João Rocino Garcia de Menezes;

Maria Aparecida Draggiato dos Santos;

Walter Satoru Yura;

Adriana Giuliani;

Celso Massayuki Matsusita;

Marister Neves Braga Veronesi;

Elayne Cristina Todescato dos Santos Soares;

Victor Marino Montenegro Herrera;

Luis Alberto Camponez Petenatti;

Cinira Amarilia Otta Arashiro;

Márcia Aparecida Pasquarelli Betman;

Ligiane Cristina Motoki;

Úrsula Montesse.

Domingo (17)

Dra. Júlia Serra;

Dr. Fabrício Colacino Silva;

Dra. Arielle Silveira Denadai;

Gilberty da Costa Miglioli;

Lybia da Costa Miglioli;

Pericles Brandão Filho;

Silmara Pulcherio de Assis;

Levy Serrou Camy;

Paulo Guilherme Lins Costa;

Dr. João Nelson Lyrio;

Armando Luiz Nocera;

Jair Gregório Alves;

Leizo Inoue;

Júlio César Giansante Rossi;

Nilza Yonamine Miyahira;

Lucimara Rocha de Oliveira;

Danilo José Medeiros Figliolino;

Ieda Hessel Amado;

Marcos Tadeu de Paula Corrêa;

Paola Nádila Veras Gonçalves;

Dra. Milce Aparecida Eloy Silva;

Elizabete Machado Abreu da Silva;

Geraldo Junior Duarte Brites Cabreira;

Aldo Ferreira da Silva Junior;

Lourdes Coelho Barbosa;

Orlando Silvestre Filho;

Dr. Synezio de Oliveira Borges;

Abrão Diniz Junior;

Jarminda Félix Vanderlei;

Maria José Eugenio Pereira;

Aretha Larissa Muritiba;

Jussara Fatima Eloy Gabas;

Mara Cardoso;

Patricia de Andrade Barbieri;

Junior Nocko;

Luizinho Tenório;

Lucas Proença Gonçalves;

Antonio Micnov;

Neide Eliane Gordo de Oliveira;

Nerida dos Passos Pereira;

Gildo Tavares de Araujo;

Tarsis Ayron Santejan Marques;

Regina Maria Barreto Frias;

Ruth Fernandes Vieira;

Manoel Eugênio Nery;

Jorge Aníbal David;

Dr. Ozires Vieira de Souza Júnior;

Hugo José Bonfim;

Hermindo de David;

Eunice Flores Carretoni;

Adenir Amaral;

Dra. Giovanna Nascimento Hofke;

Adalgisa Flores Ressiel;

Ulisses Vieira da Costa;

Izabel Lopes Fontoura;

Carmem Lúcia de Andrade;

Filomena Neves Dutra;

Dr. Carlos Silva Mattos;

Sidiney Carlos Sabbag;

Adilson Shigueyassu Aguni;

Orlando Augusto Saab;

Dr. Edwaner Bondarczuk;

Ricardo de Souza Nogueira;

José Shinsei Toomi;

Iris Barbara Laudicena Tulux Rocha;

Luiza Amélia Tavares Lobo Trevizan;

Dr. Eduardo Conceição Reigota;

Marina Furlan e Fraga;

Francielli Vilela Spani Milani;

João Bosco Sarubbi Mariano;

Amira Ali Salem;

Liamar Aparecida dos Santos Villassanti;

Leandro Martins Abrão Costa.

Colaborou com Tatyane Gameiro