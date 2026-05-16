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Diálogo

A aquisição de material didático por uma prefeitura... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (16)

Ester Figueiredo

16/05/2026 - 00h03
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Lucilene Machado - Poeta de MS

Passar ilesa pelos dias como quem assina um ponto ou cumpre tabelas, não me seduz. A ausência de emoção  não é só uma pausa, é uma deserção. E eu não quero desertar de mim”.

FELPUDA

A  aquisição de material didático por uma prefeitura do interior de MS, no valor de R$ 3.520.580,00, foi realizada sem licitação. A inexigibilidade do processo licitatório configurou “preferência por marca”, segundo o Tribunal de Contas do Estado. Houve desacordo com “as boas práticas na administração pública e jurisprudência consolidada de licitar, especialmente na modalidade pregão”. Entre outros pontos, foram apontados ausência de comprovação da inviabilidade de competição, blá-blá-blá, blá-blá-blá, etc. e tal... 

Foto: Divulgação

Ametista do Sul, localizada no norte do Rio Grande do Sul, é conhecida como a “Capital Mundial da Pedra Ametista” por abrigar a maior jazida de ametista do mundo. A cidade destaca-se pelo turismo subterrâneo, com minas desativadas convertidas em restaurantes, vinícolas, cervejarias e piscinas, além de oferecer lojas de minerais e museus. O Belvedere Mina é considerado o primeiro restaurante subterrâneo temático do mundo, todo feito com ametistas. Diferentes detalhes em pedra, tanto trabalhada quanto in natura, podem ser vistos em todas são as mesas e também em pontos no interior do restaurante. O visual rústico e a decoração natural fazem com que o restaurante dentro de uma mina torne-se uma das sensações turísticas do Rio Grande do Sul. A cidade também explora a uva e o vinho, tendo vinícolas subterrâneas nos garimpos. 
 

Ana Cristina Martins e Luiz Orcírio Fialho de Oliveira Ana Cristina Martins e Luiz Orcírio Fialho de Oliveira - Foto: Studio Vollkopf

 

Priscilla Alves Priscilla Alves - Foto: Arquivo Pessoal

Cena

O pré-candidato Flávio Bolsonaro foi “o tema” na última sessão da semana na Assembleia de MS. O petista Pedro Kemp e João Henrique, da direita,  digladiaram-se sobre áudio onde Flávio trata com Daniel Vorcaro,  do Banco Master, de recursos para o filme sobre  o seu pai, ex-presidente Jair Bolsonaro. Como se tivesse bola de cristal, Kemp afirmou que acreditava que a candidatura de Flávio “naufragou”.

Troco

Ao assumir a tribuna, Catan disse que Vorcaro teve duas agendas ocultas com Lula e que ninguém sabe do que foi tratado. Disse ainda que as mensagens foram vazadas e questionou quem teria feito isso. Segundo ele, essa troca de mensagens tem um peso diferente, alegando que o nome Bolsonaro possui marcas e atrai investidores. O presidente da Casa, deputado Gerson Claro, defendeu que haja debates, mas que o MS não seja esquecido. Só!

Carona

A ex-ministra Simone Tebet entrou em campo para “tirar sua casquinha” das denúncias contra Flávio Bolsonaro. Como atualmente ela está filiada ao PSB, partido de esquerda, fez insinuações a respeito dos recursos destinados ao filme sobre o ex-presidente Bolsonaro. E haja!...

ANIVERSARIANTES

Sábado (16)

Ângela Ribeiro Duailibi;
Anderson da Silva Pereira;
Idara Negreiros Duncan Rodrigues;
Lúcia Maria Vieira;
Anamir Cunha do Nascimento;
Cícero Fernandes de Moraes;
Otávio Fernando Barboza Carneiro;
Gilson do Nascimento;
Marcos Antonio da Silva;
Dr. Julizar Barbosa Trindade;
Sedemir Alves;
Paula Frascinett Costa Bandeira;
Vinicius Leite Campos;
Hoover Orsi Pereira Martins;
Mariomárcio Fernandes;
Cel. Ociel Ortiz Elias;
Helena Amin;
Durvalina Gomes Garcia;
Maria Helena Nasser Cubel;
Renato Nascimento Oliveira;
Dr. Hamilton Domingos;
Suzely Furlan;
Angelina Ferreira Ribeiro;
Neusa Maria Sá Pessoa;
Claudinei Zilio;
Hugo Cesar Gomes;
Gustavo Jacobina Stephanini;
Waldson Loureiro;
José Antônio Batista de Oliveira;
Sônia Carla Ramos Escobar;
Nádia Mazlum Sandim;
Thúlio Ramos dos Santos;
Raphael Fiuza;
Rodrigo Otávio Machado;
Maria Aparecida Rondon;
Itamar Dalka Scardini;
Adão Fontoura Paes;
Vânia Maria Medeiros Bachenheimer;
Américo Ferreira Guimarães;
Jacy Marques Alcaraz;
Fred de Sena Lopes Rodrigues Ribeiro;
Benedito Mário Lázaro;
Marco Antônio Santullo Júnior;
Cecília de Fátima Argemon;
Breno Junqueira Sulzer;
Elias Carneiro de Arruda;
Hilton Carvalho Lariera;
Adão Rodrigues de Souza;
Rogério Teixeira dos Santos;
Ercilio Chinet Júnior;
Ana Cristina Gomes Amorim Pissin;
Olcir José Bigaton;
Dra. Dalva Tiacó Furuguem;
Maria Cristina Bandeira;
Júlio César Lopes da Silva;
Jocimar Corrêa Barbosa;
Iacy Barbosa de Souza;
Silvio Ernesto Bernardo Bess;
Cristina Chahuan Tobji de Aquino;
Leoponilda Correia Garcia Reis Gasperini;
Sônia Maciel Regiori Costa;
Dr. João Rocino Garcia de Menezes;
Maria Aparecida Draggiato dos Santos;
Walter Satoru Yura;
Adriana Giuliani;
Celso Massayuki Matsusita;
Marister Neves Braga Veronesi;
Elayne Cristina Todescato dos Santos Soares;
Victor Marino Montenegro Herrera;
Luis Alberto Camponez Petenatti;
Cinira Amarilia Otta Arashiro;
Márcia Aparecida Pasquarelli Betman;
Ligiane Cristina Motoki;
Úrsula Montesse.

Domingo (17)

Dra. Júlia Serra;
Dr. Fabrício Colacino Silva;
Dra. Arielle Silveira Denadai;
Gilberty da Costa Miglioli;
Lybia da Costa Miglioli;
Pericles Brandão Filho;
Silmara Pulcherio de Assis;
Levy Serrou Camy;
Paulo Guilherme Lins Costa;
Dr. João Nelson Lyrio;
Armando Luiz Nocera;
Jair Gregório Alves;
Leizo Inoue;
Júlio César Giansante Rossi;
Nilza Yonamine Miyahira;
Lucimara Rocha de Oliveira;
Danilo José Medeiros Figliolino;
Ieda Hessel Amado;
Marcos Tadeu de Paula Corrêa;
Paola Nádila Veras Gonçalves;
Dra. Milce Aparecida Eloy Silva;
Elizabete Machado Abreu da Silva;
Geraldo Junior Duarte Brites Cabreira;
Aldo Ferreira da Silva Junior;
Lourdes Coelho Barbosa;
Orlando Silvestre Filho;
Dr. Synezio de Oliveira Borges;
Abrão Diniz Junior;
Jarminda Félix Vanderlei;
Maria José Eugenio Pereira;
Aretha Larissa Muritiba;
Jussara Fatima Eloy Gabas;
Mara Cardoso;
Patricia de Andrade Barbieri;
Junior Nocko;
Luizinho Tenório;
Lucas Proença Gonçalves;
Antonio Micnov;
Neide Eliane Gordo de Oliveira;
Nerida dos Passos Pereira;
Gildo Tavares de Araujo;
Tarsis Ayron Santejan Marques;
Regina Maria Barreto Frias;
Ruth Fernandes Vieira;
Manoel Eugênio Nery;
Jorge Aníbal David;
Dr. Ozires Vieira de Souza Júnior;
Hugo José Bonfim;
Hermindo de David;
Eunice Flores Carretoni;
Adenir Amaral;
Dra. Giovanna Nascimento Hofke;
Adalgisa Flores Ressiel;
Ulisses Vieira da Costa;
Izabel Lopes Fontoura;
Carmem Lúcia de Andrade;
Filomena Neves Dutra;
Dr. Carlos Silva Mattos;
Sidiney Carlos Sabbag;
Adilson Shigueyassu Aguni;
Orlando Augusto Saab;
Dr. Edwaner Bondarczuk;
Ricardo de Souza Nogueira;
José Shinsei Toomi;
Iris Barbara Laudicena Tulux Rocha;
Luiza Amélia Tavares Lobo Trevizan;
Dr. Eduardo Conceição Reigota;
Marina Furlan e Fraga;
Francielli Vilela Spani Milani;
João Bosco Sarubbi Mariano;
Amira Ali Salem;
Liamar Aparecida dos Santos Villassanti;
Leandro Martins Abrão Costa. 

Colaborou com Tatyane Gameiro

Diálogo

Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, neste ano eleitoral, o...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (15)

15/05/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Albert Einstein - físico alemão

"A imaginação é mais importante que o conhecimento porque o conhecimento é limitado, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro”. 

 

FELPUDA 

Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, neste ano eleitoral, o cenário está inusitado. Os parlamentares, em tom de ironia, comentam que não se sabe se o PT passou a ser formado por quatro deputados ou se o Novo é que teria o mesmo número. Isto porque está vigorando o estilo “levanta a bola que eu chuto” entre os petistas Pedro Kemp e José Orcírio e João Henrique Catan, do Novo e representante da direita conservadora. Essa nova “aliança” tem como alvo preferido a administração de Eduardo Riedel. Vai vendo...

Diálogo

“No pé”

Por falar no deputado José Orcírio, quem entrou na mira dele foi o ministro dos Povos Indígenas, o sul-mato-grossense Eloy Terena, sob acusação de aproximação com “setores bolsonaristas”, conforme requerimento apresentado na Assembleia de MS e a ser encaminhado ao Planalto.

Mais

O dirigente do órgão chegou até a ser chamado de “traidor”, porque estaria circulando com pré-candidatos da direita o que, segundo o denunciante, é uma atitude incompatível, e, por isso, passível da tomada de providências político-administrativas.

DiálogoGiovanna Trad
DiálogoDra. Ana Valéria Ramirez

Borrasca

O ex-prefeito Marcos Trad e a prefeita Adriane Lopes estão em meio ao turbilhão criado com as prisões na Operação Buraco Sem Fim, que levou uns e outros para a cadeia. Politicamente, ambos estão de lado opostos, mas isso não invalida o fato de que caminharam juntos no período em que o acusado principal atuava por lá. Adriane preferiu o silêncio, enquanto Trad resolveu “atacar o mensageiro e não a mensagem”.

Fora de foco

Nos bastidores, tem políticos dizendo que Marcos Trad preferiu defender o ex-subordinado, criticar a operação policial e insinuar que a ação ocorreu no período de eleições, causando-lhe “estranheza”. O fato, segundo eles, é que casos dessa natureza causam “furor” entre a população. Afirmam que, embora não se possa prejulgar alguém, é preciso ter muito cuidado em desmerecer uma investigação em que os recursos públicos são o ponto principal.

Opa!...

A deputada Gleice Jane (PT) e o seu colega de legislativo Paulo Duarte (PSDB) tiveram embate em plenário sobre a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A parlamentar disse que esse grupo de trabalho é formado apenas por homens e um dos seus projetos que tratava de proteção e respeito às mulheres teria sido arquivado. Integrante do colegiado, o tucano discordou e afirmou que não era machista nem misógino, dizendo ter sido desqualificado por Gleice. E ainda colocou sua vaga na comissão à disposição dela, que aceitou. Mas...

ANIVERSARIANTES 

Kátia Nunes Ribeiro Motti,
Adriana de Oliveira Siravegna,
Keila Mattioli Souza,
Fernanda de Araújo Ovelar,
Isidro Theodoro de Faria,
Modesto Aquino Filho,
Sônia Terezinha Girardi de Carvalho,
Antonio Petenatti,
Fauser de Oliveira Maia,
Jermina da Silva Leite,
Talmir Monteiro,
José Barbosa Cristaldo,
Railda de Freitas Oliveira Petenatti,
Valdonei Rodrigues da Silva,
Marila Domingos da Costa,
Gesse Martins de Souza,
Nilma Rocha Nimer,
Raphael Nunes Cance,
Asturio de Matos Ozorio,
Averaldo Oliveira Fernandes,
Roberto Mendes Cruzetta,
Beatriz Hoffmann,
Mateus Massocatto Vallezzi Cavalcante,
Domingos Sahib Neto,
Inah Luiza Metello,
Oscarlina de Brito,
Eliene Amorim da Costa,
Vera Maria Fortes Corrêa Meyer,
Maria Tereza Mangieri Pithan,
Milton Teruya,
Cirene Passarini Martins,
Guilherme Vaz do Couto,
José Claudio Adami,
Paulo Cesar Costa Alves,
Luiz Roberto Moreno,
Lucas Tognoli Rodrigues,
Ednaldo Rosa Ferreira,
Levino Ferreira da Silva,
Imbrolim Correa dos Santos,
Olga Prado Braga,
Maria Luiza Rezende Perez Ramos,
Eunice Gouvêa Colleto,
Maria Cabloco,
Eduardo Katsuki Takahachi,
Laura Munhoz Friozi,
Dr. Lauro Rodrigues Furtado,
Heloisa Helena Catelan,
José Carlos Corrêa,
Hilton Monteiro Leite,
Marissol da Silva Garcia,
José Paz Sodré,
Aparecida Domingues,
Nicéia de Fátima Barbosa Leite,
Maria Roselene Flôres Coimbra,
Silvia Maria Giordano Barem,
Mohamed Kalil Zaher,
Maria das Graças Fonseca Mella,
Maria Dora Barbosa Leite,
Paulo César de Almeida,
Fábio de Oliveira Artigas,
Déa Terezinha Almeida,
Eluiza Elena Comekti Assis,
Marcus Vinicius Martinez,
Luiz Fernando da Silva Bastos,
Eliza Maria Santiago,
André Mauro Rodrigues,
Raquel Medeiros,
Kei Uema do Carmo,
Valéria de Arruda Cunha,
Rosa Maria Pereira da Silva,
Arlene Mary Mazzi Alexandria,
Daniela Gonçalves de Queiroz,
Carlos Henrique de Souza,
Marcelo Marculino Gomes,
Arlinda da Silva Andrade,
Dirceu de Oliveira Corrêa,
Geraldo Gonçalves Siqueira,
Solange Pereira Cabreira,
Aldo de Oliveira Darzi,
Tosjio Gusiken,
Roberto Mattos Martins,
Priscila Arinos Catoci,
Cássio Rogério Boeira Giordano,
Eleilson de Arruda Azevedo Leite,
Julia Maristela Caduri Hartmann,
Iraci Mendes de Aquino,
José Gildo Pimentel,
Natalia Carolina Lourenço de Almeida,
Ana Carolina Ramirez Miranda,
Dra. Celina Shimabukuno Sakae,
João Henrique Rodrigues Andreus,
Débora Bataglin Coquemala de Sousa,
Osmar Pedrosa de Frias,
Dionatha Jones Bordignon,
Armando Urdan,
Luciana Cesar da Silva Setogute,
Laimute Laupinaitis,
Margareth Hokama,
Rosangela Alfena Juvenal Arakaki,
Ricardo Cardoso Duarte do Pateo,
Alexandre de Siqueira Linderberg,
Aparecida Regina Chaves Martins,
Cristina Tiemi Maehara Kai,
Dalva Pereira Espindola,
Renato Camillo,
Arenci Ferreira de Oliveira,
Camila Soares Sakr,
Patricia Franco Bellé.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Diversão

Troca de figurinhas da Copa e novo parque viram atração na Capital

Shopping Campo Grande estreia Arena Park e inaugura espaço oficial para troca de figurinhas do Mundial de 2026

14/05/2026 18h37

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Shopping Campo Grande estreia Arena Park e inaugura espaço oficial para troca de figurinhas do Mundial de 2026

Shopping Campo Grande estreia Arena Park e inaugura espaço oficial para troca de figurinhas do Mundial de 2026 Divulgação

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O clima de diversão e Copa do Mundo vai tomar conta do Shopping Campo Grande neste fim de semana. O empreendimento lançou novas atrações voltadas ao público infantil e aos apaixonados pelo álbum oficial do Mundial de 2026, reunindo parques temáticos, ponto de troca de figurinhas, novidades no cinema e campanhas promocionais para os consumidores.

Com a chegada da Copa do Mundo, o shopping entrou oficialmente no clima do Mundial de 2026. Em parceria com Visa e Banco do Brasil, o empreendimento inaugurou um ponto oficial de troca de figurinhas do álbum da competição.

O espaço foi instalado no segundo piso, próximo à loja Claro, e deve reunir colecionadores, crianças e torcedores em busca das figurinhas mais difíceis do álbum.

A ação integra a campanha promocional “Torcida BB Colecione Momentooos”, criada para aproximar os fãs do universo da Copa do Mundo da FIFA 2026™. A iniciativa prevê promoções, sorteios e experiências exclusivas para clientes que utilizam cartões BB Visa.

Na primeira fase da campanha, consumidores concorrem a pacotes de viagem para assistir aos jogos do Mundial, incluindo semifinal e final. Já a segunda etapa, que segue até 31 de julho, prevê premiações de até R$ 300 mil.

Para quem deseja comprar novos envelopes, a Livraria Leitura também disponibilizou um ponto oficial de venda de figurinhas no segundo piso do shopping. Cada envelope está sendo comercializado ao valor de R$ 1.

Novo Parque

Uma grande novidade é o Arena Park, parque indoor instalado na Praça de Eventos do shopping, que promete transformar o local em um grande espaço de aventura para crianças e famílias. A atração reúne brinquedos interativos, desafios radicais e atividades recreativas voltadas para crianças de até 13 anos.

O espaço conta com percursos de obstáculos, áreas de escalada, passarelas elevadas, escorregadores iluminados, torres elásticas e brinquedos infláveis.

Entre os destaques está o chamado “Rolo Maluco”, além de uma área temática com tobogãs iluminados e um circuito de atividades que mistura adrenalina e entretenimento.

Para os menores, o parque oferece uma piscina gigante de bolinhas e espaços lúdicos com minicozinhas, brinquedos educativos, blocos de montar e painéis sensoriais voltados ao estímulo da criatividade e interação infantil.

Segundo a organização, crianças menores de quatro anos devem permanecer acompanhadas por um responsável durante toda a permanência no parque. Já crianças com necessidades especiais têm direito a desconto de 50% no valor do ingresso, mediante comprovação.

Os ingressos variam conforme o tempo de permanência e o formato escolhido pelo cliente. Há opções de pacotes com livros físicos e e-books, com valores entre R$ 59,99 e R$ 79,99. Após o período contratado, é cobrada taxa adicional de R$ 5 a cada cinco minutos excedentes.

Outra atração que segue movimentando o shopping é o Yuup Experience, parque indoor com mais de 1,2 mil metros quadrados e 22 brinquedos espalhados pelo espaço.

O ambiente reúne trampolins, arenas esportivas, jogos eletrônicos, infláveis, carrinhos temáticos, motos elétricas e áreas exclusivas para crianças pequenas.

Estreias no cinema

A programação da Cinemark também ganhou novidades nesta semana. Entre os destaques está o filme “Na Zona Cinzenta”, estrelado por Henry Cavill, Jake Gyllenhaal e Eiza González.

O longa acompanha especialistas em extração envolvidos em uma missão de alto risco para recuperar uma fortuna roubada, em meio a perseguições, traições e confrontos armados.

Já para os fãs de terror, a estreia é “Obcessão”, filme que aborda as consequências de paixões obsessivas e desejos não correspondidos.

O público infantil também ganha espaço com “Gênio do Crime”, aventura inspirada no universo das figurinhas da Copa do Mundo.

O filme acompanha um grupo de jovens que tenta desvendar um esquema de falsificação de figurinhas, em uma trama repleta de investigações e humor, com participação do ator Marcos Veras.

Campanhas e promoções

Além das atrações de lazer, o shopping mantém ativa a Campanha do Agasalho 2026, promovida em parceria com o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) da Prefeitura de Campo Grande.

O ponto oficial de arrecadação está localizado próximo ao balcão do SAC, em frente à loja Renner. Estão sendo arrecadados cobertores, roupas e calçados novos ou usados, desde que estejam em bom estado de conservação.

O empreendimento também segue com ações promocionais voltadas ao Mês das Mães. Clientes cadastrados no Clube de Benefícios podem concorrer a um veículo elétrico GWM Ora 03 BEV58, avaliado em R$ 169 mil.

A campanha ocorre por meio do aplicativo oficial do shopping e contempla diferentes categorias de clientes, conforme o número de estrelas acumuladas no programa de fidelidade.

Outra promoção em andamento é o “Compre, Doe e Ganhe FARM”, que oferece bolsas exclusivas da marca FARM Rio ETC para clientes que cadastrarem notas fiscais e realizarem doações de alimentos não perecíveis, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social.

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