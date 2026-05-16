A aquisição de material didático por uma prefeitura... Leia na coluna de hoje

Lucilene Machado - Poeta de MS
Passar ilesa pelos dias como quem assina um ponto ou cumpre tabelas, não me seduz. A ausência de emoção não é só uma pausa, é uma deserção. E eu não quero desertar de mim”.
FELPUDA
A aquisição de material didático por uma prefeitura do interior de MS, no valor de R$ 3.520.580,00, foi realizada sem licitação. A inexigibilidade do processo licitatório configurou “preferência por marca”, segundo o Tribunal de Contas do Estado. Houve desacordo com “as boas práticas na administração pública e jurisprudência consolidada de licitar, especialmente na modalidade pregão”. Entre outros pontos, foram apontados ausência de comprovação da inviabilidade de competição, blá-blá-blá, blá-blá-blá, etc. e tal...
Ametista do Sul, localizada no norte do Rio Grande do Sul, é conhecida como a “Capital Mundial da Pedra Ametista” por abrigar a maior jazida de ametista do mundo. A cidade destaca-se pelo turismo subterrâneo, com minas desativadas convertidas em restaurantes, vinícolas, cervejarias e piscinas, além de oferecer lojas de minerais e museus. O Belvedere Mina é considerado o primeiro restaurante subterrâneo temático do mundo, todo feito com ametistas. Diferentes detalhes em pedra, tanto trabalhada quanto in natura, podem ser vistos em todas são as mesas e também em pontos no interior do restaurante. O visual rústico e a decoração natural fazem com que o restaurante dentro de uma mina torne-se uma das sensações turísticas do Rio Grande do Sul. A cidade também explora a uva e o vinho, tendo vinícolas subterrâneas nos garimpos.
Cena
O pré-candidato Flávio Bolsonaro foi “o tema” na última sessão da semana na Assembleia de MS. O petista Pedro Kemp e João Henrique, da direita, digladiaram-se sobre áudio onde Flávio trata com Daniel Vorcaro, do Banco Master, de recursos para o filme sobre o seu pai, ex-presidente Jair Bolsonaro. Como se tivesse bola de cristal, Kemp afirmou que acreditava que a candidatura de Flávio “naufragou”.
Troco
Ao assumir a tribuna, Catan disse que Vorcaro teve duas agendas ocultas com Lula e que ninguém sabe do que foi tratado. Disse ainda que as mensagens foram vazadas e questionou quem teria feito isso. Segundo ele, essa troca de mensagens tem um peso diferente, alegando que o nome Bolsonaro possui marcas e atrai investidores. O presidente da Casa, deputado Gerson Claro, defendeu que haja debates, mas que o MS não seja esquecido. Só!
Carona
A ex-ministra Simone Tebet entrou em campo para “tirar sua casquinha” das denúncias contra Flávio Bolsonaro. Como atualmente ela está filiada ao PSB, partido de esquerda, fez insinuações a respeito dos recursos destinados ao filme sobre o ex-presidente Bolsonaro. E haja!...
ANIVERSARIANTES
Sábado (16)
Ângela Ribeiro Duailibi;
Anderson da Silva Pereira;
Idara Negreiros Duncan Rodrigues;
Lúcia Maria Vieira;
Anamir Cunha do Nascimento;
Cícero Fernandes de Moraes;
Otávio Fernando Barboza Carneiro;
Gilson do Nascimento;
Marcos Antonio da Silva;
Dr. Julizar Barbosa Trindade;
Sedemir Alves;
Paula Frascinett Costa Bandeira;
Vinicius Leite Campos;
Hoover Orsi Pereira Martins;
Mariomárcio Fernandes;
Cel. Ociel Ortiz Elias;
Helena Amin;
Durvalina Gomes Garcia;
Maria Helena Nasser Cubel;
Renato Nascimento Oliveira;
Dr. Hamilton Domingos;
Suzely Furlan;
Angelina Ferreira Ribeiro;
Neusa Maria Sá Pessoa;
Claudinei Zilio;
Hugo Cesar Gomes;
Gustavo Jacobina Stephanini;
Waldson Loureiro;
José Antônio Batista de Oliveira;
Sônia Carla Ramos Escobar;
Nádia Mazlum Sandim;
Thúlio Ramos dos Santos;
Raphael Fiuza;
Rodrigo Otávio Machado;
Maria Aparecida Rondon;
Itamar Dalka Scardini;
Adão Fontoura Paes;
Vânia Maria Medeiros Bachenheimer;
Américo Ferreira Guimarães;
Jacy Marques Alcaraz;
Fred de Sena Lopes Rodrigues Ribeiro;
Benedito Mário Lázaro;
Marco Antônio Santullo Júnior;
Cecília de Fátima Argemon;
Breno Junqueira Sulzer;
Elias Carneiro de Arruda;
Hilton Carvalho Lariera;
Adão Rodrigues de Souza;
Rogério Teixeira dos Santos;
Ercilio Chinet Júnior;
Ana Cristina Gomes Amorim Pissin;
Olcir José Bigaton;
Dra. Dalva Tiacó Furuguem;
Maria Cristina Bandeira;
Júlio César Lopes da Silva;
Jocimar Corrêa Barbosa;
Iacy Barbosa de Souza;
Silvio Ernesto Bernardo Bess;
Cristina Chahuan Tobji de Aquino;
Leoponilda Correia Garcia Reis Gasperini;
Sônia Maciel Regiori Costa;
Dr. João Rocino Garcia de Menezes;
Maria Aparecida Draggiato dos Santos;
Walter Satoru Yura;
Adriana Giuliani;
Celso Massayuki Matsusita;
Marister Neves Braga Veronesi;
Elayne Cristina Todescato dos Santos Soares;
Victor Marino Montenegro Herrera;
Luis Alberto Camponez Petenatti;
Cinira Amarilia Otta Arashiro;
Márcia Aparecida Pasquarelli Betman;
Ligiane Cristina Motoki;
Úrsula Montesse.
Domingo (17)
Dra. Júlia Serra;
Dr. Fabrício Colacino Silva;
Dra. Arielle Silveira Denadai;
Gilberty da Costa Miglioli;
Lybia da Costa Miglioli;
Pericles Brandão Filho;
Silmara Pulcherio de Assis;
Levy Serrou Camy;
Paulo Guilherme Lins Costa;
Dr. João Nelson Lyrio;
Armando Luiz Nocera;
Jair Gregório Alves;
Leizo Inoue;
Júlio César Giansante Rossi;
Nilza Yonamine Miyahira;
Lucimara Rocha de Oliveira;
Danilo José Medeiros Figliolino;
Ieda Hessel Amado;
Marcos Tadeu de Paula Corrêa;
Paola Nádila Veras Gonçalves;
Dra. Milce Aparecida Eloy Silva;
Elizabete Machado Abreu da Silva;
Geraldo Junior Duarte Brites Cabreira;
Aldo Ferreira da Silva Junior;
Lourdes Coelho Barbosa;
Orlando Silvestre Filho;
Dr. Synezio de Oliveira Borges;
Abrão Diniz Junior;
Jarminda Félix Vanderlei;
Maria José Eugenio Pereira;
Aretha Larissa Muritiba;
Jussara Fatima Eloy Gabas;
Mara Cardoso;
Patricia de Andrade Barbieri;
Junior Nocko;
Luizinho Tenório;
Lucas Proença Gonçalves;
Antonio Micnov;
Neide Eliane Gordo de Oliveira;
Nerida dos Passos Pereira;
Gildo Tavares de Araujo;
Tarsis Ayron Santejan Marques;
Regina Maria Barreto Frias;
Ruth Fernandes Vieira;
Manoel Eugênio Nery;
Jorge Aníbal David;
Dr. Ozires Vieira de Souza Júnior;
Hugo José Bonfim;
Hermindo de David;
Eunice Flores Carretoni;
Adenir Amaral;
Dra. Giovanna Nascimento Hofke;
Adalgisa Flores Ressiel;
Ulisses Vieira da Costa;
Izabel Lopes Fontoura;
Carmem Lúcia de Andrade;
Filomena Neves Dutra;
Dr. Carlos Silva Mattos;
Sidiney Carlos Sabbag;
Adilson Shigueyassu Aguni;
Orlando Augusto Saab;
Dr. Edwaner Bondarczuk;
Ricardo de Souza Nogueira;
José Shinsei Toomi;
Iris Barbara Laudicena Tulux Rocha;
Luiza Amélia Tavares Lobo Trevizan;
Dr. Eduardo Conceição Reigota;
Marina Furlan e Fraga;
Francielli Vilela Spani Milani;
João Bosco Sarubbi Mariano;
Amira Ali Salem;
Liamar Aparecida dos Santos Villassanti;
Leandro Martins Abrão Costa.
Colaborou com Tatyane Gameiro