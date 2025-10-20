A continuarem as operações das autoridades policiais para combater a onda...Leia na coluna de hoje

Caio Fernando Abreu - escritor brasileiro
"Nada em mim foi covarde, nem mesmo as desistências: desistir, ainda que não pareça, foi meu grande gesto de coragem”
Felpuda
A continuarem as operações das autoridades policiais para combater a onda de atos de corrupção que convergem em direção a alguns gestores municipais, o distinto eleitorado terá que ir se acostumando a, em vez de ir até os prédios das prefeituras, ter de dar uma passadinha pelas unidades prisionais onde as figuras estarão “despachando”. Alguns deles não levaram seis meses sentados na cadeira para, como se estivessem sentando em molas, serem impulsionados em direção aos cofres públicos como se fossem deles,a fim de se locupletarem. Perderam o rumo e o prumo. Afê!
Conciliação
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) participará, entre os dias 3 e 7 de novembro, da 20ª Semana Nacional de Conciliação, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em todo o País.
Mais
A iniciativa, tradicionalmente aderida pelo Poder Judiciário estadual, tem como objetivo mobilizar magistrados, servidores, advogados e a sociedade em geral para a disseminação da cultura do diálogo e da pacificação social.
Tesoura
A partir de novembro, a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande pretende promover corte de 5% nos gastos da Casa, para enfrentar os tempos bicudos que vêm pela frente, principalmente, pela estimativa de não crescimento da receita para o próximo ano. Os “barnabés” estão com orelhas em pé, pois conversa é que ou se reduz salários ou terão que ser feitas exonerações entre as equipes.
"Isca"
Nos bastidores, há quem diga que o vereador Marcos Trad (PDT) “jogou uma isca” e que alguns dos representantes da direita caíram direitinho. Ele apresentou moção de repúdio contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), que criticou posição manifestada pela senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias (PP) durante entrevista, quando, entre outras coisas, a parlamentar cita alguns nomes de possíveis “presidenciáveis”.
Estranho
A proposta foi aprovada,mas político antenado que só achou muito estranho um vereador de partido de esquerda e da base de Lula sair em defesa de um dos principais nomes ligados a Jair Bolsonaro. A moção
de repúdio, no caso, é justamente contra o filho do próprio ex-presidente. Mais estranho ainda, disse, é que até o PT votou a favor da proposta, com exceção apenas do PL. Assim, o pedetista conseguiu colocar partidos de centro-direita contra um dos expoentes da direita, contribuindo para ampliar ainda mais o “racha”.
*Colaborou Tatyane Gameiro