A continuarem as operações das autoridades policiais para combater a onda...Leia na coluna de hoje

DIÁLOGO

A continuarem as operações das autoridades policiais para combater a onda

Leia a coluna desta segunda-feira (20)

Ester Figueiredo

20/10/2025 - 00h01
Caio Fernando Abreu - escritor brasileiro
"Nada em mim foi covarde, nem mesmo as desistências: desistir, ainda que não pareça, foi meu grande gesto de coragem”

Felpuda

A continuarem as operações das autoridades policiais para combater a onda de atos de corrupção que convergem em direção a alguns gestores municipais, o distinto eleitorado terá que ir se acostumando a, em vez de ir até os prédios das prefeituras, ter de dar uma passadinha pelas unidades prisionais onde as figuras estarão “despachando”. Alguns deles não levaram seis meses sentados na cadeira para, como se estivessem sentando em molas, serem impulsionados em direção aos cofres públicos como se fossem deles,a fim de se locupletarem. Perderam o rumo e o prumo. Afê!

Conciliação

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) participará, entre os dias 3 e 7 de novembro, da 20ª Semana Nacional de Conciliação, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em todo o País.

Mais

A iniciativa, tradicionalmente aderida pelo Poder Judiciário estadual, tem como objetivo mobilizar magistrados, servidores, advogados e a sociedade em geral para a disseminação da cultura do diálogo e da pacificação social.

Claudio de Souza e Nelly Braga de Souza
Mali Borges e Gigi Hadid

Tesoura

A partir de novembro, a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande pretende promover corte de 5% nos gastos da Casa, para enfrentar os tempos bicudos que vêm pela frente, principalmente, pela estimativa de não crescimento da receita para o próximo ano. Os “barnabés” estão com orelhas em pé, pois conversa é que ou se reduz salários ou terão que ser feitas exonerações entre as equipes.

"Isca"

Nos bastidores, há quem diga que o vereador Marcos Trad (PDT) “jogou uma isca” e que alguns dos representantes da direita caíram direitinho. Ele apresentou moção de repúdio contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), que criticou posição manifestada pela senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias (PP) durante entrevista, quando, entre outras coisas, a parlamentar cita alguns nomes de possíveis “presidenciáveis”.

Estranho

A proposta foi aprovada,mas político antenado que só achou muito estranho um vereador de partido de esquerda e da base de Lula sair em defesa de um dos principais nomes ligados a Jair Bolsonaro. A moção 
de repúdio, no caso, é justamente contra o filho do próprio ex-presidente. Mais estranho ainda, disse, é que até o PT votou a favor da proposta, com exceção apenas do PL. Assim, o pedetista conseguiu colocar partidos de centro-direita contra um dos expoentes da direita, contribuindo para ampliar ainda mais o “racha”.

Aniversariantes

  • Dra. Mariana Medina de Almeida, 
  • Filipe Fernandes Reinoso,
  • Sandra Alves, 
  • Matusalém Sotolani, 
  • Dionéia Bambil Dias Rigo, 
  • Ana Leda Barbosa, 
  • Albertino Antonio Gomes,
  • Adão Cabral Mansano,
  • Jacintho Honório Silva Filho,
  • Grimaldo Macario da Cunha,
  • Mario Roberto de Souza,
  • Oswaldo Pio Andrighetto,
  • Nelson da Silva Freitas,
  • Kátia Mello Cesar Corazza,
  • Olimpio Massal Katayama,
  • Hélio Mandetta Sobrinho,
  • Ana Marta Zafalon Beraldo,
  • José Josino de Andrade Neto,
  • Athayde Nery de Freitas Júnior,
  • Alexandra Barbosa dos Santos Golin,
  • Lorena Posser,
  • Romario de Souza Brandão,
  • Dra. Nerzita Martins de Carvalho Sayd, 
  • Heloisa Bruna Grubits, 
  • Edileia Mora Caceres,
  • Jorge Nehme Scaff, 
  • Allan Ribeiro de Oliveira,
  • João Dorival de Souza Nogueira,
  • Amanda Corrêa Basmage,
  • Sebastião Pereira Martins,
  • Keyla Venturini,
  • Kelly Venturini,
  • José Oliveira Brandão Filho,
  • Marcia Medeiros,
  • Wilmar Monteiro,
  • Eloah Maria do Rosário de Andrade,
  • Jatyr Mastriani de Godoy,
  • Dr. Lauro Bulaty,
  • Maria Santana de Mello,
  • Ewerton Márcio dos Santos Leite (Márcio Krika),
  • Rafaela Lopes Faleiros,
  • Walkiria Neves, 
  • Abel Nunes Proença,
  • Sandra Maria Assis Daros, 
  • Tiago Martins Pithan,
  • Maria Silene Nabhan, 
  • Ana Lidiane Oliveira,
  • Odete Nunes Coinete,
  • Dulce Alves Campos,
  • João Nogueira de Menezes,
  • Fabiana Ferreira Machado,
  • Renato Monteiro Diniz Junqueira,
  • Naomi Kurle de Avilés,
  • Darcy Gomes Garrido,
  • Nelson Aquena,
  • Valda Bessa Costa,
  • Maria Bruna de Abreu,
  • Emília Barcellos,
  • Tecla Mello de Campos,
  • Marcelo Salimon,
  • Gotardo Malagoli,
  • Pedro José de Vasconcelos Souza,
  • Adilson Valério Herradon,
  • Emília Thal,
  • Ataíde Batista Neto,
  • Paulo Nantes Abuchaim,
  • Jacqueline de Almeida Martins Locatelli, 
  • Michelle Marques Tabox Garcia de Oliveira, 
  • Ariane Candado Barradas,
  • Raimundo Nasion de Aguiar,
  • Shirlei Borralho,
  • Marisa Aleixo,
  • Nely Alencar Lima,
  • Enir Canhete,
  • Gilmar Elias Batista,
  • Graciela Amaral,
  • Celina Pontes de Siqueira,
  • Elika Ferreira Gonçalves,
  • Ana Cristina Michels Barbosa,
  • Glicemari Martins Roggia,
  • João Cláudio Ventura Chaves,
  • Nivaldo Isidoro Oliveira,
  • Suely Maria Roaman de Arruda,
  • Marcella Ribeiro Filizzola,
  • Sérgio Luiz Paschoal Alves Corrêa,
  • George Tsuge,
  • Francisco Hilton de Souza Alves,
  • Augusto Corrêa da Costa Fiaes,
  • Antonio Yukishigue Tanaka, 
  • Jesus Teodoro de Freitas,
  • Jefferson dos Santos Rodrigues de Amorim,
  • Simone Alves Dias Prandini Anderson da Silva,
  • Edson Roberto Roque,
  • João Antonio da Costa,
  • Michelle Guimarães Arantes,
  • Keila Lucena,
  • Carlos Henrique Moreira,
  • Dirceu da Silva,
  • Gilberto Carlos Ferreira,
  • Marco Antonio Machado,
  • Jorge Luiz Carrara,
  • Maria Luiza Bordon Trelha,
  • Ana Priscila Pires Moreira Recalde,
  • Fábio Garcete de Almeida,
  • Thadeu Trindade Gonçalves Nantes.

*Colaborou Tatyane Gameiro

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 20 e 26 de outubro. Assuma suas decisões.

Com o Ás de Espadas, você entra em um ciclo de clareza e renovação mental. É o momento de enxergar as situações com lucidez, cortar o que já não serve e assumir o comando das próprias decisões.

19/10/2025 12h30

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 20 e 26 de outubro. Assuma suas decisões.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 20 e 26 de outubro. Assuma suas decisões. Foto: Divulgação

Nesta semana, o Tarô nos presenteia com o Ás de Espadas como carta regente — uma lâmina simbólica que representa o poder do pensamento claro, da palavra justa e da decisão que rompe o caos.

O Ás é sempre o ponto de partida — a semente de um novo ciclo, o instante em que o potencial se condensa em possibilidade pura. No naipe de Espadas, esse nascimento se dá no plano mental e intelectual, trazendo consigo a energia da verdade, da justiça e da clareza.

O Ás de Espadas é uma carta de lucidez e discernimento, mas também de ruptura: ele exige que vejamos o que é, não o que gostaríamos que fosse. Seu corte é preciso — e, por isso mesmo, libertador. Este Arcano Menor não permite autoengano, meias-palavras ou verdades disfarçadas. É a voz da mente superior, que separa o essencial do supérfluo.

O Ás de Espadas representa o momento em que a mente assume o comando e corta o que é supérfluo para abrir espaço ao novo. É uma carta de princípio, de clareza e de conquista intelectual. Como toda espada, ela pode ferir ou proteger — depende de como é empunhada. Aqui, o raciocínio, a estratégia e a verdade são as principais armas. O Ás anuncia um êxito que surge após esforço e enfrentamento: o triunfo da razão sobre a confusão. Pode indicar o sucesso em provas, concursos, projetos ou qualquer empreendimento que dependa da inteligência e da capacidade de análise. Também fala de relações movidas pelo interesse mental ou pela afinidade de ideias, em que a conexão se dá mais pela cabeça do que pelo coração. Trata-se de um Ás frio e racional, que valoriza o saber, o mérito e a lógica — o início de uma nova fase guiada pela lucidez.

Mas como essa energia se manifesta em diálogo com os astros desta semana?

Lua Nova em Libra: o novo começo nas relações

Toda Lua Nova é convite à renovação — e, em Libra, que entra na terça (21), ela fala especialmente de relações, acordos e equilíbrio. A diplomacia libriana busca harmonia, mas muitas vezes tropeça no desejo de agradar.

É aqui que o Ás de Espadas entra como antídoto: ele pede honestidade. O momento é de renovar laços, sim, mas com base na clareza de intenções. Não é mais tempo de evitar conversas difíceis ou fingir que está tudo bem quando não está. O Ás nos convida a nomear o que precisa ser dito, com elegância e firmeza.

Se a Lua Nova em Libra é o palco da conciliação, o Ás de Espadas é o roteiro da verdade. Relações maduras se constroem quando a palavra serve à luz, não ao medo.

Netuno retrógrado em Peixes: entre o sonho e o autoengano

Quando Netuno retorna a Peixes, na quarta (22), as águas do inconsciente voltam a se agitar. Sonhos, intuições e percepções sutis ganham força, mas a linha entre inspiração e ilusão se torna tênue.

O Ás de Espadas surge como bússola: ele corta a névoa netuniana e nos lembra que intuição sem discernimento vira fantasia. Essa semana, é essencial distinguir o que é insight verdadeiro do que é desejo disfarçado de sinal.

Netuno retrógrado pode nos fazer revisitar antigas ilusões — sobre pessoas, projetos ou nós mesmos. Use o Ás como espada de lucidez: pergunte-se o que é real, o que é projeção, o que está pedindo um olhar mais racional. É tempo de alinhar espiritualidade e clareza mental, fé e razão, sonho e responsabilidade.

Sol em Escorpião: a verdade profunda

Com o Sol ingressando em Escorpião, na quinta (23), entramos no território da intensidade, da transformação e da verdade emocional. Nada permanece superficial sob esse signo: Escorpião quer desnudar o que está escondido, iluminar o inconsciente e regenerar a alma.

O Ás de Espadas, aqui, funciona como um instrumento cirúrgico. Ele nos ajuda a ver e dizer o que precisa ser revelado, por mais desconfortável que seja. Essa é uma semana de revelações — e o que vier à tona deve ser acolhido com coragem.

Palavras podem curar ou ferir, e o Ás nos lembra que o poder está no modo como usamos nossa voz. Que o corte seja limpo, mas guiado pelo coração. Escorpião transforma através da verdade, e a verdade, mesmo dura, é sempre um ato de libertação.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 20 e 26 de outubro. Assuma suas decisões.Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 20 e 26 de outubro. Assuma suas decisões. - Divulgação

Clareza Mental, Novos Projetos, Foco.

O Ás de Espadas simboliza sucesso e vitória nos campos mental e intelectual. Uma nova maneira de pensar, mais clara e segura está surgindo, quebrando seus velhos padrões. Como resultado, você pode ver o mundo com novos olhos e confrontar seus dilemas e incertezas com firmeza e sabedoria.

A carta aparece geralmente como um incentivo e busca por uma nova perspectiva em áreas mentais, para ser mais racional e otimista. Dessa forma, você se sentirá mais aberto a novas ideias e deixará que a inspiração se satisfaça. Portanto, este é o momento perfeito para iniciar um novo projeto e mostrar suas habilidades intelectuais.

Entre o ar de Libra, a água de Peixes e a profundidade de Escorpião, o Ás de Espadas atravessa todos os elementos como símbolo de clareza e foco mental.

Esta é uma semana para falar, decidir e agir com consciência, confiando na mente como aliada do coração. Cortar o que confunde, duvida ou atrasa — não por frieza, mas por amor à verdade.

O Ás de Espadas não destrói: ele liberta. É o primeiro passo de uma jornada mental mais lúcida. Ele simboliza o resgate do seu poder pessoal por meio da tomada de controle da própria vida.

Como todo Ás, ele anuncia um novo começo. Seu poder interior é como uma espada guardada na bainha, à espera do momento certo para ser empunhada. Quando você reconhece o que o torna forte, é capaz de transformar sua energia — de vítima a vencedor. O Ás de Espadas rompe estados de confusão mental e traz um clarão de lucidez, despertando a autoconfiança. É hora de assumir as rédeas da sua vida e tomar decisões com clareza e propósito.

Esta carta também representa a força das palavras e da comunicação, incentivando você a expressar sua verdade e defender aquilo em que acredita. Acolha os novos começos trazidos pelo Ás e permita que ele o inspire a seguir em frente com coragem e determinação. Confie no seu poder pessoal e use-o com sabedoria para alcançar seus objetivos. Com o Ás de Espadas, a vitória está ao seu alcance.

Hoje, um novo começo está ao seu alcance. Não se prenda ao ontem, ao ano passado, nem ao que ainda pode vir. Seu poder pessoal vibra no agora — neste exato instante. Para onde você vai direcionar essa energia? Concentre-a no centro da sua mente, onde reside sua força. Aja sobre aquilo que vem adiando. Esse movimento vai restaurar sua confiança e reafirmar sua capacidade de tomar as melhores decisões para si.
“Vitória sem luta é triunfo sem glória.” — Provérbio Chinês

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

 

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 20 e 26 de outubro. Assuma suas decisões.Escreva a legenda aqui

Correio B+

Moda B+: Renatta Gomes: a estilista por trás das peças de couro sucesso entre as fashionistas

Ela veste nomes como a atriz Lilian Cabral e a modelo Fernanda Motta

18/10/2025 17h30

Moda B+: Renatta Gomes: a estilista por trás das peças de couro sucesso entre as fashionistas

Moda B+: Renatta Gomes: a estilista por trás das peças de couro sucesso entre as fashionistas Foto: Divulgação

Renatta Gomes se prepara para o lançamento da nova coleção de verão, inspirada no verão europeu, com cores suaves, peças sofisticadas para o dia a dia e, claro, sua marca registrada: vestidos de luxo para grandes ocasiões.

Hoje, com duas lojas na capital paulista, nos badalados bairros do Itaim e Vila Nova Conceição, Renatta é desejada por nomes como a influencer Ana Paula Siebert Justus, a atriz Lilian Cabral e a modelo Fernanda Motta. “Eu não faço moda. Eu visto mulheres”, explica.

A estilista equilibra maternidade, família e carreira com a mesma energia que imprime em suas coleções, referência em moda de couro, após 15 anos de carreira. Antes de se dedicar totalmente à moda, atuou em novelas da Globo, trazendo uma bagagem artística que influencia sua criatividade.
“Eu percebi que não havia roupas de couro para o dia a dia, e resolvi criar. Fiz uma coleção pequena, vendi como sacoleira e deu super certo. De lá pra cá, nunca mais parei”, relembra.

O caminho até aqui nem sempre foi fácil. Atualmente, a comemoração da grife tem gosto de vitória: Renatta começou vendendo pequenas coleções como sacoleira. O crescimento da marca foi orgânico, construído próximo de quem a veste. “Eu já cheguei onde queria. Agora, quero chegar a mais mulheres, mas sem perder minha essência: o contato humano, o olho no olho, o boca a boca que ainda resiste à era digital.”

Outro diferencial da marca é a preocupação com a origem das peças. Renatta utiliza couro brasileiro de alta qualidade, priorizando fornecedores que trabalham com a cadeia de reaproveitamento e processos manuais. Cada peça nasce do cuidado com a matéria-prima e da valorização de famílias que vivem da pele orgânica, em um sistema sustentável e sob demanda. “Não é sobre matar para fazer moda, é sobre dar aproveitamento ao que já existe, com respeito e responsabilidade.”

Moda B+: Renatta Gomes: a estilista por trás das peças de couro sucesso entre as fashionistasModa B+: Renatta Gomes: a estilista por trás das peças de couro sucesso entre as fashionistas - Divulgação

Para Renatta, cada peça em couro é mais do que moda: é presença, atitude e história. “Minhas clientes não compram só um look. Elas compram confiança.”

Sua proposta é vestir mulheres de todas as idades e carreiras - da CEO à jovem no início de trajetória, incluindo médicas, executivas, advogadas e empreendedoras - mostrando que moda é sobre confiança e autoestima, democratizando o couro com peças versáteis, duráveis e acessíveis, sem perder o luxo e a sofisticação que caracterizam suas coleções.

Para ela, luxo não pode ser intocável. De jaquetas a saias, de looks de trabalho a peças para festas, ela acredita que moda é sobre autoestima, e não sobre rótulos. O couro, antes restrito a peças pontuais ou inacessíveis, ganhou novos significados em suas mãos.

Moda B+: Renatta Gomes: a estilista por trás das peças de couro sucesso entre as fashionistasRenatta é referência em moda de couro no Brasil - Divulgação

 

