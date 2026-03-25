Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Música

Na UFMS, Ney Matogrosso recebe o título de doutor honoris causa

Honraria reconhece trajetória de um dos maiores artistas da música brasileira e marca início de três dias de intensa programação cultural voltada à juventude na UFMS

Mariana Piell

Mariana Piell

25/03/2026 - 09h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A abertura do Festival da Juventude 2026, marcada para amanhã, às 19h30min, promete entrar para a história do evento ao prestar uma das mais altas homenagens acadêmicas ao cantor e performer Ney Matogrosso.

O artista receberá o título de doutor honoris causa durante cerimônia realizada na Cidade Universitária da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande, em um momento que une arte, reconhecimento institucional e diálogo entre gerações.

A entrega da honraria integra a programação oficial do festival, que ocorre entre quinta-feira e sábado, e deve atrair estudantes, artistas e o público em geral. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos a partir das 17h30min no Teatro Glauce Rocha, local onde será realizada a solenidade.

O momento simboliza o encontro entre a universidade pública e a cultura brasileira em sua forma mais potente. Ao reconhecer Ney Matogrosso, a UFMS destaca a relevância de sua obra, assim como também o impacto social e político de sua trajetória.

O título de doutor honoris causa é a mais alta distinção concedida por instituições acadêmicas a personalidades que contribuíram de forma excepcional para o desenvolvimento da sociedade, das artes e do pensamento.

Ao longo da história, essa honraria foi atribuída a nomes que transformaram suas áreas de atuação – e, no caso de Ney, a escolha dialoga diretamente com uma carreira marcada pela ruptura de padrões e pela constante reinvenção.

Natural de Bela Vista, no interior de Mato Grosso do Sul, o artista construiu uma trajetória que ultrapassou fronteiras geográficas e culturais.

Sua origem sul-mato-grossense adiciona um significado ainda mais especial à homenagem e aproxima o público local de uma figura que ganhou projeção internacional sem perder a conexão com suas raízes.

Desde a década de 1970, quando despontou como vocalista do grupo Secos & Molhados, Ney Matogrosso se destacou por sua capacidade de transformar o palco em um espaço de experimentação estética e liberdade de expressão.

Em um período marcado por repressão política no Brasil, sua presença artística desafiava normas e abria caminhos para novas formas de manifestação.

Com figurinos ousados, maquiagem marcante e performances carregadas de teatralidade, o artista redefiniu o papel do intérprete na música popular brasileira. Sua voz aguda e singular, aliada a uma presença cênica intensa, rapidamente o consolidou como um dos nomes mais inovadores de sua geração.

Ao seguir carreira solo, Ney expandiu ainda mais seus horizontes artísticos. Seu repertório transita por diferentes gêneros e estilos, sempre marcado pela liberdade criativa e pela recusa em se limitar a rótulos.

Essa postura o transformou em um símbolo de autenticidade e resistência, características que continuam a inspirar artistas e públicos até hoje.

Ao longo das décadas, sua trajetória dialogou com temas fundamentais como identidade, corpo, sexualidade, política e liberdade – questões que permanecem centrais nas discussões contemporâneas, especialmente entre os jovens. É justamente essa conexão que torna a homenagem no contexto do Festival da Juventude ainda mais significativa.

A escolha de conceder o título durante o evento reforça a proposta do festival de promover encontros entre diferentes gerações. Ao celebrar um artista que desafiou convenções e abriu caminhos, o FestJuv estabelece um elo entre o passado, o presente e o futuro da cultura brasileira.

A cerimônia seguirá o protocolo acadêmico tradicional, com sessão solene, leitura da resolução que concede o título, entrega do diploma e discurso do homenageado. 

NOITE DE ABERTURA

Após a outorga do título, Ney Matogrosso permanece no palco do Teatro Glauce Rocha para uma apresentação em formato de palestra-show. A atividade será conduzida por Febraro de Oliveira e Isabê, dois jovens participantes do festival, para promover o diálogo intergeracional.

Nesse formato, o artista compartilha histórias de sua trajetória, reflexões sobre o fazer artístico e interpretações de canções que marcaram sua carreira.

A proposta é criar um ambiente mais próximo e intimista, no qual o público possa conhecer o artista e o pensamento por trás de sua obra.

A apresentação aposta na simplicidade estética: vestido de preto e sem grandes adereços, Ney conduz o encontro com a presença cênica que o consagrou.

Entre relatos e performances, o público acompanha um percurso que atravessa décadas da cultura brasileira.

A programação da noite de abertura não se limita à cerimônia. Também nesta quinta-feira, o público poderá acompanhar a abertura da Vila das Letras e o show da Orquestra Indígena com participação da MC Anarandá, no Palco Livre, localizado na Praça da Juventude, em frente ao teatro.

Essas atividades marcam o início de três dias de intensa circulação cultural dentro da universidade, que se transforma em um espaço de convivência, criação e troca de experiências.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

No sábado e domingo, o Festival da Juventude apresenta uma programação diversa, que inclui oficinas formativas, palestras, espetáculos, mostras de cinema, debates, batalhas de rima, concursos literários e concurso de cosplay.

Entre os destaques nacionais estão a psicanalista Maria Homem, a escritora indígena Geni Nuñez e o cantor Chico Chico, responsável pelo show de encerramento.

O festival também abre espaço para artistas locais, como Circo do Mato, Teatro Imaginário Maracangalha, Jackeline Mourão, Cia Pisando Alto e Karla Coronel, promovendo a valorização da produção cultural regional.

FORMAÇÃO ARTÍSTICA

Além de proporcionar o acesso à cultura, o evento também tem como proposta incentivar jovens a desenvolverem sua expressão criativa por meio de diferentes linguagens.

As oficinas formativas abrangem áreas como literatura, audiovisual, tecnologia e poesia falada. Com vagas limitadas e certificação, as atividades proporcionam contato direto com profissionais atuantes no mercado.

Para o produtor e curador do evento, Febraro de Oliveira, essa dimensão é essencial. “As oficinas transformam o festival de palco em laboratório.

Enquanto os shows oferecem inspiração e visibilidade, as oficinas oferecem processo e aprofundamento. Elas deslocam o jovem da posição de espectador para a de criador”, destaca.

OFICINAS

Entre os destaques está a oficina Em Cena, a Ação, conduzida pela atriz Shirley Cruz, que compartilha experiências acumuladas ao longo de mais de 25 anos de carreira no cinema e na televisão.

Outro nome importante é o cineasta Joel Pizzini, responsável pela oficina de roteiro cinematográfico, que propõe uma reflexão sobre o processo criativo no cinema.

Na literatura, a escritora Monique Malcher conduz uma oficina de escrita criativa, enquanto Vinicius Barbosa aborda a mediação de leitura. E a multiartista Alessandra Coelho ministra oficina de slam, destacando a poesia falada como ferramenta de expressão e resistência.

NOVA GERAÇÃO

A programação musical também destaca novos talentos. Um dos principais nomes é Chico Chico, que apresenta o show Let It Burn – Deixa Arder.

O repertório mistura influências de blues, folk, milonga e música popular brasileira, além de releituras de clássicos. A apresentação marca uma fase mais madura do artista, combinando tradição e contemporaneidade.

>> Serviço

Festival da Juventude 2026

Local: Campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campo Grande.
Data: de 26 a 28 de março.
Abertura: amanhã, às 19h30min, no Teatro Glauce Rocha.
Entrada gratuita.

Mais informações:
Site: festjuv.com.br/2026.
Instagram: @festivaldajuventudems.

Felpuda

Cartões do programa Mais Social, do governo do Estado, utilizados de forma...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (24)

24/03/2026 00h03

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Martha Medeiros - escritora brasileira

"O tempo não cura tudo. Aliás, o tempo não cura nada. o tempo apenas tira o incurável do centro das atenções”.

 

FELPUDA

Cartões do programa Mais Social, do governo do Estado, utilizados de forma indevida estão sendo bloqueados. Uma série de medidas nesse sentido já foi tomada, diante da identificação de compras irregulares de itens como bebidas alcoólicas, jogos on-line e pernoite em motel. Vale lembrar que uma servidora suspeita de fraudar cartões está respondendo a processo administrativo e o caso já foi encaminhado ao Ministério Público de MS. A Polícia Civil iniciou diligências de investigação para apuração dos desvios. Pelos corredores dos Poderes, dizem que haverá choro e ranger de dentes. Afe!

Cadeira

A próxima vaga a ser aberta no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul deverá movimentar a classe política e a guerra se intensificará depois das eleições de outubro.

Mais

Quem vai se aposentar compulsoriamente será o conselheiro Iran Coelho das Neves. Ele completará 75 anos em 14 de dezembro de 2027, mas as articulações se iniciarão desde já.

DiálogoDe amanhã até sábado, acontecerá a segunda edição da Prosa – mostra Sesc de teatro e Circo, no Sesc teatro Prosa, em Campo Grande. A abertura, às 19h, fica por conta de “mentis Prodigium”, espetáculo de mentalismo idealizado e apresentado por rick thibau (MS). Na quinta-feira, também às 19h, será encenado “idade É Um Sentimento”, com Gabriela munhoz e Paola Kirst, sob direção de Camila Bauer (RS). A programação segue no dia 27, às 19h, com “Eyja: Primeira Parte, a ilha”, da multifoco Cia. de teatro (RJ). Encerrando a mostra, no sábado, às 16h, a companhia apresenta “alma” (foto), espetáculo que acompanha a trajetória de uma mulher em busca de reconexão consigo mesma. Os ingressos são gratuitos e disponíveis no site www.sympla.com.br.

 

DiálogoDr. Álvaro Hilgert, Dra. Carol Hilgert, Antonio Coelho e Dra. Chris Hilgert

 

DiálogoDra. Gabrielle Borges Schunke

No tabuleiro

As pré-candidaturas ao governo de MS começam a ser postas no tabuleiro das eleições deste ano. Lá estão os nomes de Eduardo Riedel (PP), que tentará a reeleição, e Fábio Trad (PT), bem como os de João Henrique Catan (Novo), Lucien Rezende (Psol) e Jaime Valler (Democracia Cristã). Há ainda expectativa com relação ao Partido Renovação Democrática (PRD), presidido em MS pelo ex-senador Delcídio do Amaral, que ainda não definiu se terá candidato próprio.

Como assim?

Três operadoras – Oi, Claro e Tim – podem ter de demonstrar documentalmente como ocorre o procedimento de contratação de serviços de valores adicionados, como plataforma de streaming, antivírus, banca digital e serviços de saúde. O Ministério Público Federal (MPF) encaminhou pedido neste sentido à Justiça. Ele faz parte do cumprimento de sentença dada em ação civil pública do MPF, que determina o bloqueio gratuito prévio do valor cobrado por esses “penduricalhos”.

Valendo

Dois participantes de um grupo de “moai” terão de pagar valores atrasados depois de não cumprirem o compromisso assumido. A decisão foi dada pela 16ª Vara Cível de Campo Grande, e a sentença reconheceu a validade da cobrança no total de R$ 32 mil, referente às parcelas em aberto, com correção monetária e juros. O responsável pela administração dos grupos afirmou no processo que os participantes aderiram ao acordo de forma verbal, passaram a dar lances e receberam valores. Se a moda pega...

Aniversariantes

Dra. Mariana Raslan Paes Barbosa,
Leandro Figueiredo Gameiro,
Umarla Menezes Ishii,
Antonio Manuel Cordeiro Leal,
Maria Inez Garcia Bunning,
Susie Davalos Guibu,
Adair Fidelis,
Ilza Vieira de Brito,
Luciano Ribeiro da Costa,
Eudes Maria do Espirito Santo Cruz,
Walter Hypolit Maria Vandevijver,
Dra. Margareth Ferreira da Silva Fernandes,
Akira Basho,
Luciene Reis de Freitas,
Fabiane Cristina Boniatti,
Luzinele Daud dos Santos,
Mauricio Pires Rosa,
Amelia Cetsuko Tsutsumi de Almeida,
Dra. Lidamar Marques de Jesus,
Andriva Maia Valente Puccio,
Luiz Perez Melo,
Olga Maria Lemos Siufi,
Ludmila dos Santos Russi de Lacerda,
Maria Aparecida Maia,
Mateus Palma de Farias,
Michela Margarida da Silva,
Andreia Cristina dos Santos,
Tiomi Suguiura Makino,
Fernando Carlana,
João Henrique da Silva Neri,
Carmem Bergotini Giordano,
Dr. Ronei Alves Azambuja,
Edson Gianotti,
Vanilde Batista Saito,
Laiza Salomoni Oliveira,
Dr. Odir Antônio de Campos Leite,
Renato Proença Brum,
Nilson Aparecido Diniz Sales,
Izabel Elias Pereira,
Waldomiro Luiz de Carvalho,
Carlos de Barros Rodrigues Leite,
Raquel Rodrigues Modesto,
Ailton Pinheiro Ferreira,
Leila Pettengill Galvão,
José Carlos Farinha Martins,
Noelia Silvia Pistori,
Francisco Alves Corrêa Neto,
Iracy Rezende Villela,
Luiz Alberto Nakazone,
Jorge Saito,
Dr. Mauro Luiz de Britto Ribeiro,
Anderson Arce Silva,
Flávia de Brito Lopes,
Geraldo Ronei Barbosa,
Juarez Vasconcelos,
Anderson Nogueira Souto,
Germano Furini Netto,
Heloisa Andréa Leão Veras Galante,
Elton Basmage,
Jorge Douglas Gomes,
Márcio Luiz Ribas Mateus,
Suely Maria Carcano Canavarros,
Elisangela Leão,
Luiz Carlos Rolin Abelha,
Tereza Akiko Kambara Kinashi,
Nilton Pael Barbosa,
Neyde Bissoli,
Roberto Emiliani,
Luiz Eduardo Simões,
Dalva Aparecida de Castro Jara,
Lucilia Matheus Freire,
Plinio Rubert Gardin,
Cleverson Luiz Moreira,
Valter Ribeiro de Araújo,
Paulo Aristoni Nogara,
Gilmar Eni Cardoso,
Geovani Portilho Fernandes,
Johnny Vilalba de Matos,
Reinaldo da Rocha Nunes,
Aurea Bueno Barbosa,
Cyro Kikyo Uechi,
Vidal Santana Romeiro,
Fátima Freitas Caetano de Oliveira,
Maria Fernanda Ametlla de Barros Oliveira,
Adélia Maura Monteiro Perdomo,
Lidia Debora de Oliveira,
Alex Pedro da Silva Rodrigues,
Carla Cristiane Santos da Silva,
Renata Tramontini Fernandes,
Salim Moises Sayar,
Lourdes Jacobina Honório,
Maria Iracema Lopes Boeira Santos,
Rangel Augusto da Fonseca,
Clebson Marcondes de Lima,
Edson Ernesto Ricardo Portes,
Carlos Alexandre Bordão,
Emerson de Oliveira Mello,
Rubens Francisco Carneiro,
Viviane da Silva Fernandes,
Fernanda Garcia Martins Andrade,
Herika Cristina dos Santos Ratto,
Reinaldo Pascualote Junior,
José Antonio da Silva,
Kelly Canhete Alce,
Laís Massuda Albuquerque,
Maria Gabriela Rivelos Monteiro Salgado,
Tatiana Debona

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

PREPARATIVOS

Campo Grande monta estrutura inédita para receber show histórico do Guns N' Roses

Com 70% do público vindo de fora do Estado, estrutura montada do zero e desafios logísticos, Capital se mobiliza para receber o maior show de sua história

23/03/2026 08h30

Compartilhar
Com mais de três horas de apresentação, turnê mundial do Guns N' Roses abraça hits históricos da banda

Com mais de três horas de apresentação, turnê mundial do Guns N' Roses abraça hits históricos da banda Divulgação

Continue Lendo...

A poucos dias de entrar definitivamente no circuito das grandes turnês internacionais, Campo Grande vive uma corrida contra o tempo para receber o aguardado show do Guns N’ Roses.

Marcada para o dia 9 de abril, no Autódromo Internacional Orlando Moura, a apresentação deve reunir entre 35 mil e 40 mil pessoas e já ultrapassou a marca de 30 mil ingressos vendidos, consolidando-se como o maior evento musical da história de Mato Grosso do Sul.

Mas, por trás da expectativa dos fãs, existe uma complexa operação logística para garantir um espaço adequado para um evento tão grande. Sem estádio ou arena à altura, foi preciso construir toda uma estrutura do zero, bem no meio da pista do Autódromo Internacional Orlando Moura.

A montagem do evento teve início na terça-feira, com a instalação de estruturas iniciais, como camarim, bangalôs e delimitação do espaço. No entanto, o palco, que faz parte da própria turnê mundial da banda, só será montado nos dias finais, com previsão de conclusão na véspera do show.

Enquanto isso, uma equipe com cerca de 40 pessoas trabalha intensamente para preparar o terreno onde toda a infraestrutura básica será instalada do zero: rede elétrica, sistema hidráulico, piso especial, áreas de circulação, camarotes e espaços de apoio.

Segundo o produtor local Valter Júnior, da Santo Show, o maior desafio é a construção de um grande evento do zero, sem nenhuma base prévia. “Aqui não tem nada. A gente está literalmente montando tudo: energia, água, piso. É um investimento alto e uma operação muito complexa”, explica.

PÚBLICO RECORDE

A expectativa de público também impõe desafios adicionais. A organização trabalha com um limite de até 40 mil pessoas, número que não será ultrapassado, para garantir conforto e segurança.

Um dado que chama atenção é a origem dos fãs: cerca de 70% do público vem de fora de Campo Grande. Há caravanas organizadas de diversas regiões do Brasil, além de presença confirmada de fãs de países vizinhos, como Argentina, Paraguai e Bolívia.

Com mais de três horas de apresentação, turnê mundial do Guns NPara receber público com conforto, gramado do autódromo dará lugar a um piso especial - Foto: Gerson Oliveira/Arquivo Correio do Estado

Esse fluxo intenso deve transformar a cidade nos dias que antecedem o evento, com aumento significativo na circulação de pessoas e na demanda por serviços.

A alta procura já impacta diretamente a rede hoteleira. Segundo a organização, praticamente não há mais vagas disponíveis na cidade, o que tem gerado preocupação para quem ainda não garantiu hospedagem.

Ao mesmo tempo, esse cenário evidencia o impacto econômico positivo do evento. Com milhares de visitantes, setores como hotelaria, gastronomia, transporte e comércio devem registrar crescimento expressivo.

“Se a gente considerar 70% de um público de até 40 mil pessoas consumindo na cidade, o impacto é enorme. É restaurante cheio, salão, comércio, tudo aquecido”, destaca o produtor.

OPERAÇÃO

Uma das maiores preocupações da organização é a logística de chegada do público. Para evitar congestionamentos e tumultos, a estratégia será fracionar o fluxo de entrada ao longo de horas e até dias.

A expectativa é de que cerca de 3 mil pessoas cheguem à cidade um dia antes do evento. Pensando nisso, será montada uma área de recepção com capacidade para até 10 mil pessoas antes da abertura oficial dos portões.

A saída do público também está sendo planejada com atenção, embora a chegada seja considerada o momento mais crítico. Uma grande operação da Polícia Rodoviária Federal foi estruturada para auxiliar na organização do trânsito e garantir maior fluidez na BR-262.

A segurança do evento também contará com uma operação integrada envolvendo diferentes forças: Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e equipes privadas. O trabalho será contínuo, com atuação antes, durante e após o show.

A proposta é garantir não apenas a segurança dentro do espaço, mas também nos arredores e nas principais vias de acesso, considerando o grande volume de pessoas esperado.

CONFORTO

Com temperaturas elevadas e grande concentração de público, a organização também tem direcionado esforços para garantir o conforto dos participantes.

Entre as medidas previstas está a criação de uma área de hidratação dentro do evento, além da limitação rigorosa da capacidade de público. A ideia é evitar superlotação e proporcionar uma experiência mais segura e agradável.

“O nosso foco é que as pessoas tenham uma experiência positiva, desde a chegada até a saída”, reforça Valter Júnior.

ABRIDOR DE PORTAS

A apresentação do Guns N’ Roses pode representar um divisor de águas para Campo Grande. A expectativa da organização é de que o sucesso do evento ajude a consolidar a cidade como destino viável para grandes turnês internacionais.

Segundo Valter Júnior, já existem conversas em andamento com outras bandas, inclusive com possibilidade de atrações ainda maiores. No entanto, ele reforça que a falta de infraestrutura continua sendo um obstáculo.

“Se a gente tivesse um estádio, já teríamos vários outros shows confirmados. A cidade perde muito por não ter um espaço adequado”, afirma.

Ele também defende que o poder público passe a olhar com mais atenção para essa demanda, especialmente considerando o impacto econômico gerado por eventos desse porte.

NOITE HISTÓRICA

Integrando a turnê mundial “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, o show promete mais de três horas de duração, reunindo clássicos que atravessam gerações.

Hits como “Sweet Child O’ Mine”, “Welcome to the Jungle”, “Paradise City” e “November Rain” devem embalar o público em uma noite que promete entrar para a história da cidade.

Antes da atração principal, o palco será ocupado pela banda Raimundos, que durante 40 minutos ficará responsável por aquecer o público com seu repertório energético.

>> Serviço

Show – Guns N’ Roses

Data: 9 de abril.
Local: Autódromo Internacional Orlando Moura.
Ingressos: on-line, pela Bilheteria Digital, e no ponto físico, no Shopping Bosque dos Ipês (terça a domingo, das 14h às 20h).

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Distribuidora de combustíveis cobra do governo devolução milionária de ICMS
Mato Grosso do Sul

/ 1 dia

Distribuidora de combustíveis cobra do governo devolução milionária de ICMS

2

Homem morto por Bernal era fiscal de rendas do Governo do Estado
tragédia

/ 19 horas

Homem morto por Bernal era fiscal de rendas do Governo do Estado

3

Bernal se recusa a entregar imóvel e mata comprador a tiros
ex-prefeito

/ 20 horas

Bernal se recusa a entregar imóvel e mata comprador a tiros

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6983, segunda-feira (23/03): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6983, segunda-feira (23/03): veja o rateio

5

Funlec recolhe livro sobre mitologia africana um dia após distribuição a alunos
RELIGIÃO

/ 1 dia

Funlec recolhe livro sobre mitologia africana um dia após distribuição a alunos

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Rota para o Pacífico: Pesquisas Mapeiam Desafios e Oportunidades do Corredor Bioceânico para MS
Constantino

/ 4 dias

Rota para o Pacífico: Pesquisas Mapeiam Desafios e Oportunidades do Corredor Bioceânico para MS
O médico servidor e a aposentadoria especial
Juliane Penteado

/ 5 dias

O médico servidor e a aposentadoria especial
Seguro de Vida Resgatável
Provenzano

/ 6 dias

Seguro de Vida Resgatável

O Peso das Expectativas Econômicas: O Impacto no Bolso e nos Negócios em 2026
Constantino

/ 17/03/2026

O Peso das Expectativas Econômicas: O Impacto no Bolso e nos Negócios em 2026