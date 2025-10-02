Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Diálogo

A CPMI que apura a roubalheira de bilhões dos aposentados e pensionistas... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (2)

Felpuda

02/10/2025 - 00h01
Truman Capote - escritor americano

Meus conhecidos são muitos, meus amigos poucos; os que realmente me conhecem, são menos ainda”.

Felpuda

A CPMI que apura a roubalheira de bilhões dos aposentados e pensionistas, vem sendo tratada com deboche por alguns dos principais acusados de envolvimento com a quadrilha. Até o tal do “Careca do INSS” jurou de pés juntos que isso se tratava de invenção da imprensa porque ele, que é calvo, “nunca, jamais” seria o dito-cujo. Orientados por seus advogados quando questionados pelos parlamentares, apegam-se também à decisão obtida de que não precisam “jurar dizer a verdade” perante a comissão. Para piorar, alguns parlamentares querem blindar os acusados. Tudo porque o tal do “Careca do INSS” era visto lépido e fagueiro visitando gabinetes mais afamados.

Na espera

Com a abertura da janela partidária em março de 2026, dois parlamentares estariam de malas prontos para se filiar ao PL. Seriam o veterano José Teixeira e a deputada Mara Caseiro.

Mais

Ele tem falado de seu desejo de mudar de endereço e deverá disputar mais um mandato, enquanto que ela vai concorrer a uma das oito cadeiras na Câmara Federal.

Previsto para o dia 23, o lançamento de “Mauricio de Sousa – O Filme”, título da cinebiografia do famoso criador de histórias em quadrinhos da Turma da Mônica. Produzido pela Mauricio de Sousa Produções em parceria com a Disney, o filme é baseado no livro “Mauricio – A História que não Está no Gibi” e será dirigido por Pedro Vasconcelos. A obra contará a história do cartunista e sua paixão pelos quadrinhos, da infância até a carreira de sucesso – considerada impossível à época. Começando por sua infância em Mogi das Cruzes, o filme mostra quando ele encontrou seu primeiro gibi em uma lata de lixo até os dias atuais como empresário bem-sucedido, proprietário do renomado estúdio que leva o seu nome.

Georges Schnyder, diretor da Revista Prazeres da Mesa, com Diogo Wendling na premiação em que o Território do Vinho e a Tasto Forneria levaram três prêmios

 

Mariam Osman

"Farra"

Um ex-secretário municipal foi condenado a pagar R$ 25 mil por danos morais coletivos e teve a suspensão dos direitos políticos por quatro anos, além de multa civil proporcional ao dano causado. O dito-cujo, que respondia pelo órgão público em 2016, foi acusado de ter contratado a enteada. Ocorre que ela não comparecia ao trabalho, pois cursava faculdade em Dourados sendo, portanto, “funcionária-fantasma”. Ele também teria empregado o sócio do seu escritório de advocacia. Como se vê...

Confronto

A vereadora Luiza Ribeiro (PT) e o seu colega de legislativo Rafael Tavares (PL) vêm protagonizando embates contínuos, tão somente por conta da ideologia partidária. Em mais um recente episódio, ele promete levá-la ao Conselho de Ética por quebra de decoro. O mais novo imbróglio é porque a parlamentar petista compartilhou o post de um internauta, desejando que o vereador “queime no inferno”. Nada como viver em uma cidade sem problemas...

Plantão

De 6 a 10 e de 20 a 24 deste mês, o Tribunal Regional Eleitoral de MS fará plantão especial de atendimento nas unidades da Justiça Eleitoral. Nessas datas, poderão ser regularizados os títulos, fazer a biometria, atualizar os dados cadastrais, efetuar a transferência do local de votação, além de poder tirar dúvidas sobre o processo eleitoral. Os endereços e contatos dos cartórios eleitorais do Estado estão disponíveis no portal tre-ms.jus.br.

*Colaborou Tatyane Gameiro

CINEMA

Glauce Rocha e Leila Diniz inspiram novo cineclube em CG

O projeto Cine Mulheres, Glauces e Leilas*** estreia hoje, com exibição gratuita de duas produções sobre a atriz campo-grandense Glauce Rocha no Museu da Imagem e do Som, a partir das 18h30min

30/09/2025 12h00

Montagem com frames de

Montagem com frames de "Glauces Estudo de Um Rosto" (2001), de Joel Pizzini Foto / Reprodução

Leila Roque Diniz (1945-1972) e Glauce Eldé Ilgenfritz Corrêa de Araújo Rocha (1930-1971) viveram pouco, mas o bastante para deixar o nome na história do cinema e da cultura brasileira. Ou melhor, em pouco tempo de vida, legaram arte e pensamento que redefiniram estéticas, ensejaram movimentos e moldaram novas ideias, seja no campo da criação ou da vida social.

Reinventando, na esfera pública, a condição da mulher ao apontar caminhos para o empoderamento quando o contexto exigia bem mais que um post.

Dois ícones do cinema brasileiro – e do teatro e da televisão – que teimam em sustentar com suas trajetórias tão distintas quanto convergentes a estampa de revolucionárias, as duas atrizes, no set, no palco, na imprensa ou na lida com amores, caprichos e generais, imprimiram presenças singulares no ambiente cultural do País, ditando modas, renovando o ofício da interpretação e soltando o verbo.

Depois da campo-grandense Glauce Rocha e de Leila Diniz, nascida em Niterói (RJ), o Brasil nunca mais seria o mesmo e a passagem das atrizes pela cena da segunda metade do século 20 ainda centelha reconhecimento e inspiração que, se não à altura do poder de fogo da dupla, tampouco deixam o status quo e a preguiça aquietarem a memória no limbo do esquecimento.

E as faíscas reluzem no resgate das obras, dos passos e dos gestos e ideais das manas símbolo de uma utopia que parece se perpetuar como fonte de resistência a cada notícia ou decreto.

Livres, libertárias e comprometidas com a emancipação e o respeito ao indivíduo, a começar pelas mulheres, elas construíram trajetórias que inspiram e que vem se tornando, há alguns meses, o motor do Cine Mulheres, Glauces e Leilas***, um cineclube que nasce como projeto de extensão universitária da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), reunindo professores e estudantes dos cursos de psicologia, direito, audiovisual e jornalismo. A coordenação geral é da professora Jacy Curado.

Montagem com frames de "Glauces Estudo de Um Rosto" (2001), de Joel PizziniA partir da esquerda, Eva Todor, Tônia Carrero, Eva Wilma, Leila Diniz, Odete Lara e Norma Bengell em protesto contra censura em 13 de fevereiro de 1968, no Rio de Janeiro - Foto / Reprodução

FILMES DE ESTREIA 

A primeira sessão do Cine Mulheres será realizada hoje, a partir das 18h30min, no Museu da Imagem e do Som (MIS). As duas produções a serem exibidas focam na atriz de Campo Grande, que, mal saindo da adolescência, já buscava os rudimentos de sua arte no Rio de Janeiro do início dos anos cinquenta: “Glauces – Estudo de Um Rosto” (2001, 30min), de Joel Pizzini; e “Jardim de Pedra – Vida e Morte de Glauce Rocha” (2024, 14mim), de Daphyne Schiffer Gonzaga.

CINEMA DE POESIA

A primeira exibição desta terça-feira, de extração intensamente poética, busca a essência da personagem Glauce por meio de um exercício formal em que arquivo, montagem e divagação delirante fazem das texturas, rimas, contrastes e sobretons de imagem e som a ponte para possíveis acessos sensoriais à intrigante presença da artista na tela, vazando sentidos que ampliam e enrobustecem a mesma busca por alguém que foge o enquadramento mais linear, como terá sido a própria trajetória e rememoração de quem o filme quer revelar.

FIO DE BUSCA

Montagem com frames de "Glauces Estudo de Um Rosto" (2001), de Joel PizziniGlauce Rocha

A segunda exibição da noite opera na chave do documentário mais tradicional, mas faz o fio de busca da realizadora, na tentativa de jogar luzes sobre o paradeiro da memória da atriz do clássico “Terra em Transe” (1967), artifício de empatia e condução para o (des)caminho da coleta de dados, referências ou qualquer vestígio capaz de trazer à tona um parecer de potência da biografada. É assim, como um díptico de essência e referência, que os dois trabalhos tornam-se complementares na apresentação de quem é – foi e será – Glauce Rocha.

LEILA

Montagem com frames de "Glauces Estudo de Um Rosto" (2001), de Joel PizziniLeila Diniz - Foto / Reprodução

Famosa por dizer palavrões em tempos que até um sorriso feminino podia soar inadequado, mas também por seu talento e por estrelar filmes de sucesso, de público e de crítica, como “Todas as Mulheres do Mundo” (1966), de Domingos de Oliveira, Leila Diniz ganha destaque na segunda etapa do Cine Mulheres, que acontecerá no dia 29 de outubro, às 18h30min, também no MIS.

É quando será exibido o longa de ficção biográfica “Leila Diniz” (1987), de Luiz Carlos Lacerda. 

Leila teve a carreira interrompida por um acidente aéreo fatal em 1972.

Após cada sessão, está previsto um debate para uma reflexão sobre o que as projeções possam despertar no público, as lições de cinema, política, vida e comportamento que as obras poderão suscitar.

“As homenageadas são grandes mulheres do cinema brasileiro com trajetórias incríveis de emancipação e de resistência no processo de redemocratização do País. Os legados dessas duas atrizes vão inspirar nosso projeto”, propõe o Cine Mulheres Glauces e Leilas***.

PROPOSTA

A principal relevância, segundo o projeto, é “criar um espaço para mulheres compartilharem suas vivências e experiências de vida”, por meio de uma “metodologia participativa” para “trazer e atribuir sentidos ao debate, seja pela experiência de vida, intelectual, política, social, etc”.

Ao todo serão projetados 12 filmes no período de 18 meses, perpassando relacionamentos afetivos, sexualidade, questão racial, desigualdade de gênero, trabalho precário, etarismo, solidão, solitude, solteirice, participação política e democracia.

“O Cine Mulheres busca um diálogo entre arte e psicologia para ampliar o olhar e a sensibilidade especialmente das mulheres sobre seus dilemas cotidianos, alinhado com os projetos que já promovemos no diálogo com o teatro, artes visuais, literatura e, agora, o cinema, buscando a promoção da saúde, o empoderamento e outros ganhos”, comenta a professora e psicóloga Jacy Curado, responsável pelos projetos Arte & Aids – Maratona de Teatro, Imagens da Violência (audiovisual e artes plásticas) e Círculo de Leitura entre Mulheres (literatura), entre outras iniciativas.

O filme da sequência de exibições também já está definido: “Flor do Deserto” (2009), de Sherry Hormann, com apresentação marcada para o dia 25 de novembro.

MEMÓRIA

MIS expõe fotografias de Rachid Waqued sobre a Noroeste do Brasil

Exposição de fotografias de Rachid Waqued sobre a estrada de ferro Noroeste do Brasil, que estreou em 2014, ganha nova temporada no Museu da Imagem e do Som (MIS); registros mostram as estações, locomotivas e vagões, além da paisagem humana

30/09/2025 10h00

O fotógrafo Rachid Waqued: viagens noturnas de Ponta Porã a Corumbá

O fotógrafo Rachid Waqued: viagens noturnas de Ponta Porã a Corumbá Foto / Divulgação

Mais de uma década depois, a exposição “Nos Trilhos da Memória”, com fotografias de Rachid Waqued sobre a estrada de ferro Noroeste do Brasil, volta a entrar em cartaz no Museu da Imagem e do Som (MIS). A mostra foi reinaugurada na noite de sexta-feira, ainda como parte da 19ª Primavera dos Museus (que foi de 22 a 28 deste mês), e segue aberta ao público, com entrada franca, até o dia 12 de novembro.

Na época de sua estreia, em 2014, a mostra buscava destacar o centenário da estrada de ferro Noroeste do Brasil, cuja malha de 1.622 quilômetros ligava Bauru (SP) à Corumbá (MS). Por meio de conexão, os trilhos levavam os passageiros até Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

A falta de uma efeméride mais redonda não reduz o viço nem a importância das imagens. O público tem a oportunidade de embarcar numa espécie de volta no tempo, tendo vivido ou não os tempos de um meio de transporte que, mais do que levar pessoas, ajudou a plasmar um modo de vida.

O fotógrafo Rachid Waqued afirma que sempre teve uma ligação muito grande com a ferrovia. “Eu ia muito a Ponta Porã, então eu pegava o trem à noite e amanhecia em Corumbá. Também fui muito a Ponta Porã, pela ferrovia, que tinha um trem que era de um vagão só.

Então, nessa época, a Funarte [Fundação Nacional de Artes] resolveu fazer um projeto de documentação de coisas da região e aí a gente propôs para eles, eu e o Cândido Alberto da Fonseca, para fazer um documento da Noroeste”, relembra Waqued.

“Então a gente propôs um projeto, esse projeto foi aprovado, veio dinheiro para a Universidade Federal, já que, na época o Cândido era da Universidade Federal; conversei com o pessoal da Rede [ferroviária], e o pessoal da Rede se engajou num projeto também, me liberando para eu viajar quando quisesse, a hora que quisesse, totalmente sem custo. Então eu comecei a viajar e fotografar as estações, fotografar as pessoas que usavam o trem”, conta o fotógrafo.

Para Waqued, é muito importante o resgate desta exposição, que ficou em cartaz pela primeira vez há mais de uma década. A operação com passageiros foi encerrada em 1996. A última passagem do trem dentro dos limites de Campo Grande, fora da zona urbana, ocorreu justamente em 2014, ano da primeira temporada da mostra fotográfica.

“Acho que é muito importante, porque é uma exposição da época dos 100 anos da chegada da Noroeste do Brasil. Acho que essa aqui é a segunda vez que as pessoas estão vendo esse material porque, depois daquela lá, não teve mais exposição nenhuma, não teve mais nada, o material ficou guardado no acervo do MIS”, diz o fotógrafo.

O fotógrafo Rachid Waqued: viagens noturnas de Ponta Porã a CorumbáA nutricionista Tatiana Altino: “memória afetiva” - Foto / Divulgação

MEMÓRIA AFETIVA

A nutricionista Tatiana Altino de Almeida da Silva decidiu visitar a exposição em razão da memória afetiva que ela suscita. “Eu lembro quando andei pela primeira vez de trem para Corumbá. Quando eu tinha cinco, seis anos de idade. E foi uma experiência muito única, muito legal”, afirma.

“É uma memória afetiva que os trens poderiam ter continuado para poder ter essa viagem entre municípios. É uma memória afetiva muito boa. Muito bonitas as fotos, gostei bastante dos detalhes, das fotos, dos tickets. Achei bem interessante, bem detalhado, as fotos em preto e branco, depois coloridas, achei muito bonito, achei bem legal”, diz Tatiana.

O jornalista Daniel Lacraia veio a convite de uma amiga. Para ele, a ferrovia está na memória afetiva do campo-grandense. “Eu, como campo-grandense, tenho uma memória afetiva da ferrovia e queria ver essas fotos. Gosto de fotografia, gosto do MIS, gosto do espaço, do momento de cultura, um pouco de rememorar a nossa história também”, afirma Lacraia.

“As fotos são ótimas, são bem trabalhadas, é ótimo ver um pouco de nós. Aparentemente são antigas. Eu peguei o final da ferrovia, estou com 36 anos. Eu corria atrás do trem. Hoje conhecida como a Orla Morena, era uma região que ficava no (sic) meu colégio e a gente sempre ficava gritando animado com a ferrovia passando. Era divertido e hoje é muito bonito ver também a Orla Ferroviária, ver a marcação do trilho em si. Gosto bastante”, diz o jornalista.

ESPAÇO NOVO

“Essa exposição era uma das mais importantes que nós temos no nosso acervo, na nossa reserva técnica. Resolvemos reeditá-la em função da importância que a estrada de ferro teve para Mato Grosso do Sul, tanto do ponto de vista cultural quanto econômico”, diz o coordenador do MIS, Márcio Veiga, que destaca o perfil de público do museu – “uma grande visitação de escolas, de crianças e de adolescentes”.

Veiga lembra que muitos dos jovens nunca viram um trem em funcionamento. “É uma oportunidade de despertar a imaginação e a memória e a história. A exposição ocupa o espaço novo que estamos criando aqui no museu. Estamos fazendo uma pré-estreia de uma nova galeria, que está sendo finalizada. Resolvemos colocar essa exposição exatamente para ver a aceitação, a dinâmica do público e tudo o mais.

O horário para visitação à exposição “Nos Trilhos da Memória” é de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30min às 17h30min, e, aos sábados, das 8h às 13 h, no Memorial da Cultura e da Cidadania, 3º andar, na Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 559, Centro. A exposição segue até o dia 12 de outubro.

