A CPMI que apura a roubalheira de bilhões dos aposentados e pensionistas... Leia na coluna de hoje

Truman Capote - escritor americano
Meus conhecidos são muitos, meus amigos poucos; os que realmente me conhecem, são menos ainda”.
Felpuda
A CPMI que apura a roubalheira de bilhões dos aposentados e pensionistas, vem sendo tratada com deboche por alguns dos principais acusados de envolvimento com a quadrilha. Até o tal do “Careca do INSS” jurou de pés juntos que isso se tratava de invenção da imprensa porque ele, que é calvo, “nunca, jamais” seria o dito-cujo. Orientados por seus advogados quando questionados pelos parlamentares, apegam-se também à decisão obtida de que não precisam “jurar dizer a verdade” perante a comissão. Para piorar, alguns parlamentares querem blindar os acusados. Tudo porque o tal do “Careca do INSS” era visto lépido e fagueiro visitando gabinetes mais afamados.
Na espera
Com a abertura da janela partidária em março de 2026, dois parlamentares estariam de malas prontos para se filiar ao PL. Seriam o veterano José Teixeira e a deputada Mara Caseiro.
Mais
Ele tem falado de seu desejo de mudar de endereço e deverá disputar mais um mandato, enquanto que ela vai concorrer a uma das oito cadeiras na Câmara Federal.
Previsto para o dia 23, o lançamento de “Mauricio de Sousa – O Filme”, título da cinebiografia do famoso criador de histórias em quadrinhos da Turma da Mônica. Produzido pela Mauricio de Sousa Produções em parceria com a Disney, o filme é baseado no livro “Mauricio – A História que não Está no Gibi” e será dirigido por Pedro Vasconcelos. A obra contará a história do cartunista e sua paixão pelos quadrinhos, da infância até a carreira de sucesso – considerada impossível à época. Começando por sua infância em Mogi das Cruzes, o filme mostra quando ele encontrou seu primeiro gibi em uma lata de lixo até os dias atuais como empresário bem-sucedido, proprietário do renomado estúdio que leva o seu nome.
"Farra"
Um ex-secretário municipal foi condenado a pagar R$ 25 mil por danos morais coletivos e teve a suspensão dos direitos políticos por quatro anos, além de multa civil proporcional ao dano causado. O dito-cujo, que respondia pelo órgão público em 2016, foi acusado de ter contratado a enteada. Ocorre que ela não comparecia ao trabalho, pois cursava faculdade em Dourados sendo, portanto, “funcionária-fantasma”. Ele também teria empregado o sócio do seu escritório de advocacia. Como se vê...
Confronto
A vereadora Luiza Ribeiro (PT) e o seu colega de legislativo Rafael Tavares (PL) vêm protagonizando embates contínuos, tão somente por conta da ideologia partidária. Em mais um recente episódio, ele promete levá-la ao Conselho de Ética por quebra de decoro. O mais novo imbróglio é porque a parlamentar petista compartilhou o post de um internauta, desejando que o vereador “queime no inferno”. Nada como viver em uma cidade sem problemas...
Plantão
De 6 a 10 e de 20 a 24 deste mês, o Tribunal Regional Eleitoral de MS fará plantão especial de atendimento nas unidades da Justiça Eleitoral. Nessas datas, poderão ser regularizados os títulos, fazer a biometria, atualizar os dados cadastrais, efetuar a transferência do local de votação, além de poder tirar dúvidas sobre o processo eleitoral. Os endereços e contatos dos cartórios eleitorais do Estado estão disponíveis no portal tre-ms.jus.br.
ANIVERSARIANTES
*Colaborou Tatyane Gameiro