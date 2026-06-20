A disputa entre facções em Corumbá já tem até serviço de zeladoria... Leia na coluna de hoje

Albana Xavier Nogueira - Poeta de MS
"No calendário da mulher independente e voluntariosa, o tempo controlado e medido pelas pessoas comuns nunca existiu”
FELPUDA
A disputa entre facções em Corumbá já tem até serviço de zeladoria. Um grupo picha o muro; o rival manda apagar e escrever por cima. Dois “pintores” foram presos justamente durante a troca de logomarca do crime, em plena luz do dia, como se a rua fosse só deles. Disseram à polícia que apenas cumpriam ordens da chefia. Por lá, até a guerra entre facções parece seguir rigoroso manual de identidade visual. A continuar assim, a população não deve esperar que tais grupos se sentem à mesa só para saborear um “peixe a urucum”... Afe!
Inspiradas no tradicional álbum de figurinhas da Copa do Mundo, equipes de diferentes setores do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da UFMS (Humap-UFMS/HU Brasil) criaram artes personalizadas com fotos de profissionais caracterizados como “jogadores convocados” da Seleção Brasileira. Os painéis foram distribuídos em vários ambientes da unidade e rapidamente despertaram a curiosidade de colaboradores, pacientes e acompanhantes. A ação transformou os corredores em um espaço de interação, onde muitos passaram a procurar colegas nas “convocações” e registrar o momento em fotos. Além de entrar no clima do maior evento do futebol mundial, a iniciativa promoveu integração entre equipes e momentos de descontração no ambiente hospitalar. A proposta também reforçou o sentimento de pertencimento e valorização dos profissionais de diferentes áreas. Um dos destaques foi a equipe de Nutrição Clínica, que elaborou um painel completo inspirado no álbum oficial da Copa do Mundo.
E agora?
O que os deputados petistas da Assembleia Legislativa de MS vão dizer depois que operação da Polícia Federal colocou no epicentro do escândalo do Master, o líder do governo Lula no Senado, Jaques Wagner? Alguns parlamentares acham que essa situação tira o foco de Flávio Bolsonaro, que teve áudio vazado conversando com Daniel Vorcaro. O PT queria criar CPMI, mas deverá recolher o flap, lá e aqui.
"Bonde"
Há quem diga ironicamente que Daniel Vorcaro, atualmente preso, é um ótimo articulador político: conseguiu unir políticos da esquerda, da direita, além dos representantes de outros poderes num mesmo grupo, sem qualquer tipo de desavenças. Claro que no “bonde da propina”, festejos eram regados a champagne e proibidos para menores por motivos óbvios, muitos passeios ao exterior em jatinho particular e outras coisas mais.
Incentivo
A terceira edição do Festival de Inverno de Turismo Rural, começou no início deste mês e prosseguirá até 1º de agosto na região turística Campo Grande dos Ipês. A programação reúne experiências em propriedades rurais, com atrações de gastronomia típica, cultura, natureza e hospitalidade.
Aniversariantes
Sábado (20)
João Figueiredo Júnior (João Fígar);
Maria Aparecida Ribeiro de Souza (Cidinha);
José Sedeval Delarissa;
Therezinha de Alencar Selem;
Ana Maria Santo Andréa Ortega;
Paulo Roberto Nogueira Mussi;
Alice Keiko Higa Terra;
Gabriel Ortiz Veloso;
Cláudio Fernandes Nunes;
Daniele Recalde Piccolo;
Armando Morais de Souza;
Walter Pael Barbosa;
Tarley do Carmo Meza;
Antônia Siqueira Fernandes;
Marcio Antonio Arakaki;
Sônia Ferreira Martins;
Mario Silverio Vilanova;
Karina Ribeiro Mauro Scaff;
Airde Ferreira Gil de Menezes;
Fabrizzia Giordano Sadalla;
Elder Seiji Ishiyi;
Ivaldino Xavier da Silva;
Claudemiro Pereira Roberto;
Giovana Hegedus;
Dra. Silene Anache Borges;
Marcos Antonio Messias da Silva;
Vicente Gonçalo Fontes Martins;
Paulo Cezar Peron Palhano;
Mileta Rosa Vieira;
Wilson Ribeiro de Paula;
Moises Moreira da Cunha;
Solange Bonatti;
Helena Demétrio Gasparini;
Maria Aparecida Salmaze;
Michele Elizabete Massochin;
Padre João Justino Sobrinho;
Fernando Reginatto;
Dr. Gustavo Henrique dos Santos Ferreira;
Maria Eline Messa;
Joaquim Santos Oliveira;
Marisa Chena;
Silvia Melina Fernandes Gonçalves;
Dr. Silvino de Jesus Canale Gamarra;
Eliane Terezinha Martins Costa;
Vera Lúcia Menegale;
Angela Maria Bender;
Carmen Asato;
Adriana Arruda Negrisoli;
Francisco Bueno Filho;
Dr. Silvério Arakaki;
Eva Maria Saraiva;
Dr. João Baptista de Paiva Pinheiro;
Welton Servian da Silva;
Amaury Domingos Candeloro;
Dr. Wilson Tavares de Lima;
Odilza Fernandes Bittar;
Reinaldo Benjamin Ferreira;
Plínio Bicudo;
Ana Paula Tinoco Santiago;
Pedro Carlos Garcia de Medeiros;
Rudi Paetzold;
Eric Barcellos de Souza;
Itirada Miyashiro;
Rosely Borges Paula;
Denize Tôrres de Deus;
Nilce Marangoni Iglécias;
Severino Luiz Vinholi;
Doralice Delmondes Areco;
Marcelo Dib Rahim;
Mathias Heriberto Melgarejo;
Juliana Belle Toniazzo;
Julian Pascual Mondragon;
Fani Ferreira de Carvalho;
Danieli Manvailer de Carvalho;
Dimas Akucevikius Junior;
Maria Rosângela Sigrist.
Domingo (21)
Marisa Joaquina Monteiro Serrano;
Andréa Peron Vinholi;
Lenilde da Silva Ramos;
Silvana Gasparini Pereira;
Albino Pereira;
Maria Victal Alves;
Humberto Tomigawa;
Ranulfo Afonso Teles;
José de Melo;
Ricardo Werner Zocolaro;
João Marcelo Correia Sanches;
Maria Luiza Miller;
Ricardo Luiz da Silva Travassos;
Domingas Roca de Oliveira;
Rosivaldo João Batista;
Guilherme Alcântara de Carvalho;
Eunice Donizetti Dias;
Ilnete Maciel Maegawa;
Rosangela Yule Queiroz;
Regina Akira Otsubo;
Joel Dibo Filho;
Carlos Roberto da Silva Gonçalves;
Thaís Quintanilha Nogueira Coelho;
Maria Dilza Pereira;
Dr. Sérgio Seiko Yonamine;
Angela Maria Tsutomu Kayano;
Rafael Hernando Arguelho Montania;
João Rezek Neto;
Lúcia Jane Scaff;
Rosângela Aparecida Silva;
Dra. Aline Doreto de Souza;
João Batista Minervini;
Anaisa Garcia Bueno;
Rafael Medeiros Arena da Costa;
Sidney Rodrigues Rocha;
Mari Emyr Arevále;
Antônio Carlos Gonçalves dos Santos;
Francisco Eduardo Fialho de Oliveira;
Lorena Siqueira Sorgatto;
Carlos Nince;
Ana Severina Mourão;
Eurindo de Arruda Leite;
Maria Auxiliadora Arruda Burigato;
Priscila Aparecida da Costa Villasboas;
Dr. João Carlos de Salles;
Alice Kamiya Honda;
Carlos Eduardo Godoy;
Patrícia Marques;
Dr. Marco Aurélio Bulhões Pereira;
Antônio José Serra Marzabal;
Marli Moraes Destro;
Dione Assunção Nascimento Ojeda;
Raul Kazuyuki Saito;
Rosana Serejo Martins de Aráujo;
Valdeci Moura da Nobrega;
César Mesojedovas;
Hermes Chamorro;
Maria de Lourdes Barbosa Fabiano;
Franceliza Aparecida Botaro Rugoni;
Brasilino Tsutomu Kayano;
Maristella Aparecida Colla Bogdanovicz;
Angela Maria Rocha Sozzo;
Cristiano Ronchi Lobo;
Luiz Peccini;
Lázaro Wagner de Lima;
Vilma Farias Chaves;
Gisele Fernanda Bastazini Ornelas;
Maria Inês Pontes Maroquio de Nadal.
Colaborou Tatyane Gameiro