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A disputa entre facções em Corumbá já tem até serviço de zeladoria... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (20) e domingo (21)

Ester Figueiredo

20/06/2026 - 00h02
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Albana Xavier Nogueira - Poeta de MS

"No calendário da mulher independente e voluntariosa, o tempo controlado e medido pelas pessoas comuns nunca existiu”

FELPUDA

A disputa entre facções em Corumbá já tem até serviço de zeladoria. Um grupo picha o muro; o rival manda   apagar e escrever por cima. Dois “pintores” foram presos justamente durante a troca de logomarca do crime, em plena luz do dia, como se a rua fosse só deles. Disseram à polícia que apenas cumpriam ordens da chefia. Por lá, até a guerra entre facções parece seguir rigoroso manual de identidade visual. A continuar assim, a população não deve esperar que tais grupos se sentem à mesa só para saborear um “peixe a urucum”... Afe!

Foto: Divulgação

Inspiradas no tradicional álbum de figurinhas da Copa do Mundo, equipes de diferentes setores do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da UFMS (Humap-UFMS/HU Brasil) criaram artes personalizadas com fotos de profissionais caracterizados como “jogadores convocados” da Seleção Brasileira. Os painéis foram distribuídos em vários ambientes da unidade e rapidamente despertaram a curiosidade de colaboradores, pacientes e acompanhantes. A ação transformou os corredores em um espaço de interação, onde muitos passaram a procurar colegas nas “convocações” e registrar o momento em fotos. Além de entrar no clima do maior evento do futebol mundial, a iniciativa promoveu integração entre equipes e momentos de descontração no ambiente hospitalar. A proposta também reforçou o sentimento de pertencimento e valorização dos profissionais de diferentes áreas. Um dos destaques foi a equipe de Nutrição Clínica, que elaborou um painel completo inspirado no álbum oficial da Copa do Mundo.

Marisa Serrano, comemorando idade nova no domingo (21)Marisa Serrano, comemorando idade nova no domingo (21) - Foto: Arquivo pessoal

 

João Fígar, aniversariando hoje (20)João Fígar, aniversariando hoje (20) - Foto: Arquivo pessoal

E agora?

O que os deputados petistas da Assembleia Legislativa de MS vão dizer depois que operação da Polícia Federal colocou no epicentro do escândalo do Master, o líder do governo Lula no Senado, Jaques Wagner? Alguns parlamentares acham que essa situação tira o foco de Flávio Bolsonaro, que teve áudio vazado conversando com Daniel Vorcaro. O PT queria criar CPMI, mas deverá recolher o flap, lá e aqui.

"Bonde"

Há quem diga ironicamente que Daniel Vorcaro, atualmente preso, é um ótimo articulador político: conseguiu unir políticos da esquerda, da direita, além dos representantes de outros poderes num mesmo grupo, sem qualquer tipo de desavenças. Claro que no “bonde da propina”, festejos eram regados a champagne e proibidos para menores por motivos óbvios, muitos passeios ao exterior em jatinho particular e outras coisas mais.

Incentivo

A terceira edição do Festival de Inverno de Turismo Rural, começou no início deste mês e prosseguirá até 1º de agosto na região turística Campo Grande dos Ipês. A programação reúne experiências em propriedades rurais, com atrações de gastronomia típica, cultura, natureza e hospitalidade.

Aniversariantes

Sábado (20)

João Figueiredo Júnior (João Fígar);
Maria Aparecida Ribeiro de Souza (Cidinha);
José Sedeval Delarissa;
Therezinha de Alencar Selem;
Ana Maria Santo Andréa Ortega;
Paulo Roberto Nogueira Mussi;
Alice Keiko Higa Terra;
Gabriel Ortiz Veloso;
Cláudio Fernandes Nunes;
Daniele Recalde Piccolo;
Armando Morais de Souza;
Walter Pael Barbosa;
Tarley do Carmo Meza;
Antônia Siqueira Fernandes;
Marcio Antonio Arakaki;
Sônia Ferreira Martins;
Mario Silverio Vilanova;
Karina Ribeiro Mauro Scaff;
Airde Ferreira Gil de Menezes;
Fabrizzia Giordano Sadalla;
Elder Seiji Ishiyi;
Ivaldino Xavier da Silva;
Claudemiro Pereira Roberto;
Giovana Hegedus;
Dra. Silene Anache Borges;
Marcos Antonio Messias da Silva;
Vicente Gonçalo Fontes Martins;
Paulo Cezar Peron Palhano;
Mileta Rosa Vieira;
Wilson Ribeiro de Paula;
Moises Moreira da Cunha;
Solange Bonatti;
Helena Demétrio Gasparini;
Maria Aparecida Salmaze;
Michele Elizabete Massochin;
Padre João Justino Sobrinho;
Fernando Reginatto;
Dr. Gustavo Henrique dos Santos Ferreira;
Maria Eline Messa;
Joaquim Santos Oliveira;
Marisa Chena;
Silvia Melina Fernandes Gonçalves;
Dr. Silvino de Jesus Canale Gamarra;
Eliane Terezinha Martins Costa;
Vera Lúcia Menegale;
Angela Maria Bender;
Carmen Asato;
Adriana Arruda Negrisoli;
Francisco Bueno Filho;
Dr. Silvério Arakaki;
Eva Maria Saraiva;
Dr. João Baptista de Paiva Pinheiro;
Welton Servian da Silva;
Amaury Domingos Candeloro;
Dr. Wilson Tavares de Lima;
Odilza Fernandes Bittar;
Reinaldo Benjamin Ferreira;
Plínio Bicudo;
Ana Paula Tinoco Santiago;
Pedro Carlos Garcia de Medeiros;
Rudi Paetzold;
Eric Barcellos de Souza;
Itirada Miyashiro;
Rosely Borges Paula;
Denize Tôrres de Deus;
Nilce Marangoni Iglécias;
Severino Luiz Vinholi;
Doralice Delmondes Areco;
Marcelo Dib Rahim;
Mathias Heriberto Melgarejo;
Juliana Belle Toniazzo;
Julian Pascual Mondragon;
Fani Ferreira de Carvalho;
Danieli Manvailer de Carvalho;
Dimas Akucevikius Junior;
Maria Rosângela Sigrist.

Domingo (21)

Marisa Joaquina Monteiro Serrano;
Andréa Peron Vinholi;
Lenilde da Silva Ramos;
Silvana Gasparini Pereira;
Albino Pereira;
Maria Victal Alves;
Humberto Tomigawa;
Ranulfo Afonso Teles;
José de Melo;
Ricardo Werner Zocolaro;
João Marcelo Correia Sanches;
Maria Luiza Miller;
Ricardo Luiz da Silva Travassos;
Domingas Roca de Oliveira;
Rosivaldo João Batista;
Guilherme Alcântara de Carvalho;
Eunice Donizetti Dias;
Ilnete Maciel Maegawa;
Rosangela Yule Queiroz;
Regina Akira Otsubo;
Joel Dibo Filho;
Carlos Roberto da Silva Gonçalves;
Thaís Quintanilha Nogueira Coelho;
Maria Dilza Pereira;
Dr. Sérgio Seiko Yonamine;
Angela Maria Tsutomu Kayano;
Rafael Hernando Arguelho Montania;
João Rezek Neto;
Lúcia Jane Scaff;
Rosângela Aparecida Silva;
Dra. Aline Doreto de Souza;
João Batista Minervini;
Anaisa Garcia Bueno;
Rafael Medeiros Arena da Costa;
Sidney Rodrigues Rocha;
Mari Emyr Arevále;
Antônio Carlos Gonçalves dos Santos;
Francisco Eduardo Fialho de Oliveira;
Lorena Siqueira Sorgatto;
Carlos Nince;
Ana Severina Mourão;
Eurindo de Arruda Leite;
Maria Auxiliadora Arruda Burigato;
Priscila Aparecida da Costa Villasboas;
Dr. João Carlos de Salles;
Alice Kamiya Honda;
Carlos Eduardo Godoy;
Patrícia Marques;
Dr. Marco Aurélio Bulhões Pereira;
Antônio José Serra Marzabal;
Marli Moraes Destro;
Dione Assunção Nascimento Ojeda;
Raul Kazuyuki Saito;
Rosana Serejo Martins de Aráujo;
Valdeci Moura da Nobrega;
César Mesojedovas;
Hermes Chamorro;
Maria de Lourdes Barbosa Fabiano;
Franceliza Aparecida Botaro Rugoni;
Brasilino Tsutomu Kayano;
Maristella Aparecida Colla Bogdanovicz;
Angela Maria Rocha Sozzo;
Cristiano Ronchi Lobo;
Luiz Peccini;
Lázaro Wagner de Lima;
Vilma Farias Chaves;
Gisele Fernanda Bastazini Ornelas;
Maria Inês Pontes Maroquio de Nadal.

Colaborou Tatyane Gameiro

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cinema

'O Grinch' ganhará sequência com retorno de Jim Carrey, quase 30 anos depois

O filme, ainda sem título, será escrito por Alec Berg, Jeff Schaffer e David Mandel, a equipe por trás da adaptação de O Gato, de 2003

18/06/2026 21h00

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Jim Carrey retornará no papel de Grinch

Jim Carrey retornará no papel de Grinch Foto: Reprodução / Instagram

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Ron Howard, 72, deve retornar como diretor, após comandar a comédia natalina que teve Carrey como o icônico personagem criado pelo autor Dr. Seuss. Howard também produzirá o filme ao lado de seu sócio da Imagine Entertainment, Brian Grazer, segundo a revista The Hollywood Reporter.

Nesta quinta-feira, 18, uma publicação no Instagram feita por Howard e pela Imagine Entertainment, confirmou a notícia, legendando uma foto de Carrey caracterizado como o Grinch no set de filmagem com a frase: "Ele é malvado... Uma sequência de O Grinch está em desenvolvimento".

O filme, ainda sem título, será escrito por Alec Berg, Jeff Schaffer e David Mandel, a equipe por trás da adaptação de O Gato, de 2003.

Segundo o ComicBook, Carrey foi escolhido para o papel, na época, porque atendia aos rigorosos critérios estabelecidos pelos herdeiros de Seuss, falecido em 1991. Uma carta dos herdeiros especificava que o Grinch deveria ter uma altura e porte físico muito específicos, incluindo exemplos de atores que se encaixariam nas características, como Carrey, Jack Nicholson, Robin Williams e Dustin Hoffman.

Em 2024, o astro de O Máskara e Todo Poderoso falou que estaria disposto a interpretar o Grinch novamente se algumas questões como a pelagem verde e as pesadas próteses do personagem fossem resolvidas.

"O problema é que, no dia da gravação, eu uso muita maquiagem e mal consigo respirar. Foi um processo extremamente excruciante", disse ele na época ao ComicBook. "As crianças estavam sempre na minha cabeça. ‘É para as crianças. É para as crianças. É para as crianças.’ E agora, com a captura de movimento e coisas do tipo, eu poderia ter a liberdade de fazer outras coisas. Tudo é possível neste mundo."

Em outubro passado, foi noticiado que Carrey estava em negociações para estrelar uma adaptação cinematográfica em live-action de Os Jetsons. O vencedor do Globo de Ouro também reprisará seu papel como Dr. Robotnik em Sonic: O Filme 4, com estreia prevista para março de 2027.

Retrocar ms

Evento reúne carros antigos com exposição de Chevette e outras relíquias

"Esquenta" do evento, ocorre nesta sexta-feira (19), com transmissão do jogo Brasil x Haiti e exposição de alguns carros antigos

18/06/2026 15h25

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Centenas de veículos antigos em exposição na Praça do Papa

Centenas de veículos antigos em exposição na Praça do Papa Foto: Retrocar-MS/divulgação

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Exposição de carros antigos acontecerá nos próximos meses em Campo Grande e quem é apaixonado por antigomobilismo não pode perder esta oportunidade.

3ª edição da Retrocar MS ocorrerá em 15 e 16 de agosto de 2026, na Praça do Papa, localizada na avenida dos Crisântemos, número 457, vila Sobrinho, em Campo Grande.

Centenas de veículos antigos em exposição na Praça do PapaFoto: Retrocar-MS/divulgação

Centenas de relíquias estarão expostas ao público. Fusca, Opala, Ford ‘bigode’, Chevette, Kombi, Variant, Ford Corcel, Fiat 147, Gol ‘quadrado’, Brasília e Ford Del Rey serão alguns dos veículos exibidos.

A expectativa é reunir centenas de visitantes. No evento, amantes de antigomobilismo ainda podem se reunir e trocar experiências de viagens, peças, manutenções preventivas e fazer novas amizades com outras pessoas que são fãs de carros antigos.

O projeto chama atenção por reunir diferentes gerações em torno da memória afetiva, preservação histórica e valorização da cultura automotiva. Durante a exposição, haverá atrações musicais.

Já o lançamento da Retrocar MS, “esquenta” do evento, ocorre na noite desta sexta-feira (19), na Academia do Chopp, localizada na rua Elvira Pacheco, número 1344, bairro Universitário, em Campo Grande.

O lançamento terá transmissão do jogo Brasil x Haiti, exposição de alguns carros antigos e música ao vivo.

SERVIÇO

Lançamento oficial - 3º Retrocar MS

  • Data: 19 de junho de 2026 (sexta-feira)
  • Horário: A partir das 19h
  • Endereço: Rua Elvira Pacheco, número 1344, bairro Universitário, em Campo Grande
  • Local: Academia do Chopp

Evento principal - Retrocar MS 2026

  • Dias: 15 e 16 de agosto de 2026 (sábado e domingo)
  • Local: Praça do Papa
  • Endereço: Avenida dos Crisântemos, número 457, vila Sobrinho, em Campo Grande

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