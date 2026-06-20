A disputa entre facções em Corumbá já tem até serviço de zeladoria... Leia na coluna de hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Albana Xavier Nogueira - Poeta de MS

"No calendário da mulher independente e voluntariosa, o tempo controlado e medido pelas pessoas comuns nunca existiu”

FELPUDA

A disputa entre facções em Corumbá já tem até serviço de zeladoria. Um grupo picha o muro; o rival manda apagar e escrever por cima. Dois “pintores” foram presos justamente durante a troca de logomarca do crime, em plena luz do dia, como se a rua fosse só deles. Disseram à polícia que apenas cumpriam ordens da chefia. Por lá, até a guerra entre facções parece seguir rigoroso manual de identidade visual. A continuar assim, a população não deve esperar que tais grupos se sentem à mesa só para saborear um “peixe a urucum”... Afe!

Foto: Divulgação

Inspiradas no tradicional álbum de figurinhas da Copa do Mundo, equipes de diferentes setores do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da UFMS (Humap-UFMS/HU Brasil) criaram artes personalizadas com fotos de profissionais caracterizados como “jogadores convocados” da Seleção Brasileira. Os painéis foram distribuídos em vários ambientes da unidade e rapidamente despertaram a curiosidade de colaboradores, pacientes e acompanhantes. A ação transformou os corredores em um espaço de interação, onde muitos passaram a procurar colegas nas “convocações” e registrar o momento em fotos. Além de entrar no clima do maior evento do futebol mundial, a iniciativa promoveu integração entre equipes e momentos de descontração no ambiente hospitalar. A proposta também reforçou o sentimento de pertencimento e valorização dos profissionais de diferentes áreas. Um dos destaques foi a equipe de Nutrição Clínica, que elaborou um painel completo inspirado no álbum oficial da Copa do Mundo.

Marisa Serrano, comemorando idade nova no domingo (21) - Foto: Arquivo pessoal

João Fígar, aniversariando hoje (20) - Foto: Arquivo pessoal

E agora?

O que os deputados petistas da Assembleia Legislativa de MS vão dizer depois que operação da Polícia Federal colocou no epicentro do escândalo do Master, o líder do governo Lula no Senado, Jaques Wagner? Alguns parlamentares acham que essa situação tira o foco de Flávio Bolsonaro, que teve áudio vazado conversando com Daniel Vorcaro. O PT queria criar CPMI, mas deverá recolher o flap, lá e aqui.

"Bonde"

Há quem diga ironicamente que Daniel Vorcaro, atualmente preso, é um ótimo articulador político: conseguiu unir políticos da esquerda, da direita, além dos representantes de outros poderes num mesmo grupo, sem qualquer tipo de desavenças. Claro que no “bonde da propina”, festejos eram regados a champagne e proibidos para menores por motivos óbvios, muitos passeios ao exterior em jatinho particular e outras coisas mais.

Incentivo

A terceira edição do Festival de Inverno de Turismo Rural, começou no início deste mês e prosseguirá até 1º de agosto na região turística Campo Grande dos Ipês. A programação reúne experiências em propriedades rurais, com atrações de gastronomia típica, cultura, natureza e hospitalidade.

Aniversariantes

Sábado (20)

João Figueiredo Júnior (João Fígar);

Maria Aparecida Ribeiro de Souza (Cidinha);

José Sedeval Delarissa;

Therezinha de Alencar Selem;

Ana Maria Santo Andréa Ortega;

Paulo Roberto Nogueira Mussi;

Alice Keiko Higa Terra;

Gabriel Ortiz Veloso;

Cláudio Fernandes Nunes;

Daniele Recalde Piccolo;

Armando Morais de Souza;

Walter Pael Barbosa;

Tarley do Carmo Meza;

Antônia Siqueira Fernandes;

Marcio Antonio Arakaki;

Sônia Ferreira Martins;

Mario Silverio Vilanova;

Karina Ribeiro Mauro Scaff;

Airde Ferreira Gil de Menezes;

Fabrizzia Giordano Sadalla;

Elder Seiji Ishiyi;

Ivaldino Xavier da Silva;

Claudemiro Pereira Roberto;

Giovana Hegedus;

Dra. Silene Anache Borges;

Marcos Antonio Messias da Silva;

Vicente Gonçalo Fontes Martins;

Paulo Cezar Peron Palhano;

Mileta Rosa Vieira;

Wilson Ribeiro de Paula;

Moises Moreira da Cunha;

Solange Bonatti;

Helena Demétrio Gasparini;

Maria Aparecida Salmaze;

Michele Elizabete Massochin;

Padre João Justino Sobrinho;

Fernando Reginatto;

Dr. Gustavo Henrique dos Santos Ferreira;

Maria Eline Messa;

Joaquim Santos Oliveira;

Marisa Chena;

Silvia Melina Fernandes Gonçalves;

Dr. Silvino de Jesus Canale Gamarra;

Eliane Terezinha Martins Costa;

Vera Lúcia Menegale;

Angela Maria Bender;

Carmen Asato;

Adriana Arruda Negrisoli;

Francisco Bueno Filho;

Dr. Silvério Arakaki;

Eva Maria Saraiva;

Dr. João Baptista de Paiva Pinheiro;

Welton Servian da Silva;

Amaury Domingos Candeloro;

Dr. Wilson Tavares de Lima;

Odilza Fernandes Bittar;

Reinaldo Benjamin Ferreira;

Plínio Bicudo;

Ana Paula Tinoco Santiago;

Pedro Carlos Garcia de Medeiros;

Rudi Paetzold;

Eric Barcellos de Souza;

Itirada Miyashiro;

Rosely Borges Paula;

Denize Tôrres de Deus;

Nilce Marangoni Iglécias;

Severino Luiz Vinholi;

Doralice Delmondes Areco;

Marcelo Dib Rahim;

Mathias Heriberto Melgarejo;

Juliana Belle Toniazzo;

Julian Pascual Mondragon;

Fani Ferreira de Carvalho;

Danieli Manvailer de Carvalho;

Dimas Akucevikius Junior;

Maria Rosângela Sigrist.

Domingo (21)

Marisa Joaquina Monteiro Serrano;

Andréa Peron Vinholi;

Lenilde da Silva Ramos;

Silvana Gasparini Pereira;

Albino Pereira;

Maria Victal Alves;

Humberto Tomigawa;

Ranulfo Afonso Teles;

José de Melo;

Ricardo Werner Zocolaro;

João Marcelo Correia Sanches;

Maria Luiza Miller;

Ricardo Luiz da Silva Travassos;

Domingas Roca de Oliveira;

Rosivaldo João Batista;

Guilherme Alcântara de Carvalho;

Eunice Donizetti Dias;

Ilnete Maciel Maegawa;

Rosangela Yule Queiroz;

Regina Akira Otsubo;

Joel Dibo Filho;

Carlos Roberto da Silva Gonçalves;

Thaís Quintanilha Nogueira Coelho;

Maria Dilza Pereira;

Dr. Sérgio Seiko Yonamine;

Angela Maria Tsutomu Kayano;

Rafael Hernando Arguelho Montania;

João Rezek Neto;

Lúcia Jane Scaff;

Rosângela Aparecida Silva;

Dra. Aline Doreto de Souza;

João Batista Minervini;

Anaisa Garcia Bueno;

Rafael Medeiros Arena da Costa;

Sidney Rodrigues Rocha;

Mari Emyr Arevále;

Antônio Carlos Gonçalves dos Santos;

Francisco Eduardo Fialho de Oliveira;

Lorena Siqueira Sorgatto;

Carlos Nince;

Ana Severina Mourão;

Eurindo de Arruda Leite;

Maria Auxiliadora Arruda Burigato;

Priscila Aparecida da Costa Villasboas;

Dr. João Carlos de Salles;

Alice Kamiya Honda;

Carlos Eduardo Godoy;

Patrícia Marques;

Dr. Marco Aurélio Bulhões Pereira;

Antônio José Serra Marzabal;

Marli Moraes Destro;

Dione Assunção Nascimento Ojeda;

Raul Kazuyuki Saito;

Rosana Serejo Martins de Aráujo;

Valdeci Moura da Nobrega;

César Mesojedovas;

Hermes Chamorro;

Maria de Lourdes Barbosa Fabiano;

Franceliza Aparecida Botaro Rugoni;

Brasilino Tsutomu Kayano;

Maristella Aparecida Colla Bogdanovicz;

Angela Maria Rocha Sozzo;

Cristiano Ronchi Lobo;

Luiz Peccini;

Lázaro Wagner de Lima;

Vilma Farias Chaves;

Gisele Fernanda Bastazini Ornelas;

Maria Inês Pontes Maroquio de Nadal.

Colaborou Tatyane Gameiro

Assine o Correio do Estado