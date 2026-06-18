Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

cinema

'O Grinch' ganhará sequência com retorno de Jim Carrey, quase 30 anos depois

O filme, ainda sem título, será escrito por Alec Berg, Jeff Schaffer e David Mandel, a equipe por trás da adaptação de O Gato, de 2003

estadão conteúdo

estadão conteúdo

18/06/2026 - 21h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Ron Howard, 72, deve retornar como diretor, após comandar a comédia natalina que teve Carrey como o icônico personagem criado pelo autor Dr. Seuss. Howard também produzirá o filme ao lado de seu sócio da Imagine Entertainment, Brian Grazer, segundo a revista The Hollywood Reporter.

Nesta quinta-feira, 18, uma publicação no Instagram feita por Howard e pela Imagine Entertainment, confirmou a notícia, legendando uma foto de Carrey caracterizado como o Grinch no set de filmagem com a frase: "Ele é malvado... Uma sequência de O Grinch está em desenvolvimento".

O filme, ainda sem título, será escrito por Alec Berg, Jeff Schaffer e David Mandel, a equipe por trás da adaptação de O Gato, de 2003.

Segundo o ComicBook, Carrey foi escolhido para o papel, na época, porque atendia aos rigorosos critérios estabelecidos pelos herdeiros de Seuss, falecido em 1991. Uma carta dos herdeiros especificava que o Grinch deveria ter uma altura e porte físico muito específicos, incluindo exemplos de atores que se encaixariam nas características, como Carrey, Jack Nicholson, Robin Williams e Dustin Hoffman.

Em 2024, o astro de O Máskara e Todo Poderoso falou que estaria disposto a interpretar o Grinch novamente se algumas questões como a pelagem verde e as pesadas próteses do personagem fossem resolvidas.

"O problema é que, no dia da gravação, eu uso muita maquiagem e mal consigo respirar. Foi um processo extremamente excruciante", disse ele na época ao ComicBook. "As crianças estavam sempre na minha cabeça. ‘É para as crianças. É para as crianças. É para as crianças.’ E agora, com a captura de movimento e coisas do tipo, eu poderia ter a liberdade de fazer outras coisas. Tudo é possível neste mundo."

Em outubro passado, foi noticiado que Carrey estava em negociações para estrelar uma adaptação cinematográfica em live-action de Os Jetsons. O vencedor do Globo de Ouro também reprisará seu papel como Dr. Robotnik em Sonic: O Filme 4, com estreia prevista para março de 2027.

Feira Literária

Feira Literária de Bonito celebra 10 anos e reúne nomes como Pedro Bial e Jorge Vercillo

Feira Literária de Bonito celebra 10 anos com programação que reúne grandes nomes da cultura brasileira entre os dias 7 e 12 de julho e reforça papel de Bonito como referência cultural em MS

18/06/2026 08h30

Compartilhar
Pedro Bial participa da Feira Literária de Bonito deste ano para o lançamento de seu novo livro

Pedro Bial participa da Feira Literária de Bonito deste ano para o lançamento de seu novo livro Divulgação

Continue Lendo...

A literatura será novamente o ponto de encontro entre diferentes linguagens artísticas na 10ª edição da Feira Literária de Bonito (Flib). Entre os dias 7 e 12 de julho, a Praça da Liberdade receberá escritores, poetas, músicos, atores e pensadores que ajudam a construir parte importante da produção cultural brasileira contemporânea.

Em clima de celebração pelos 10 anos do evento, a programação reúne nomes consagrados como Pedro Bial, Paulo Betti, Itamar Vieira Junior, Sandra Sá, Jorge Vercillo, Daniel Munduruku, Sérgio Vaz e Luiz Antônio Simas.

Com o tema “Literatura: histórias de nossas memórias”, a edição deste ano reforça a capacidade da feira de promover o diálogo entre literatura, educação, memória, identidade e outras expressões artísticas.

Ao longo de seis dias, o público poderá acompanhar palestras, mesas literárias, apresentações musicais, espetáculos teatrais, encontros com autores, atividades voltadas ao público infantil e ações formativas.

A expectativa é de repetir o sucesso dos últimos anos e transformar novamente Bonito em um grande palco cultural a céu aberto.

7 de julho

A abertura oficial desta edição da Flib acontece no dia 7 de julho, com o espetáculo teatral “De Carona com a Cultura”, protagonizado por Paulo Betti.

Um dos atores mais reconhecidos do País, Betti construiu uma carreira de décadas no teatro, na televisão e no cinema. No monólogo que abre a feira, ele reúne histórias pessoais, lembranças de sua trajetória artística e reflexões sobre a cultura brasileira.

8 de julho

O dia 8 de julho será marcado pela presença de Daniel Munduruku, considerado uma das principais referências da literatura indígena brasileira.

Autor de dezenas de obras voltadas para crianças, jovens e adultos, Munduruku participa de encontro com crianças indígenas da Aldeinha e também ministra palestra dentro do eixo temático “Literatura, natureza e outras cartografias”.

Sua participação amplia o debate sobre ancestralidade, território, memória e valorização dos povos originários, temas que vêm ganhando espaço cada vez maior na literatura brasileira contemporânea.

Ao longo de sua trajetória, o escritor tem desempenhado um papel importante na difusão das culturas indígenas e na construção de narrativas que valorizam saberes tradicionais e identidades historicamente invisibilizadas.

Também neste dia, o poeta Sérgio Vaz leva para Bonito uma das vozes mais influentes da literatura periférica brasileira.

Fundador da Cooperifa, movimento cultural criado na periferia de São Paulo, Vaz tornou-se referência nacional ao transformar a poesia em instrumento de inclusão, mobilização social e democratização do acesso à leitura.

Na palestra “O Delírio da Palavra e a Imaginação”, o autor propõe uma reflexão sobre o poder criativo da linguagem e sobre a literatura como ferramenta de resistência e transformação social.

9 de julho

A programação do dia 9 de julho reúne três convidados que dialogam com diferentes dimensões da criação artística.

Leonardo Piana participa da conversa “O Delírio da Palavra e a Invenção da Realidade”. Autor premiado, ele é reconhecido por obras que exploram os limites entre imaginação, memória e realidade.

Já Oscar Nakasato integra a mesa “Natureza, fronteiras e travessias”. Vencedor do Prêmio Jabuti pelo romance “Nihonjin”, o escritor se destacou ao abordar temas ligados à imigração japonesa, identidade e pertencimento, construindo uma narrativa que dialoga diretamente com a formação multicultural do Brasil.

A noite ainda reserva espaço para a música com Pedro Luís. Cantor, compositor e poeta, ele apresenta um espetáculo intimista que reúne literatura e canção. O projeto combina leitura de textos, reflexões sobre o processo criativo e apresentações acústicas de músicas que marcaram sua trajetória.

10 de julho

No dia 10 de julho, o evento traz um dos nomes mais celebrados da literatura brasileira contemporânea.
Autor do fenômeno editorial “Torto Arado”, Itamar Vieira Junior conquistou leitores dentro e fora do País ao abordar temas como memória, oralidade, ancestralidade, desigualdade social e relações familiares.

A obra recebeu alguns dos principais prêmios literários da língua portuguesa, incluindo Jabuti, Oceanos e Leya, consolidando o escritor entre os autores mais relevantes de sua geração.

Na Flib, Itamar participa de encontro com o público em uma programação que promete atrair leitores interessados em discutir as transformações da literatura brasileira contemporânea.

Além de “Torto Arado”, o autor também ganhou destaque com “Salvar o Fogo”, romance que aprofunda discussões sobre poder, violência, pertencimento e resistência.

Ainda no mesmo dia, a programação literária inclui a participação de Marcílio França Castro e Luiz Antônio Simas.

Castro integra a conversa “O Escritor como Leitor”, discutindo os caminhos da criação literária e a influência da leitura na formação dos autores.

Já Simas apresenta a palestra “Memória das nossas histórias”. Historiador, professor e escritor, ele se tornou uma das principais vozes na valorização das culturas populares brasileiras, explorando temas como samba, religiosidade, festas populares e tradições de rua.

A programação deste dia será encerrada com um dos shows mais aguardados da feira.

Sandra Sá sobe ao palco trazendo sucessos que marcaram sua trajetória na música brasileira. Dona de uma voz inconfundível, a cantora se consolidou como referência na soul music nacional e ajudou a construir uma carreira marcada pelo diálogo entre samba-rock, funk, soul e MPB.

11 de julho

Entre os convidados mais aguardados desta edição está o jornalista, escritor e apresentador Pedro Bial. Conhecido por sua atuação na televisão, no jornalismo e na literatura, ele participa da programação do dia 11 de julho, quando fará o lançamento de seu novo livro e um encontro especial com o público.

Ao longo da carreira, o autor construiu uma trajetória marcada pela observação da sociedade brasileira, pela valorização das histórias humanas e pela capacidade de transformar experiências em narrativas capazes de dialogar com públicos diversos.

Também neste dia, o público poderá acompanhar encontros com Ana Martins Marques e Mariana Salomão Carrara.

Considerada uma das vozes mais importantes da poesia brasileira contemporânea, Ana Martins Marques apresenta a conversa “Armadilhas poéticas”. Sua obra é marcada pela capacidade de transformar situações cotidianas em reflexões delicadas sobre linguagem, afetos e experiência humana.

Mariana Salomão Carrara, por sua vez, chega à Flib após consolidar o seu nome entre os principais autores da nova geração da literatura brasileira. Defensora pública e escritora, ela acumula indicações e premiações importantes, além de obras reconhecidas pela crítica especializada.

Neste ano, lançou o romance “Cláudia Vera Feliz Natal”, ampliando uma trajetória marcada pela investigação de temas humanos, sociais e existenciais.

Ao fim da programação, Jorge Vercillo sobe ao palco com um repertório que reúne sucessos acumulados ao longo de décadas de carreira. Conhecido por canções que atravessam gerações, o cantor e compositor apresenta músicas marcadas pelo romantismo, pela sofisticação melódica e pela forte conexão com o público.

Dez anos

Criada em 2015, a Flib tornou-se uma das principais iniciativas de incentivo à leitura em Mato Grosso do Sul. Ao longo de nove edições, o evento reuniu mais de 260 autores, promoveu atividades educacionais com milhares de estudantes e fortaleceu a presença da literatura no interior do Estado.

Neste ano, além de celebrar uma década de existência, a feira presta homenagem a duas figuras importantes da cultura brasileira: a escritora Lygia Fagundes Telles, uma das maiores autoras da literatura nacional, e o escritor e editor douradense Luciano Serafim, que participou ativamente da história do evento e faleceu no ano passado.

Integrante do Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul desde 2025, a Flib também ajuda a consolidar Bonito não apenas como destino turístico internacional, mas como importante polo cultural do Estado.

Com uma programação que reúne grandes nomes da literatura, da música, do teatro e do pensamento brasileiro, a edição comemorativa promete transformar a Praça da Liberdade em um espaço de encontro entre histórias, memórias e diferentes formas de viver a cultura.

>> Serviço

10ª Feira Literária de Bonito (Flib)

Data: 7 a 12 de julho;
Local: Praça da Liberdade – Bonito;
Programação completa: flibonito.com

Diálogo

A novela da possível cassação da vereadora Isa Marcondes ganha mais um... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste quinta-feira (18)

18/06/2026 00h02

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

John Kennedy - Político Americano

"Quando escrito em chinês a palavra crise compõe-se de dois caracteres: um representa perigo e o outro representa oportunidade”.

FELPUDA 

A novela da possível cassação da vereadora Isa Marcondes ganha mais um capítulo na segunda-feira (22), quando será lido o relatório, desta vez com relação a denúncia envolvendo sua entrada no espaço de descanso dos servidores da saúde, onde teria feito gravações da galera. Há quem veja quebra de decoro parlamentar; há quem enxergue excesso de sensibilidade dos “barnabés” diante ds iniciativa de uma vereadora, cujo papel é justamente fiscalizar. Enquanto isso, a plateia acompanha tudo de binóculo, dividida entre o drama institucional e a comédia política. Vai daí que...

DiálogoDivulgação/Prefeitura de Dourados

A tenente-coronel Gabriella Letícia Fernandes de Oliveira assumiu o comando do 3º Batalhão da Polícia Militar em Dourados. Essa é a primeira vez que uma mulher comanda aquela unidade, a maior do interior de Mato Grosso do Sul. A solenidade oficial foi realizada no último dia 10. Com quase 18 anos de carreira na Polícia Militar, Gabriella afirmou nunca ter enfrentado resistência por ser mulher dentro da instituição e acredita que o respeito é conquistado pelo trabalho. “Lugar de mulher é onde ela quiser estar. Espero que essa conquista inspire outras meninas a sonharem e acreditarem que podem ocupar qualquer espaço, seja na segurança pública, na aviação ou em qualquer profissão que desejarem seguir”. Antes, ela comandava o 14º Batalhão da PM em Fátima do Sul. Além da nova comandante do 3º BPM, Dourados também conta com a tenente-coronel Cláudia Karoline Rodrigues Ribeiro Porto à frente do 2º Grupamento de Bombeiros Militar.

Diálogo Theresa Hilcar, trocando de idade hoje - Foto: Arquivo Pessoal

 

DiálogoJulia Henn - Foto: Arquivo Pessoal

Na frente

A pesquisa IPR/Correio do Estado reforça o momento político favorável de Reinaldo Azambuja e Eduardo Riedel. Em 2022, o ex-governador apostou no então secretário de Governo e o conduziu ao comando de MS. Agora, repete a dobradinha: Riedel buscará a reeleição, enquanto Azambuja disputará o Senado. Se o governador conquistar novo mandato, o ex-governador consolidará um feito raro: eleger e reeleger o próprio sucessor.

Pódio

A mesma pesquisa revela dado incômodo para a esquerda na disputa pelo Senado: quem lidera é a rejeição. O deputado federal Vander Loubet (PT), com seis mandatos consecutivos, aparece com 13,14%, seguido pela senadora Soraya Thronicke (PSB), com 12,76% e que encerra seus oito anos de vida parlamentar. Os dois apostam numa arrancada embalada pelo governo Lula. Mas, a menos de três meses da eleição, há quem considere essa esperança mais um ato de fé.

Inédita

A intervenção na concessionária do transporte coletivo da Capital, decretada dia16, inaugura uma medida inédita na cidade. A administração garante que o trabalho será conduzido de forma pacífica, sem interrupção na circulação dos ônibus. O processo terá duração de 180 dias para diagnosticar as causas da crise e propor soluções. Em até 30 dias será instaurado o procedimento administrativo, assegurando o direito de defesa da empresa. Um relatório preliminar deverá ser apresentado em 90 dias. Sei não...

ANIVERSARIANTES 

Theresa Hilcar;
Dr. Fábio Augusto Moron de Andrade;
Mércia Chaves;
Dr. Eduardo da Silva Bronze;
Vilma Maria Inocêncio Carli;
Samuel Lopes Nascimento;
Marina Rosemberg Biscaya;
Claudinei Rodrigues Monteiro;
Luiz Quite Kanashiro;
Elza Oshiro;
João Alberto Rodrigues Rosa;
Marcelo Cristian Vieira;
Regina Célia Kopes;
Vanusa Menegazzi Braga;
Bruno Cortes de Carvalho;
Marina Gomes da Costa;
Angela Cristina Rodrigues da Cunha Castro Lopes;
Soraya Villalba Gutierrez de Almeida;
Ana Cláudia Cabanha Paniago Almada;
Dulce Nogueira Galvão;
Marinice Pinheiro Duarte;
Maria Keico Arashiro;
Rosangela Silva Rigo;
Vanya da Silva Santos;
Luiz Takahashi;
Dirce Almeida;
Zaira Neiva Motti Fernandes;
Tatiana dos Santos Acosta;
Claudio Monteiro;
Letícia Andrighetto Hardoim;
Marcos da Silva;
Alsig Tadashi Queiroz Sugumoto;
José Garcia de Freitas (Zé Braquiária);
Adilta Portela Novaes de Alencar;
Karla Castoldi;
Elves Cabreira de Arruda;
Fabio Moreira;
Valdir do Amaral Alves;
Zenith Rodrigues Vieira;
Rosângela Souza Zanatta;
Nicola Humsi Rayses Junior;
Dr. João Américo Domingos;
Fabiana Figueiredo Cândia;
Maria Ângela Paiva Maurmann;
Cristhiane Bossay Albuquerque;
Darli Méri Pinto Saldanha;
Guiomar Martinez de Barros Lima;
Cleython da Silva Vasconcelos;
Nelson de Souza Jorge;
Denise Jovê Cesar;
Lúcio Flávio do Amaral;
Maria Aparecida Guimarães Chalub;
Sueli Siqueira Cavalcante;
Mara Luiza Peixoto Stiehler;
Carolina Ishy Cândia;
Julieta Alves Marques;
Orlando Alves Santana;
Edson Corrêa de Arruda;
Marly Honda Flôres;
José Rogério Salles;
Evilásia Aparecida Hermes;
Nadir Fontoura Silva;
Eulina Oliveira;
Kátia Bernardo Lopes;
Dr. Evandro Carlos Ribeiro Lopes;
Vera Lucia Medina;
Francisco Magnun Paulino Pacheco;
Olivio Borghezan;
Maria Aparecida Lima;
Jani Maria José Guedes;
Kelly Cristiny de Lima Garcia;
Maria Aparecida Soares;
Erica Cristina de Souza Franzon;
Clóvis Rampazo;
Luiza Oshiro;
Ezio Antonio Angelier;
Olívia Gomes Miranda Neta;
Ilson Cordeiro de Oliveira;
Roberto Barreto de Melo Junior;
Lucimara Gomes Vilela;
Antonio Carlos de Queiroz;
Cleide Marreira;
Daniel Souza Matos;
Katiuscia Pereira Gonçalves de Rezende;
Luiz Alberto Moura Fernandes Rojas;
Luiz Carlos Saldanha Rodrigues Júnior;
Marco Antonio Silva Bosio;
Noel Procópio Monteiro da Silva;
Sinara Alessio Pereira;
William Medeiros;
Paula Prado;
Alberto Moreira Bueno;
Edson Luiz de David;
Antonio João Graça Delgado;
Mariano Marques de Sampaio;
Anestella Cegatto Martins Barbosa;
Cristiane Haguio;
Soraia Aparecida Noscett;
Cristiane Travalão Tripoli;
Karoline Rodrigues Ribas;
Ana Karla Targas de Oliveira;
Giovana Julieta Bascope Barba;
Tiago dos Reis Ferro;
Janice Vargas de Carvalho Linhares.

Colaborou com Tatyane Gameiro

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3713, de quarta-feira (17/06): veja o rateio
LOTERIAS

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3713, de quarta-feira (17/06): veja o rateio

2

STJ derruba decisão de esquema de venda de sentença na Justiça de MS
Precedente aberto

/ 18 horas

STJ derruba decisão de esquema de venda de sentença na Justiça de MS

3

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2938, quarta-feira (17/06)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2938, quarta-feira (17/06)

4

Riedel escolhe Ana Carolina Ali para vaga de desembargadora em MS
NOMEADA

/ 13 horas

Riedel escolhe Ana Carolina Ali para vaga de desembargadora em MS

5

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2938, quarta-feira (17/06): veja o rateio
LOTERIAS

/ 13 horas

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2938, quarta-feira (17/06): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Golpe do falso advogado: como funciona e como não cair
Leandro Provenzano

/ 22 horas

Golpe do falso advogado: como funciona e como não cair
O que mais reprova na perícia do INSS?
direito previdenciário

/ 06/06/2026

O que mais reprova na perícia do INSS?
Blindagem jurídica para construtoras
Leandro Provenzano

/ 2 semanas

Blindagem jurídica para construtoras
Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 29/05/2026

Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor