A energia do Tarô da semana entre 02 e 08 de fevereiro. Desafios e fechamento de ciclo.

O Nove de Paus fala de uma semana que pede fôlego e vigilância. Pode bater a sensação de desgaste, como se você já tivesse ido longe demais, mas é justamente aí que surgem as últimas provas. Desafios importantes para fechamento de ciclos.

Por Ana Cristina Paixão - Colunista e Taróloga do Correio B+

01/02/2026 - 13h00
O Nove de Paus surge como um lembrete poderoso: você vence o jogo da vida toda vez que escolhe a coragem e se posiciona por si. Não se trata de confronto pelo confronto, mas de aprender a sustentar seus limites diante de quem tenta controlar, diminuir ou invadir seu espaço.

Cada vez que você se levanta, reafirma sua dignidade, seu valor e o respeito por si mesmo. Essa carta fala de vitórias silenciosas — aquelas que ninguém aplaude, mas que mudam tudo por dentro.

A jornada do Nove de Paus é um verdadeiro testemunho de resiliência e tenacidade. Muitas vezes, não são as grandes batalhas que nos desgastam, mas as pequenas lutas diárias, os conflitos repetidos, as cobranças constantes.

Ainda assim, esta carta afirma: mesmo diante de inúmeros obstáculos, é a força interior e a determinação que nos permitem seguir em frente. Você chegou até aqui porque aguentou mais do que imaginava ser possível.

O Nove de Paus também faz perguntas diretas, quase desconfortáveis: você tem dificuldade de se posicionar por medo de gerar conflito? Sente dificuldade em reconhecer suas próprias forças e conquistas? Busca a validação dos outros para confirmar o seu valor? Ou será que o seu maior adversário é aquela voz interna que sabota, critica e diminui?

O Nove de Paus mostra alguém cansado, ferido, mas ainda de pé. A vitória não exige mais força do que você já tem — apenas constância. Segure mais um pouco. Falta pouco para você chegar lá.

O Nove de Paus fala também de orgulho, mas não daquele orgulho frágil que reage a partir do ego ferido. Trata-se de um orgulho mais profundo: a dignidade de quem construiu o próprio mundo com sangue, suor e lágrimas.

As cicatrizes do passado não são motivo de vergonha; são marcas de sobrevivência. Elas contam a história de quem caiu, levantou e seguiu adiante.

Esta carta também nos lembra da importância de proteger não apenas o nosso espaço físico, mas a nossa energia. Muitas vezes, negligenciamos a necessidade de estabelecer limites não só com os outros, mas conosco.

O bem-estar mental e emocional exige saber dizer “não”, reconhecer quando estamos indo longe demais e respeitar nossos próprios limites. Esses limites funcionam como muralhas sagradas ao redor do santuário da alma.

Mesmo que nada tenha sido fácil até aqui, a escola da vida dura o tornou mais forte do que imagina. E agora, talvez reste apenas um último adversário a enfrentar: a voz interna que insiste em dizer que você não é inteligente o bastante, talentoso o bastante, bom o bastante, bem-sucedido o bastante, forte o bastante. O Nove de Paus surge quando chega a hora de se posicionar diante dessa sombra.

É o momento de erguer limites claros para proteger tudo o que foi construído. Talvez seja hora de parar de dizer “sim” por medo, quando o coração grita “não”. Ser honesto pode contrariar expectativas — e tudo bem. Esta carta pede que você enfrente os agressores do mundo externo, mas, principalmente, aqueles que habitam a sua própria mente.

Defender seus limites não é fechar o coração — é preservar a própria essência. Ao proteger o que é seu, você não apenas afirma seus direitos, mas nutre o espírito e reafirma o seu valor. Seja claro consigo e com os outros. Sustente sua verdade.

O Nove de Paus é o farol que ilumina o caminho da força, do autorrespeito e da resiliência. E se você permanecer em pé, fiel a si mesmo, a vitória já está garantida.

 No trabalho: siga atento. Pequenos ajustes, revisões e constância fazem toda a diferença agora. Sua trajetória já construiu base suficiente — confie nela e não desista no final.

Nos relacionamentos: preservar seus limites será essencial. Diálogos francos ajudam a conter tensões e impedem que o cansaço vire afastamento.

Na energia pessoal: o corpo e a mente podem pedir pausa. Isso não é fraqueza, é consequência de empenho. Respeite seus ritmos, recarregue quando puder e continue.

A semana convida à coragem silenciosa: foco, firmeza e confiança em si. Você aguentou até aqui — e é essa persistência que abre o caminho para o desfecho.

O Nove de Paus traz um convite poderoso: reconhecer, sem dúvidas, a força que já existe dentro de você. Há um chamado para acessar reservas internas que talvez tenham sido esquecidas, mas que seguem intactas e prontas para sustentar qualquer travessia mais difícil.

Os próximos dias carregam uma energia de resistência, regeneração e superação. Existe um potencial claro de retomada — seja emocional, física ou simbólica — como se algo que vinha sendo testado finalmente encontrasse fôlego para seguir adiante.

O Nove de Paus não fala de força impulsiva, mas daquela que nasce da experiência, das batalhas enfrentadas e vencidas, mesmo quando pareciam longas demais. Essa maturidade interior tende a se destacar ao longo da semana: observe-a, confie nela, use-a como base.

Ainda assim, é importante atenção aos ruídos internos. Pensamentos de desistência, de imobilidade ou de descrença — aquelas frases silenciosas como “não adianta tentar” ou “isso nunca muda” — funcionam como sabotadores diretos dessa energia. Eles não descrevem a realidade, apenas limitam o alcance do que pode ser transformado. A semana pede o oposto: abertura, disposição e responsabilidade sobre o próprio poder de agir.

Uma das formas mais alinhadas de atravessar esse período é o exercício da honestidade consigo mesmo. Olhar para dentro, sem julgamento excessivo ou autocrítica destrutiva, mas com coragem e lucidez.

Há camadas profundas de força, talentos e recursos ainda pouco explorados, e este é um momento especialmente fértil para acessá-los. Tudo o que favorece o autoconhecimento — práticas terapêuticas, reflexões profundas, símbolos, o Tarô — ganha potência agora. As respostas que surgirem podem ser mais claras do que se imagina.

Evite se colocar em segundo plano ou se definir a partir da escassez. Aquilo que você busca já faz parte de quem você é; o que muda é o grau de consciência sobre isso.

Revisite mentalmente momentos difíceis que já atravessou e perceba: você chegou até aqui. Hoje, com mais vivência, talvez agisse de outra forma — e isso também é crescimento. Cada escolha consciente amplia seu repertório interno para o futuro.

Não tenha receio dos seus desejos, nem da sua própria verdade. Sustente a honestidade como guia. A sua vida segue um trajeto único, e você carrega todos os instrumentos necessários para conduzi-la. Assuma o comando, construa com presença e seja fiel a si mesmo, independentemente das circunstâncias. Afinal, ninguém mais pode viver a sua experiência — essa missão é exclusivamente sua.

Já atravessamos os confrontos do Cinco de Paus, conquistamos reconhecimento no Seis de Paus, sobrevivemos aos desafios do Sete de Paus e fomos levados por uma ventania de acontecimentos repentinos no Oito de Paus.

Agora, porém, o que se apresenta é o medo. Medo de recomeçar tudo outra vez. Medo de sofrer, de se dedicar, de se esforçar. Medo de seguir, mesmo sabendo que somos capazes. Porque, no fim, “coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de que algo é mais importante do que ele”.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Como está a saúde dos pets no Brasil? PetCenso Saúde revela dados inéditos

Estudo realizado destaca principais especialidades e exames realizados por pets em todo o país

31/01/2026 15h00

Como está a saúde dos pets no Brasil? PetCenso Saúde revela dados inéditos

Como está a saúde dos pets no Brasil? PetCenso Saúde revela dados inéditos Foto: Divulgação

Você sabia que problemas de ouvido, infecções e tumores são alguns dos principais motivadores de exames complexos em cães? E que as especialidades mais requisitadas entre os gatos envolvem nefrologistas e gastroenterologistas?

Cuidar de um pet envolve uma série de responsabilidades ao longo de sua vida. Pensando nisso, a Petlove - maior ecossistema pet do Brasil - realizou um levantamento com dados de mais de 1 milhão de pets, que reúne informações sobre hábitos de cuidados, orientações para tutores e tendências relevantes para todo o setor. As informações foram obtidas levando em conta todo o ecossistema da empresa, com destaque para os planos de saúde.

Exames de ouvido e urina são os mais prescritos entre as espécies

Segundo Pedro Risolia, médico-veterinário da marca, quando se fala de exames laboratoriais simples, os mais frequentes entre cães e gatos são o Hemograma, Creatinina e Uréia, exames que fazem parte do check up anual e apoiam na análise da saúde geral do pet.

Os mais complexos nos caninos envolvem: Análise Citológica Otológica, Análise Citológica Aspirativa (BAAF/CAAF) e a Cultura bacteriológica + antibiograma.

De acordo com veterinário, o primeiro avalia causas de otite, bem como a presença de bactérias, fungos, parasitas ou inflamações no ouvido do pet; o segundo é um procedimento que ajuda entender processos inflamatórios, infecciosos e até tumores, identificando se são benignos ou malignos; e no terceiro são coletadas amostras para diagnosticar infecções. Na sétima posição também está o exame histopatológico, outro relacionado a tumores.

Por meio de uma biópsia, o material coletado é analisado em laboratório, permitindo identificar alterações celulares, o tipo e o estágio da lesão, o que auxilia na definição do tratamento mais adequado e no prognóstico do animal.

Entre os felinos, marcam presença nas primeiras colocações: Coleta por Cistocentese; FIV + FeLV Sorologia e FIV +FeLV PCR. Risolia explica que, no primeiro processo, é feito o recolhimento da urina diretamente da bexiga com auxílio de um aparelho de ultrassom, permitindo uma amostra mais precisa e sem contaminações. Já o segundo e terceiro exames detectam o vírus da Imunodeficiência Felina (FIV) e o da Leucemia Viral Felina (FeLV) a partir do sangue dos gatos.

Especialistas

Considerando apenas especialidades, os cães são atendidos em maior número por: dermatologistas, oftalmologistas e endócrinos, o que indica maior propensão a desenvolver problemas de pele, seja via alergias, como refletido na modalidade de medicamentos mais utilizados (último tópico), ou infecções e otites, como mostrado na categoria anterior, com os principais exames complexos.

Glaucoma, Ceratoconjuntivite Seca (KCS) - que causa olhos mais secos -, além de alterações oculares podem motivar mais visitas ao oftalmologista, enquanto doença de Cushing e diabetes podem ser ocorrências atendidas por endocrinologistas.

Os gatos demandam, principalmente, os seguintes atendimentos: especialistas específicos para felinos - um atendimento próprio para os gatos, entendendo suas peculiaridades, especificidades e comportamento; além de nefrologistas e gastroenterologia.

“As visitas aos nefrologistas estão, muitas vezes, relacionadas a problemas que acontecem nos rins por motivos variados, como a ingestão de água insuficiente, o que para os gatos é até cultural. Ainda, o alto número de consultas com gastroenterologistas podem indicar problemas relacionados à alimentação, alergias nutricionais, além de muitas outras hipóteses como bolas de pelo, infecções, viroses até linfoma e a doença inflamatória intestinal ”, pontua o especialista.

Cirurgias e procedimentos

A castração é a campeã das cirurgias. De acordo com Pedro Risolia, o procedimento é fundamental na prevenção de doenças e ajuda no controle de pets errantes. Além disso, a cistotomia nos gatos - cirurgia de bexiga - também tem representatividade importante entre os casos. Já nos cães, a nodulectomia para exérese de tumor, que é a remoção de nódulos, tem volume considerável.

Ainda, a limpeza de tártaro é outro procedimento em comum entre as espécies. Segundo o veterinário, o tártaro se manifesta como uma mancha amarelada entre os dentes dos pets, resultado do acúmulo de bactérias que formam placas endurecidas sobre a superfície dentária.

“Caso não seja tratado, o problema pode evoluir para gengivite e doença periodontal,. comprometendo não apenas a saúde bucal, mas também o bem-estar geral do animal, isso porque essas infecções também podem alcançar a corrente sanguínea, causando quadros de glomerulonefrite, que acomete os rins, além de hepatite, pneumonia e até problemas cardíacos, como a endocardite bacteriana”, reforça o veterinário.

Vacinas

As vacinas mais recomendadas e obrigatórias se apresentam como a maior parte dos imunizantes aplicados. Entre os cães, a polivalente/V7/V8/V10 é a mais procurada , seguida pela raiva e gripe. Os gatos seguem uma linha parecida, de forma expressiva, na vacina tríplice, quádrupla, quíntupla ou V4 +FeLV, enquanto a proteção contra a raiva aparece na posição seguinte.

“O esquema vacinal básico do pet deve contar com estes imunizantes. Assim, os felinos podem ficar resguardados desde doenças como panleucopenia, rinotraqueíte e calicivirose, até clamidiose e a leucemia felina, conhecida como FeLV, a depender do tipo de proteção. Os cachorros são imunizados contra enfermidades como parvovirose, cinomose, parainfluenza, hepatite infecciosa e leptospirose. As espécies também mostram aderência à antirrábica, doença com enorme potencial de contágio entre humanos e obrigatória por lei”, ressalta o profissional.

Cuidados com o pelo e a pele se mostram uma tendência entre medicamentos

Entre os medicamentos mais utilizados com os pets destacam-se os antipulgas e carrapatos para gatos e cães, seguidos pelo suplemento alimentar à base de ômega 3 e vermífugos.

“Os dados apontam para uma cultura de prevenção entre os tutores. Antipulgas, carrapatos e vermífugos são indicados pelos veterinários no combate de parasitas internos e externos, e devem ser utilizados em uma frequência recomendada por um profissional para que possam precaver ou mesmo remediar o pet em relação a esse problema. Muitas destas enfermidades podem ser zoonoses, isto é, doenças que também podem acometer humanos, então estes medicamentos são fundamentais para proteger a saúde dos animais e da população como um todo. Quanto ao suplemento de ômega 3, ele auxilia na saúde da pele e pelagem, sendo também um aliado para evitar e fortalecer pets com problemas nas articulações, como a artrite, ajudando a combater a inflamação“, aponta Pedro Risolia, médico-veterinário.


Cães
Vacinas:

  • 1ª Polivalente/V7/V8/V10
  • 2ª Raiva
  • 3ª Gripe
     

Exames Simples 

  • 1ª Hemograma
  • 2ª Creatinina
  • 3ª Uréia
     

Exames Complexos

1ª Análise Citológica Otológica

2ª Análise Citológica Aspirativa (BAAF/CAAF)

3ªCultura bacteriológica + antibiograma

4ª Aplicação de ACTH (por quilo)

5ª Coleta por cistocentese

6ª Análise Citológica de Pele

7ª Histopatológico
 

Principais cirurgias e procedimentos

1ª Ovariohisterectomia (Castração fêmea)

2ª Orquiectomia (Castração macho)

3ª Nodulectomia Exérese de Tumor

4ª Limpeza de tártaro
 

Especialistas

  • 1ª Dermatologia
  • 2ª Oftalmologia
  • 3ª Endocrinologia
  • 4ª Ortopedia/traumatologia
  • 5ª Cardiologia
Gatos

Vacinas

  • 1ª Vacina Tríplice (V3) / Quádrupla (V4)
  • 2ª Vacina da Raiva
  • 3ª Vacina Quíntupla (V5)/V3 ou V4 + FeLV
     

Exames Simples

  • 1ª Hemograma
  • 2ª Creatinina
  • 3ª Uréia

Exames Complexos

  • 1ª Coleta por cistocentese
  • 2ª FIV + FeLV Sorologia
  • 3ª FIV +FeLV PCR
  • 4ª Cultura bacteriológica + Antibiograma
  • 5ª Leucemia Viral Felina (FeLV) - PCR
  • 6ª Análise Citológica Otológica
  • 7ª FIV/ FeLV - Teste Rápido

Principais cirurgias e procedimentos

  • 1ª Ovariohisterectomia (Castração fêmea)
  • 2ª Orquiectomia (castração macho)
  • 3ª Cistotomia (cirurgia de bexiga)
  • 4ªLimpeza de tártaro


    Especialistas 
     
  • 1ª Felinos
  • 2ª Nefrologia
  • 3ª Gastroenterologia
  • 4ª Oncologia
  • 5ª Dermatologia
  • 6ª Oftalmologia

People We Meet on Vacation: uma comédia romântica correta demais para ser memorável

Entre a nostalgia do gênero e a ansiedade emocional da geração atual, o filme acerta no público, mas erra na ambição.

31/01/2026 13h00

People We Meet on Vacation: uma comédia romântica correta demais para ser memorável

People We Meet on Vacation: uma comédia romântica correta demais para ser memorável Foto: Divulgação

Há algo de paradoxal em People We Meet on Vacation. O filme é frágil como obra cinematográfica, previsível como narrativa e pouco ousado como comédia romântica. Ainda assim, funcionou. Não apenas funcionou, como se transformou em um dos títulos mais assistidos da Netflix, figurando no Top 10 mundial e consolidando-se como fenômeno entre o público jovem.

A explicação não está na qualidade do filme, mas na inteligência de sua fórmula. People We Meet on Vacation é, em essência, uma releitura contemporânea de When Harry Met Sally, com papéis invertidos e sensibilidade adaptada ao espírito do tempo.

Aqui, Alex ocupa o lugar do neurótico, do analítico, do homem que racionaliza sentimentos. Poppy assume a energia expansiva, impulsiva e afetiva que, no clássico de 1989, pertencia a Harry. A dinâmica é familiar, quase confortável, mas raramente surpreendente.

A história acompanha Poppy e Alex, amigos de longa data que transformaram viagens anuais em ritual de intimidade. Durante anos, eles percorrem cidades, compartilham confidências e constroem uma relação que nunca chega a se definir como romance.

Até que algo se rompe. O filme retorna a esse passado por meio de memórias fragmentadas, reconstruindo os momentos que levaram ao afastamento e à inevitável revelação do amor. A estrutura alterna presente e passado, mas sem grandes riscos narrativos. Tudo é calculado para conduzir o espectador ao desfecho esperado.

O filme nasce do romance homônimo de Emily Henry, publicado em 2021 e rapidamente transformado em best-seller. Henry construiu sua reputação explorando relações afetivas marcadas por ironia, melancolia e medo de intimidade, e seu livro traduz com precisão o imaginário sentimental de uma geração que ama com cautela e hesita em nomear sentimentos.

A adaptação preserva essa atmosfera, mas dilui a complexidade emocional do texto em favor de uma narrativa mais palatável e visualmente sedutora.

Tom Blyth e Emily Bader lideram o elenco com performances competentes, mas raramente memoráveis. Blyth constrói Alex como um personagem contido, introspectivo, quase excessivamente racional. Bader dá a Poppy uma energia inquieta, expansiva, mas limitada por um roteiro que prefere a simpatia ao conflito real.

People We Meet on Vacation: uma comédia romântica correta demais para ser memorávelPeople We Meet on Vacation: uma comédia romântica correta demais para ser memorável - Divulgação

A química entre os dois existe, mas não chega a produzir o tipo de tensão emocional que define as grandes comédias românticas. O elenco de apoio funciona como cenário humano, reforçando a sensação de deslocamento e nostalgia que o filme tenta construir, mas sem grandes destaques.

O maior mérito de People We Meet on Vacation não é artístico, mas cultural. O filme entende o público para o qual foi feito. Ele fala a língua de uma geração que prefere o reconhecimento à surpresa, a identificação à complexidade, o conforto à ruptura.

Não há diálogos memoráveis, nem cenas destinadas a atravessar décadas, como em When Harry Met Sally. O que há é uma sucessão de momentos reconhecíveis, calibrados para viralizar nas redes sociais e gerar engajamento emocional.

Por isso, seu sucesso na Netflix é menos um mistério do que um sintoma. People We Meet on Vacation é fraco como reinvenção do gênero, mas eficiente como produto do seu tempo. Ele não reinventa a comédia romântica, apenas a traduz para um público que já não espera que o amor seja grandioso.

E talvez seja justamente por isso que tenha conquistado o Top 10 mundial: porque oferece exatamente o que sua audiência deseja ver.

No fim, o filme se comporta como uma versão domesticada de When Harry Met Sally. Troca a inteligência afiada pelo conforto emocional, o conflito verbal pelo silêncio sentimental e a ambição estética pela eficiência algorítmica. Não é um grande filme, nem pretende ser. É apenas um retrato fiel de uma época em que o amor deixou de ser épico para se tornar administrável.

