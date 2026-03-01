A energia do Tarô da semana entre 02 e 08 de março. Aproveite para ativar a criatividade.

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Três de Ouros representa o momento em que, após os tropeços e ajustes iniciais, tudo começa a tomar forma e a fluir com mais segurança. É quando o negócio deixa o campo das ideias e passa a gerar resultados, conquistamos a primeira oportunidade na área que desejamos, um projeto começa a ser reconhecido ou a equipe encontra harmonia depois dos desencontros do início.

Em outras palavras, essa carta traz a energia do progresso concreto, quando o esforço deixa de ser apenas tentativa e passa a mostrar resultados. Ela costuma indicar colaboração, planejamento e a união de competências em torno de um objetivo comum.



Por isso, aparece com frequência em situações que envolvem acordos, formalizações e parcerias: é o sinal de que chegou o momento de organizar, firmar compromissos e dar um passo mais estruturado rumo à realização.

O Três de Ouros é a carta da construção conjunta, do aprendizado contínuo e do valor do trabalho em equipe. Sua imagem clássica mostra um aprendiz em um ambiente de trabalho, um símbolo poderoso de que grandes realizações nascem da colaboração entre diferentes talentos. Assim como um pedreiro não ergue uma catedral sozinho, nenhum projeto significativo se concretiza sem a soma de habilidades, visões e experiências.

Essa carta surge como um lembrete de que cada pessoa tem um papel essencial. Quando diferentes competências se unem, cria-se algo maior do que qualquer esforço individual poderia alcançar. O Três de Ouros fala de sinergia: da troca de ideias, da escuta ativa e do respeito pelo conhecimento do outro. Não há hierarquia de valor, há cooperação.

No nível pessoal, a carta representa o aprimoramento de talentos e o compromisso com o processo de aprendizagem. Ela nos convida a ter paciência com a evolução, entendendo que erros fazem parte do caminho e são, muitas vezes, os melhores professores. O progresso não é linear; ele se parece mais com uma espiral. Às vezes parece que voltamos ao mesmo ponto, mas sempre em um nível mais alto de consciência e habilidade.

Embora o Três de Ouros simbolize o “aperfeiçoamento” de uma habilidade, ele não exige que sejamos perfeitos. Muito pelo contrário: essa carta pede que você olhe para o panorama geral. Veja o quanto você já avançou no que está aprendendo. Observe tudo o que ainda pode conquistar! A melhoria só acontece se você permanecer disposto a aprender.



Não importa o quão bom você seja em seu talento ou conjunto de habilidades, sempre é possível evoluir. Vale refletir: você tem cobrado perfeição de si mesmo? Tem se comparado aos outros a ponto de sentir que o que faz não é suficiente?

No processo de aprendizagem, os erros serão seus melhores professores. Dominar qualquer coisa envolve tentativa e erro. Você vai errar. Quanto mais erros cometer, melhor ficará. Em alguns momentos, pode surgir a sensação de não estar à altura, mas isso faz parte do processo. Persistindo, ajustando a rota e refinando suas competências, você se aproxima cada vez mais do resultado que deseja.

O Três de Ouros marca também o início da fase de implementação: a ideia já nasceu, os planos foram traçados e os recursos reunidos. Agora é hora de colocar a mão na massa. Pode ser que você já esteja colhendo os primeiros resultados, ainda que a linha de chegada esteja distante.

No campo profissional, é um excelente presságio. Indica dedicação, ética de trabalho e reconhecimento. Mostra crescimento, aprendizado e recompensas proporcionais ao esforço. Projetos tendem a prosperar, especialmente quando há colaboração e boa organização.

O Três de Ouros sugere que você está reunindo sua experiência e habilidades com as de um grupo maior para alcançar objetivos em comum. A colaboração pode ser fundamental para o seu sucesso agora, e é possível que seus projetos exijam integração entre pessoas com competências, vivências, ideias e métodos muito diferentes.



Será preciso empenho para garantir que essas opiniões diversas estejam direcionadas ao mesmo objetivo. Lembre-se do propósito maior; isso ajudará todos a se unirem em vez de entrarem em conflitos. Apoie seus colegas e confie na experiência deles, ao mesmo tempo em que compartilha sua perspectiva única.

Essa carta também pode indicar um período de aprendizado e de construção de qualificações. É muito provável que você lide bem com os novos desafios.

No campo financeiro, sugere que o empenho começa a trazer retorno e estabilidade. Você também pode perceber que trabalhar com alguém que tenha experiência na área será útil neste momento. Outras pessoas podem ajudar a montar um orçamento e colocar você no caminho certo para alcançar metas materiais.



Se isso não se aplicar diretamente, o Três de Ouros também pode indicar simplesmente um período de aprendizado sobre como organizar melhor suas finanças. Esse processo tende a ser muito benéfico no longo prazo.

No amor, o Três de Ouros fala de vínculos que se constroem com cuidado, parceria e comprometimento. Em relações já estabelecidas, aponta para a disposição de fazer dar certo, com aprendizado e crescimento compartilhados ao longo do caminho.



Em conexões mais recentes, simboliza a fase de descoberta e de conhecer melhor o outro. Para quem está solteiro, pode indicar encontros que surgem em ambientes ligados ao trabalho, aos estudos, a cursos ou a hobbies criativos.

Em essência, o Três de Ouros é a carta do crescimento consciente. Ela nos lembra que a maestria nasce da prática, que o sucesso é um esforço coletivo e que cada etapa do processo — inclusive as imperfeitas — faz parte da construção de algo duradouro. É um convite para continuar, aperfeiçoar, cooperar e confiar: o projeto já está em movimento, e você não está sozinho na obra.

O pedreiro não conseguiria construir a catedral sem a ajuda dos arquitetos, e eles não conseguiriam construí-la sem ele. Cada pessoa tem um papel importante a desempenhar e, quando se unem como uma equipe, podem criar algo muito mais significativo do que se tentassem realizar o projeto sozinhos.



Portanto, quando o Três de Ouros aparece como carta regente, encare como um sinal para colaborar com outras pessoas, criando sinergias para alcançar grandes resultados.

Não existe “nós e eles” nem qualquer senso de superioridade. Em vez disso, cada pessoa tem algo a oferecer e está disposta a aprender com os demais envolvidos no projeto. Todos realizam o trabalho coletivamente e contribuem para o grupo por meio da escuta ativa e da troca.



Ao trabalhar em projetos com outras pessoas, reconheça o valor que cada uma traz. Você também aprenderá com cada membro da equipe ao perceber sua contribuição única.

O Três de Ouros, assim como os Três dos outros naipes, marca os estágios iniciais de implementação que vêm após a fase de ideia do Ás e o planejamento do Dois.



Você sabe o que quer criar; já traçou os planos, reuniu seus recursos (dinheiro, pessoas e tempo) e começou a trabalhar — talvez já tenha alcançado seu primeiro marco significativo. Claro, você ainda está longe da linha de chegada, mas já colocou o projeto em movimento e está fazendo as coisas acontecerem.

À medida que coloca seus planos em prática, você perceberá que tem as habilidades, capacidades e recursos necessários para alcançar seus objetivos. Veja o Três de Ouros como um incentivo de que você está no caminho certo.



Você é competente no que faz e está progredindo. Continue! Preparação adequada, gestão e organização também são componentes essenciais do Três de Ouros. Alcançar metas significativas, como construir uma grande catedral, exige planejamento detalhado. Por isso, essa carta aconselha criar um plano abrangente e seguir um cronograma. É agora que uma boa gestão de projetos trará resultados.

O portal 3/3, que ocorre no terceiro dia do terceiro mês, ou seja, na terça-feira, e marca um momento simbólico de expansão e alinhamento. A repetição do número 3 cria uma atmosfera propícia para a criatividade, a expressão e o movimento das ideias, como se a energia do dia abrisse espaço para que intenções ganhem forma e projetos avancem com mais leveza e clareza.

O 03/03/2026 reúne duas forças complementares: o impulso criativo e expansivo do 3 com a profundidade contemplativa do 7. É um convite para expressar quem você é de verdade. Uma data que favorece criação com propósito, comunicação com alma e escolhas guiadas pela intuição.

Na numerologia, o 3 está ligado à comunicação, ao entusiasmo e à capacidade de transformar inspiração em algo concreto e compartilhável.



Quando essa vibração se duplica, formando o 33, ela assume um tom mais elevado, associado à sensibilidade, à compaixão e ao desejo de contribuir de maneira significativa. É uma frequência que costuma despertar o impulso de criar, ensinar ou colocar talentos a serviço de algo maior.

No simbolismo do Tarô, a energia dos três representa o momento em que os primeiros resultados começam a aparecer. Depois do impulso inicial e dos ajustes do caminho, surge a possibilidade de estruturar, colaborar e consolidar.



O Três de Ouros, em especial, fala da união de competências, do trabalho em equipe e da sensação de que cada peça necessária para um projeto está finalmente se encaixando.

Assim, o portal 3/3 aponta para um período de construção consciente: uma fase em que inspiração e prática caminham juntas, favorecendo parcerias, organização e os primeiros sinais concretos de crescimento.

O Três de Ouros revela um começo bem-sucedido rumo à realização dos seus objetivos e funciona como um sinal de incentivo para que você continue com o mesmo empenho, sem desistir.



Você pode ter dificuldade para alcançar suas metas sozinho, mas a carta também ensina a não ignorar os talentos das pessoas ao seu redor. Você precisa da colaboração de outros, com diferentes pontos de vista, experiências e conhecimentos para realizar algo maior do que poderia imaginar.

Nesta semana, trabalhos em equipe e construção sólida de planos estão em destaque. A sorte aparecerá quando você aceitar a colaboração. Você não precisa fazer tudo sozinho para brilhar. “Quando todos avançam juntos, o sucesso ocorre por si só”. (Henry Ford)

Uma ótima semana e muita luz,

