A energia do tarô da semana entre 06 e 13 de março

Casa recém-inaugurada na capital oferece variedade de pratos que vão de frutos do mar a massas e cortes nobres grelhados

Um novo conceito de gastronomia chegou recentemente à Campo Grande (MS).

O restaurante Magnólia oferece um cardápio bastante variado que vai de frutos do mar a massas e cortes nobres grelhados, uma experiência gastronômica de sabores diferenciados em solo sul-mato-grossense.

O restaurante fica aberto de terça a domingo, e está localizado na Av. Afonso Pena, nº 4.059, no Jardim dos Estados na capital Campo Grande.

Inaugurado no final do ano passado, o Magnólia funciona em escalas de horários divididos nos três períodos do dia com o objetivo de atingir públicos diferentes.

“No café da manhã e no almoço, projetamos um serviço especializado direcionado a pessoas que gostariam de mais agilidade para comer, por exemplo. Já no jantar, pensamos em um público formado em sua maioria por casais de média idade, sendo um atendimento que prioriza outras especificações”, conta o socio proprietário do restaurante, José Antônio Moura.

O menu à la carte do Magnólia é oferecido brunch, entradas, saladas, massas, risotos, frutos do mar, cortes de carne, porção kids e sobremesas.

“O nosso cardápio não é assinado apenas por uma pessoa, ele tem a assinatura do Magnólia. Nós o criamos com o objetivo de fazer da casa o ‘referencial’ do cliente e não dos sócios proprietários ou do chef que criou o prato”, enfatiza, José.

“Ambiente aconchegante, bom atendimento e comida boa”, é assim que Moura define a nova casa gastronômica de Campo Grande.

O restaurante abre às segundas-feiras, das 7h às 10h30, de terça-feira a sábado, em dois horários, das 7h às 10h30 e das 19h às 23h, e aos domingos, das 7h às 15h.

Interessados podem fazer reservas através do telefone (67) 99947-6894 e no Instagram

@restaurantemagnoliacg.

E com exclusividade para a gastronomia do Correio B+ desta semana, uma receita do Ravioli Magnólia da chef Mayuni Dutra Xavier. Confira logo abaixo a receita e modo de preparo.



Ravioli Magnólia

Massa

500g de farinha de trigo

30g de pó de beterraba

05 ovos



*Peneirar a farinha de trigo junto ao pó de beterraba e acrescentar os ovos um a um, sovar bem com as mãos e deixar descansar por 1 hora.

Recheio de queijo coalho e mel

Queijo coalho 200g

Cream cheese 100g

Mel 90 ml

Sal a gosto

Pimenta do reino a gosto



*Bater todos os ingredientes no Mixer e passar para um saco de confeiteiro.

Manteiga de sálvia

Manteiga sem sal 100g

Salvia 40g

Tomilho 10g

Vinho branco 40 ml

Sal e pimenta do reino



*Picar a salvia e o tomilho acrescentar na manteiga a ponto manteiga e por último acrescentar o vinho tinto, mistura até que se incorpore o vinho a manteiga.



Dica de vinho para harmonizar com o ravióli é o branco El inimigo Chardonnay do sommelier Thiago Alves.