A energia do Tarô da semana entre 09 e 15 de fevereiro. Período de leveza e harmonia.

O Dez de Copas é transbordante, abundante e radiante, trazendo sentimentos que todos desejamos e gostamos de experimentar.

Por mais ilusória que a carta Dez de Copas possa parecer, aprendo cada vez mais que ela não é algo que precisamos esperar para vivenciar. Sinto essa energia ao sair da academia, depois de um bom treino, ou quando “I Want It That Way”, dos Backstreet Boys, começa a tocar.

É uma sensação tão boa quanto estar apaixonado, mas não tem a ver com estar com alguém. Aqui, quem ocupa o primeiro lugar é o amor que cultivo por mim.



É claro que um bom relacionamento com outra pessoa pode proporcionar essa mesma sensação — mas a verdadeira magia, a verdadeira celebração, acontece quando mergulhamos nas profundezas de nós mesmos.

A vida familiar tem sido uma fonte de alegria nos últimos tempos? Alguém, recentemente, surpreendeu você com uma felicidade maior do que esperava? Poucas cartas do Tarô irradiam tanta alegria quanto esse conjunto de cálices dourados do Dez de Copas, arcano regente da semana.

Na imagem, um homem e uma mulher contemplam o horizonte. Abraçados pela cintura, ambos erguem um dos braços em um gesto de acolhimento e abertura ao futuro.



À frente deles, estende-se uma paisagem harmoniosa: uma casa acolhedora entre arbustos e árvores verdejantes, sob um céu azul límpido. Ao lado, duas crianças dançam de mãos dadas, enquanto, acima da cena, um arco-íris se forma no céu, sustentando dez taças douradas.

O Dez de Copas traduz a ideia do “e viveram felizes para sempre”, clássica frase dos contos de fadas, quanto o Dez de Copas. Na ilustração da carta, as figuras retratadas não vestem roupas luxuosas ou sofisticadas. Isso não é acaso. Copas é o naipe das emoções, e aqui a felicidade não está ligada à aparência, ao status ou às conquistas materiais. A carta reafirma uma verdade essencial: a verdadeira felicidade nasce de dentro.

Se existe um leve tom melancólico nessa imagem, talvez seja o lembrete de que os arco-íris são, em parte, ilusão — e que a felicidade, embora profunda, é também uma experiência transitória na jornada humana. Ainda assim, o Dez de Copas nos convida a reconhecer, valorizar e viver plenamente esses raros e preciosos momentos de plenitude quando eles se revelam.

O Dez de Copas fala das recompensas emocionais da vida. Conhecida como a carta do “casamento e da família”, ela está muito mais ligada às pessoas que fazem parte da nossa jornada do que às conquistas materiais. Algumas dessas pessoas fazem parte da nossa vida por nascimento, mas a maioria é escolhida por afinidade, amor e conexão.

Essa carta também fala de comunidade. Por indicar crescimento espiritual, pode apontar para a sua comunidade espiritual — pessoas que, de forma ativa ou silenciosa, contribuíram para o seu desenvolvimento interior.

Para quem tem uma visão mais esotérica ou metafísica, o Dez de Copas é conhecido como a carta da família da alma. Nessa perspectiva, existe um vínculo — quase como um contrato espiritual — firmado com a família de origem, com o propósito de aprender determinadas lições necessárias à evolução da alma. O arco-íris presente na carta simboliza justamente esse pacto espiritual.

Por isso, hoje, o Dez de Copas convida você a olhar além das coisas materiais que possui — ou acredita precisar — para ser feliz. Essa carta pede que você observe aquilo que realmente traz plenitude, satisfação emocional e uma profunda sensação de paz interior. Lembre-se: “Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade.” (Carlos Drummond de Andrade)

O Dez de Copas simboliza felicidade, alegria e plenitude emocional, especialmente no âmbito dos relacionamentos e da vida familiar. Ele revela uma abundância de amor construída ao longo do tempo — um amor que agora transborda e é compartilhado, expandindo ainda mais o seu coração.



Essa carta costuma surgir quando você está cercado por pessoas queridas, com quem mantém vínculos fortes, verdadeiros e profundos. Há admiração mútua, apoio sincero e a sensação de que, juntos, vocês se incentivam a alcançar o melhor de si. Ver aqueles que você ama prosperarem e viverem com alegria se torna, para você, uma das maiores fontes de felicidade.

Não é à toa que o Dez de Copas também é conhecido como a carta da “família feliz”. As tensões se dissipam, os conflitos dão lugar ao entendimento e o amor circula com naturalidade entre todos.



Ele pode aparecer em leituras que indicam encontros familiares, feriados, celebrações ou simples momentos de convivência, nos quais é possível desacelerar, relaxar e criar memórias leves e felizes, fortalecendo laços que sustentam emocionalmente.

No campo amoroso, o Dez de Copas é um presságio extremamente positivo. Pode anunciar tanto o florescimento de um relacionamento novo e satisfatório quanto a consolidação de um vínculo duradouro, marcado por compromissos importantes como noivado, casamento ou a formação de uma família. Há a sensação de um amor profundo e verdadeiro — aquele que faz acreditar em encontros de alma, parcerias destinadas a caminhar juntas.

Quando o Dez de Copas surge, você vive um período de paz, harmonia e amor, no qual sonhos e desejos encontram espaço para se realizar. É um convite para pausar, reconhecer e valorizar tudo o que foi construído até aqui. Ao seguir o seu coração e confiar na sua intuição, você criou uma vida pautada por conexões verdadeiras e felicidade genuína.

Por fim, o Dez de Copas encoraja você a continuar seguindo o seu coração e a confiar na sabedoria da sua intuição para conduzi-lo em direção ao que está alinhado com o seu Bem Maior. Suas emoções são bússolas poderosas: quando algo lhe traz alegria, nutra isso; quando algo soa desalinhado, permita-se recuar.



Deixe que a intuição guie suas escolhas e busque caminhos que ressoem com seus valores e tragam realização profunda — não aqueles que atendem às expectativas alheias, mas os que fazem sentido para a sua alma.

A família retratada no Dez de Copas é como qualquer outra. Eles têm questões a resolver, trabalho a cumprir, filhos para criar e rotinas que organizam — e às vezes engessam — o dia a dia. Há amor naquela casa, mas também existem discussões, desentendimentos e pequenos conflitos que precisam ser acolhidos e resolvidos. Nada é perfeito. E, ainda assim, algo essencial acontece.

O Dez de Copas pede abertura emocional. Abrace quem você ama. Diga o quanto essas pessoas são importantes. Reconheça o amor que já existe ao seu redor — e faça algo consciente para ampliá-lo. "Em tempos de provação, não há nada como a família." - Provérbio birmanês.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão