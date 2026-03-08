Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

A energia do Tarô da semana entre 09 e 15 de março. Coragem para superar a estagnação.

A energia do Oito de Copas fala da coragem de se deixar o passado para trás e abandonar situações que não servem mais. É um convite para superar a estagnação, agindo com maturidade emocional para controlar seu próprio caminho e seguir em direção a novos.

Por Ana Cristina Paixão - Colunista e Taróloga do Correio B+

08/03/2026 - 13h30
O Oito de Copas e a Arte de Desapegar

Quando você fica em silêncio, consegue ouvir o chamado do seu verdadeiro eu? Já teve a sensação de atravessar períodos de confusão, tristeza ou até a impressão de estar vivendo uma fase de “azar”?

O Oito de Copas é uma carta de movimento e crescimento. Ela fala sobre deixar para trás lugares de “tédio”, “desânimo” ou “vazio” emocional para seguir em direção a um futuro mais gratificante. Como disse Joseph Campbell: “Devemos estar dispostos a abrir mão da vida que planejamos para podermos viver a vida que nos espera.”

Em certos momentos da vida, precisamos parar e reavaliar com honestidade o que realmente nos traz satisfação e alegria. O Oito de Copas significa justamente esse instante de pausa, convidando-nos a reconhecer o que, em nossa situação atual, já não funciona. Não há necessidade de continuar investindo energia no que se esgotou. É simplesmente hora de seguir em frente, sem pressão, sem imposição.

Essa carta é como um bilhete para a próxima etapa da jornada, uma permissão simbólica para atravessar um novo portal. Ela nos lembra, com suavidade: você já deu o suficiente.

Este arcano simboliza o desapego, a necessidade de abandonar situações, relacionamentos ou emoções que não trazem mais realização, partindo em busca de algo superior. É uma carta de transição, mudança e coragem, representando a decisão de deixar para trás o familiar para encontrar maior propósito pessoal, mesmo com dor e com o coração apertado. 

Pode indicar a decisão de encerrar um relacionamento emocionalmente esgotado, lidar com uma decepção ou reconhecer a necessidade de se afastar para se curar. O Oito de Copas também sugere a transição para novas fontes de renda, a reavaliação de projetos que não prosperam e a importância de não permanecer apegado ao que já não traz retorno.

Nem sempre sabemos o que vem a seguir e, muitas vezes, o futuro permanece incerto. O que se pede é fé: a confiança de que, ao final da jornada, as experiências vividas terão trazido lições valiosas e conduzido você a um lugar melhor.

Mudar de direção nem sempre é fácil. O caminho à frente pode parecer desafiador e, às vezes, seguimos sem saber exatamente o que esperar. Se soubéssemos de antemão o tamanho das dificuldades, talvez nem tivéssemos coragem de começar.

Ainda assim, os desafios não existem para nos paralisar, mas para nos fortalecer. Eles não devem ser barreiras, e sim parte do processo que nos impulsiona a dar o próximo passo em direção a uma vida mais autêntica.

Não há como negar: o Oito de Copas frequentemente aponta para perdas ou despedidas, mas nem sempre com um significado negativo. Em sua essência, essa carta também carrega um forte impulso de transformação. Por isso, pode indicar a necessidade de deixar algo do passado para trás, abrindo espaço para um novo direcionamento na situação ou no momento que você está vivendo.

Às vezes, é preciso aceitar o fim de um ciclo. Em outras, a carta simboliza o início de uma jornada mais íntima, marcada pelo autoconhecimento e pela possibilidade de recomeçar.

O conselho é manter o coração aberto para essa renovação. Mesmo que haja tristeza ou sensação de solidão no processo, é importante erguer a cabeça e seguir em frente com confiança. O Oito de Copas convida a soltar mágoas e decepções, para que você possa concentrar sua energia naquilo que realmente tem valor e pode trazer novos significados para sua vida.

O Oito de Copas fala sobre o momento em que percebemos que algo já não faz mais sentido e, por isso, decidimos nos afastar. A carta carrega um tom melancólico, pois geralmente surge após uma perda ou decepção que provoca distanciamento emocional. Ainda assim, sua energia está ligada ao movimento e à necessidade de seguir adiante.

Na imagem tradicional da carta, uma figura se afasta das taças que ficaram para trás. Há mágoa e desapontamento nesse gesto, mas também uma escolha consciente: em vez de permanecer preso ao que já não o satisfaz, ele decide seguir adiante e enfrentar o caminho desconhecido. Sua busca é pela nona taça — o Nove de Copas, arcano associado aos desejos realizados, à satisfação e à realização emocional.

Esse gesto de deixar para trás as oito taças simboliza a coragem de sair da zona de conforto em busca de algo que tenha mais significado. Assim, o Oito de Copas também representa uma jornada interior, um processo de amadurecimento e expansão da consciência, no qual a pessoa se permite buscar novos sentidos para a própria vida.

Em essência, o Oito de Copas está associado ao ato de seguir em frente. Ele surge quando percebemos que algo que antes nos preenchia já não possui o mesmo significado. Mesmo que tenha havido momentos bons, chega o momento de se afastar e abrir espaço para novas possibilidades.

Por isso, essa carta fala de mudança de rumo. Ela marca um período de transição, em que é necessário soltar o que ficou para trás para caminhar em direção a novas experiências, aprendizados e caminhos mais alinhados com o momento presente.

Quando o Oito de Copas surge como carta regente, costuma indicar que é hora de ampliar os horizontes. Ele convida a reconhecer quando uma situação, relação ou caminho já não corresponde mais ao que você busca no fundo do coração. Nesse sentido, incentiva a coragem de mudar de direção e buscar algo que traga mais significado à sua jornada.

Esse movimento, porém, pede reflexão. Muitas vezes, o afastamento vem acompanhado de silêncio interior e de um período mais introspectivo, necessário para compreender melhor os próprios desejos e favorecer o crescimento pessoal.

Ainda assim, essa escolha nem sempre é simples. Deixar algo conhecido para trás pode despertar dúvidas, insegurança ou até a sensação de estar abrindo mão de algo importante. Por isso, o Oito de Copas também lembra da importância de agir com consciência, refletindo sobre as razões dessa decisão e sobre o que realmente se deseja construir adiante.

No fundo, a carta fala sobre enfrentar o desconhecido com maturidade, aceitando que todo recomeço pode envolver algum grau de desapego, mas também a possibilidade de encontrar caminhos mais verdadeiros.

O Oito de Copas fala sobre a decisão de se afastar de algo que já não faz mais sentido, seja um relacionamento, trabalho, amizade ou fase da vida. A carta costuma surgir em momentos de emoções intensas e indica a necessidade de desapego e mudança, podendo até apontar para viagens ou novos caminhos.

Ela nos lembra que resistir às transformações apenas torna o processo mais difícil. Às vezes, aceitar o fim de um ciclo é o primeiro passo para algo mais saudável e mais alinhado com quem você realmente é.

De tempos em tempos, é necessário mergulhar profundamente em si mesmo para ouvir a própria essência e resgatar forças e habilidades que talvez tenham sido esquecidas. Embora essa jornada seja extremamente valiosa, raramente é simples enquanto acontece. Muitas vezes, ela vem acompanhada de momentos de tristeza, confusão ou até da sensação de atravessar uma fase difícil.

Por isso, é preciso coragem para deixar para trás situações que já não promovem crescimento, mesmo quando esse movimento traz consigo sentimentos de perda.

Relacionamentos

No amor, o Oito de Copas costuma falar de distanciamento emocional e busca por algo mais profundo. Essa carta aparece quando uma relação já não preenche da mesma forma que antes, levando a pessoa a refletir se ainda vale a pena permanecer ou se é hora de seguir outro caminho.

Muitas vezes, ela indica desgaste afetivo, decepção ou a sensação de que algo essencial está faltando na relação. Não significa necessariamente falta de amor, mas sim a percepção de que os sentimentos ou expectativas já não estão alinhados. Nesses casos, o Oito de Copas pode apontar para a decisão de se afastar, encerrar um ciclo ou buscar um espaço para compreender melhor o que o coração realmente deseja.

Para quem está solteiro, a carta pode representar um período de recolhimento emocional. Depois de experiências amorosas marcantes, a pessoa sente necessidade de se afastar temporariamente para curar feridas, refletir e amadurecer antes de se abrir novamente para um novo vínculo.

Apesar de sua associação com despedidas, o Oito de Copas também traz um sentido de evolução emocional. Ele lembra que, às vezes, é preciso deixar para trás o que já não nutre a alma para abrir espaço a relações mais verdadeiras e satisfatórias.

Finanças/Carreira

No trabalho e nas finanças, o Oito de Copas costuma indicar a necessidade de reavaliar caminhos. Ele surge quando uma atividade, projeto ou ambiente profissional já não traz a mesma satisfação ou perspectiva de crescimento.

A carta pode apontar para a decisão de deixar um emprego, mudar de área ou abandonar iniciativas que não estão dando retorno. Mais do que perda, esse movimento representa a busca por algo que ofereça mais propósito, realização ou estabilidade.

No campo financeiro, o Oito de Copas sugere cautela e reflexão: pode ser o momento de repensar investimentos, fontes de renda ou estratégias que já não estão funcionando, abrindo espaço para novas possibilidades.

A coragem de seguir em frente

É da natureza do ego humano cultivar apegos. Por isso, mudar raramente é um processo fácil. Ainda assim, seguir em frente é caminhar em sintonia com o fluxo da vida. Quando aceitamos esse movimento, permitimos que o universo conspire a favor daquilo que habita o nosso coração e abrimos espaço para experiências mais significativas, gratificantes e, por que não, mágicas.

Como lembra Alan Watts: “Despertar para quem você é exige que você se desapegue de quem você imagina ser.”

Uma ótima semana e muita luz,
Ana Cristina Paixão

Pet Correio B+

Quando o pet vira alvo: um sinal silencioso de violência contra a mulher

Às vésperas do Dia Internacional da Mulher, a psicóloga Juliana Sato alerta para um padrão pouco discutido nas relações abusivas: o uso do animal de estimação como instrumento de controle, coerção e intimidação dentro de casa.

07/03/2026 16h04

Quando o pet vira alvo: um sinal silencioso de violência contra a mulher

Quando o pet vira alvo: um sinal silencioso de violência contra a mulher Foto: Divulgação

No Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, a discussão sobre violência doméstica costuma ganhar espaço. Porém, nem sempre todos os seus sinais são reconhecidos. Entre eles, há um aspecto ainda pouco debatido: quando o animal de estimação se torna alvo de tensão, crítica ou ameaça dentro da relação.

A psicóloga Juliana Sato alerta para um padrão pouco discutido nas relações abusivas: o uso do animal de estimação como instrumento de controle, coerção e intimidação dentro de casa que pode parecer, à primeira vista, um simples conflito de convivência, em alguns contextos revela padrões de controle, desqualificação e coerção que atingem a mulher por meio de um vínculo afetivo que ela não deseja (ou nã o consegue) romper.

Confira logo abaixo o que diz a profissional Juliana Sato sobre o asssunto. Ela é certificada pela renomada Association for Pet Loss and Bereavement, entidade pioneira e referência em luto pet nos Estados Unidos. 

Preferência por animais de estimação não define caráter nem funciona, por si só, como marcador de personalidade. Há motivos legítimos para manter distância de pets, como alergias, fobias, experiências negativas anteriores, valores familiares ou limites pessoais.

O que realmente merece atenção é a forma como essa preferência aparece na convivência, sobretudo quando há uma relação afetiva em que o animal já ocupa um lugar importante, porque é nesse ponto que se torna possível observar se existe respeito pelo que é valioso para o outro e se há disposição para construir uma vida em comum sem transformar diferenças em disputa.

No cotidiano doméstico, o pet costuma ocupar um espaço que mistura rotina e vínculo; para muita gente, não se trata de um detalhe da casa, mas de uma presença que atravessa a história pessoal e participa da organização emocional da vida.

Quando o parceiro não tem afinidade com animais, isso pode ser administrado com maturidade, desde que a convivência se estabeleça com acordos claros e reconhecimento mútuo do que cada um considera essencial.

A tensão começa quando a presença do animal passa a alterar o clima do lar, e o vínculo, em vez de ser respeitado como parte da vida de quem o trouxe, passa a ser tratado como exagero ou inconveniência, criando um cenário em que o responsável pelo pet se vê, aos poucos, cedendo mais do q ue gostaria para evitar conflito.

É nesse momento que o assunto deixa de ser gosto pessoal e passa a revelar padrões relacionais. Quando o pet vira palco de conflito, o que aparece com frequência é a dificuldade de sustentar o lugar do outro dentro da relação, como se a convivência só fosse “permitida” quando o parceiro passa a editar a própria rotina para não desagradar quem precisa comandar o ambiente.

A situação se torna mais delicada quando surgem desqualificações, tentativas de impor regras não combinadas ou atitudes que transformam cuidado em motivo de crítica, porque isso já não diz respeito ao animal, mas à forma como aquela relação lida com limites e autonomia.

Esse ponto ganha outra dimensão quando entram em cena comportamentos de coerção. Em contextos de violência doméstica, ameaças ou agressões contra animais podem ser usadas como forma indireta de controle, atingindo a pessoa por meio de um vínculo que ela não quer, ou não consegue, abandonar.

A literatura que discute a chamada Teoria do Elo observa que maus-tratos contra animais podem funcionar como sinal de alerta para outras violências dentro de casa, inclusive contra mulheres, o que exige atenção quando o animal é intimidado, negligenciado ou ferido, já que nessas situações o problema deixa de ser apenas doméstico e passa a envolver risco.

Não gostar de animais pode ser apenas preferência; o alerta aparece quando isso vem junto de desprezo pelo seu vínculo e pressão para você ceder, porque esse padrão raramente fica restrito ao pet e tende a invadir outras áreas da vida, justamente aquelas em que você precisaria ser tratada com consideração.

Quando o vínculo com o pet vira alvo, o que está em jogo não é o animal em si, mas a forma como aquela relação decide quem pode existir com autonomia e quem precisa se adaptar para manter a paz.

Em casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos, a denúncia pode ser feita pelo Disque 181, pela Polícia Militar no 190 em situações de flagrante, diretamente em uma Delegacia de Polícia ou por meio das delegacias eletrônicas estaduais, além dos canais do Ministério Público e dos serviços municipais de proteção animal ou zoonoses.

Quando o pet vira alvo: um sinal silencioso de violência contra a mulher Juliana Sato é certificada pela renomada Association for Pet Loss and Bereavement, entidade pioneira e referência em luto pet nos Estados Unidos - Divulgação

Cinema Correio B+

The Wrecking Crew aposta no sofá e no carisma de seus astros

Ação, humor chulo e química fraterna sustentam um filme confortável e confuso

07/03/2026 13h59

The Wrecking Crew aposta no sofá e no carisma de seus astros

The Wrecking Crew aposta no sofá e no carisma de seus astros Foto: Divulgação

Há filmes que já nascem com um destino claro, e The Wrecking Crew é um deles. Desde a concepção até o resultado final, tudo aqui parece pensado para o sofá, para o consumo despretensioso e para um público que busca ação ruidosa, humor fácil e rostos conhecidos que saibam conduzir esse tipo de experiência sem exigir muito envolvimento emocional. Não há esforço real para disfarçar essa vocação. O filme assume sua função de entretenimento direto e se organiza inteiramente em torno disso.

O centro de gravidade está em Jason Momoa, que entrega exatamente o que se espera dele e talvez seja por isso que funcione. Suas piadas chulas, seu humor físico e seu excesso performático não são acidentes, mas escolhas conscientes.

Momoa usa todos os clichês de sua persona pública de forma deliberadamente divertida, exagerando trejeitos, expressões e reações como quem entende que o jogo aqui não é o da sofisticação, mas o da cumplicidade com o espectador. É um carisma que não depende do texto, mas que o atravessa e o sustenta, mesmo quando o roteiro parece pouco interessado em fazer sentido.

Ao lado dele, Dave Bautista funciona como contraponto mais contido e surpreendentemente eficaz. Os dois convencem como irmãos não por um trabalho dramático elaborado, mas pela fisicalidade compartilhada, pelo contraste de corpos e pela dinâmica quase infantil de rivalidade e afeto que o filme explora o tempo todo. É uma relação construída mais no gesto do que na palavra, o que combina com a lógica geral da narrativa.

Para o público brasileiro, há ainda um agrado específico e assumidamente calculado. A presença de Morena Baccarin como a namorada brasileira adiciona uma camada extra de identificação e humor, especialmente quando o filme permite que Momoa transforme expressões como “neném” e “chuchu” em pequenas gags que funcionam justamente pela mistura de afeto, deboche e estranhamento cultural. Não é humor sofisticado, mas cumpre seu papel dentro da proposta.

A trama, por sua vez, é confusa e quase irrelevante. Ela existe apenas como pretexto para encadear cenas de luta, perseguições e piadas, sem grande preocupação com coerência interna ou desenvolvimento narrativo. A crítica percebeu isso com clareza e, em geral, não pareceu incomodada. The Wrecking Crew não tenta ser mais do que é. Ele se instala confortavelmente em seu gênero, aceita seus limites e aposta na familiaridade como valor.

O resultado é um filme claramente nichado, feito para passar o tempo, para ser visto com atenção dividida e para oferecer uma sensação de conforto a quem aprecia esse tipo de ação leve e humor escancarado. Não há ambição de marcar época ou reinventar o buddy movie.

Há apenas a consciência de que carisma, química e repetição de fórmulas ainda são suficientes para segurar o espectador por algumas horas. Dentro dessa lógica, The Wrecking Crew entrega exatamente o que promete e talvez seja por isso que funcione tão bem quanto se espera.

