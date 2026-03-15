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A energia do Tarô da semana entre 16 e 22 de março. Águas mais calmas virão.

O Seis de Espadas é um convite para deixar para trás conflitos e padrões antigos. Mesmo que o caminho ainda traga incertezas, a travessia aponta para águas mais calmas e para um futuro mais equilibrado.

Por Ana Cristina Paixão - Colunista e Taróloga do Correio B+

15/03/2026 - 12h00
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Carta regente da semana: Seis de Espadas

Nesta semana, o Seis de Espadas convida você a aceitar os movimentos de mudança que estão acontecendo em sua vida. Talvez seja o momento de se afastar de situações desgastantes, encerrar ciclos ou simplesmente buscar novos caminhos.

Mesmo que a travessia traga alguma incerteza, o destino aponta para águas mais calmas. Confie no processo e permita-se avançar. Às vezes, a verdadeira transformação começa quando temos coragem de deixar o passado para trás.

Seis de Espadas — A Travessia para Novas Margens

O Seis de Espadas representa o movimento de seguir em frente, atravessando uma fase da vida para alcançar outra. Esta carta fala sobre transições: pode indicar viagens, mudanças de carreira, o encerramento de relacionamentos ou até uma mudança de residência.

Em muitos casos, também simboliza um avanço para um novo patamar na vida profissional ou pessoal. Quando o Seis de Espadas aparece, ele costuma sugerir que as transformações em curso tendem a conduzir a um cenário melhor, ainda que o processo de mudança possa trazer algum desconforto.

A mensagem central desta carta é permitir que a vida siga seu curso natural. Em vez de lutar contra a corrente, o Seis de Espadas convida você a acompanhar o fluxo dos acontecimentos. Ao aceitar a direção para onde os ventos da mudança estão soprando neste momento, torna-se mais fácil atravessar o período de transição e chegar a um lugar de maior estabilidade e paz.

Para onde está fluindo a energia da mudança em sua vida?
Qual destino você tem em mente?
E, talvez mais importante: o que precisa ser deixado para trás para que essa travessia seja possível?

Na imagem clássica da carta, um barqueiro conduz dois refugiados — uma mãe e seu filho — rumo a uma nova vida. O barqueiro simboliza as circunstâncias, pessoas ou oportunidades que surgem para nos transportar de uma etapa da vida para outra. Ele representa o movimento inevitável da existência, que nos empurra adiante quando um ciclo chega ao fim.

O céu está cinzento e o clima é melancólico, sugerindo que essa jornada não acontece sem emoções complexas. A mulher mantém a cabeça coberta, como se carregasse tristeza ou perda enquanto se afasta do que ficou para trás.

Ao seu lado, a criança se aconchega em busca de segurança e proteção. O primeiro dever da mãe é proteger seu filho — e, de certa forma, essa imagem também simboliza o nosso instinto de preservar aquilo que ainda é essencial enquanto atravessamos momentos de mudança.

Os refugiados deixam o passado para trás em busca da promessa de um futuro mais luminoso. As águas atrás do barco estão agitadas, representando as dificuldades e turbulências que ficaram para trás. Já as águas à frente aparecem calmas, indicando que a travessia conduz a um lugar mais sereno e acolhedor. Para alcançar margens seguras, é necessário abandonar os problemas e conflitos do passado.

O barco não é luxuoso nem especialmente confortável, mas cumpre seu propósito: conduzir os viajantes a um novo destino. Assim também são muitas transições da vida. Nem sempre o caminho é fácil ou agradável, mas ele existe para nos levar a um lugar melhor.

O Seis de Espadas anuncia um momento de movimento e transformação. Mudanças podem estar acontecendo agora e isso frequentemente vem acompanhado de inseguranças ou desconfortos temporários. Durante períodos de transição, até pequenos desafios podem parecer maiores do que realmente são. Um simples inconveniente pode ganhar proporções maiores quando ainda estamos nos ajustando a uma nova realidade.

Mesmo assim, esta carta traz um lembrete importante: as mudanças que se desenrolam neste momento tendem a trabalhar a seu favor. Em vez de resistir ou tentar permanecer em territórios que já cumpriram seu papel, talvez seja mais sábio aceitar a travessia. O barco simbólico já está em movimento, conduzindo você para novas margens.

O Seis de Espadas também pode indicar uma viagem literal ou simbólica. Às vezes, o simples ato de se afastar temporariamente de uma situação permite ganhar perspectiva e enxergar com mais clareza as oportunidades que surgem no horizonte.

A tristeza pelo que você perdeu — ou precisou deixar para trás — logo dará lugar a uma maior clareza mental e a uma aceitação mais serena das mudanças. Com o tempo, aquilo que hoje parece difícil poderá se revelar parte essencial do seu processo de crescimento. Ao atravessar essa experiência, você tende a se tornar uma versão mais consciente e fortalecida de si mesmo.

O Seis de Espadas convida você a se desapegar de tudo aquilo que impede o seu avanço, seja algo ligado ao passado ou às circunstâncias do presente. Em vez de permanecer preso ao que já não pode ser transformado, procure direcionar o olhar para o futuro e escolher o caminho que esteja mais alinhado com o seu Bem Maior e com o seu potencial a longo prazo.

Ao longo dessa jornada, talvez seja necessário tomar decisões difíceis e fazer algumas concessões. Encare esse processo como um verdadeiro rito de passagem. Cada escolha representa um passo em direção a um lugar melhor na vida — desde que você esteja disposto a evoluir e a abrir mão do que já não faz sentido carregar adiante. Não se prenda ao que ficou para trás. Em vez disso, permita que essa experiência transforme a maneira como você enxerga a si mesmo. Trata-se de deixar para trás quem você foi, para se aproximar cada vez mais de quem deseja se tornar.

Da mesma forma, o Seis de Espadas também convida à reflexão sobre a bagagem emocional e mental que você leva consigo ao atravessar de uma fase para outra. No barco representado na carta, seis espadas permanecem erguidas — um sinal de que, mesmo seguindo em frente, ainda carregamos certos pesos do passado. Esse fardo pode acabar retardando o processo de crescimento pessoal.

Essas “espadas” podem simbolizar memórias, relacionamentos, hábitos, comportamentos, padrões de pensamento ou crenças que já não servem mais ao seu caminho. Por isso, este é um momento importante para refletir com honestidade: o que realmente merece continuar com você nessa travessia — e o que pode, finalmente, ser deixado para trás? “Quem elegeu a busca não pode recusar a travessia.” (Guimarães Rosa)

Seis de Espadas no Amor

No amor, o Seis de Espadas fala de transição e de seguir em frente. Para quem está solteiro, a carta sugere deixar para trás histórias do passado e abrir espaço para novas conexões, com um olhar mais leve e renovado.

Nos relacionamentos já existentes, o momento pede cooperação para atravessar desafios e mudanças juntos. Ainda assim, podem surgir inseguranças ou receios sobre o futuro da relação.

A reflexão proposta pela carta é simples e profunda: como transformar esse período de transição em uma oportunidade de fortalecer e renovar seus vínculos amorosos?

Seis de Espadas no Dinheiro e Trabalho

No trabalho, o Seis de Espadas indica uma fase de maior tranquilidade após períodos de tensão. Conflitos que dificultavam a convivência com colegas ou superiores tendem a se dissipar, permitindo que o ambiente se torne mais harmonioso. Com isso, surge também uma renovada motivação para retomar projetos antigos e avançar com mais foco.

De forma prática, a carta também pode sinalizar viagens a trabalho, mudanças de cargo, de setor ou até de emprego. Em geral, essas transformações apontam para progresso profissional e ajudam a aliviar desgastes acumulados em fases anteriores.

No campo financeiro, o cenário começa a se estabilizar. A superação de dificuldades aparece no horizonte, trazendo o alívio tão esperado e a oportunidade de reorganizar as finanças. Este é um bom momento para enfrentar pendências com responsabilidade e buscar equilíbrio. Ao mesmo tempo, a carta aconselha cautela: mesmo diante de melhorias, use seus recursos com sabedoria para evitar repetir desafios financeiros do passado.

Esta carta tem forte ligação com o campo intelectual, sendo um momento favorável para estudar, iniciar um curso ou buscar aprimoramento pessoal e profissional.

O Seis de Espadas nos lembra que, às vezes, é preciso se afastar das turbulências para enxergar a vida com mais clareza. Ao relaxar a mente e olhar a situação de um novo ângulo, encontramos dentro de nós as respostas que indicam o caminho mais sereno a seguir.

Este arcano menor fala, acima de tudo, sobre superação. O Seis de Espadas lembra que, mesmo após períodos difíceis, a vida continua em movimento e sempre nos conduz a novas possibilidades. Tenha fé no processo: você está avançando para algo melhor. Este é um momento de recuperação e de travessia interior. Deixe para trás as questões que pertencem ao passado, permita-se curar antigas feridas e reúna coragem para enfrentar seus medos com serenidade.

Como disse Lao Tzu: “A jornada de mil milhas começa com um único passo.”

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

OSCAR 2026

Veja onde assistir à cerimônia do Oscar 2026 em Campo Grande

Bares da Capital terão programação especial com transmissão ao vivo; veja também onde assistir em casa

15/03/2026 09h15

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Oscar 2026: Veja onde assistir

Oscar 2026: Veja onde assistir Reprodução

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Com o Brasil concorrendo em cinco categorias em 2026, a torcida pela Estatueta de Ouro mais aguardada no mundo dos famosos é garantida em todo o País. Em Campo Grande, alguns bares terão programação especial com transmissão ao vivo do Oscar 2026, com torcida garantida para os brasileiros que disputam o prêmio. 

Com animação ainda acumulada desde o prêmio ganhado por Fernanda Torres em 2025 com o filme brasileiro Ainda Estou Aqui, cinéfilos podem chamar a galera para assistir junto, vibrar e torcer por Wagner Moura e o filme O Agente Secreto, mais uma produção nacional concorrendo ao prêmio. 

Confira as programações:

Capivas Cervejaria

Localizada na Rua Pedro Celestino, 1079, no Centro de Campo Grande, assim como no ano passado, o Capivas te convida para assitir à premiação em grande estilo, com telão, tapete vermelho e bolão do Oscar. 

A cervejaria inicia a concentração a partir das 17h30, com exibição de curtas de Kleber Mendonça Filho, diretor do filme O Agente Secreto, que concorre na categoria principal. Depois, às 19h, a transmissão da cerimônia começa. A entrada é gratuita.

Ponto Bar

Mantendo a tradição do ano passado, o Ponto Bar também vai transmitir a premiação. O bar, que fica na Rua Temistócles 103, próximo à Feira Central, vai unir a transmissão da premiação com o Pontokê, o "karaokê" do Ponto. 

Para quem quer chegar mais cedo, o bar abre às 19h e a transmissão começa às 20h. A entrada também é gratuita. 

Para quem gosta de ficar em casa

Para fugir da muvuca, há quem goste de assistir à premiação no conforto de casa, sozinho ou em turma. Para esse grupo, a cerimônia poderá ser acompanhada tanto na TV aberta como em streamings pagos.

O tapete vermelho da cerimônia começa às 18h30 (horário de Brasília) e terá cobertura completa no streaming da HBO Max e no canal TNT, que também exibem a premiação em si a partir das 20h. Já às 21h, a TV Globo se junta à transmissão, que também pode ser acompanhada através do Globoplay.

Indicados

O filme brasileiro "O agente secreto" recebeu quatro indicações ao Oscar 2026 e empatou com o recorde de "Cidade de Deus", em 2004. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o filme concorre em:

  • Melhor seleção de elenco
  • Melhor filme internacional
  • Melhor ator para Wagner Moura
  • Melhor filme

A cerimônia dos melhores do cinema acontece neste domingo (15), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Assim como em 2025, a 98ª edição da premiação americana vai contar com o comediante Conan O'Brien como apresentador.

Além de "O Agente Secreto", um brasileiro também concorre em Melhor Fotografia. Adolpho Veloso é um dos favoritos na categoria por seu trabalho em "Sonhos de Trem".

No dia 11 de janeiro, O Agente Secreto conquistou dois feitos históricos, com a vitória de duas das três categorias em que concorria na premiação Globo de Ouro: Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Drama, colocando Wagner Moura como o primeiro ator brasileiro a ganhar o troféu de Melhor Ator em Filme Dramático. 

Em 2025, Fernanda Torres conquistou o Troféu de Melhor Atriz na mesma premiação pelo filme Ainda Estou Aqui. 

Ainda dá tempo de assistir ao filme nos cinemas de Campo Grande. 

  • O Cinemark, no Shopping Campo Grande disponibilizou duas sessões diárias até o dia 18, às 14h e às 17h30.
  • Já o Cinepólis, no Shopping Norte Sul Plaza, também terá sessões até o dia 18, às 19h45;

Veja a lista completa dos indicados em cada categoria.

Melhor Filme

Uma Batalha Após a Outra
Hamnet
Pecadores
Valor Sentimental
Marty Supreme
Frankenstein
Sonhos de Trem
Bugonia
O Agente Secreto
F1

Melhor Filme Internacional

O Agente Secreto (Brasil)
Valor Sentimental (Noruega)
Foi Apenas um Acidente (França)
Sirât (Espanha)
A Voz de Hind Rajab (Tunísia)

Melhor Ator

Leonardo DiCaprio, Uma Batalha Após a Outra
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Wagner Moura, O Agente Secreto
Michael B. Jordan, Pecadores
Ethan Hawke, Blue Moon

Melhor Atriz

Jessie Buckley, Hamnet
Renate Reinsve, Valor Sentimental
Rose Byrne, Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
Kate Hudson, Song Sung Blue: Um Sonho a Dois
Emma Stone, Bugonia

Melhor Direção

Chloé Zhao, Hamnet
Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após a Outra
Ryan Coogler, Pecadores
Josh Safdie, Marty Supreme
Joachim Trier, Valor Sentimental

Melhor Ator Coadjuvante

Delroy Lindo, Pecadores
Sean Penn, Uma Batalha Após a Outra
Stellan Skarsgård, Valor Sentimental
Benicio del Toro, Uma Batalha Após a Outra
Jacob Elordi, Frankenstein

Melhor Atriz Coadjuvante

Elle Fanning, Valor Sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor Sentimental
Amy Madigan, A Hora do Mal
Wunmi Mosaku, Pecadores
Teyana Taylor, Uma Batalha Após a Outra

Melhor Roteiro Original

Pecadores
Valor Sentimental
Marty Supreme
Blue Moon
Foi Apenas um Acidente

Melhor Roteiro Adaptado

Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Uma Batalha Após a Outra
Sonhos de Trem

Melhor Direção de Elenco

Uma Batalha Após a Outra
Hamnet
Pecadores
Marty Supreme
O Agente Secreto
Publicidade

Melhor Animação

Arco
Elio
Guerreiras do K-Pop
A Pequena Amélie
Zootopia 2

Melhor Documentário

A Vizinha Perfeita
Alabama Preso do Sistema
Cutting through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
Embaixo da Luz de Neon

Melhor Fotografia

Frankenstein
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Sonhos de Trem

Melhor Figurino

Frankenstein
Pecadores
Hamnet
Avatar: Fogo e Cinzas
Marty Supreme

Melhor Montagem

F1
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
Valor Sentimental
Pecadores

Melhor Design de Produção

Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores

Melhor Trilha Sonora

Frankenstein
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Bugonia
Hamnet

Melhor Canção Original

“Golden”, Guerreiras do K-Pop
“I Lied to You”, Pecadores
“Train Dreams”, Sonhos de Trem
“Dear Me”, Diane Warren: Relentless
“Sweet Dreams Of Joy” - Viva Verdi!

Melhor Maquiagem e Penteado

Kokuho
Frankenstein
Pecadores
Coração de Lutador – The Smashing Machine
A Meia-Irmã Feia

Melhor Som

F1
Frankenstein
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Sirât

Melhores Efeitos Visuais

Avatar: Fogo e Cinzas
Jurassic World: Recomeço
Pecadores
F1
O Ônibus Perdido

Melhor Documentário em Curta-Metragem

All the Empty Rooms  
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud  
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness

Melhor Curta-Metragem

Butcher’s Stain
“A Friend of Dorothy”
“Jane Austen’s Period Drama”
“The Singers”
“Two People Exchanging Saliva”

Melhor Curta de Animação

“Butterfly”
“Forevergreen”
“The Girl Who Cried Pearls”
“Retirement Plan”
“The Three Sisters”

 

 

 

 

Comportamento Correio B+

Coluna Desatando Nós: Não nos despedacem

A Dra. em psicologia Vanessa Abdo fala sobre a violência que nunca nasce isolada

14/03/2026 17h30

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A Dra. em psicologia Vanessa Abdo fala sobre a violência que nunca nasce isolada

A Dra. em psicologia Vanessa Abdo fala sobre a violência que nunca nasce isolada Foto: Divulgação

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Os últimos dias foram marcados por notícias difíceis de ler e ainda mais difíceis de compreender: o estupro coletivo de uma adolescente, o assassinato de filhos como forma de punição contra uma mulher e o crescimento constante dos casos de feminicídio no país. Diante de tragédias assim, é comum buscarmos explicações rápidas, quase sempre concentradas apenas no indivíduo que cometeu o crime. Mas a violência raramente nasce de forma isolada.

Ela é construída em uma cultura.

Isso não significa relativizar crimes, que precisam ser investigados, julgados e punidos. Significa compreender que a violência também é alimentada por comportamentos cotidianos, por silêncios, por piadas que naturalizam o desrespeito, por relações baseadas em poder e por modelos de masculinidade que ainda associam força à dominação.

A cultura não muda apenas por leis ou punições. Ela muda quando hábitos coletivos começam a ser questionados. Muda quando educamos crianças para reconhecer emoções, respeitar limites e compreender que vínculos não se constroem por controle ou medo. Muda quando meninos aprendem que sensibilidade não diminui ninguém e quando meninas crescem sabendo que sua voz importa.

Esse trabalho começa muito antes de qualquer violência explícita. Ele aparece na forma como falamos sobre relacionamentos, na maneira como adultos resolvem conflitos, no respeito dentro de casa e na responsabilidade compartilhada pela educação emocional das novas gerações.

É importante dizer também que homens não são, por definição, vilões nessa história. Mas é igualmente importante reconhecer que muitos modelos de comportamento masculino foram construídos dentro de uma lógica de poder que precisa ser revista. Reconhecer isso não é acusação. É um convite à responsabilidade.

Se a violência é parte de uma cultura, a transformação também precisa ser. Ela começa nas pequenas escolhas diárias, na forma como educamos, como nos relacionamos e como reagimos diante de injustiças.

Combater a violência não é tarefa de um grupo apenas. É um compromisso coletivo com o tipo de sociedade que queremos construir.

Vamos desatar esses nós?

 

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