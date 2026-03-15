A energia do Tarô da semana entre 16 e 22 de março. Águas mais calmas virão.

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Carta regente da semana: Seis de Espadas

Nesta semana, o Seis de Espadas convida você a aceitar os movimentos de mudança que estão acontecendo em sua vida. Talvez seja o momento de se afastar de situações desgastantes, encerrar ciclos ou simplesmente buscar novos caminhos.



Mesmo que a travessia traga alguma incerteza, o destino aponta para águas mais calmas. Confie no processo e permita-se avançar. Às vezes, a verdadeira transformação começa quando temos coragem de deixar o passado para trás.

Seis de Espadas — A Travessia para Novas Margens

O Seis de Espadas representa o movimento de seguir em frente, atravessando uma fase da vida para alcançar outra. Esta carta fala sobre transições: pode indicar viagens, mudanças de carreira, o encerramento de relacionamentos ou até uma mudança de residência.



Em muitos casos, também simboliza um avanço para um novo patamar na vida profissional ou pessoal. Quando o Seis de Espadas aparece, ele costuma sugerir que as transformações em curso tendem a conduzir a um cenário melhor, ainda que o processo de mudança possa trazer algum desconforto.

A mensagem central desta carta é permitir que a vida siga seu curso natural. Em vez de lutar contra a corrente, o Seis de Espadas convida você a acompanhar o fluxo dos acontecimentos. Ao aceitar a direção para onde os ventos da mudança estão soprando neste momento, torna-se mais fácil atravessar o período de transição e chegar a um lugar de maior estabilidade e paz.

Para onde está fluindo a energia da mudança em sua vida?

Qual destino você tem em mente?

E, talvez mais importante: o que precisa ser deixado para trás para que essa travessia seja possível?

Na imagem clássica da carta, um barqueiro conduz dois refugiados — uma mãe e seu filho — rumo a uma nova vida. O barqueiro simboliza as circunstâncias, pessoas ou oportunidades que surgem para nos transportar de uma etapa da vida para outra. Ele representa o movimento inevitável da existência, que nos empurra adiante quando um ciclo chega ao fim.

O céu está cinzento e o clima é melancólico, sugerindo que essa jornada não acontece sem emoções complexas. A mulher mantém a cabeça coberta, como se carregasse tristeza ou perda enquanto se afasta do que ficou para trás.



Ao seu lado, a criança se aconchega em busca de segurança e proteção. O primeiro dever da mãe é proteger seu filho — e, de certa forma, essa imagem também simboliza o nosso instinto de preservar aquilo que ainda é essencial enquanto atravessamos momentos de mudança.

Os refugiados deixam o passado para trás em busca da promessa de um futuro mais luminoso. As águas atrás do barco estão agitadas, representando as dificuldades e turbulências que ficaram para trás. Já as águas à frente aparecem calmas, indicando que a travessia conduz a um lugar mais sereno e acolhedor. Para alcançar margens seguras, é necessário abandonar os problemas e conflitos do passado.

O barco não é luxuoso nem especialmente confortável, mas cumpre seu propósito: conduzir os viajantes a um novo destino. Assim também são muitas transições da vida. Nem sempre o caminho é fácil ou agradável, mas ele existe para nos levar a um lugar melhor.

O Seis de Espadas anuncia um momento de movimento e transformação. Mudanças podem estar acontecendo agora e isso frequentemente vem acompanhado de inseguranças ou desconfortos temporários. Durante períodos de transição, até pequenos desafios podem parecer maiores do que realmente são. Um simples inconveniente pode ganhar proporções maiores quando ainda estamos nos ajustando a uma nova realidade.

Mesmo assim, esta carta traz um lembrete importante: as mudanças que se desenrolam neste momento tendem a trabalhar a seu favor. Em vez de resistir ou tentar permanecer em territórios que já cumpriram seu papel, talvez seja mais sábio aceitar a travessia. O barco simbólico já está em movimento, conduzindo você para novas margens.

O Seis de Espadas também pode indicar uma viagem literal ou simbólica. Às vezes, o simples ato de se afastar temporariamente de uma situação permite ganhar perspectiva e enxergar com mais clareza as oportunidades que surgem no horizonte.

A tristeza pelo que você perdeu — ou precisou deixar para trás — logo dará lugar a uma maior clareza mental e a uma aceitação mais serena das mudanças. Com o tempo, aquilo que hoje parece difícil poderá se revelar parte essencial do seu processo de crescimento. Ao atravessar essa experiência, você tende a se tornar uma versão mais consciente e fortalecida de si mesmo.

O Seis de Espadas convida você a se desapegar de tudo aquilo que impede o seu avanço, seja algo ligado ao passado ou às circunstâncias do presente. Em vez de permanecer preso ao que já não pode ser transformado, procure direcionar o olhar para o futuro e escolher o caminho que esteja mais alinhado com o seu Bem Maior e com o seu potencial a longo prazo.

Ao longo dessa jornada, talvez seja necessário tomar decisões difíceis e fazer algumas concessões. Encare esse processo como um verdadeiro rito de passagem. Cada escolha representa um passo em direção a um lugar melhor na vida — desde que você esteja disposto a evoluir e a abrir mão do que já não faz sentido carregar adiante. Não se prenda ao que ficou para trás. Em vez disso, permita que essa experiência transforme a maneira como você enxerga a si mesmo. Trata-se de deixar para trás quem você foi, para se aproximar cada vez mais de quem deseja se tornar.

Da mesma forma, o Seis de Espadas também convida à reflexão sobre a bagagem emocional e mental que você leva consigo ao atravessar de uma fase para outra. No barco representado na carta, seis espadas permanecem erguidas — um sinal de que, mesmo seguindo em frente, ainda carregamos certos pesos do passado. Esse fardo pode acabar retardando o processo de crescimento pessoal.

Essas “espadas” podem simbolizar memórias, relacionamentos, hábitos, comportamentos, padrões de pensamento ou crenças que já não servem mais ao seu caminho. Por isso, este é um momento importante para refletir com honestidade: o que realmente merece continuar com você nessa travessia — e o que pode, finalmente, ser deixado para trás? “Quem elegeu a busca não pode recusar a travessia.” (Guimarães Rosa)

Seis de Espadas no Amor

No amor, o Seis de Espadas fala de transição e de seguir em frente. Para quem está solteiro, a carta sugere deixar para trás histórias do passado e abrir espaço para novas conexões, com um olhar mais leve e renovado.

Nos relacionamentos já existentes, o momento pede cooperação para atravessar desafios e mudanças juntos. Ainda assim, podem surgir inseguranças ou receios sobre o futuro da relação.

A reflexão proposta pela carta é simples e profunda: como transformar esse período de transição em uma oportunidade de fortalecer e renovar seus vínculos amorosos?

Seis de Espadas no Dinheiro e Trabalho

No trabalho, o Seis de Espadas indica uma fase de maior tranquilidade após períodos de tensão. Conflitos que dificultavam a convivência com colegas ou superiores tendem a se dissipar, permitindo que o ambiente se torne mais harmonioso. Com isso, surge também uma renovada motivação para retomar projetos antigos e avançar com mais foco.

De forma prática, a carta também pode sinalizar viagens a trabalho, mudanças de cargo, de setor ou até de emprego. Em geral, essas transformações apontam para progresso profissional e ajudam a aliviar desgastes acumulados em fases anteriores.

No campo financeiro, o cenário começa a se estabilizar. A superação de dificuldades aparece no horizonte, trazendo o alívio tão esperado e a oportunidade de reorganizar as finanças. Este é um bom momento para enfrentar pendências com responsabilidade e buscar equilíbrio. Ao mesmo tempo, a carta aconselha cautela: mesmo diante de melhorias, use seus recursos com sabedoria para evitar repetir desafios financeiros do passado.

Esta carta tem forte ligação com o campo intelectual, sendo um momento favorável para estudar, iniciar um curso ou buscar aprimoramento pessoal e profissional.

O Seis de Espadas nos lembra que, às vezes, é preciso se afastar das turbulências para enxergar a vida com mais clareza. Ao relaxar a mente e olhar a situação de um novo ângulo, encontramos dentro de nós as respostas que indicam o caminho mais sereno a seguir.

Este arcano menor fala, acima de tudo, sobre superação. O Seis de Espadas lembra que, mesmo após períodos difíceis, a vida continua em movimento e sempre nos conduz a novas possibilidades. Tenha fé no processo: você está avançando para algo melhor. Este é um momento de recuperação e de travessia interior. Deixe para trás as questões que pertencem ao passado, permita-se curar antigas feridas e reúna coragem para enfrentar seus medos com serenidade.

Como disse Lao Tzu: “A jornada de mil milhas começa com um único passo.”

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão