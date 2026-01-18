Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

A energia do Tarô da semana entre 19 e 25 de janeiro. Oportunidades e atitudes com clareza.

O Oito de Paus como carta regente indica avanço rápido e situações que finalmente se destravam. As oportunidades surgem de repente e pedem ação imediata, mas sem perder a clareza para não agir por impulso.

Por Ana Cristina Paixão - Colunista e Taróloga do Correio B+

18/01/2026 - 12h00
O Oito de Paus indica que as lutas e tensões representadas pelo Sete de Paus finalmente começam a se dissipar. Agora, você recupera a liberdade e o espaço necessários para avançar novamente com seus planos.

Trata-se de uma carta extremamente dinâmica, carregada de uma energia intensa que o impulsiona rumo aos seus objetivos em um ritmo muito mais acelerado do que antes. O período tende, portanto, a ser bastante agitado, mas é aquele tipo de “correria boa”, em que o entusiasmo cresce à medida que os resultados aparecem.

Com o Oito de Paus como carta regente, esta é, sem dúvida, uma semana de movimento, rapidez e desbloqueios. Situações que estavam paradas tendem a ganhar impulso, trazendo respostas, convites, mensagens e avanços inesperados.

O Oito de Paus fala de fluxo acelerado: tudo acontece ao mesmo tempo, exigindo foco e agilidade para aproveitar as oportunidades.

Oito de Paus — Simbolismo e Descrição Visual da Carta

O Oito de Paus é uma daquelas cartas que parecem vibrar de energia à primeira vista. No baralho tradicional de Rider-Waite-Smith, vemos oito bastões de madeira cruzando o céu em diagonal, deslocando-se rapidamente do canto superior esquerdo para o inferior direito da carta. Há movimento evidente ali — e mais do que isso: um movimento com direção, propósito, nada caótico.

O que mais chama atenção, curiosamente, é aquilo que não está presente. Não há figuras humanas. Ninguém lança esses paus, ninguém os aguarda do outro lado. Essa ausência é significativa. Ela sugere que a energia representada pelo Oito de Paus não depende mais do esforço pessoal direto. Algo já foi colocado em movimento. Os paus estão no ar, suspensos nesse instante eletrizante entre o impulso inicial e o ponto de chegada.

O céu claro, sem nuvens ou tempestades, reforça a ideia de condições favoráveis: nada bloqueia a luz ou desvia a trajetória. Para muitos tarólogos, isso indica que as circunstâncias externas finalmente se alinham.

O número oito remete à manifestação e à conclusão de ciclos, mas, nesta carta, os paus ainda estão em movimento. Em pleno voo, sugerem que algo atravessa suas etapas finais antes de se concretizar. A inclinação diagonal reforça o dinamismo: não há queda nem resistência, apenas um avanço rápido, preciso e intencional, guiado por um propósito invisível, porém claro.

O Oito de Paus costuma indicar uma mudança clara de ritmo. Situações que estavam estagnadas ou avançavam lentamente podem, de repente, ganhar velocidade. Esta carta convida você a observar onde o impulso está se formando em sua vida, onde a energia antes dispersa começa a se organizar em uma direção definida.

Há um entusiasmo natural associado a esse arcano. Ele representa aquele momento em que várias peças de um quebra-cabeça se encaixam quase ao mesmo tempo — não por esforço, mas porque o tempo certo finalmente chegou. Se você vinha se dedicando a algo sem enxergar resultados concretos, o Oito de Paus sugere que essa fase de espera está chegando ao fim. As respostas aparecem, e talvez mais rápido do que o esperado.

A comunicação é um tema central aqui. Essa carta frequentemente aponta para mensagens a caminho: e-mails, ligações, conversas ou notícias importantes. Mas o simbolismo vai além do literal. Pode indicar também um fluxo intenso de ideias, lampejos de inspiração criativa ou uma clareza mental repentina após um período de confusão. Se você aguardava um retorno, este arcano sugere atenção redobrada — ao inbox externo e ao interno.

O Oito de Paus também está associado a deslocamentos e viagens. Nem sempre físicas, embora possam ser. Muitas vezes, ele simboliza transições rápidas entre fases da vida, mudanças de estado emocional ou expansões súbitas de perspectiva.

Um aspecto especialmente interessante desse arcano é sua relação com o controle. Diferente de cartas que mostram personagens em ação, aqui a energia flui sem mãos visíveis conduzindo o processo. Isso pode ser libertador. O Oito de Paus lembra que, em certos momentos, o melhor que podemos fazer é sair do caminho e permitir que os acontecimentos sigam seu curso natural — que, neste caso, é acelerado.

Isso me lembra o coelhinho de Alice no País das Maravilhas: sempre de olho no relógio, sempre apressado, atento ao tempo que escorre enquanto repete, aflito: “É tarde, é tarde…”.

O tempo é um fator-chave. Essa carta costuma sinalizar que o agora é importante, que oportunidades surgidas neste momento podem não permanecer disponíveis por muito tempo. Se uma chance aparece, o Oito de Paus convida à ação consciente, em vez da procrastinação.

Energeticamente, este arcano fala de alinhamento. Ele indica que diferentes elementos de uma situação estão sincronizados de forma favorável. Obstáculos se dissolvem, resistências cedem, e o fluxo começa a trabalhar a seu favor.

Não é sobre forçar resultados, mas sobre reconhecer quando a corrente muda de direção — e escolher nadar junto com ela.

Por fim, o Oito de Paus também propõe uma reflexão pessoal: como você reage à velocidade? Algumas pessoas funcionam bem em meio a mudanças rápidas; outras se sentem sobrecarregadas. A carta não julga nenhuma dessas respostas.

Ela apenas pede consciência. Entender sua própria relação com o ritmo e o movimento pode ser essencial para atravessar períodos de transformação acelerada com mais lucidez e equilíbrio.

Em muitos casos, o Oito de Paus surge com uma mensagem direta e quase imperativa: “faça o que precisa ser feito”. Escreva os e-mails, conclua a tarefa pendente, pare de procrastinar, arrisque-se, dê aquele passo de fé. Pergunte a si mesmo: estou deixando a ansiedade atrasar meu progresso? Preciso me posicionar ou enfrentar algo para finalmente superar essa situação?

Não se espante se áreas da sua vida que estavam paradas começarem a ganhar velocidade. Resgate sua motivação e aja. Sem desculpas, sem autossabotagem, sem permitir que o medo dite o ritmo. Evitar conflitos e decisões drena seu poder pessoal; hoje, a verdadeira força está em encarar e agir. Aproveite esse embalo e siga confiante em direção ao sucesso.

Oito de Paus no Amor

Novo relacionamento

O Oito de Paus pode indicar uma conexão empolgante, que evolui rapidamente. A pessoa envolvida é estimulante e abre espaço para experiências intensas e cheias de novidade. A comunicação flui com facilidade, trazendo conversas envolventes, interesses em comum e troca de ideias constante.

Relacionamento de longo prazo

Aqui, o Oito de Paus sinaliza mudanças importantes que criam novas oportunidades para você ou para seu par. Pode indicar o retorno da paixão e da comunicação após um período de silêncio ou afastamento emocional. Um novo fôlego chega à relação, trazendo movimento, entusiasmo e renovação. Quando essa carta aparece, o conselho é claro: deixe-se levar pelo fluxo.

Em busca de romance

Se você está solteiro, o Oito de Paus incentiva a agir em vez de pensar demais. Evite a paralisia da análise. Se alguém despertar seu interesse, manifeste-se. Interações online também podem ser um caminho seguro para iniciar contatos, testar o terreno e ganhar confiança antes de mergulhar de vez no universo dos encontros.Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

No trabalho e nas finanças

Sob a influência do Oito de Paus, trabalho e dinheiro entram em movimento: negociações avançam, projetos destravam e o fluxo financeiro acelera.

O Oito de Paus convida você a seguir o fluxo, sem resistências. Tudo está se movendo rapidamente, e este é o momento ideal para aproveitar esse impulso e materializar seus sonhos e intenções. Permita que a energia do Universo flua através de você, empurrando-o cada vez mais perto da meta desejada.

Tentar desacelerar por medo do desconhecido ou por sentir que ainda não está pronto apenas desperdiça essa oportunidade. Em vez disso, canalize essa força para promover mudanças positivas e alcançar resultados significativos.

Essa carta também pede foco absoluto. Defina com clareza o que você deseja manifestar e alinhe seus recursos, decisões e energia em torno de um único objetivo. Elimine distrações e dedique-se à tarefa com concentração total, determinação e força de vontade. O potencial produtivo aqui é enorme: muito pode ser realizado em pouco tempo.

Com o Oito de Paus, é possível esperar a conclusão rápida de um projeto em andamento, ao mesmo tempo em que algo novo — e ainda mais estimulante — já se anuncia no horizonte. Você está transbordando energia e ideias, pronto para concluir uma etapa e imediatamente iniciar outra.

Para aproveitar ao máximo esse momento, certifique-se de que suas ações estejam alinhadas com seus objetivos maiores e invista nas escolhas certas, no momento certo. Finalize o que começou antes de partir para o próximo desafio.

O Oito de Paus é orientado para a ação e incentiva decisões rápidas diante das melhores oportunidades. Nada de esperar ou protelar — identifique onde sua energia deve ser aplicada e vá em frente.

Em muitos casos, o Oito de Paus também está associado a viagens aéreas ou deslocamentos rápidos, como uma viagem a trabalho ou um passeio curto e intenso. Pode até indicar experiências aceleradas, como excursões ou roteiros relâmpago, cheios de movimento e novidades.

Esteja pronto para agir. Não procrastine decisões importantes e confie no ritmo dos acontecimentos — o universo está empurrando você para frente. E pra frente é que se anda.

Uma ótima semana e muita luz!

Ana Cristina Paixão

Saúde Correio B+

Verão e Piscina: Confira como proteger a pele durante os dias de lazer

Especialista explica os efeitos do cloro e do sol na pele e indica cuidados simples para manter hidratação e conforto durante o verão

17/01/2026 15h30

Verão e Piscina: Confira como proteger a pele durante os dias de lazer

Verão e Piscina: Confira como proteger a pele durante os dias de lazer Foto: Divulgação

Com a chegada do verão, os dias de sol se intensificam, as temperaturas sobem e os momentos de lazer à beira da piscina se tornam mais frequentes. Em clubes, condomínios, hotéis ou até mesmo em casa, o contato constante com a água clorada passa a integrar a rotina de muitas pessoas. Apesar de refrescante, esse hábito pode trazer impactos à saúde da pele quando não são adotados os cuidados adequados.

O médico dermatologista Raul Cartagena Rossi¹, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e consultor da TheraSkin®, explica que a combinação entre água tratada com cloro e exposição solar pode comprometer a barreira natural de proteção da pele, favorecendo o ressecamento, a coceira, a sensibilidade e até o aspecto esbranquiçado ou opaco.

Segundo o especialista, o cloro interfere diretamente no manto lipídico da pele, estrutura responsável por manter a hidratação e a proteção natural. Crianças e pessoas com pele seca ou sensível tendem a sentir esses efeitos de forma mais intensa, especialmente no verão, período em que a exposição costuma ser mais frequente.

A boa notícia é que é possível aproveitar a piscina e os dias quentes sem abrir mão dos cuidados com a pele. Para isso, o dermatologista recomenda algumas medidas simples antes e depois do lazer, confira:

- Antes de entrar na piscina, o uso do protetor solar é indispensável. O produto deve ser aplicado em quantidade adequada e reaplicado ao longo do dia, principalmente após sair da água. A aplicação de um hidratante leve antes do contato com a piscina também pode ajudar a formar uma barreira protetora contra a perda excessiva de água, sobretudo em peles sensíveis.

- Após o lazer, é importante enxaguar o corpo com água corrente e utilizar sabonetes suaves para remover resíduos de cloro e protetor solar, que podem contribuir para o ressecamento e a irritação. No caso das crianças, a recomendação é optar por produtos neutros e hipoalergênicos.

- Em seguida, a hidratação profunda é essencial. O ideal é aplicar o hidratante logo após o banho, ainda com a pele levemente úmida, para ajudar a reter a água e restaurar a barreira cutânea. Produtos com ativos calmantes auxiliam na reparação da pele, prolongando a sensação de maciez e conforto.

- Outros cuidados complementares também fazem diferença, como manter uma boa ingestão de água ao longo do dia, evitar a exposição solar nos horários de pico e optar por piscinas bem tratadas, já que o excesso de cloro pode intensificar o ressecamento da pele.

Cinema Correio B+

Top 10 da semana de 11 a 17 de janeiro 2026 no Streaming

Nostalgia afetiva, desejo de conforto narrativo, curiosidade por bastidores e a consolidação definitiva das plataformas como ecossistemas com identidades próprias.

17/01/2026 14h00

Top 10 da semana de 11 a 17 de janeiro 2026 no Streaming

Top 10 da semana de 11 a 17 de janeiro 2026 no Streaming Foto: Divulgação

Há semanas em que o Top 10 funciona quase como um raio-X do humor coletivo — e o de 17 de janeiro de 2026 é especialmente revelador. O que emerge não é um único fenômeno, mas um conjunto de movimentos simultâneos: nostalgia afetiva, desejo de conforto narrativo, curiosidade por bastidores e a consolidação definitiva das plataformas como ecossistemas com identidades próprias.

No Netflix, o domínio de People We Meet on Vacation no topo dos filmes não surpreende. A plataforma tem sido particularmente eficiente em transformar romances contemporâneos em eventos globais, e aqui há uma combinação poderosa: uma história de amor construída na chave da memória, do “e se?”, do tempo que escorre entre encontros.

É o tipo de título que funciona como refúgio emocional em janeiro — e os números confirmam isso com folga. Logo atrás, o segundo lugar ocupado por One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 diz muito sobre o momento da cultura pop: o público não quer apenas o fim de Stranger Things, quer entender como ele foi feito. Bastidores viraram narrativa, despedida virou conteúdo.

Essa lógica também ajuda a explicar a força contínua de Me Before You e até de animações já amplamente revisitadas como How to Train Your Dragon: The Hidden World e Madagascar. Janeiro não pede risco; pede reconhecimento. O catálogo vira colo.

Entre as séries da Netflix, a liderança de HIS & HERS aponta para outro vetor importante: thrillers adultos, de ritmo clássico, continuam sendo a espinha dorsal do consumo semanal. Mas o dado mais interessante está logo abaixo: 

Agatha Christie’s Seven Dials se mantém firme no segundo lugar, confirmando que mistério de época — quando bem embalado — atravessa gerações. A presença constante de Stranger Things no Top 5, mesmo sem episódios inéditos, reforça a ideia de que a série já opera em outro patamar: não é mais apenas conteúdo, é hábito.

Top 10 da semana de 11 a 17 de janeiro 2026 no Streaming People We Meet on Vacation - Divulgação Netflix

A Apple TV+, por sua vez, vive uma semana quase exemplar de posicionamento editorial. Hijack no topo, com folga, mostra como a plataforma conseguiu transformar um thriller de alta tensão em produto recorrente de audiência.

O segundo lugar de Tehran e a força contínua de Severance, Ted Lasso e Slow Horses desenham um retrato claro: a Apple aposta em séries que constroem lealdade, não picos passageiros. São títulos que o público acompanha, recomenda e revisita.

Nos filmes, o ranking da Apple TV é quase um manifesto. F1 lidera com números massivos, seguido por produções originais de grande orçamento como The Gorge e The Family Plan 2. É a confirmação de que a Apple já não testa terreno — ela compete diretamente no imaginário do blockbuster, mas com a vantagem de um ecossistema fechado, onde o filme não “some” após a estreia.

O HBO Max segue outra lógica, igualmente clara. The Pitt no topo das séries e One Battle After Another liderando os filmes indicam uma audiência disposta a narrativas mais densas, menos escapistas. A presença de Euphoria, Industry e Primal reforça a identidade da marca: histórias que pedem envolvimento, não consumo automático.

No Disney+, o movimento é quase didático. TRON: Ares lidera os filmes, enquanto Avatar: The Way of Water e o Special Look de Fire and Ash ocupam posições de destaque. É franquia alimentando franquia, curiosidade mantendo engajamento, e um público acostumado a consumir “universos” — não títulos isolados.

Nas séries, Percy Jackson and the Olympians mantém a dianteira, confirmando que a Disney encontrou ali uma ponte sólida entre gerações.

Já Prime Video e Paramount+ reforçam algo que vem se desenhando há meses: a força da familiaridade. Fallout e The Night Manager no Prime, Landman, Tulsa King e Yellowstone na Paramount+ mostram que personagens reconhecíveis e marcas já estabelecidas continuam sendo um ativo poderoso em um mercado saturado.

O retrato final desse Top 10 global não é de fragmentação, mas de coexistência. O público alterna entre conforto e curiosidade, entre revisitar

