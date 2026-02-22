A energia do Tarô da semana entre 23 de fevereiro e 01 de março. Humor e novos começos.

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Louco, arcano zero do potencial ilimitado, simboliza a liberdade, o humor e os novos começos: o jovem herói do Tarô que inicia sua jornada aberto às experiências, sem se prender a papéis ou certezas, guiado pela intuição para arriscar, viver o momento e simplesmente dar uma de louco.

Na numerologia, o número zero representa o vazio, o potencial, o estado antes do início e a energia da liberdade, da aventura e do inesperado. Simboliza o começo de um novo ciclo, onde é necessário ter coragem e confiança para seguir em frente.



Como lembra Sócrates: “O segredo da mudança é focar toda a sua energia não em lutar contra o velho, mas em construir o novo.”

Em geral, essa carta aponta para um novo começo e renovado entusiasmo pela vida. Ela expressa o impulso misterioso que nos move em direção ao desconhecido — o chamado para explorar, experimentar e confiar. Representa um espírito jovem e indomável, que se lança ao novo com entrega e naturalidade.



Ao integrar instinto, intuição e sensibilidade, o Louco inaugura mudanças, abre caminhos e amplia o olhar para horizontes ainda não imaginados.

A sabedoria do Louco nasce da ausência de orgulho e de ego: ele não teme parecer “incompetente” nem o riso alheio, porque sabe rir de si mesmo. Por isso, simboliza o momento em que você decide sair da zona de conforto e dar uma virada na vida, atendendo ao chamado do coração mesmo sem saber exatamente para onde vai — um verdadeiro salto de fé que pede confiança no caminho que o Universo revela, como lembra Santo Agostinho: “Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser”.

Sob a perspectiva do filósofo Søren Kierkegaard, esse salto de fé acontece quando a razão já não é suficiente — e, ainda assim, escolhemos seguir adiante. Não é agir sem pensar, mas reconhecer que a vida possui dimensões que não podem ser totalmente calculadas ou provadas.



Saltar, para ele, é um gesto profundamente pessoal: assumir a própria existência com coragem, acolher a incerteza como parte do caminho e confiar no sentido que se revela na experiência vivida.

Mudar de área, empreender, arriscar e seguir novos rumos — essa é a energia do Louco, que desperta o impulso de inovar, aprender e buscar realização pessoal com o frescor e a curiosidade de um espírito jovem.

Este arcano convida você a cultivar uma mente aberta, curiosa e cheia de entusiasmo. Deixe de lado o excesso de cautela e permita-se explorar, deixando para trás medos, preocupações e a ansiedade sobre o que pode ou não acontecer.

O Louco do Tarô é frequentemente comparado ao curinga do baralho, cujo valor e função se transformam conforme o contexto do jogo. Assim como chamamos de “curingas” aquelas pessoas versáteis que se adaptam a diferentes situações, a energia do Louco convida você a agir com mais flexibilidade, ousadia e espontaneidade.

Quando o Louco surge como carta regente, ele convida você para uma nova aventura. É tempo de sair das amarras da rotina e se permitir arriscar. Mesmo que pareça ousado ou improvável aos olhos dos outros, é o momento de se colocar em movimento pelo seu sonho. Dê o primeiro passo sem excesso de análise — comece, e o caminho se revelará.



Permita-se saltar para o território desconhecido das possibilidades. Nunca é possível saber com total certeza o que vai ou não dar certo — por isso, não tenha medo de arriscar. Com o Louco, o excesso de cálculo perde espaço para a coragem de agir. Em vez de focar no que pode perder, volte o olhar para tudo o que pode ganhar e adote uma perspectiva mais otimista. Afinal, muitas vezes é melhor se arrepender do que tentou do que carregar o peso de nunca ter feito.

O Louco é um convite para relaxar, brincar e se permitir sentir alegria. Viva com a leveza de quem redescobre o mundo — ria mais, dance e deixe o coração respirar. Sempre que o medo aparecer, lembre-se da essência do Louco: ele encoraja você a agir apesar das dúvidas, a dar uma chance ao novo e ver no que pode dar. Pode ser uma nova profissão, um novo caminho, uma nova casa, um novo amor, um novo hábito ou simplesmente uma nova forma de olhar a vida.

No fundo, o Louco é feliz porque se libertou das amarras das preocupações e dos receios que o prendiam. Liberte o seu “louco interior”: o desejo do seu coração está à sua espera. Deixe de lado a autocensura que apaga o entusiasmo e solte pensamentos como “o que vão pensar?”. Aprenda a rir de si mesmo, alivie o peso do ego e da necessidade de aprovação. Ao fazer isso, você reencontra a parte mais solar, leve e otimista de si — e a vida fica mais leve não só para você, mas para todos ao seu redor.

O Louco no amor

O Louco tende a criar vínculos a partir da amizade, valorizando a leveza antes de qualquer compromisso. Pode, sim, construir um relacionamento duradouro, desde que preserve sua sensação de liberdade — caso contrário, tende a se afastar. Há uma energia de “vamos ver no que dá”: permita-se sentir, viver o presente e abrir espaço para novas histórias sem a necessidade de controlar tudo.

O Louco no trabalho

No trabalho, ele indica novos caminhos e ousadia: é hora de experimentar, inovar e confiar no aprendizado que vem com cada passo.

O Louco no dinheiro

No campo financeiro, o Louco pede criatividade aliada à cautela consciente: explore oportunidades, mas mantenha o essencial sob controle para evitar excessos, já que sua energia leve pode levar a descuidos e a uma menor atenção aos planos de longo prazo.

Permita-se o Novo

A carta pede menos previsibilidade e mais vida pulsando no presente — mas com consciência: liberdade não é descuido, então evite agir sem considerar as consequências. O Louco sopra ventos de novidade, aventura e expansão, lembrando que, sempre que a rotina pesa, é possível renovar a energia.



Viaje, explore, conheça pessoas e lugares, experimente novos jeitos de existir. O Louco não envelhece porque preserva a curiosidade e o encanto — e o convite final é simples: viver com mais leveza, coragem e um espírito brincalhão.

Como disse Albert Einstein: "A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original." Então, mantenha o coração aberto e dê espaço para o inesperado.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão