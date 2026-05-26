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Diálogo

A Justiça de Campo Grande condenou uma instituição de ensino superior... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta terça-feira (26)

Ester Figueiredo

26/05/2026 - 00h02
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Fabrício Carpinejar - escritor brasileiro

"Na infância...Bastava sol lá fora e o resto se resolvia".

FELPUDA 

A Justiça de Campo Grande condenou uma instituição de ensino superior a indenizar em R$ 5 mil uma acadêmica, por falha na formalização de contrato de estágio obrigatório. A estudante foi impedida de iniciar as atividades após erros no documento, como divergências na carga horária. Segundo a sentença da 7ª Vara Cível, a universitária tentou resolver o problema administrativamente por meses, sem sucesso. A juíza Gabriela Müller Junqueira entendeu que houve falha na prestação do serviço, causando angústia e prejuízos à estudante. Como se vê...

Batalha

Quem está retornando para Polícia Civil, por decisão da Justiça, é o ex-vereador Thiago Vargas. Ele conquistou cadeira de vereador em 2020, ficando no topo dos eleitos, obtendo 6.292 votos.

Mais

Mas, como estava respondendo processo, foi demitido. Apesar disso, concorreu a deputado estadual em 2022 e recebeu votos suficientes, mas o seu registro de candidatura foi anulado.

Foto: NASA/Aubrey Gemignani

A NASA recebeu quatro prêmios Telly 2026 pela cobertura histórica da missão Artemis II, que levou astronautas a orbitar a Lua pela primeira vez desde o programa Apollo. A transmissão ao vivo da missão alcançou quase 290 milhões de visualizações nas plataformas da agência e foi reconhecida nas categorias Ciência e Tecnologia, Eventos ao Vivo e Escrita Criativa. O lançamento ocorreu no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, com a nave Orion transportando astronautas dos Estados Unidos e do Canadá em voo de teste ao redor da Lua. Além da cobertura da missão lunar, a NASA também foi premiada por um documentário sobre os telescópios espaciais Hubble, James Webb e Nancy Grace Roman. Segundo a agência, a missão marcou uma nova era da exploração espacial e aproximou milhões de pessoas da experiência de viajar ao espaço.

Mônica Riedel e Theresa Hilcar - Foto: Arquivo Pessoal

 

Sara CastroSara Castro Foto: Arquivo Pessoal

Cobiçada

Nos corredores da Assembleia Legislativa de MS cresce a avaliação de que os deputados Paulo Corrêa e Gerson Claro, se reeleitos, teriam dificuldades para permanecer no comando. Outros parlamentares já articulam apoios e alianças, principalmente as importantes "bênçãos"  para se chegar à cadeira muito cobiçada. Além do apoio dos colegas, os interessados têm que se viabilizar junto ao governo do estado que, na maioria dos casos, é a tal "mola propulsora".

Polêmico

A chiadeira no Senado em torno da minirreforma eleitoral aprovada pela Câmara dos Deputados já começou forte, principalmente entre a tchurma de Lula. O projeto, que segue agora para análise dos senadores, limita multas por irregularidades em prestações de contas, amplia prazos para quitação de dívidas partidárias, entre outros pontos polêmicos, como a autorização para disparos em massa de mensagens. O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, antecipou voto contrário e chamou o texto de "estapafúrdio".

Veto

A reação negativa à minirreforma eleitoral já chegou ao Planalto. Lula afirmou que pretende vetar o projeto aprovado pela Câmara, que flexibiliza regras da prestação de contas partidárias e autoriza disparos em massa de mensagens a eleitores cadastrados. A declaração foi feita durante entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil. Ele mostrou preocupação com os impactos da inteligência artificial nas eleições. Nada como o dito popular: "Cada um sabe onde o sapato aperta". Só!

Aniversariantes 

Aparecido dos Passos;
Humberto Fernando Mendes;
Dr. Guilherme Luís Bertão;
Aluízio Lessa Coelho;
Edson Dib Bichara;
Gislene dos Santos Dronov;
Edna Maria Venturini;
Fabio Isidoro Oliveira;
Mauricio Ferreira de Moraes;
Elpidio Marone;
Floripes Ribeiro da Silva;
Marcelo de Paula;
Tancredo Alves Loureiro;
Luiz Sérgio de Almeida Galhardo;
José Antônio Canuto dos Santos;
Guilherme Rosa Gonçalves Dantas;
Asturio Loubet;
Willian Delgado;
Marcos Roberto Camargo;
Marco Antônio Teixeira;
Claine Chiesa;
Gilmar Ribeiro da Silva;
Auristela da Silva Lima dos Rios;
Thaís Helena Wanderley Maciel Rampazo;
Ricardo Augusto Zavariz Gonçalles;
Camila Oshika Fernandes;
Thais Assumpção Candia Braga;
Fábio Randall de Moura Fernandes;
João Palmas Villasboas Neto;
Hélio Pereira da Rocha;
Juliana Barbosa Lanzarini;
Rubens Alves da Silva;
Anne Caroline Malheiros Rodrigues;
Edmilson de Souza Reis;
Regis Pedroso da Silva;
Vilma da Silva Rodrigues;
Marcia Silvana de Avila Freitas Mariano;
Ralf Diego de Oliveira Mota;
Amanda Leite;
Rui Boeira Soares;
Antônio Francisco da Silva;
Gladis da Silva de Souza;
Sandra Regina Ribeiro Coelho;
Ariana Ramires Duque;
Carolina de Souza Gameiro;
Laís Maria Taborda de Figueiredo;
Maria Aparecida Massolin Brancaglion;
Aparecida da Silva Nazareti;
Margareth Marques Borba;
Célia Maria Nascimento;
Agustinha Ramires Lessonier;
Luiz Marcos Ramires;
Jordina Rezende Nogueira;
Aydano Soares;
Gisele Martins de Lima;
Antonio Oliveira Belmonte;
Wilson Roberto da Costa;
Rossana Soares;
Walker Fialho Vargas;
Jorge Antônio da Costa Queiroz;
Antônio Moreira;
Maria Auxiliadora Teixeira Batista;
Amâncio Ferreira Filho;
Éder Martins;
Andréa Teixeira Albaneze;
Ivanir Fróes;
Dênis Marsiglia Ocampos Orue;
Denise Marsiglia Ocampos Orue;
Victor Soares Mangiolardo;
Célia Regina Duarte Ferreira;
Wilson Takayassu;
Lucimara Rodrigues Freitas;
Wintceas Vilassa Barbosa de Godois;
Eurico Rezende;
Beatriz Assunção Barbosa;
Maria de Lourdes Santos;
José Antônio Moreira;
Maria Luiza Conrado;
Elza Quadro de Rezende Elero;
José Henrique Corrêa Lemos;
Gustavo Xavier Menezes;
William Conrado Ferreira;
Meire Lúcia da Silva Mendes;
Joana Darc Ferreira Dias;
Dr. Walter Ferreira;
Agostinho Jesus Estival;
Arnirio Rodrigues;
Eleanor Paula Corrêa de Oliveira;
Nestor Nadir Schowantz;
Otávio Augusto Higa;
Fulvio Henrique Ribeiro;
Petrona Molina Filartiga;
Heloisa Augusta Teixeira Coelho;
Paulo Amorim;
Manoel Estevão Neto;
Maria Eliza Khadur Rosa Pires;
Joyce Helena Prado Garcia;
Antenor Moises Previdelli Junior;
Rhode de Figueiredo Rocha;
Karina Angelica Farias Santos Miller;
Carlos Henrique Katayama;
Lara da Silva Radeke Bello Lobo;
Fábio Eugênio Canaveze;
Luiz Carlos Lanzoni Júnior;
Adélia Yassuko Tamashiro Simabuco;
Eric Paladino Tumitan;
Jean Carlos Scharf;

Colaborou Tatyane Gameiro

Felpuda

Mato Grosso do Sul passou a ser o estado das versões, e têm para todos os...Leia a coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (25)

25/05/2026 00h03

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Ernest Hemingway - escritor americano 

Agora não há tempo para pensar no que você não tem. Pense no que pode fazer com o que tem”.

 

FELPUDA

Mato Grosso do Sul passou a ser o estado das versões, e têm para todos os gostos, no que se relaciona à política. Aliás, mais uma vez as pré-candidaturas estão polarizadas, reflexo do que vem ocorrendo em nível nacional. Assim é que até os francos favoritos para uma ala “correm risco” de não conquistarem o pódio; outros, reconhecidamente “pangarés” na disputa, são considerados como “puro sangue” por outro segmento. Em ambos os casos, os defensores falam com tanta convicção que estariam até com os troféus preparados para ser entregues.

Diálogo

Se colar...

O senador Flávio Bolsonaro (PLRJ) e o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) trocaram acusações durante o debate sobre o Banco Master no Congresso. Lindbergh questionou a relação do senador com o banqueiro Daniel Vorcaro e citou investimentos do Rio Previdência. 

Mais

Flávio rebateu dizendo que Lula também teria se reunido com o empresário no final de 2025, em encontro fora da agenda oficial. O embate elevou a tensão no plenário. A esquerda quer colar o escândalo na família Bolsonaro; a direita quer mostrar que tudo é narrativa petista.

DiálogoDra. Denise Torres de Deus
DiálogoEva Siqueira Marchi

Tom

O pré-candidato ao Senado Reinaldo Azambuja já estaria dando sinais de como pretende conduzir sua estratégia eleitoral na disputa por uma das vagas. Entre os principais alvos dos discursos e das articulações estariam as obras inacabadas do governo federal, da administração do petismo, bem como o próprio Lula. Azambuja, que comanda o PL em MS, diz que pretende fazer cobranças do desperdício de recursos públicos.

Na defensiva

O governador Riedel deverá ter respostas rápidas para rebater críticas e denúncias contra sua administração. Adversários políticos estariam reunindo episódios envolvendo operações da Polícia Federal e do Ministério Público, incluindo incursões em gabinetes e “caça” a alguns assessores. Nos meios políticos, fala-se que ele terá como principais oponentes pré-candidatos que conhecem “o pedaço” e pretendem fazer “estragos”

Vapt-vupt

O reprocessamento da totalização de votos que mudou a configuração na Assembleia de MS foi sacramentado tão rápido, tipo assim, João César Mattogrosso “dormiu servidor do Detran e acordou deputado estadual”. A cadeira era do PL, ocupada por Neno Razuk, que perdeu o mandato pelo julgamento do TSE que cassou o diploma de Raquelle Alves Souza e de Loester Carlos Gomes de Souza (Trutis), ex-deputado federal. A sentença é definitiva e não cabe mais recursos. Neno, que enfrenta problemas na Justiça, perde o foro especial.

Aniversariantes

 

Capa da semana Correio B+

Entrevista exclusiva com o ator Marcelo Alvim que estreia em breve na TV em "Ben-hur" na Record TV

"Foi uma responsabilidade enorme e, ao mesmo tempo, um privilégio. "Chatô" é um espetáculo que mistura música, humor, política e a história da comunicação no Brasil de uma forma muito interessante"

24/05/2026 16h00

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Entrevista exclusiva com o ator Marcelo Alvim que estreia em breve na TV em

Entrevista exclusiva com o ator Marcelo Alvim que estreia em breve na TV em "Ben-hur" na Record TV. Foto: Divulgação

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Marcelo Alvim está celebrando 15 anos de carreira cheio de novidades. O artista é um dos protagonistas da recente temporada do musical “Chatô e os Diários Associados – 100 Anos de uma Paixão”, que retrata a trajetória de Assis Chateaubriand e o impacto dos Diários Associados na história da comunicação brasileira.

O espetáculo esteve em cartaz  no Claro Mais, no Rio. Já desde o dia 9 de maio, ele voltou a estrelar “Cartas para Gonzaguinha”, no Teatro João Caetano. A produção, que já foi vista por mais de 18 mil pessoas, está rodando o país desde 2019. Ainda este ano, o niteroense fará sua estreia na TV. Ele está gravando “Ben-hur”, a nova minissérie da Record, e vai participar também de “Amor em ruínas”, no canal.

Marcelo é formado pela Escola Técnica Estadual de Teatro Martins Penna, bacharel em Teatro pela Faculdade CAL de Artes Cênicas e licenciado em Artes Visuais pelo Centro Universitário ETEP.  Em seu currículo constam trabalhos nos musicais “Rent” e “O beijo no asfalto”.

Marcelo Alvim idealizou o projeto Commedia D’Inclusão – Aulas inclusivas sobre Commedia dell’arte, da Secretaria das Culturas e da Fundação de Arte de Niterói. Em 2022, passou a integrar o núcleo de teatro musical da CAL como professor e diretor assistente em duas montagens. 

E, desde 2023, trabalha como professor de teatro e diretor cênico do Aprendiz Musical, um dos maiores programas de formação artística do país, presente em 100% das escolas municipais de Niterói e responsável por atender gratuitamente cerca de 10 mil crianças e jovens, promovendo formação musical, desenvolvimento social e experiências cênicas integradas.

O ator é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno ele fala sua estreia na TV e gravações, carreira e também expectativas de novos projetos.

Entrevista exclusiva com o ator Marcelo Alvim que estreia em breve na TV em "Ben-hur" na Record TV.O ator Marcelo Alvim é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Nathan Quinhões - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Marcelo, você está comemorando 15 anos de carreira artística. Como analisa esse período? 
Já planeja os próximos 15?
MA - Olho para esses 15 anos com muita alegria. Passei por muitos palcos, personagens e aprendizados que me transformaram não só como artista, mas também como pessoa. Fico orgulhoso da trajetória que construí nesse período, vivendo experiências muito diferentes dentro do teatro, da música e agora também do audiovisual.

Para os próximos 15 anos, espero continuar sonhando, evoluindo, aprendendo e vivendo personagens e histórias que façam sentido para mim e para o público. 

CE - Quando surgiu seu interesse pelas artes? O que faria caso não fosse artista?
MA - Meu interesse pelas artes surgiu muito cedo. Lembro de passar as tardes no meu quarto desenhando quando era criança, inventando personagens e histórias.

Tive várias fases como toda criança/jovem… A primeira coisa que quis foi ser cartunista, depois escritor, cantor… A arte sempre esteve muito presente na minha vida. Caso eu não fosse ator, acredito que teria seguido no universo do desenho. Então acho que dificilmente eu não seria artista.

CE - Mesmo com 15 anos de trajetória, só agora você vai estrear na TV. Você está no elenco de “Bem-hur” e em “Amor em ruínas”, as próximas produções da Record. O que já pode contar sobre seus trabalhos nesses projetos?
MA - Foram projetos muito importantes para mim porque representam minha chegada ao audiovisual depois de tantos anos dedicados ao teatro. Cada produção tem universos muito diferentes, e isso foi muito estimulante como ator. Também foi muito bonito perceber que toda minha bagagem do teatro me preparou para chegar nesse momento com maturidade e segurança.

CE - Como foi pisar no set de tv pela primeira vez? O que mais te surpreendeu, oque mais foi uma novidade pra você?
MA - Pisar num set pela primeira vez foi uma baita novidade, mas, sinceramente, me senti muito confortável. Existe uma energia muito diferente entre palco e set. Acho que o que mais me surpreendeu foi a dinâmica e o ritmo de gravação.

No teatro, a gente passa meses ensaiando para repetir as cenas — e, muitas vezes, continua repetindo durante toda a temporada. Já no audiovisual, ensaiamos e gravamos no mesmo dia.

Aquele momento acontece ali e depois só revisitamos a cena ao assistir ao resultado final. É quase como enxergar o efêmero por dois pontos de vista completamente diferentes. E, se a TV tem um ritmo mais acelerado de criação, por outro lado o cuidado com os detalhes é algo incrivelmente impressionante. Mas, independentemente do formato, contar uma história com honestidade continua sendo o principal.

CE - Foram 15 anos vivendo de arte longe do holofote da TV. Por que essa demora? Acha que no Brasil um ator ainda precisa do audiovisual para ser reconhecido e valorizado?
MA - Acredito que cada carreira tem seu próprio tempo. Minha trajetória realmente sempre foi muito ligada ao teatro. O audiovisual acabou acontecendo agora, e tenho certeza de que foi no momento certo. A TV e o streaming têm um alcance enorme e acabam ampliando o reconhecimento do público.

Mas existe muito talento e muita dedicação fora do eixo do audiovisual. Toda cidade, por menor que seja, tem uma companhia teatral se apresentando numa praça, no teatro local ou nas escolas — e muitas vezes é ali que as pessoas têm o primeiro contato com a arte. Existem artistas que vivem de arte sem necessariamente serem conhecidos no Brasil inteiro.

Às vezes são conhecidos na própria cidade, no bairro, na comunidade onde atuam. E acho que não dá para medir a importância ou a grandeza dessa arte apenas pelo reconhecimento nacional.

CE - Você acabou de fazer no Rio o musical “Chatô”, substituindo Claudio Lins no papel de protagonista. Como é poder estrelar um projeto teatral?
MA - Foi uma responsabilidade enorme e, ao mesmo tempo, um privilégio. “Chatô” é um espetáculo que mistura música, humor, política e a história da comunicação no Brasil de uma forma muito interessante.

Assumir esse papel depois do Cláudio trouxe uma responsabilidade ainda maior, porque ele é um artista que admiro muito. Mas também foi uma oportunidade de construir minha própria leitura do personagem, respeitando todo o trabalho que já vinha sendo feito e trazendo minha verdade para a cena. 

Entrevista exclusiva com o ator Marcelo Alvim que estreia em breve na TV em "Ben-hur" na Record TV.O ator Marcelo Alvim é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Aloysio Araripe - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - E, atualmente, você está em cartaz no Rio protagonizando “Cartas para Gonzaguinha”, um espetáculo   que retrata as dificuldades da população através das músicas do artista. Como é usar a arte para falar de uma realidade social?
MA - Acho que uma das funções mais bonitas da arte é provocar reflexão. Gonzaguinha falava sobre amor, esperança, desigualdade, humanidade… temas que serão atuais enquanto existirmos. Levar essas questões para o palco através das músicas dele cria uma conexão muito forte com o público. Muitas pessoas se reconhecem nas histórias e nas letras. É um espetáculo que emociona justamente porque fala da vida real.

CE - Inclusive, você já participa desse projeto há anos. Como é manter um projeto com plateia lotada num mundo em que as pessoas estão cada vez mais conectadas e, muitas vezes, não conseguem sair dos celulares nem mesmo dentro das salas de teatro?
MA - É verdade que as pessoas estão cada vez mais conectadas e, às vezes, infelizmente um celular toca ou você percebe a luz da tela de alguém checando as mensagens no meio do espetáculo. Mas a experiência ao vivo continua sendo muito poderosa.

O teatro oferece algo que nenhuma tela consegue substituir: presença, troca e emoção acontecendo naquele instante, diante dos seus olhos. E acho que por ser um espetáculo que fala de questões tão ligadas ao povo brasileiro, a conexão com o público acontece de forma muito imediata.

É realmente um privilégio fazer parte de um projeto que mesmo com tantas temporadas continua um sucesso de público.

CE - Em paralelo, Marcelo Alvim ainda é professor e dá aulas de teatro pela prefeitura da cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio. Como é ensinar arte para as novas gerações? Como tem sido esse trabalho?
MA - É um trabalho muito especial para mim. Ensinar também me transforma o tempo inteiro. A arte tem um impacto muito importante na formação humana. Ver alunos descobrindo suas potências através do teatro é algo muito bonito.

E, ultimamente, também tenho vivido uma emoção muito única: ter alunos me assistindo na plateia, sair de um espetáculo e receber um abraço emocionado deles. É algo que dá ainda mais sentido ao que faço. 

CE - Como você analisa o interesse dos jovens no assunto, tendo que competir como interesse delas pelas telas?
MA - As telas fazem parte da realidade dessa geração, então não tem como encarar isso como uma competição, porque, se for assim, é uma batalha perdida. O desafio é encontrar caminhos para aproximar os jovens da arte de forma interessante e verdadeira. E esse caminho passa por criar acessos, criar possibilidades de estudo. Porque a gente sabe que a prioridade de muita gente é colocar comida na mesa, pagar as contas.

O estudo da arte precisa ser acessível, porque, se os jovens só conhecem as telas, também não dá para culpá-los por isso. Percebo que, quando eles têm contato real com o teatro, com a música e com processos criativos, o interesse aparece de forma muito forte e natural. A experiência artística desperta algo humano que continua sendo essencial, independentemente da tecnologia.

 

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