A Justiça de Campo Grande condenou uma instituição de ensino superior... Leia na coluna de hoje

Fabrício Carpinejar - escritor brasileiro
"Na infância...Bastava sol lá fora e o resto se resolvia".
FELPUDA
A Justiça de Campo Grande condenou uma instituição de ensino superior a indenizar em R$ 5 mil uma acadêmica, por falha na formalização de contrato de estágio obrigatório. A estudante foi impedida de iniciar as atividades após erros no documento, como divergências na carga horária. Segundo a sentença da 7ª Vara Cível, a universitária tentou resolver o problema administrativamente por meses, sem sucesso. A juíza Gabriela Müller Junqueira entendeu que houve falha na prestação do serviço, causando angústia e prejuízos à estudante. Como se vê...
Batalha
Quem está retornando para Polícia Civil, por decisão da Justiça, é o ex-vereador Thiago Vargas. Ele conquistou cadeira de vereador em 2020, ficando no topo dos eleitos, obtendo 6.292 votos.
Mais
Mas, como estava respondendo processo, foi demitido. Apesar disso, concorreu a deputado estadual em 2022 e recebeu votos suficientes, mas o seu registro de candidatura foi anulado.
A NASA recebeu quatro prêmios Telly 2026 pela cobertura histórica da missão Artemis II, que levou astronautas a orbitar a Lua pela primeira vez desde o programa Apollo. A transmissão ao vivo da missão alcançou quase 290 milhões de visualizações nas plataformas da agência e foi reconhecida nas categorias Ciência e Tecnologia, Eventos ao Vivo e Escrita Criativa. O lançamento ocorreu no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, com a nave Orion transportando astronautas dos Estados Unidos e do Canadá em voo de teste ao redor da Lua. Além da cobertura da missão lunar, a NASA também foi premiada por um documentário sobre os telescópios espaciais Hubble, James Webb e Nancy Grace Roman. Segundo a agência, a missão marcou uma nova era da exploração espacial e aproximou milhões de pessoas da experiência de viajar ao espaço.
Cobiçada
Nos corredores da Assembleia Legislativa de MS cresce a avaliação de que os deputados Paulo Corrêa e Gerson Claro, se reeleitos, teriam dificuldades para permanecer no comando. Outros parlamentares já articulam apoios e alianças, principalmente as importantes "bênçãos" para se chegar à cadeira muito cobiçada. Além do apoio dos colegas, os interessados têm que se viabilizar junto ao governo do estado que, na maioria dos casos, é a tal "mola propulsora".
Polêmico
A chiadeira no Senado em torno da minirreforma eleitoral aprovada pela Câmara dos Deputados já começou forte, principalmente entre a tchurma de Lula. O projeto, que segue agora para análise dos senadores, limita multas por irregularidades em prestações de contas, amplia prazos para quitação de dívidas partidárias, entre outros pontos polêmicos, como a autorização para disparos em massa de mensagens. O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, antecipou voto contrário e chamou o texto de "estapafúrdio".
Veto
A reação negativa à minirreforma eleitoral já chegou ao Planalto. Lula afirmou que pretende vetar o projeto aprovado pela Câmara, que flexibiliza regras da prestação de contas partidárias e autoriza disparos em massa de mensagens a eleitores cadastrados. A declaração foi feita durante entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil. Ele mostrou preocupação com os impactos da inteligência artificial nas eleições. Nada como o dito popular: "Cada um sabe onde o sapato aperta". Só!
Aniversariantes
Aparecido dos Passos;
Humberto Fernando Mendes;
Dr. Guilherme Luís Bertão;
Aluízio Lessa Coelho;
Edson Dib Bichara;
Gislene dos Santos Dronov;
Edna Maria Venturini;
Fabio Isidoro Oliveira;
Mauricio Ferreira de Moraes;
Elpidio Marone;
Floripes Ribeiro da Silva;
Marcelo de Paula;
Tancredo Alves Loureiro;
Luiz Sérgio de Almeida Galhardo;
José Antônio Canuto dos Santos;
Guilherme Rosa Gonçalves Dantas;
Asturio Loubet;
Willian Delgado;
Marcos Roberto Camargo;
Marco Antônio Teixeira;
Claine Chiesa;
Gilmar Ribeiro da Silva;
Auristela da Silva Lima dos Rios;
Thaís Helena Wanderley Maciel Rampazo;
Ricardo Augusto Zavariz Gonçalles;
Camila Oshika Fernandes;
Thais Assumpção Candia Braga;
Fábio Randall de Moura Fernandes;
João Palmas Villasboas Neto;
Hélio Pereira da Rocha;
Juliana Barbosa Lanzarini;
Rubens Alves da Silva;
Anne Caroline Malheiros Rodrigues;
Edmilson de Souza Reis;
Regis Pedroso da Silva;
Vilma da Silva Rodrigues;
Marcia Silvana de Avila Freitas Mariano;
Ralf Diego de Oliveira Mota;
Amanda Leite;
Rui Boeira Soares;
Antônio Francisco da Silva;
Gladis da Silva de Souza;
Sandra Regina Ribeiro Coelho;
Ariana Ramires Duque;
Carolina de Souza Gameiro;
Laís Maria Taborda de Figueiredo;
Maria Aparecida Massolin Brancaglion;
Aparecida da Silva Nazareti;
Margareth Marques Borba;
Célia Maria Nascimento;
Agustinha Ramires Lessonier;
Luiz Marcos Ramires;
Jordina Rezende Nogueira;
Aydano Soares;
Gisele Martins de Lima;
Antonio Oliveira Belmonte;
Wilson Roberto da Costa;
Rossana Soares;
Walker Fialho Vargas;
Jorge Antônio da Costa Queiroz;
Antônio Moreira;
Maria Auxiliadora Teixeira Batista;
Amâncio Ferreira Filho;
Éder Martins;
Andréa Teixeira Albaneze;
Ivanir Fróes;
Dênis Marsiglia Ocampos Orue;
Denise Marsiglia Ocampos Orue;
Victor Soares Mangiolardo;
Célia Regina Duarte Ferreira;
Wilson Takayassu;
Lucimara Rodrigues Freitas;
Wintceas Vilassa Barbosa de Godois;
Eurico Rezende;
Beatriz Assunção Barbosa;
Maria de Lourdes Santos;
José Antônio Moreira;
Maria Luiza Conrado;
Elza Quadro de Rezende Elero;
José Henrique Corrêa Lemos;
Gustavo Xavier Menezes;
William Conrado Ferreira;
Meire Lúcia da Silva Mendes;
Joana Darc Ferreira Dias;
Dr. Walter Ferreira;
Agostinho Jesus Estival;
Arnirio Rodrigues;
Eleanor Paula Corrêa de Oliveira;
Nestor Nadir Schowantz;
Otávio Augusto Higa;
Fulvio Henrique Ribeiro;
Petrona Molina Filartiga;
Heloisa Augusta Teixeira Coelho;
Paulo Amorim;
Manoel Estevão Neto;
Maria Eliza Khadur Rosa Pires;
Joyce Helena Prado Garcia;
Antenor Moises Previdelli Junior;
Rhode de Figueiredo Rocha;
Karina Angelica Farias Santos Miller;
Carlos Henrique Katayama;
Lara da Silva Radeke Bello Lobo;
Fábio Eugênio Canaveze;
Luiz Carlos Lanzoni Júnior;
Adélia Yassuko Tamashiro Simabuco;
Eric Paladino Tumitan;
Jean Carlos Scharf;
Colaborou Tatyane Gameiro