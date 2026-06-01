A Justiça Eleitoral virou "tartaruga de pancadas" na Assembleia...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (01)

Ester Figueiredo

01/06/2026 - 00h03
JOHANN GOETHE - ESCRITOR ALEMÃO

"Quando uma criatura humana desperta para um grande sonho e sobre ele lança toda a força de sua alma, todo o universo conspira a seu favor”.

 

FELPUDA

A Justiça Eleitoral virou “tartaruga de pancadas” na Assembleia Legislativa de MS durante a posse de João César Mattogrosso, que assumiu faltando apenas sete meses para o fim do mandato. Ele não economizou na crítica: lembrou que a decisão saiu três anos e meio após as eleições de 2022. Traduzindo: quando a “tartaruga acelerou”, a corrida já estava acabando e outra, começando. Pedro Kemp e Gerson Claro engrossaram o coro por mais celeridade. Porque processo eleitoral que termina quase na eleição seguinte já não é Justiça lenta, é modalidade olímpica de paciência.

Abusados

A bandidagem não está poupando nem os cemitérios públicos de Campo Grande, que têm sido alvo frequente de furtos, vandalismo e depredação. Bronzes e azulejos de túmulos estão entre os materiais furtados, causando revolta e tristeza às famílias.

Mais

Durante sessão na Câmara, o vereador Otávio Trad pediu reforço na segurança dos locais, rondas policiais e ampliação dos muros. Segundo ele, a situação se arrasta desde 2017 e compromete a preservação da memória de pessoas que ajudaram a construir a cidade.

Barbara Queiroz

 

Antonio Camarotti e Donata Meirelles

Na real

As tais “vaquinhas” autorizadas pela Justiça Eleitoral poderão acabar virando uma faca de dois gumes para pré-candidatos. A arrecadação antecipada junto ao setor privado, embora vista como alternativa de financiamento, também expõe a força política de cada postulante. Assim, há quem diga que o desempenho nas plataformas servirá como termômetro de popularidade. Quem arrecadar pouco corre o risco de entrar na disputa já “queimado”.

Au, au...

Enquanto faltam remédios em postos e sobram buracos nas ruas, a Câmara da Capital resolveu aquecer o debate político com o Cobertor Pet. A nova campanha quer garantir proteção aos animais no frio, entre maio e julho. Na mesma sessão, os vereadores aprovaram campanha de trânsito, reflexão sobre feminicídio e mudanças no IPTU social. Tudo importante, claro. Mas cobertor para os pets foi demais, porque prioridade é prioridade, né?

Ufa!

Depois de acumular alguns reveses na derrubada de vetos e rejeições de propostas na Câmara Municipal, enfim a prefeita Adriane Lopes conseguiu respirar aliviada e manter um deles. Os vereadores decidiram preservar o veto total ao projeto que previa diretrizes para planos de evacuação em escolas públicas e privadas de Campo Grande. A prefeitura alegou vício formal e ainda sustentou que a proposta seria redundante, já que o Corpo de Bombeiros tem normas e fiscalização próprias.

Aniversariantes

Dr. Jardis Albertin Volpe,
Vilma Gutierres Leite,
Ione Albuquerque Pinto,
Kátia Franco,
João Carlos Marinheiro da Silva,
Ary Manoel Monteiro Damião,
Makoto Shiocsuka,
Graziela Yuko Okumoto,
Nelson Denis,
Evaldo da Silva Queiroz,
Cezar Soares de Oliveira,
Valter Lang,
Ana Karla Peluffo Zahran,
Katarina Carvalho Figueiredo Viana,
Eduardo da Silva,
Firmino Teodoro da Silva,
Leandro Rodrigues da Cunha,
Valeria Roque Felicio,
Rudmiler Rondeneli dos Reis,
Mariuza Aparecida Camillo Guimarães,
Elsa Nascimento Cabrita Santana,
Juliana Laura Pereira de Oliveira,
Soraya Vieira Thronicke,
Dr. Nelson Quintão Fróes,
Marco Antonio de Carvalho Gomes,
Lizangela Sabrina Montania Vera,
Pâmela Cristina Ribeiro Pavon,
Márcia Regina Perez Lima,
Ivone Ferreira,
Maria Zilda Chaves de Souza,
Dr. Mauro Roberto Cândia,
Zenaide Paulino de Oliveira,
Luciana Souza Soares,
Ana Paula dos Santos,
Noeli Bevilacqua Gonçalves,
Neusa Andrade de Carvalho,
Marcus Vinicius Kuroce,
Francisco Antônio Pereira,
Antônio de Zanúncio Neto,
Júlio César de Souza,
Osvaldo Goes Figueiredo,
Elias Holube,
José Severino Pires,
Kelly Chrys Cação Araujo,
Roberto Cortez,
Juarez Falcão Alves,
Eliane Aparecida Dias,
Anésio Cabeçoni,
Moacir dos Santos Zanuncio,
Otávio Luiz Rodrigues,
Ricardo Issano Irie,
Dinorá Faustino Benevides,
Alfredo Sérgio Rios,
João Luiz de Mello,
Juvêncio Antônio Charruff,
Mair Valdovino Junior,
Ednalvo Monteiro da Silva,
Hatila Ronni Colman Mattozo,
Atenidson de Almeida Santos,
Luiz Rafael de Melo Alves,
Clélia Cristina Eto,
Hevila Cristhina Lopes Braga,
Luiz Carlos Franca Ramos,
André Luiz de Oliveira,
Esther Lopes Santa Cruz,
Ana Maria Falchetti Boverio,
Ademir Kawahira,
Luciana de Castro Ramos,
Luciano Potrich Dolzan,
Jeovan Maciel Rodrigues,
Silvania Silva de Lima,
Fábio Abulasan de Paula,
Mario Flávio Pinto Rodrigues,
Aline Daniela de Almeida Defante,
Franciela Borges da Silva,
Ronaldo Pozzi Barbirato Barbosa,
Geová da Silva Freire,
Josimeire da Silva Gonçalves,
Gualter Garcia dos Santos,
Marco Antonio Zeferino da Silva,
Arlindo Dorneles Pitaluga,
Celso de Morais e Castro,
Evandro Alves Correa Filho,
Marcus Faria da Costa,
Tiago Flores Grisoste Barbosa,
Iracema Mendonça Cardoso,
Carolina Pereira LIma,
Sílvia Lopes Rios,
Mariângela Rodrigues Pires,
Maria Emília Ribeiro Nunes.
Dra. Maria Claudia Santos Lima,
Jairo Fontoura Corrêa,
Carlos Henrique Flores Gomes,
Roselene Ramos Rodrigues,
Solange Correia Vieira,
Mucio de Maraes,
Carlos Roberto Lopes,
Sandra Batista Lima,
Rosa Maria Nantes Vieira,
Antonio João Moraes,
Luciana Figueira Mendes,
Angelina da Costa Cardoso,
Renata dos Santos Silva,
Mario Roberto Camargo,
Marlene Menezes de Almeida.
Ronaldo Garcia da Silva,
Maira Cristina de Almeida,
Ana Luiza Castro Cardoso,
Flávio Marcio Barbosa Freire,
Luísa Fernandes Gomes,
Leilane Oliveira Lima. 

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

Astrologia Correio B+

A energia do Tarô da semana entre 01 e 07 de junho. Semana para decidir e não agir por impulso.

Com o Dois de Espadas como regente, esta será uma semana marcada por decisões importantes, impasses e momentos de reflexão. Diante das dúvidas, evite agir por impulso.

31/05/2026 12h00

Ao entrarmos em junho, mês que marca a metade do ano e simboliza esse ponto de transição entre o que já foi vivido e o que ainda está por vir, o Dois de Espadas surge como um convite para fazer as pazes com a sensação de estar “no meio do caminho”.

Entre fases da vida, entre empregos, entre relacionamentos, entre projetos, entre versões de si mesmo. Esta carta fala sobre aqueles períodos em que nada parece completamente definido, mas tudo já está em movimento. E, embora o “meio-termo” possa trazer desconforto, ele também carrega potência, transformação e amadurecimento.

O Dois de Espadas aconselha você a encontrar seu centro em meio às mudanças que giram ao seu redor. Afinal, a verdade é que estamos constantemente atravessando algum tipo de transição. O que parece indefinido ou não resolvido pode ser exatamente o espaço onde a vida está preparando seus próximos passos.

Quando enfrentamos a incerteza desse “meio do caminho”, é natural sentir dúvidas, hesitação ou até a sensação de estar paralisado. Mas esta carta lembra que nem toda resposta precisa chegar imediatamente. Às vezes, existe sabedoria em pausar, observar e permitir que a clareza amadureça no tempo certo.

Mais cedo ou mais tarde, decisões precisarão ser tomadas, mas não sob pressão ou pressa. Reúna mais informações, ouça sua intuição, reflita com calma. É nos momentos silenciosos de contemplação que a verdadeira sabedoria emerge, guiando você com mais clareza, equilíbrio e confiança para a próxima etapa da sua jornada.

Ao entrarmos em junho — o mês que marca a metade do ano — muitas pessoas podem sentir a estranha sensação de estar “entre fases”. Entre o que ficou para trás e o que ainda não tomou forma. E é exatamente nesse espaço intermediário que o Dois de Espadas se manifesta.

O que parece desconfortável ou não resolvido na sua vida neste momento? Essa sensação de estar “no meio do caminho” tem despertado ansiedade em relação ao futuro? Você consegue encontrar paz mesmo sem ter todas as respostas agora?

Existe um simbolismo de distância e recolhimento nesta carta. Mas não como solidão negativa. É um recolhimento que fortalece a conexão com a própria visão interior. A mulher do Dois de Espadas sabe que não precisa correr para encontrar respostas. Ela confia no tempo das coisas.

Na própria natureza, os momentos de transição carregam uma beleza única. O amanhecer e o entardecer são exemplos perfeitos disso. Ao cair da tarde, os pássaros retornam aos ninhos, os ventos mudam de direção, as corujas despertam e o céu se transforma em tons dourados, rosados e violetas. Há uma quietude quase mágica nesse instante “entre” o dia e a noite. A natureza nos mostra que a transição também pode ser um espaço de paz.

O Dois de Espadas pede justamente isso: que você faça as pazes com a área da sua vida que ainda está em construção. Nem tudo precisa ser decidido imediatamente. Nem toda dúvida é um problema. Algumas fases existem para amadurecer sua visão, fortalecer sua intuição e alinhar você ao seu verdadeiro centro.

As experiências que você vive agora — até mesmo as incertezas — estão moldando uma versão mais sábia, forte e consciente de si mesmo. O que hoje parece indefinido pode, na verdade, estar preparando um novo ciclo importante na sua vida.

Você não está perdido e nem atrasado. Assim como o amanhecer chega naturalmente após o crepúsculo, sua vida também está seguindo um movimento de transformação. Confie no processo. Mesmo sem enxergar todo o caminho, você está exatamente onde precisa estar.

Dois de Espadas: escolhas, impasses e o desafio de encontrar clareza

O Dois de Espadas é a carta dos impasses emocionais e da sensação de estar preso entre dois caminhos. Ele representa momentos em que a mente e o coração parecem entrar em conflito, tornando difícil enxergar com clareza qual direção seguir.

Na imagem tradicional da carta, vemos uma mulher vendada segurando duas espadas cruzadas diante do peito. As espadas simbolizam duas possibilidades, duas verdades ou duas decisões que precisam ser avaliadas. A venda indica que nem tudo está claro neste momento. Talvez ainda faltem informações, talvez existam emoções sendo reprimidas ou até um medo inconsciente de encarar a verdade por completo.

Ainda assim, existe algo profundamente simbólico na postura dessa figura: apesar da tensão, ela permanece serena. O Dois de Espadas fala sobre aquele estado de suspensão em que a vida parece pedir uma pausa antes do próximo movimento.

Quando o Dois de Espadas aparece como carta regente, ele sinaliza que talvez este não seja um momento para racionalizar excessivamente cada passo, mas sim para sentir o caminho à sua frente.

Nem sempre teremos todas as informações necessárias para tomar uma decisão completamente lógica ou definitiva e é justamente aí que a intuição ganha força.

Esta carta convida você a confiar mais na sua percepção interior, nos sinais sutis e na sabedoria silenciosa que existe dentro de si. Às vezes, a mente busca certezas que o coração já compreendeu.

Ao mesmo tempo, o Dois de Espadas também traz um alerta importante: permanecer em estado de indecisão por tempo demais pode ser profundamente desgastante, tanto emocional quanto mentalmente. Existe uma diferença entre pausar para refletir e ficar paralisado pelo medo de escolher.

O Dois de Espadas não pede decisões impulsivas, mas lembra que a vida continua fluindo. E muitas vezes, a clareza que você procura só aparece depois que decide dar o próximo passo.

Este arcano simboliza decisões difíceis em que a pessoa se sente dividida entre dois caminhos, muitas vezes sem conseguir escolher por medo de magoar, decepcionar ou ferir a outra parte envolvida. Existe um conflito silencioso entre aquilo que o coração deseja e o peso emocional das consequências que uma decisão pode trazer.

Nesse sentido, o Dois de Espadas também pode refletir, de forma inconsciente, um certo receio de avançar, de se posicionar ou de encerrar um ciclo. A indecisão surge não apenas pela dúvida sobre qual caminho seguir, mas pela tentativa de preservar a harmonia e evitar conflitos emocionais.

Associação astrológica: Lua em Libra

Astrologicamente, o Dois de Espadas é associado à Lua em Libra. Embora essa posição traga qualidades como sensibilidade, diplomacia e forte senso de justiça, ela também pode gerar dificuldade em tomar decisões rápidas, já que existe uma tendência a analisar cuidadosamente todos os lados da situação antes de agir.

Além disso, sob a influência do Dois de Espadas, muitas pessoas tendem a evitar conflitos e situações que exijam posicionamentos definitivos. Há uma busca por equilíbrio e estabilidade, mas também uma dificuldade em encarar emoções, verdades ou decisões desconfortáveis. Com isso, o desejo de preservar a paz pode acabar adiando escolhas importantes — mesmo quando, no íntimo, a alma já sabe qual caminho deseja seguir.

Vale a reflexão: quais escolhas estão sendo pedidas a você neste momento? Existe alguma decisão que vem gerando dúvidas ou dividindo o seu coração? Como você costuma lidar com a indecisão? O que ajuda você a encontrar clareza, fazer suas escolhas e seguir em frente com confiança?

Dois de Espadas no amor

Essa energia também aparece com frequência nos relacionamentos. Emocionalmente, essa carta representa alguém dividido entre desejos, responsabilidades ou sentimentos contraditórios. Às vezes, somos nós que precisamos tomar uma decisão difícil. Em outras situações, estamos esperando que outra pessoa decida algo que impacta diretamente nossa vida emocional. O Dois de Espadas relembra que, por mais desafiador que seja, escolher aquilo que parece mais verdadeiro e autêntico para si mesmo é essencial.

Dois de Espadas no trabalho

O Dois de Espadas indica impasses e decisões difíceis no ambiente profissional. Você pode se ver dividido entre pessoas, projetos ou até mesmo caminhos de carreira. Evite agir sem ter todas as informações necessárias. Antes de escolher, reflita, pesquise e avalie cuidadosamente suas opções.

Dois de Espadas no dinheiro

No campo financeiro, o Dois de Espadas sugere a necessidade de encarar a realidade com mais clareza. Você tem evitado olhar para alguma questão relacionada ao dinheiro? Talvez seja mais confortável adiar certas decisões do que enfrentar escolhas que exigem prioridades e renúncias.

Como naqueles momentos em que você deseja trocar de carro e comprar um laptop novo, mas uma análise mais realista das suas finanças mostra que, por enquanto, será preciso escolher apenas uma dessas opções. Seja qual for a situação, procure avaliá-la com clareza, racionalidade e bom senso.

A mensagem do Dois de Espadas

O Dois de Espadas surge como um convite para desacelerar, ouvir a própria intuição e compreender que nem toda resposta chega imediatamente. Algumas decisões precisam amadurecer no silêncio.

Ao mesmo tempo, esta carta também alerta sobre o perigo de permanecer tempo demais em estado de indecisão. Existe um momento em que será necessário retirar a venda, confiar na própria sabedoria interior e seguir em frente, mesmo sem garantias absolutas.

Nem sempre teremos total clareza antes de agir. Às vezes, a clareza aparece justamente depois que damos o próximo passo.

O Dois de Espadas lembra que nem sempre a melhor escolha é a mais rápida. Antes de decidir, procure reunir mais informações, ouvir sua intuição e observar o que talvez esteja sendo ignorado.

Às vezes, a indecisão surge porque ainda há algo que precisa ser compreendido. Permita-se analisar os fatos com calma e encontrar o equilíbrio entre razão e emoção. As respostas virão no momento certo.

"Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que, com frequência, poderíamos ganhar, por simples medo de arriscar." (William Shakespeare)

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

'Tela Brasil'

Governo Federal lança plataforma de streaming gratuito com mais de 550 filmes

Plataforma disponibiliza filmes nacionais clássicos e contemporâneos

30/05/2026 18h00

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a ministra da Cultura, Margareth Menezes, estão no Rio de Janeiro para o lançamento da Plataforma Tela Brasil neste sábado, 30. Uma cerimônia na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, oficializa a oferta do streaming criado pelo governo que reúne conteúdo audiovisual produzido no Brasil.

A plataforma pública e de acesso gratuito estreia com 555 obras audiovisuais brasileiras realizadas entre 1910 e 2025. A Tela Brasil foi desenvolvida com tecnologia brasileira, pelo Ministério da Cultura (MinC) com o apoio da Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

'Plenitude da cultura brasileira'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o lançamento do streaming público "Tela Brasil" pelo Ministério da Cultura vai contribuir para que o povo brasileiro possa compreender a origem e a produção cultural do próprio país.

"Agora vamos nos compreender porque a gente está muito acostumado com cultura estrangeira no Brasil. A quantidade de conteúdo enlatado, de má qualidade que a gente é obrigado a assistir toda noite porque não tem outra coisa para a gente ver, não permite que a juventude brasileira tenha acesso e entenda a plenitude da cultura brasileira", disse durante evento de lançamento de streaming público no Rio de Janeiro (RJ)

Lula também defendeu o fortalecimento da produção cultural nacional como instrumento de desenvolvimento econômico e de valorização da identidade brasileira. Segundo o presidente, o setor gera empregos em diferentes áreas e tem papel central na formação da sociedade.

"Cada filme envolve milhares de pessoas, cada peça de teatro envolve centenas de pessoas trabalhando, cada show musical mobiliza dezenas e centenas de profissionais. A gente não tem dimensão do que a cultura representa para o desenvolvimento econômico e profissional do nosso país", afirmou

O presidente argumentou que o acesso à cultura nacional é fundamental para que os brasileiros conheçam a própria história e compreendam a diversidade que caracteriza o Brasil

Margareth Menezes: Não precisamos inventar produtora de mentira para ser o que a gente é

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, disse neste sábado que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não precisa inventar uma produtora para fazer filmes que valorizem a cultura nacional. A ministra fez referência à produtora responsável pela elaboração do filme "Dark Horse", cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Nas últimas semanas, as mensagens do filho do ex-presidente, senador e candidato do PL para a disputa presidencial de 2026, Flávio Bolsonaro, pedindo dinheiro para o ex-banqueiro Daniel Vorcaro para realização das gravações do filme causaram rearranjo de discurso entre os apoiadores do ex-presidente.

"Todo mundo está comprometido em fazer com que as políticas culturais cheguem a todo lugar e fortalecer o nosso setor. A gente não precisa inventar produtora de mentira para ser o que a gente é", disse a ministra durante evento de lançamento de streaming público no Rio de Janeiro (RJ).

Durante o evento, Margareth classificou a plataforma pública de streaming "Tela Brasil" como uma ferramenta para ampliar o acesso da população a filmes, séries e documentários produzidos no Brasil.

A expectativa do Ministério da Cultura é que a iniciativa ajude a dar visibilidade a obras nacionais e a democratizar o acesso ao conteúdo audiovisual brasileiro.

 

