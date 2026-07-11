À medida que as convenções partidárias se aproximam, começam a... Leia na coluna de hoje

Geraldo Ramon Pereira - Poeta de MS
"E eis o Tempo oscilando em nossa mente: pois se infância torna-se velhice lá na frente, velhice é o retorno à infância lá de trás!”
FELPUDA
À medida que as convenções partidárias se aproximam, começam a surgir as primeiras desistências de pré-candidaturas. Oficialmente, os motivos costumam ser os mais variados. E estes vão de decisão de “foro íntímo” até as mais lacrimejantes. Nos bastidores, porém, nem sempre as explicações revelam as verdadeiras razões. Como escreveu Shakespeare: “Há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia”. Em política, a frase segue mais atual do que nunca. E como!
Questionando
O vereador Marcos Trad recorreu à sua experiência administrativa para questionar a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Afirmou que uma peça dessa importância não pode ser construída apenas com estimativas, sem estudos técnicos que sustentem os números apresentados. Planejamento exige critérios e responsabilidade, disse.
Aluguel social?
Apesar de o governo insistir em afirmar que “acabou com a pobreza”, agora surge a iniciativa de se criar, via projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados, mais um benefício social. Se a miséria foi vencida, para quem será esse “presente com chapéu alheio” ? Essa é a pergunta que se faz. E, como de costume, a conta cairá no bolso de quem trabalha e paga impostos. Afinal, esses programas não nascem do nada...
Transparência
O vereador também questionou a previsão de arrecadação de R$ 7,2 bilhões sem apresentação dos estudos que a embasem. Cobrou projeções sobre IPTU, ISS, ICMS e Fundo de Participação dos Municípios (FPM), além de comparativos entre a receita prevista e a arrecadada nos anos anteriores. Ele avalia que a falta dessas informações compromete a análise da LDO e pode resultar em suplementações orçamentárias e mudanças no orçamento durante o ano.
Brecha
E adivinhe só: o projeto é de dois deputados petistas e a proposta até fala em proteção, mas deixou uma brecha que poderá abrir caminho para transferir a custódia às ONGs, que em sua maioria é mais enrolada que macarrão. Coincidência ou não, a porta ficou entreaberta. Em política, quando sobra espaço para interpretação, dificilmente falta interessado em ocupá-lo. A justificativa: foi apenas um detalhe técnico. Dá licença, vai!.
HOMENAGEM
O educador Pedro Chaves dos Santos Filho, a cantora e compositora Tetê Espíndola e o empresário Edison Ferreira de Araújo foram agraciados pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul com o Título de Doutor Honoris Causa. Os títulos foram aprovados pelo Conselho Universitário e outorgados pela reitora Camila Ítavo e o vice-reitor Albert Schiaveto. A cerimônia foi realizada dia 2 de julho, no Teatro Glauce Rocha, marcando a celebração dos 47 anos de federalização da universidade, que soma 64 anos de história. A proponente dos títulos, professora Milene Bartolomei Silva, diretora da Faculdade de Educação, resumiu o que unia os três homenageados de áreas tão distintas: “A capacidade de sonhar, de liderar, de inovar e, sobretudo, de deixar marcas permanentes na vida das pessoas”.
ANIVERSARIANTES
Sábado (11)
Pio Lopez,
Valmir Guarinão,
Priscilla Davanso Gonçalves,
Rosemary Felipe,
Geraldo Ildelbrand Utinoi,
Juliana da Nobrega Medeiros de Brito,
Maria Ester Cestari,
Matheus Delano de Angelo Mendonça,
Nivaldo Azarias,
Fernando Lopes Nogueira,
Elso Gaban,
Marcos Antonio Miranda Pereira,
Ines Oliveira Santos,
Dr. Elpídio Helvécio Chaves Martins,
Rhaquel Rezende,
Suzimar Batistela Magalhães,
Luiz Antonio Milhorança,
Dra. Ingrid Idê Kohatsu,
Sueli Kasakama Carneiro,
Anivaldo Moraes de Almeida,
Eduardo dos Santos Dionizio,
Claudinei Jung,
Gisele Mendes,
Juliane Gomes do Nascimento,
José Zulin Neto,
Gleice Mara Amado Ocampos,
Beatriz Santini,
André Luis Waideman,
Cynthia Nakaya Kinoshita,
Wilma Chaves de Souza,
Curvelo Muniz,
José Belisário Ferreira Júnior,
Helena dos Santos Silva,
Milton Paes de Macedo,
Ênio Rodrigues Freitas,
Dra. Queila Adriana Rodrigues Curvelo Diniz,
Felix Sales,
Dr. Marcos José de Brito Rodrigues,
Fernando Souza Freire,
Liliane Reiko Tamazato,
Ariovaldo Escudeiro,
Geizimary Silva Rodrigues,
Maluse Zaneratto de Moraes,
Gilmar Antonio Damin,
Maria de Fátima Juscelino Maniçoba,
Elayne Amaral Simioli,
Salvina Pinto da Luz,
Ruy Ottoni Rondon Junior,
Leonardo Valadares,
Gabriel de Mattos,
Heitor Murillo da Silva,
Tereza Cristina Albuquerque,
Dr. Antonio Carlos Bilo,
Getúlio Barbosa,
Lúcia Inêz da Silva Souza,
Humberto Machado da Silva,
Paulo Faria Pires,
Valdete dos Santos,
Rodrigo Nascimento da Silva,
Murilo Amaral de Souza,
Bruno Jefferson Rezende,
Rodrigo Augusto Casadei,
Rainerio Espindola,
Luis Guilherme Branches Formiguieri,
Maria de Lourdes Machado Zanin,
Jenipher Karolliny Nobre de Miranda Palhano,
José dos Santos Gomes Prata,
Fernanda Jorge Guimarães Gelain,
Eduardo Yukio Nishikawa,
Júlio Yamashita Imagava,
Sinclei Dagner Espassa,
Kazuyoshi Takahashi,
Cláudio Caleman,
Juliana Cardoso Zampolli,
Neder Mohamad Salla,
Thiago de Freitas Cardoso Abdo,
Lilian Cambuhi Albarello.
Domingo (12)
Anagildes Caetano Oliveira,
Nina Azambuja Doria Vargas,
Dr. Gualberto Nogueira de Leles,
Raquel Anderson,
Alaor Ferreira de Oliveira,
Erico Levi Baches,
Geraldo Conceição Bordon Ajala,
Leonidas Pereira dos Anjos,
Magali Freire da Silva Campos,
Roberto de Souza Trefilo,
Wilma dos Santos Costa,
Luciene Ibanez Quinhones,
Guilherme Antonio de Moraes,
Cristiane Barbosa do Egito Costa Marques,
Juliana Zanato Martins,
João Carlos da Silva,
Luana Bertagnolli Gonçalves,
Gisele Baís,
Thalyta Santana,
Miriam Paulino dos Santos,
Eduardo Gibo,
Gabriel Henrique Moreira Dias,
Rosangela Rosa Dias de Andrade,
Dra. Alda Lemos de Brito Curado,
Reinaldo Ayalla,
Antônio Souza de Oliveira,
Dra. Sandra Gaban,
João Alberto Maymone,
Carlos Roberto Taveira,
Astrogildo Silva de Lima,
Maria Lúcia Nunes Serôdio,
Marcos Antônio Adorno,
Geraldo Ney da Silva,
Carla Fernandes Veiga,
Cleide Pereira de Oliveira,
Regina Helena Scavone,
Terezinha Benzi da Cunha,
Luiz Henrique Ferreira Soares,
Lúcia Pires Pereira,
Dr. João Filgueiras Neto,
Lino Neto Nogueira,
Flávio Cunha de Almeida,
Victor Marcelo Herrera,
Fernando Lopes de Oliveira,
Antônio Fontoura Corrêa da Costa,
Estevão Luiz de Oliveira Neto,
Regina Stela Andreoli de Almeida,
Luciane Fracasso Dierings,
Rafael Paes de Barros Netto,
Renata Gottardi Queiroz Silva,
Anna Clara Simões,
Dra. Regina Maria Araujo Ajalla,
Dr. Valnei Bento Serra Damasceno,
Emerson Paes de Rezende,
Sandra Mara Peralta Cabreira,
Marcelo Fontoura Dorneles,
Raphael Modesto Carvalho Rojas,
Ana Celia Franceschini,
Miriam Rumi Sato,
Walderez Rissato Camilo,
Ana Carla Rios Grincevicus,
Keila Priscila de Vasconcelos Lobo Catan,
Clarinda Yamaura Tamashiro,
Magali Corsato,
Marianne Fernandes Barrigosse,
Jorge Luiz Bittencourt,
Felipe Cagliari da Rocha Soares,
Wanilza Gomes Soares Vendas.
Colaborou Tatyane Gameiro