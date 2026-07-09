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Literatura Indígena

Daniel Munduruku defende memória, identidade e resistência indígena na FLIB

Escritor refletiu sobre a história dos povos indígenas, o papel da literatura na preservação da memória e a importância da valorização da cultura ancestral durante encontro com o público e crianças da Aldeinha, em Bonito

Mariana Piell

Mariana Piell

09/07/2026 - 12h40
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A 10ª edição da Feira Literária de Bonito (FLIB) teve como um de seus momentos mais marcantes nesta quarta-feira (8) a presença do escritor paraense Daniel Munduruku, um dos maiores nomes da literatura indígena contemporânea. 

Em uma conversa realizada no Palco Literário da feira, Munduruku conduziu o público por uma reflexão profunda sobre o tempo, a memória, a identidade e o papel da literatura como ferramenta de transformação social. 

IDENTIDADE BRASILEIRA

Em sua fala, o escritor provocou a plateia com um dado histórico contundente: os povos indígenas só passaram a ser considerados cidadãos brasileiros plenos com a Constituição de 1988. "Até então, nós éramos simplesmente vistos como brasileiros em passagem, porque estávamos numa situação em que tínhamos que abandonar a nossa tradição, a nossa cultura, nossa ancestralidade e assumir a identidade de ser brasileiro. Era incompatível ser índio e ser brasileiro", afirmou.

Munduruku ressaltou que esse reconhecimento tardio explica muito sobre a invisibilidade histórica das populações indígenas. "Há apenas 38 anos é que nós podemos assinar nosso nome como brasileiros. Até 1988, não se podia colocar nome tradicional na identidade, na certidão de nascimento. As associações indígenas não podiam ter CNPJ. As pessoas não podiam ter CPF", lembrou.

Para ele, a presença indígena em eventos literários como a Flib é um sinal inequívoco da "revolução silenciosa" que está em curso no país. "Fazer um evento literário sem a presença da literatura indígena é impossível hoje. Essa presença já é real, ela existe", celebrou, lembrando que o Brasil tem atualmente um ministro dos Povos Indígenas, o sul-mato-grossense Eloy Terena, algo "absolutamente surreal e quase impossível de pensar que podia acontecer há dez anos", destacou.

O autor também ressaltou a importância de se compreender a história das políticas indigenistas no Brasil. Ele mencionou o assimilacionismo, que vigorou nos séculos XVII, XVIII e XIX, transformando aldeias em vilas e municípios para negar a existência indígena. Depois veio o integracionismo, com o Serviço de Proteção aos Índios (SPI) e depois a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), que acelerou o processo de integração à sociedade nacional, especialmente durante a ditadura militar. "Era uma política de estado para transformar o índio em comerciante, em empreendedor, para que deixasse de ser índio", explicou.

Foi somente a partir dos anos 1970, com o surgimento do movimento indígena impulsionado pelas comunidades eclesiais de base e pelo Conselho Indigenista Missionário (CIMI), que as lideranças indígenas começaram a se organizar politicamente. Esse movimento culminou na Constituição de 1988, que reconheceu os indígenas como sujeitos de direitos e como "brasileiros diferenciados". 

"A Constituição Cidadã garantiu que essas populações têm os mesmos direitos de todos os cidadãos, mas, para além disso, um direito diferenciado, por conta da sua cultura, da sua medicina, da sua espiritualidade, da sua cosmovisão de mundo", afirmou.

LITERATURA COMO RESISTÊNCIA

"Este ano, 2026, completa-se 30 anos que eu lancei meu primeiro livro. Portanto, é uma caminhada de 30 anos que eu venho fazendo, tendo a literatura como instrumento, como uma ferramenta de aproximação desses mundos", declarou Munduruku, que iniciou sua carreira em 1996 com Histórias de índio.

Desde então, o autor publicou cerca de 70 livros – muitos voltados ao público infantojuvenil – e conquistou prêmios de prestígio nacional e internacional, entre eles o Prêmio Jabuti por três vezes (2003, 2017 e 2025), o Prêmio da Academia Brasileira de Letras e o Prêmio UNESCO pela promoção da tolerância e da não-violência. Em 2025, foi eleito para a Academia Paulista de Letras, onde ocupa a cadeira número 21.

O autor explicou que sua escrita nasce de um compromisso pessoal com a memória. "Para mim, escrever tem sido um exercício de memória, uma maneira de me colocar novamente no coração do meu povo", disse.

Ele ressaltou que a literatura indígena contemporânea é fruto de um esforço coletivo e de um movimento que já dura mais de vinte anos, com encontros de escritores e artistas indígenas que revelaram talentos em todo o país. 

"Se a gente tem a lei 11.645, que torna obrigatório o ensino da história e cultura indígena nas escolas, é por conta também da existência dessa literatura consistente dentro da sociedade brasileira", afirmou.

Munduruku também fez questão de destacar a importância dos ilustradores indígenas, mencionando o trabalho de Miguela Moura, que ilustrou uma das obras de sua nova trilogia, o livro ‘Curupira existe, sim!’. 

"A arte indígena não está apenas no texto, mas também nas imagens. Quando uma criança indígena ilustra um livro, ela está dizendo: 'Nós estamos aqui, nós temos nossa própria estética, nossa própria maneira de ver o mundo'", pontuou.

O TEMPO INDÍGENA

Um dos momentos mais aplaudidos da fala de Daniel Munduruku foi sua reflexão sobre a diferença entre o tempo ocidental e o tempo indígena, uma discussão que ecoou o tema da Flib sobre as relações entre literatura, natureza e outras cartografias. 

"O tempo ocidental anda para frente. É o tempo do relógio, o tempo da produção, o tempo em que tempo é dinheiro. Nós passamos o tempo inteiro olhando para o futuro, que nós não temos, e acreditamos que um dia seremos felizes", destacou.

Em contraste, explicou, os povos indígenas vivem o tempo em duas dimensões: o passado, que é memória, e o presente, que é plenitude. "Os povos indígenas não perguntam para as crianças 'o que você vai ser quando crescer?' Porque a criança já é tudo que precisa ser. Ela precisa ser criança, plenamente criança. A infância só é vivida uma única vez", afirmou.

O escritor lembrou o ensinamento de seu avô Apolinário, pajé da etnia Munduruku: "Se hoje, se o agora não fosse bom, não se chamava presente". Essa filosofia, segundo ele, orienta a vida indígena como um constante exercício de gratidão – celebrado com cantos, danças e pinturas corporais. "É por isso que vocês veem os indígenas cantando e dançando, e muitas vezes os chamam de preguiçosos. Mas eles estão celebrando a existência", pontuou.

Ele aprofundou a reflexão ao explicar que, na cosmovisão indígena, a natureza é a grande mestra. "A natureza é sistêmica, interdependente. Uma árvore não vive sozinha. Ela depende de todos os outros seres para crescer e se desenvolver, e na hora certa devolve tudo o que recebeu. Os indígenas chamam a terra de mãe não porque é poético, mas porque acreditam que ela é de fato mãe. Chamam os outros seres de parentes porque sabem que são parentes", contou. Essa visão, segundo ele, ensina a coletividade, a solidariedade e a gratidão, valores que a sociedade ocidental vem perdendo.

ENCONTRO

Antes da palestra noturna, o escritor participou de um encontro especial com crianças indígenas da Aldeinha, uma aldeia urbana localizada no município de Anastácio, que abriga cerca de 129 famílias do povo Terena. 

O encontro aconteceu na Praça da Liberdade, das 15h às 16h, e foi coordenado pelo professor Reinaldo Rohtt, coordenador da ABRAAI (Academia Brasileira dos Autores Aldravianistas Infantojuvenil) e docente da Escola Estadual Indígena Guilhermina da Silva.

Reinaldo, que é Terena e também atua como professor na Aldeinha, explicou o significado da participação das crianças na FLIB. "Nós trabalhamos com as crianças a poesia, inspiradas em Daniel, especialmente na obra O Caraíba, para criar poesias relacionadas às questões indígenas, da sua raiz, da sua identidade, da sua cultura e da sua tradição", afirmou

A Aldeinha, como explicou Reinaldo, é uma comunidade que muitas vezes sofre com o preconceito por estar inserida no ambiente urbano. "As pessoas não acham que ali tem um indígena, porque está inserido no meio urbano. Acham que deixaram de ser índio. Há até uma fala comum: 'Ah, deixaram de ser índios, porque moram em casas de alvenaria, utilizam a tecnologia'." Contra essa percepção, a escola trabalha com duas disciplinas específicas – Língua Materna e Questões Indígenas – para fortalecer a identidade e a cultura Terena, especialmente a revitalização da língua materna, que está em processo de desaparecimento. "Os mais velhos vão indo, e os mais novos não têm essa preocupação em aprender. A escola faz esse papel", afirmou.
 

Monólogo

Paulo Betti emociona público na abertura da 10ª FLIB com espetáculo sobre memória e literatura

Primeiro dia da Feira Literária de Bonito também premiou estudantes da rede pública, reuniu autoridades e celebrou os dez anos do evento, que transforma a Praça da Liberdade em um grande espaço dedicado aos livros e à cultura

08/07/2026 13h55

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Monólogo autoral de Paulo Betti foi montado a partir de notas tomadas ao longo de sua vida

Monólogo autoral de Paulo Betti foi montado a partir de notas tomadas ao longo de sua vida Mariana Piell

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A 10ª edição da Feira Literária de Bonito (FLIB) começou na noite desta terça-feira (7) reafirmando o papel do evento como um dos principais encontros culturais de Mato Grosso do Sul. Com uma programação que reuniu estudantes, escritores, artistas e moradores na Praça da Liberdade, a abertura foi marcada pela valorização da educação, pela celebração dos dez anos da feira e, principalmente, pela apresentação do ator Paulo Betti, que emocionou o público com o monólogo "Autobiografia Autorizada".

O espetáculo foi o ponto alto da primeira noite da FLIB. Diante de uma plateia atenta, Betti conduziu o público por uma narrativa construída a partir de suas próprias memórias, revisitando a infância, a juventude, a relação com os pais e a descoberta do teatro. Em cena, o ator alterna humor, emoção e reflexões sobre identidade, pertencimento e classe social, transformando experiências pessoais em histórias capazes de dialogar com diferentes gerações.

Com mais de cinco décadas dedicadas às artes, Paulo Betti voltou à FLIB dez anos depois de sua primeira participação. O retorno, justamente na edição comemorativa da feira, reforçou o caráter simbólico de uma noite dedicada às histórias e à literatura.

Antes da apresentação, durante entrevista coletiva, o ator explicou que o espetáculo nasceu muito antes do livro homônimo, publicado em 2024. Segundo ele, a peça surgiu da necessidade de contar a própria história sem abrir mão de suas origens.

Monólogo autoral de Paulo Betti foi montado a partir de notas tomadas ao longo de sua vidaPaulo Betti já havia participado da FLIB em 2016 e durante a pandemia de maneira virtual

Betti contou que inicialmente pretendia montar um monólogo escrito pelo dramaturgo José Rubens Siqueira, mas desistiu ao perceber que o texto fazia referência a uma realidade social diferente da sua.

"Minha mãe era empregada doméstica. Eu não podia subir ao palco dizendo que ela tinha uma empregada doméstica. Eu precisava contar a minha história", afirmou.

Foi a partir dessa decisão que o ator reuniu décadas de anotações feitas à mão para construir o espetáculo que, somente depois do sucesso nos palcos, ganhou uma versão ampliada em livro.

Ele revelou que sempre cultivou o hábito de registrar pensamentos, lembranças e acontecimentos em cadernos e folhas soltas, prática que continua incentivando durante os encontros que promove pelo país.

"Tomem notas, se possível à mão. Existe um processo diferente quando você escreve. Você pensa, escolhe as palavras e isso ajuda até a memória", aconselhou.

CULTURA FORA DO EIXO

Ao comentar a importância de participar de uma feira literária realizada em Mato Grosso do Sul, longe do tradicional circuito Rio-São Paulo, Betti destacou que eventos como a FLIB aproximam novos leitores da literatura e reforçam o valor da cultura em um momento em que ela ainda é frequentemente tratada como algo supérfluo.

Leitor desde a adolescência, o ator lembrou que foi incentivado pela mãe, que não sabia ler e fazia dele seu "leitor oficial", responsável por ler cartas, livros e até passagens da Bíblia.

"A literatura é uma das coisas mais necessárias que existem. Uma feira literária num país onde parte das pessoas ainda acha que livro, teatro e cinema são supérfluos merece ser aplaudida", afirmou.

O artista também comentou suas impressões sobre Bonito. Ele relembrou a primeira visita à cidade, em 2016, quando conseguiu conhecer alguns atrativos turísticos, e contou que volta à cidade no fim do mês para participar do Bonito Cinesur, e aproveitará para trazer a esposa e aproveitar melhor o destino.

"Bonito é um lugar que todo mundo quer conhecer. Minha família inteira quer vir para cá", disse.

Durante a viagem até o município, Betti contou que observou a transformação da paisagem do Cerrado até a chegada às áreas preservadas próximas à cidade.

"Quando você vai chegando perto de Bonito, começa a aparecer mais mata. Isso me agrada muito", mencionou, comparando a preservação da natureza no município com as monoculturas que tomam conta de outras regiões no Estado.

UMA DÉCADA

Antes do espetáculo, a abertura oficial da FLIB teve início com um cortejo da Banda Municipal pelas ruas centrais de Bonito, convidando moradores e turistas para acompanhar a programação na Praça da Liberdade.

A cerimônia também foi marcada pela premiação dos vencedores do 4º Concurso de Redação da FLIB, que reconheceu estudantes da Rede Municipal de Ensino e os professores responsáveis pela orientação dos trabalhos.

Os textos vencedores passaram a integrar uma coletânea especial publicada pela feira, fortalecendo o incentivo à leitura e à escrita entre crianças e adolescentes.

Ao abrir oficialmente a programação, o organizador Carlos Porto relembrou a trajetória construída ao longo de uma década e destacou a consolidação da FLIB como espaço de formação cultural.

Um dos momentos mais emocionantes da solenidade foi o discurso da curadora Maria Adélia Menegazzo, que resumiu o espírito da feira ao afirmar que "enquanto houver leitores, o mundo está salvo", afirmou.

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, também destacou a importância do evento para a cidade.

"A FLIB é um orgulho para Bonito. Ver a praça ocupada por estudantes, professores, escritores e famílias mostra a força que esse evento tem para a nossa comunidade", disse.

A programação da primeira noite foi encerrada com o show "Dois Lados", reunindo Carlos Colman, Maria Cláudia, Marcos Mendes e Ana Duarte em uma apresentação marcada pela poesia e pela música.

PROGRAMAÇÃO CONTINUA

A 10ª FLIB segue até domingo (12), com uma intensa programação gratuita que reúne mesas literárias, lançamentos de livros, oficinas, apresentações culturais, contação de histórias e encontros com autores de diferentes regiões do país.

Neste ano, a feira homenageia a escritora Lygia Fagundes Telles e o escritor e editor douradense Luciano Serafim, falecido em 2025, reconhecendo a contribuição de ambos para a literatura brasileira e sul-mato-grossense. Além disso, a edição celebra uma década de história consolidando Bonito como um dos principais polos de difusão da literatura no Centro-Oeste brasileiro.
 

Pequenos animais

Confira dicas para não deixar seu pet estressado durante as férias

Psicóloga especialista em vínculo humano-animal e luto pet explica como mudanças na rotina durante as férias escolares podem impactar o comportamento dos animais de estimação

08/07/2026 08h30

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Com a presença constante das crianças em casa e as mudanças na rotina durante as férias escolares, animais de estimação tendem a ficar estressados

Com a presença constante das crianças em casa e as mudanças na rotina durante as férias escolares, animais de estimação tendem a ficar estressados Pixels

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As férias escolares costumam representar um período de descanso, diversão e mudanças na rotina das famílias. Crianças passam mais tempo em casa, surgem passeios, viagens, visitas de parentes e amigos, além de horários mais flexíveis para dormir, comer e brincar.

No entanto, enquanto essas alterações costumam ser encaradas como motivo de alegria pelos humanos, para cães e gatos elas podem significar estresse, insegurança e dificuldades de adaptação.

Especialistas alertam que os animais de estimação são extremamente sensíveis às mudanças no ambiente e na dinâmica familiar.

Mesmo quando recebem mais atenção dos tutores, a quebra da rotina pode provocar alterações no comportamento, afetando diretamente o bem-estar físico e emocional dos pets.

A psicóloga Juliana Sato, especialista em vínculo humano-animal e luto pet, explica que cães e gatos organizam sua percepção do mundo por meio da repetição de hábitos e da previsibilidade.

“Os animais se organizam a partir da repetição e da previsibilidade. Eles reconhecem horários, ambientes e comportamentos da família. Quando tudo muda de uma vez, é comum que sintam insegurança, estresse ou cansaço emocional”, afirma.

Por isso, o período de férias também exige planejamento quando há um animal em casa. Pequenos cuidados ajudam a evitar problemas comportamentais e tornam a convivência mais saudável tanto para os pets quanto para as crianças e os adultos.

ROTINA

Embora as férias tragam uma programação mais flexível para a família, manter alguns hábitos é essencial para oferecer segurança emocional aos animais.

Os horários das refeições, dos passeios e até dos momentos de descanso funcionam como referências importantes.

Quando essas atividades acontecem em horários semelhantes aos habituais, o pet consegue compreender melhor a rotina e tende a permanecer mais tranquilo.

Segundo Juliana, essa previsibilidade reduz o impacto causado pelas mudanças naturais do período de férias.

Mesmo que a família acorde mais tarde ou faça passeios diferentes, preservar alguns compromissos diários ajuda o animal a sentir que seu ambiente continua seguro.

SINAIS DE ESTRESSE

Nem sempre cães e gatos demonstram desconforto de forma evidente. Muitas vezes, eles utilizam sinais sutis para comunicar que estão sobrecarregados.

Entre os comportamentos que merecem atenção estão: isolamento, irritabilidade, alterações no sono, inquietação e tentativas frequentes de evitar contato.

Além desses sinais, alguns comportamentos corporais também indicam desconforto durante interações, principalmente com crianças.

O animal pode: lamber os lábios repetidamente, bocejar fora do contexto de sono, enrijecer o corpo, virar a cabeça para evitar contato e procurar se afastar das pessoas.

Ignorar esses sinais pode aumentar o risco de acidentes.

Segundo a especialista, diversos estudos internacionais mostram que a maior parte dos episódios de mordeduras envolvendo crianças acontece com cães conhecidos da família.

Em muitos desses casos, o animal já vinha demonstrando sinais claros de desconforto antes da situação.

“A maioria dessas situações é evitável quando a família aprende a ler o que o animal está comunicando. Não se trata de afastar a criança do pet, mas de construir uma convivência em que os dois se sintam seguros”, explica.

OPORTUNIDADE DE ENSINAR

Com mais tempo disponível, é natural que as crianças queiram brincar durante boa parte do dia com os animais de estimação.

Entretanto, os especialistas lembram que cães e gatos não estão disponíveis para interações constantes.

Assim como as pessoas, eles precisam descansar, dormir e permanecer sozinhos em alguns momentos.

Ensinar as crianças a identificar quando o pet deseja interromper uma brincadeira é uma importante forma de desenvolver empatia e respeito pelos animais.

Juliana ressalta que o pet não deve ser tratado como um brinquedo.

“As férias são uma ótima oportunidade para ensinar que os animais têm necessidades e limites que devem ser respeitados”, pontua.

A supervisão dos adultos também é indispensável, principalmente quando crianças pequenas interagem com cães e gatos.

AMBIENTE

Outro cuidado importante é garantir que o animal tenha um ambiente reservado para descansar.

Esse espaço funciona como um refúgio, permitindo que o pet se afaste da movimentação quando sentir necessidade.

Pode ser uma cama em um cômodo silencioso, uma casinha ou qualquer local onde ele se sinta confortável e protegido.

O mais importante é que esse ambiente seja respeitado por toda a família.

Quando o animal decide se recolher, ele não deve ser incomodado ou forçado a voltar para as brincadeiras.
Segundo Juliana, esse comportamento ajuda o próprio organismo do pet a controlar o estresse.

“Quando o animal tem um espaço seguro para se recolher, ele consegue regular melhor o estresse. É fundamental que as crianças aprendam a respeitar esse ambiente”, afirma a psicóloga.

COMO VIAJAR

As férias escolares também costumam ser sinônimo de viagens, e muitos tutores ficam em dúvida sobre levar ou deixar o animal em casa.

A decisão depende do perfil do pet.

Os gatos, por exemplo, normalmente se adaptam melhor permanecendo em seu ambiente habitual, desde que recebam os cuidados de uma pessoa de confiança.

Já alguns cães sofrem mais com a ausência dos tutores e podem se beneficiar de hospedagens especializadas ou até acompanhar a família durante a viagem.

Segundo a psicóloga, não existe uma regra única.

Cada animal tem características próprias e a decisão deve considerar seu comportamento, histórico e capacidade de adaptação.

Caso o pet viaje com a família, alguns cuidados são fundamentais: conferir se a vacinação está em dia; verificar a documentação exigida para o destino; garantir identificação atualizada; e adaptar o animal previamente à caixa de transporte, evitando que o primeiro contato aconteça apenas no dia da viagem.

Esses cuidados reduzem o estresse e tornam o deslocamento mais seguro.

Embora muitas pessoas planejem cuidadosamente as atividades das férias, nem sempre lembram que cães e gatos também serão impactados pelas mudanças.

Segundo Juliana Sato, incluir os animais no planejamento familiar é uma forma de prevenir problemas e fortalecer os vínculos afetivos.

Isso significa pensar na rotina do pet antes de organizar viagens, festas, visitas ou mudanças bruscas dentro de casa.

“O pet não entende o conceito de férias. Ele entende segurança, previsibilidade e respeito aos seus limites. Quando a família considera essas necessidades, o período se torna mais agradável para todos e fortalece os vínculos dentro de casa”, conclui.

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