A novela da possível cassação da vereadora Isa Marcondes ganha mais um... Leia na coluna de hoje

John Kennedy - Político Americano
"Quando escrito em chinês a palavra crise compõe-se de dois caracteres: um representa perigo e o outro representa oportunidade”.
FELPUDA
A novela da possível cassação da vereadora Isa Marcondes ganha mais um capítulo na segunda-feira (22), quando será lido o relatório, desta vez com relação a denúncia envolvendo sua entrada no espaço de descanso dos servidores da saúde, onde teria feito gravações da galera. Há quem veja quebra de decoro parlamentar; há quem enxergue excesso de sensibilidade dos “barnabés” diante ds iniciativa de uma vereadora, cujo papel é justamente fiscalizar. Enquanto isso, a plateia acompanha tudo de binóculo, dividida entre o drama institucional e a comédia política. Vai daí que...
A tenente-coronel Gabriella Letícia Fernandes de Oliveira assumiu o comando do 3º Batalhão da Polícia Militar em Dourados. Essa é a primeira vez que uma mulher comanda aquela unidade, a maior do interior de Mato Grosso do Sul. A solenidade oficial foi realizada no último dia 10. Com quase 18 anos de carreira na Polícia Militar, Gabriella afirmou nunca ter enfrentado resistência por ser mulher dentro da instituição e acredita que o respeito é conquistado pelo trabalho. “Lugar de mulher é onde ela quiser estar. Espero que essa conquista inspire outras meninas a sonharem e acreditarem que podem ocupar qualquer espaço, seja na segurança pública, na aviação ou em qualquer profissão que desejarem seguir”. Antes, ela comandava o 14º Batalhão da PM em Fátima do Sul. Além da nova comandante do 3º BPM, Dourados também conta com a tenente-coronel Cláudia Karoline Rodrigues Ribeiro Porto à frente do 2º Grupamento de Bombeiros Militar.
Na frente
A pesquisa IPR/Correio do Estado reforça o momento político favorável de Reinaldo Azambuja e Eduardo Riedel. Em 2022, o ex-governador apostou no então secretário de Governo e o conduziu ao comando de MS. Agora, repete a dobradinha: Riedel buscará a reeleição, enquanto Azambuja disputará o Senado. Se o governador conquistar novo mandato, o ex-governador consolidará um feito raro: eleger e reeleger o próprio sucessor.
Pódio
A mesma pesquisa revela dado incômodo para a esquerda na disputa pelo Senado: quem lidera é a rejeição. O deputado federal Vander Loubet (PT), com seis mandatos consecutivos, aparece com 13,14%, seguido pela senadora Soraya Thronicke (PSB), com 12,76% e que encerra seus oito anos de vida parlamentar. Os dois apostam numa arrancada embalada pelo governo Lula. Mas, a menos de três meses da eleição, há quem considere essa esperança mais um ato de fé.
Inédita
A intervenção na concessionária do transporte coletivo da Capital, decretada dia16, inaugura uma medida inédita na cidade. A administração garante que o trabalho será conduzido de forma pacífica, sem interrupção na circulação dos ônibus. O processo terá duração de 180 dias para diagnosticar as causas da crise e propor soluções. Em até 30 dias será instaurado o procedimento administrativo, assegurando o direito de defesa da empresa. Um relatório preliminar deverá ser apresentado em 90 dias. Sei não...
ANIVERSARIANTES
Theresa Hilcar;
Dr. Fábio Augusto Moron de Andrade;
Mércia Chaves;
Dr. Eduardo da Silva Bronze;
Vilma Maria Inocêncio Carli;
Samuel Lopes Nascimento;
Marina Rosemberg Biscaya;
Claudinei Rodrigues Monteiro;
Luiz Quite Kanashiro;
Elza Oshiro;
João Alberto Rodrigues Rosa;
Marcelo Cristian Vieira;
Regina Célia Kopes;
Vanusa Menegazzi Braga;
Bruno Cortes de Carvalho;
Marina Gomes da Costa;
Angela Cristina Rodrigues da Cunha Castro Lopes;
Soraya Villalba Gutierrez de Almeida;
Ana Cláudia Cabanha Paniago Almada;
Dulce Nogueira Galvão;
Marinice Pinheiro Duarte;
Maria Keico Arashiro;
Rosangela Silva Rigo;
Vanya da Silva Santos;
Luiz Takahashi;
Dirce Almeida;
Zaira Neiva Motti Fernandes;
Tatiana dos Santos Acosta;
Claudio Monteiro;
Letícia Andrighetto Hardoim;
Marcos da Silva;
Alsig Tadashi Queiroz Sugumoto;
José Garcia de Freitas (Zé Braquiária);
Adilta Portela Novaes de Alencar;
Karla Castoldi;
Elves Cabreira de Arruda;
Fabio Moreira;
Valdir do Amaral Alves;
Zenith Rodrigues Vieira;
Rosângela Souza Zanatta;
Nicola Humsi Rayses Junior;
Dr. João Américo Domingos;
Fabiana Figueiredo Cândia;
Maria Ângela Paiva Maurmann;
Cristhiane Bossay Albuquerque;
Darli Méri Pinto Saldanha;
Guiomar Martinez de Barros Lima;
Cleython da Silva Vasconcelos;
Nelson de Souza Jorge;
Denise Jovê Cesar;
Lúcio Flávio do Amaral;
Maria Aparecida Guimarães Chalub;
Sueli Siqueira Cavalcante;
Mara Luiza Peixoto Stiehler;
Carolina Ishy Cândia;
Julieta Alves Marques;
Orlando Alves Santana;
Edson Corrêa de Arruda;
Marly Honda Flôres;
José Rogério Salles;
Evilásia Aparecida Hermes;
Nadir Fontoura Silva;
Eulina Oliveira;
Kátia Bernardo Lopes;
Dr. Evandro Carlos Ribeiro Lopes;
Vera Lucia Medina;
Francisco Magnun Paulino Pacheco;
Olivio Borghezan;
Maria Aparecida Lima;
Jani Maria José Guedes;
Kelly Cristiny de Lima Garcia;
Maria Aparecida Soares;
Erica Cristina de Souza Franzon;
Clóvis Rampazo;
Luiza Oshiro;
Ezio Antonio Angelier;
Olívia Gomes Miranda Neta;
Ilson Cordeiro de Oliveira;
Roberto Barreto de Melo Junior;
Lucimara Gomes Vilela;
Antonio Carlos de Queiroz;
Cleide Marreira;
Daniel Souza Matos;
Katiuscia Pereira Gonçalves de Rezende;
Luiz Alberto Moura Fernandes Rojas;
Luiz Carlos Saldanha Rodrigues Júnior;
Marco Antonio Silva Bosio;
Noel Procópio Monteiro da Silva;
Sinara Alessio Pereira;
William Medeiros;
Paula Prado;
Alberto Moreira Bueno;
Edson Luiz de David;
Antonio João Graça Delgado;
Mariano Marques de Sampaio;
Anestella Cegatto Martins Barbosa;
Cristiane Haguio;
Soraia Aparecida Noscett;
Cristiane Travalão Tripoli;
Karoline Rodrigues Ribas;
Ana Karla Targas de Oliveira;
Giovana Julieta Bascope Barba;
Tiago dos Reis Ferro;
Janice Vargas de Carvalho Linhares.
Colaborou com Tatyane Gameiro