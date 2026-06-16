Festival de Inverno de Bonito terá shows de Seu Jorge, Ferrugem e Leo Foguete

Desenvolvimento e aprendizado

Tempo de qualidade em família em frente à TV é a oportunidade de transformar o futebol em uma ferramenta para ensinar respeito, limites e resiliência desde a infância

Seja na alegria da vitória, ou na tristeza da derrota, competições esportivas podem ajudar as crianças a lidarem com a frustração e agir com respeito Pexels

Em anos de Copa do Mundo, o futebol deixa de ser apenas um esporte para se tornar um fenômeno social capaz de mobilizar milhões de pessoas. As ruas ganham bandeiras, as famílias se reúnem diante da televisão e as conversas do dia a dia passam a girar em torno de escalações, resultados e expectativas.

Para as crianças, esse envolvimento costuma ser ainda mais intenso. Elas escolhem seus jogadores favoritos, vestem camisas de seleções, reproduzem jogadas no quintal e acompanham cada partida como se também estivessem dentro de campo.

Em meio à emoção das competições, especialistas destacam que o esporte pode cumprir um papel importante no desenvolvimento infantil.

A Copa oferece oportunidades para ensinar valores que serão levados para toda a vida, como respeito às regras, convivência com diferenças, trabalho em equipe e capacidade de lidar com frustrações.

A cada jogo, crianças entram em contato com emoções complexas. A alegria de um gol decisivo pode ser seguida pela tristeza de uma eliminação inesperada. Em um mesmo campeonato, há espaço para a euforia, a ansiedade, a esperança e a decepção.

E é justamente nessa montanha-russa emocional que pais e educadores encontram uma oportunidade valiosa de aprendizado.

Segundo a psicóloga Maria Celina Ferreira Goedert, docente do curso de Psicologia da Estácio e representante da Psicologia do Esporte na Comissão de Saúde do Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso do Sul (CRP14-MS), o esporte desperta sentimentos intensos não apenas nos atletas, mas também em quem acompanha as competições.

“Quando a gente é criança, esse pertencimento acontece de uma forma muito intensa. A criança não só assiste a um jogo, ela faz parte dele”, explica.

Essa identificação ocorre porque o universo esportivo ocupa um espaço importante no imaginário infantil. Assim como personagens de desenhos, filmes ou histórias em quadrinhos, os atletas tornam-se referências para muitas crianças.

Seus comportamentos, conquistas e até mesmo suas dificuldades são observados com admiração.

A diferença é que, ao contrário dos heróis fictícios, os jogadores são pessoas reais. Eles erram, perdem, sentem pressão e enfrentam derrotas. E é justamente essa característica que transforma o esporte em uma poderosa ferramenta educativa.

“O esporte é imprevisível. Diferentemente de um filme, em que existe um roteiro definido, ninguém sabe o que vai acontecer. Lidar com essa frustração dentro do futebol pode ajudar a criança a levar esse aprendizado para outras situações da vida”, afirma Maria Celina.

Aprender a perder

Foto: Pexels

Para muitos adultos, perder faz parte da rotina. Nem sempre um projeto dá certo, uma vaga de emprego é conquistada ou um objetivo é alcançado na primeira tentativa. No entanto, essa compreensão é construída ao longo do tempo. Na infância, derrotas costumam ser sentidas com mais intensidade.

Quando um time favorito perde uma partida decisiva, é comum que crianças chorem, fiquem irritadas ou demonstrem tristeza. Embora alguns pais tentem minimizar a situação dizendo frases como “é só um jogo”, especialistas alertam que o ideal é acolher os sentimentos da criança antes de tentar racionalizar o ocorrido.

Reconhecer a frustração não significa incentivar o sofrimento, mas ajudar a criança a compreender o que está sentindo. Esse processo favorece o desenvolvimento da inteligência emocional e contribui para que ela aprenda a enfrentar desafios futuros com mais equilíbrio.

Para Claudio Henrique Pereira Verão, mestre em Ciências do Movimento e coordenador do curso de Educação Física da Estácio, o futebol apresenta situações muito semelhantes às encontradas na vida adulta.

“O futebol ensina que nem sempre vamos ganhar e que, quando tivermos resultados diferentes do esperado, precisamos respeitar quem venceu”, destaca.

Essa compreensão é especialmente importante em uma sociedade marcada pela busca constante por desempenho e resultados.

Em muitos ambientes, crianças são estimuladas a competir desde cedo, seja na escola, nos esportes ou em atividades culturais. Aprender que o fracasso faz parte do processo de crescimento ajuda a desenvolver resiliência e persistência.

A derrota, nesse contexto, deixa de ser vista como um fim e passa a representar uma etapa do aprendizado. Ao observar um atleta que perde uma competição e retorna mais preparado na temporada seguinte, a criança compreende que o sucesso raramente acontece sem tentativas anteriores.

O exemplo arrasta

Embora o futebol ofereça inúmeras oportunidades de aprendizado, esses ensinamentos não acontecem automaticamente. A forma como pais, familiares e educadores reagem aos acontecimentos esportivos influencia diretamente a interpretação que as crianças farão dessas experiências.

Quando um adulto demonstra agressividade diante de uma derrota, faz ofensas a jogadores ou trata adversários como inimigos, a criança tende a incorporar esse comportamento como algo aceitável.

Por outro lado, quando observa respeito, diálogo e equilíbrio emocional, ela recebe referências mais saudáveis para lidar com suas próprias emoções.

Maria Celina destaca que ninguém nasce sabendo lidar com vitórias e derrotas. “Às vezes, a gente acha que crianças e adultos nascem sabendo lidar com vitória e derrota, mas ninguém aprende isso sozinho. É uma construção feita com apoio, convivência e bons exemplos”, pontua.

Isso significa que momentos aparentemente simples, como assistir a uma partida em família, podem se transformar em verdadeiras aulas sobre convivência.

Ao conversar sobre um erro cometido por um jogador, por exemplo, os pais podem explicar que todos falham em algum momento. Da mesma forma, ao comentar uma vitória, é possível destacar a importância do esforço coletivo, da dedicação e da disciplina para alcançar resultados.

Respeito às regras

Outro aspecto importante do esporte está relacionado com o entendimento das regras. Toda competição esportiva funciona a partir de normas previamente estabelecidas. Existem limites, critérios, punições e responsabilidades que precisam ser respeitados por todos os participantes.

Para Claudio Verão, esse é um dos grandes ensinamentos que o futebol pode oferecer às crianças.

As competições mostram que pessoas com diferentes origens, culturas e formas de pensar conseguem conviver dentro de um mesmo ambiente porque seguem regras comuns. Essa lógica também se aplica à vida em sociedade.

Ao observar uma partida, a criança percebe que existe um árbitro responsável por garantir o cumprimento das normas e que determinadas atitudes geram consequências. Quando uma falta é cometida, há uma punição. Quando uma regra é desrespeitada, existe uma sanção.

Esse entendimento contribui para o desenvolvimento do senso de responsabilidade e para a compreensão de que direitos e deveres caminham juntos.

Além disso, grandes competições internacionais como a Copa do Mundo permitem que crianças tenham contato com diferentes culturas. Elas observam idiomas, costumes, bandeiras e formas distintas de torcer, ampliando sua visão de mundo e aprendendo sobre diversidade.

Inspiração

A admiração por atletas também pode ser aproveitada de forma positiva. Muitos jogadores se tornam exemplos de dedicação, superação e disciplina, características que podem inspirar crianças em diferentes áreas da vida.

Histórias de atletas que enfrentaram dificuldades financeiras, lesões ou obstáculos pessoais para alcançar o sucesso costumam despertar identificação e admiração. Esses relatos ajudam a mostrar que resultados são construídos com esforço contínuo e não surgem de forma instantânea.

No entanto, especialistas lembram que é importante apresentar uma visão equilibrada dos ídolos esportivos. Afinal, eles também erram, enfrentam momentos difíceis e nem sempre vencem.

Mostrar esse lado humano permite que a criança desenvolva expectativas mais realistas e compreenda que ninguém é perfeito. Essa percepção reduz a pressão por resultados impecáveis e contribui para uma relação mais saudável com o próprio desempenho.

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