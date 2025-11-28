A oposição está tentando colocar temor na população, afirmando que...Leia na coluna de hoje

Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Diálogo

A oposição está tentando colocar temor na população, afirmando que...

Leia a coluna desta quinta-feira (28)

Felpuda

28/11/2025 - 00h01
Adélia Prado - escritora brasileira

Sofro por causa do meu espírito de colecionador-arqueólogo. Quero pôr o bonito numa caixa com chave para abrir de vez em quando e olhar”

Felpuda

A oposição está tentando colocar temor na população, afirmando que o governo de MS, com os empréstimos que vem buscando, coloca o Estado a caminho de um buraco sem fundo. Só falta dizer que o dinheiro é “coisa do cão”, que os juros são calculados pelo curupira e que o tempo para pagar vai galopar como a mula sem cabeça. Alguns integrantes da esquerda confidenciam que isso será o mote da gritaria que o time pretende fazer, durante a campanha eleitoral de 2026, para encher os ouvidos do distinto eleitor. Há quem diga que a turma da situação deve ficar bem esperta...

Livre

Em apresentação única, o Tribunal de Justiça de MS (TJMS) realiza a Cantata de Natal, hoje, às 18h, na rampa de entrada da sede do órgão. Haverá apresentação do Coral do TJMS, sob a regência do maestro Nillo Cunha. O evento é aberto ao público.

“Termômetros”

O Ministério do Turismo lançou dois grandes painéis, batizados de Turistômetros. Eles indicam o volume da chegada de turistas internacionais ao Brasil em tempo real. Um foi instalado na Orla de Copacabana, no Rio, e o outro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Marina Dibo e Annalu DiboMarina Dibo e Annalu Dibo - Foto: Arquivo Pessoal

 

Helô PinheiroHelô Pinheiro - Foto: Divulgação

Calado

O ex-governador Azambuja tem sinalizado que qualquer menção sobre quem poderá ser seu companheiro na “dobradinha” para o Senado ocorrerá só em 2026. Aliás, não tem dado nenhuma pista a respeito, até porque ganhou “soberania” para a escolha, principalmente do líder maior da sigla, o ex-presidente Bolsonaro. Enquanto isso, o tempo passa, deixando pretensos pré-candidatos em ansiedade profunda. Política tem dessas coisas...

Na cola

O Tribunal de Contas do Estado de MS (TCE-MS) publicou resolução que regulamenta a transparência, a rastreabilidade e a conformidade constitucional das emendas parlamentares estaduais e municipais. A medida atende à decisão do ministro Flávio Dino, do STF, que estendeu a todos os entes federativos o modelo federal de controle. Deverão ser disponibilizados todos os dados (abertos) das emendas, garantindo consulta pública em tempo real.

Exigências

De acordo com a resolução do TCE-MS, os recursos das emendas, obrigatoriamente, terão de ser executados exclusivamente em conta bancária específica para cada uma delas. A liberação dos valores ocorrerá mediante a apresentação e aprovação de plano de trabalho na plataforma digital. A ausência de tal documento constitui impedimento de ordem técnica, impossibilitando qualquer repasse. O TCE-MS informou que acompanhará todas as etapas da execução orçamentária financeira das emendas.

CINE MULHERES

"Flor do Deserto"

Filme de 2009 dirigido por Sherry Hormann ganha exibição e debate no terceiro encontro de projeto de extensão da UFMS, nesta quinta-feira, no MIS, com entrada franca; a dançarina Maria Fernanda Figueiró participa da conversa com o público

26/11/2025 17h00

Liya Kebede como Waris Dirie no filme que conta a história da modelo somali

Liya Kebede como Waris Dirie no filme que conta a história da modelo somali Divulgação

Projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), o Cine Mulheres, Glauces e Leilas*** realiza, nesta quinta-feira (27), o seu terceiro e último encontro de 2025, com a exibição do longa-metragem “Flor do Deserto” (2009, 120min), de Sherry Hormann, no Museu da Imagem e do Som (MIS) - Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, Vila Carvalho, 3°. andar. A sessão é aberta ao público, com entrada gratuita, e começa às 18h30.

A partir da história real da modelo Waris Dirie, o filme apresenta como tema central de sua narrativa a mutilação genital feminina, prática ainda comum na atualidade em países da África e do Oriente Médio, que também tem registros de ocorrência em regiões da Ásia e da América Latina. Polêmico e pouco debatido, o assunto poucas vezes vem à tona como deveria, já que envolve tabus culturais e a intimidade do corpo feminino, além de necessariamente provocar uma reflexão crítica de combate a tradições muito arraigadas.

AUTOBIOGRAFIA

Daí decorre a importância de “Flor do Deserto”, que baseia sua narrativa no livro autobiográfico de mesmo nome lançado pela modelo - em coautoria com Cathleen Miller - em 1998, e que ganhou publicação no Brasil no ano de 2001 pela editora Hedra. Nascida numa família nômade no deserto da Somália, país localizado no nordeste do continente africano, Waris Dirie sofreu mutilação genital, aos quatro anos de idade, como muitas garotas de sua tribo.

Para fugir de um casamento não desejado, ela foge, aos 13 anos, atravessando a pé o deserto até chegar à capital, Mogadíscio, e de lá partindo para a Inglaterra. Apesar de todos os solavancos porque passou, Waris consegue sobreviver em Londres, onde se tornaria modelo de projeção internacional, chegando a integrar o elenco de um dos filmes da franquia 007 - “Marcado para a Morte” (1987), de John Glen.

O FILME

Em “Flor do Deserto”, o filme, Waris é interpretada pela também modelo Liya Kebede, que figura no elenco de “O Bom Pastor” (2006), produção dirigida e estrelada por Robert De Niro. Ela vaga pelas ruas da capital inglesa com as vestes típicas de seu país. Quando conhece Marilyn (Sally Hawkins), uma vendedora que sonha em ser bailarina, seu destino começa a mudar. Marilyn acaba hospedando Waris em seu quarto de pensão.

Liya Kebede como Waris Dirie no filme que conta a história da modelo somaliLonga-metragem destaca também a sororidade - Foto: Divulgação

Terry (Timothy Spall), um fotógrafo importante, nota a beleza da futura modelo no café onde Waris trabalha. A carreira começa de um jeito promissor, mas a jornada rumo ao estrelato nas passarelas é atravancada por problemas no visto. Nesse meio tempo, a jovem somali cai nas graças de uma agente ególatra, arranja um pretendente, frustrando-se em seguida, e, sobretudo, se (re)descobre enquanto mulher, contando, muitas vezes, para isso com a cumplicidade que estabelece com Marilyn.

O passado de menina aldeã é recobrado em flashbacks que ajudam o espectador na compreensão do xis do problema. Há humor, thrilling e muita emoção no longa-metragem da diretora germano-norte-americana, que, se não busca escapar de uma certa linearidade na condução da história, consegue ter força suficiente para fazer as plateias dialogarem com um tema tão controverso e delicado, tornando-se um peça de trabalho bem eficiente para iniciativas como o Cine Mulheres Glauces e Leilas***.

O CINECLUBE

Coordenado pela psicóloga e professora Jacy Curado, o projeto busca, por meio de obras audiovisuais e de “perspectiva psicossocial”, abordar temas candentes do universo feminino contemporâneo, a exemplo de “relacionamentos afetivos, sexualidade, questão racial, desigualdade de gênero, trabalho precário, etarismo, solidão, solitute, solteirice, participação política e democracia”. A dançarina e psicóloga Maria Fernanda Figueiró participa da sessão desta quinta-feira para interagir com o público durante o debate após a projeção.

 

MS DANCE FEST

Após acidente, bailarino Kleiton Medina retorna aos palcos e transforma desafio em dança

Performance de Kleiton Medina, ao lado de outros dançarinos do grupo Funk-se e convidados, abriu a batalha de danças urbanas do MS Dance Fest 2025 na Praça do Rádio Clube

26/11/2025 11h00

"Um carro, conduzido por um motorista embriagado, avançou o sinal vermelho, no centro da cidade, e atingiu violentamente a motocicleta. Foi tudo muito rápido. Três segundos e eu já estava no chão", relata Kleiton Medina Divulgação

Continue Lendo...

A abertura da batalha de danças urbanas da 12ª edição do MS Dance Fest surpreendeu o público e foi um ato de resistência, afeto e consciência coletiva.

Entre os bailarinos do grupo Funk-se, um retorno sensibilizou o público com potência silenciosa: o de Kleiton Medina, integrante há mais de uma década e figura fundamental na organização do evento.Ele voltou ao palco após sofrer um grave acidente de trânsito – que quase encerrou sua trajetória como artista – e dançou em uma cadeira de rodas.

A apresentação ocorreu na noite de sábado. No camarim, após a apresentação, Kleiton relembrou o acidente de trânsito que o trouxe até aqui, ressignificando o desafio em dança. “Isso foi há quatro meses. Terminei um trabalho de dança e pedi uma moto de aplicativo.

No caminho para casa, um carro, conduzido por um motorista embriagado, avançou o sinal vermelho, no centro da cidade, e atingiu violentamente a motocicleta. Foi tudo muito rápido. Três segundos e eu já estava no chão”, conta o dançarino.

Mesmo com cirurgias e lesões, o jovem surpreendeu a equipe médica, ao permanecer apenas quatro dias internado e mostrar evolução acima do esperado.

“Sou muito ativo, sempre trabalhei com o corpo. Paralisar de repente foi difícil, mexeu com meu psicológico, mas parte da recuperação eu devo à dança, pelo meu condicionamento físico. Foi ela também que me puxou de volta e evitou uma depressão. E no MS Dance Fest senti que ainda posso me expressar, independentemente da condição física”, diz Kleiton.

Mas nem tudo foi fácil. Isso porque, até chegar ao palco do festival, Kleiton recordava o dilema de voltar ou não a dançar, considerando que a data para o evento aumentava a cada dia, enquanto a cadeira de rodas e a muleta eram corpos estranhos para um corpo até então livre.
 

“Eu resisti por meses. Achava que não estava bem para estar ali. A cadeira era estranha para o meu corpo, sabe? Eu sempre dancei em pé. Mas, com o passar do tempo e vendo os ensaios do grupo, entendi que dançar não é só sobre as pernas. Aí pensei: ‘Se a dança sempre foi minha forma de expressar, por que não agora?’”, reflete.
 

Nos ensaios finais, a emoção veio antes do movimento. “Antes mesmo de decidir me apresentar, chorava vendo os ensaios do Funk-se. Os colegas me incentivaram a dançar, mas o medo me paralisava. Eu me perguntava: ‘Por que não estou ali também?’ Foi quando falei que queria ensaiar, quis entregar minha verdade. Senti o acolhimento do público e fiz o meu máximo”, diz o dançarino.

Além de testar os seus limites, o acidente fortaleceu laços. Sem celular na hora da colisão, o primeiro nome que surgiu em sua memória foi o de um amigo da dança e, em seguida, do diretor Edson Clair, do grupo Funk-se, do qual ele faz parte.

“Acho que o acidente fortaleceu os vínculos. O celular sumiu com o impacto da batida, e o primeiro número que lembrei foi do Ennio. Preciso lembrar também do Clair. Eles foram maravilhosos, não que minha família e outros amigos fossem menos importantes, não é isso.

Porém, os dois ficaram comigo no hospital de madrugada. Isso me emocionou”, afirma Kleiton. O dançarino também agradece. “Sou grato à minha família e ao meu amigo Jonas, ele que cuidou de mim em casa, sem pedir nada em troca”, reconhece.

FAMÍLIA DE VIDA

Diretor do grupo Funk-se e idealizador do MS Dance Fest, Edson Clair acompanhou todo o processo de reabilitação de Kleiton e foi determinante para sua participação no evento, não apenas nos bastidores.
“Sabia que ele estava abalado e precisava se sentir parte.

Disse para ele: ‘Quero você trabalhando no festival com a gente o tempo todo’. Ele esteve nos bastidores, e vê-lo no palco se expressando foi emocionante. Ele está há 12 anos conosco. É família”, emociona-se Clair.

A coreografia apresentada na terceira noite do festival contou com colegas do Funk-se e convidados como Lavínia de Lucca, da Casa Sherman, Vitor Locking, Henrique Lima e Vini Gomes.

“Quando a participação dele surgiu, entendemos que não era só estética. Era mensagem. Acessibilidade não é adaptação técnica, é presença. E Kleiton provou isso”, diz o diretor do Funk-se.

Outro diferencial no palco foi o seu conhecimento em Libras. É que ele estuda língua de sinais há um ano e meio. “Libras é uma forma de se expressar. Uso muito os braços para dançar. Na cadeira, senti que meu corpo continuava potente. A dança e a língua de sinais me ajudaram a improvisar e continuar dizendo o que precisava”, afirma Kleiton.

A experiência também trouxe reflexões sobre acessibilidade urbana. “Com as limitações, senti no corpo aquilo que a gente sempre trabalha nas artes, a questão da exclusão e o quanto o espaço pode não ser democrático. As calçadas, o acesso é luta diária. Devemos olhar para isso com consciência, porque existem muitos corpos além do padrão”, defende o dançarino.

RECOMEÇO

Quanto ao acidente, Kleiton se recorda que o motorista que o causou, além de embriagado, fugiu sem prestar socorro.

“Muita gente diz ‘eu bebo, mas me controlo’. Não se trata só de você. No trânsito, estamos em sociedade. Um descuido muda vidas. Poderia ter tirado a minha e a do piloto, que está em recuperação usando gaiola e quase perdeu a perna”, alerta.

Hoje, Kleiton encara a dança como renascimento. Voltar ao palco foi uma afirmação de existência. “Ali, dançar era dizer que eu ainda estou aqui. Independentemente da condição, todo mundo pode dançar. Às vezes, a arte é o que resta quando tudo para”, observa o integrante do Funk-se.

A performance emocionou o público e deu ao festival uma mensagem potente de resistência, inclusão e verdade.

“O que importa é expressar minha verdade, mesmo com adversidades e esse universo novo que é a cadeira para mim. Embora, no meu caso, ela seja temporária, estava inteiro no palco e com pessoas que confio. A dança não conhece limites”, afirma.

A história de Kleiton Medina é um convite à empatia, ao cuidado com o outro no dia a dia e ao reconhecimento dos corpos que resistem. E uma prova de que, quando a arte se move, até a dor dança.

