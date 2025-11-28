A oposição está tentando colocar temor na população, afirmando que...Leia na coluna de hoje

Adélia Prado - escritora brasileira
Sofro por causa do meu espírito de colecionador-arqueólogo. Quero pôr o bonito numa caixa com chave para abrir de vez em quando e olhar”
Felpuda
A oposição está tentando colocar temor na população, afirmando que o governo de MS, com os empréstimos que vem buscando, coloca o Estado a caminho de um buraco sem fundo. Só falta dizer que o dinheiro é “coisa do cão”, que os juros são calculados pelo curupira e que o tempo para pagar vai galopar como a mula sem cabeça. Alguns integrantes da esquerda confidenciam que isso será o mote da gritaria que o time pretende fazer, durante a campanha eleitoral de 2026, para encher os ouvidos do distinto eleitor. Há quem diga que a turma da situação deve ficar bem esperta...
Livre
Em apresentação única, o Tribunal de Justiça de MS (TJMS) realiza a Cantata de Natal, hoje, às 18h, na rampa de entrada da sede do órgão. Haverá apresentação do Coral do TJMS, sob a regência do maestro Nillo Cunha. O evento é aberto ao público.
“Termômetros”
O Ministério do Turismo lançou dois grandes painéis, batizados de Turistômetros. Eles indicam o volume da chegada de turistas internacionais ao Brasil em tempo real. Um foi instalado na Orla de Copacabana, no Rio, e o outro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.
Calado
O ex-governador Azambuja tem sinalizado que qualquer menção sobre quem poderá ser seu companheiro na “dobradinha” para o Senado ocorrerá só em 2026. Aliás, não tem dado nenhuma pista a respeito, até porque ganhou “soberania” para a escolha, principalmente do líder maior da sigla, o ex-presidente Bolsonaro. Enquanto isso, o tempo passa, deixando pretensos pré-candidatos em ansiedade profunda. Política tem dessas coisas...
Na cola
O Tribunal de Contas do Estado de MS (TCE-MS) publicou resolução que regulamenta a transparência, a rastreabilidade e a conformidade constitucional das emendas parlamentares estaduais e municipais. A medida atende à decisão do ministro Flávio Dino, do STF, que estendeu a todos os entes federativos o modelo federal de controle. Deverão ser disponibilizados todos os dados (abertos) das emendas, garantindo consulta pública em tempo real.
Exigências
De acordo com a resolução do TCE-MS, os recursos das emendas, obrigatoriamente, terão de ser executados exclusivamente em conta bancária específica para cada uma delas. A liberação dos valores ocorrerá mediante a apresentação e aprovação de plano de trabalho na plataforma digital. A ausência de tal documento constitui impedimento de ordem técnica, impossibilitando qualquer repasse. O TCE-MS informou que acompanhará todas as etapas da execução orçamentária financeira das emendas.
