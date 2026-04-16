A primeira-dama de Nioaque, Crislainy Galvão Nogueira, reagiu ao vídeo... Leia na coluna de hoje

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Hermann Hesse - escritor alemão

"Só há felicidade se não exigirmos nada do amanhã e aceitarmos do hoje, com gratidão, o que nos trouxer. A hora mágica chega sempre”.

Felpuda

A primeira-dama de Nioaque, Crislainy Galvão Nogueira, reagiu ao vídeo postado nas redes sociais, onde o deputado Catan tentou ridicularizar o governador Riedel e Azambuja, mas acabou fazendo zombaria do município. Como diria vovó, “Com os brios feridos”, ela afirmou que o deputado nunca esteve presente para saber o que os moradores precisam, assim como também não mandou nenhum real de emenda. Disse que “viver de bravata e deboche da tribuna é fácil” e que “difícil é conhecer a realidade da população”. “Menos corte de TikTok e mais trabalho”, finalizou. Vai vendo...

Em cena

Começou a tramitar na Assembleia Legislativa de MS projeto que visa incluir o espetáculo “Paixão de Cristo”, de Glória de Dourados, no calendário oficial. Cerca de 200 voluntários atuam na produção.

Mais

A encenação ocorre há mais de 20 anos, na Sexta-Feira Santa. O objetivo é reconhecer a relevância cultural, social e religiosa da manifestação. A proposta é do deputado Caravina.

Foto: Divulgação

Acompanhado por uma banda formada pelos melhores músicos de Mato Grosso do Sul, o cantor e compositor Paulo Simões realiza show hoje (16), para celebrar os 50 anos da música “Trem do Pantanal”. A canção foi composta por Paulo Simões e Geraldo Roca, durante uma viagem rumo a Santa Cruz de la Sierra, e é um ícone da cultura sul-mato-grossense. O tema, que atravessou fronteiras e tornou-se um patrimônio cultural da música brasileira, será apresentado em uma versão inédita, gravada ao vivo no Teatro do Mundo. Suas canções foram interpretadas por artistas como Almir Sater, Renato Teixeira, Sandy e Junior, Maria Bethânia, Ivan Lins e Michel Teló, entre outros. Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis no Sympla.

Júlia Nogueira Guimarães, mudando de idade hoje - Foto: Arquivo pessoal

Jéssica Ellen - Foto: Divulgação

Novos rumos

Maior bancada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o PL tem sete deputados e, dentre eles, cinco estarão disputando a reeleição. Dois pretendem alçar voos mais altos, no caso em direção à Câmara Federal. Os que pretendem conquistar novo mandato têm trajetória política marcada por votação expressiva. Fazem parte desse time os parlamentares Paulo Corrêa, José Teixeira, Lucas de Lima, Coronel David e Marcio Fernandes, não necessariamente nesta ordem.

Aliados

O G 12, bloco que reúne o maior número de deputados, é liderado pelo Coronel David na Assembleia Legislativa de MS e tem em sua composição Gerson Claro, Londres Machado e Pedrossian Neto. Esse grupo também é formado por quatro deputados do Partido Liberal, três do Republicanos, dois do Progressistas e os demais do Avante, MDB e do União Brasil. Todos integram a base aliada do governador Eduardo Riedel.

Mais um

O outro grupo que dá sustentação ao governador Ridel é o G 8, que tem a seguinte composição: três parlamentares do PSDB, três do PL, um do Progressistas e um dos Republicanos. Nos próximos dias, poderão haver algumas mudanças, mas nada que venha a entrar em choque com o Executivo. Já o PT não tem bloco na Casa e a bancada é formada por três parlamentares, enquanto o Novo está representado por apenas um parlamentar. Essa é a configuração partidária que perdurará até o final deste ano.

Aniversariantes

Júlia Nogueira Guimarães;

Eid Toufic Anbar;

Débora de Macedo Barbato Gaban;

Maria Adelaide de Paula Noronha;

Vanessa Manvailer Esgaib Schwarzenbeck;

Lyzia Razuck Pinese;

Thais da Silva Quintana;

Dr. Nilton Oliveira da Costa;

Valdinês de Oliveira;

Antônia de Oliveira Barbosa;

Celso Wagner Dias;

Eliana Areias de Oliveira;

Dr. Jaime Yoshinori Oshiro;

Luana Maximo Loubet;

Morelí Teixeira Arantes;

Odilis Correia de Oliveira;

Paulo Cezar de Figueiredo;

José Tomio Watabe;

Neire Coelho de Oliveira;

Andreia Marim;

Clemêncio Frutuoso Ribeiro;

Afonso Jadre;

Dr. Clodoaldo Conrado;

Jorge Alcebíades Vasconcelos;

Raphael Fiuza Lima Chieregati;

Carlos Alberto Rezek;

Ivana Torquato;

Sílvio Albuquerque;

Alex de Pontes Soares;

Paulo Pereira Delmondes;

Solange Antunes da Silva;

Valmir Angelo da Silva;

Aliomar Proença de Oliveira;

Maria Aparecida Barros Lima;

João da Câmara;

Marilene Remus Moraes;

Thaynara Ferreira Tomikawa;

Norlene Gomes;

Osmar dos Santos;

Eberlyse Medeiros de Souza;

Rodrigo de Castro Maia;

Heloisa Carvalho Pereira;

Joaquim Martins da Conceição Filho;

Zulena Loubet da Rosa;

Ricardo Miguel Duailibi;

Thiago José Wanderley Maciel;

Olga Laranjeira Silva;

Fernando Nunes Rabelo;

Celson Pereira de Souza;

Fabiana de Andrade;

Ana Carolina Vincoletto;

José Osmar da Silva;

João Roberto Pereira Ximenes;

Rita de Cássia Franzé Tiepo;

André Faria da Silva;

César Eliseu Pascoaloto;

Maristela Netto da Paixão;

Américo José Moura;

Maria Inês Castelo Branco;

Victor Zeballos Filho;

Antonio Arcanjo dos Santos;

Lucia Lopes Rodrigues;

Fabiana Diniz Coelho;

Ivo Salgado da Rocha;

Adriano Gonçalves Cortez;

Dr. João Bosco Nery;

Everson Rodrigues;

Antonio Carlos Siufi Hindo;

Silvio Caetano Ortiz Zotareli;

Clodoaldo Medeiros do Couto;

Benito Angelo Cela;

Antonio Lemos de Freitas;

Fábio de Souza Dias;

Waldir Nery de Andrade;

Carlos Eduardo de Almeida;

Alvaro Campagnoli;

Valmir de Lima Manoel;

Elizabeth Rocha Salomão;

Iraja Pereira Messias;

João Batista da Rocha Filho;

José Antonio Vital Neto;

Orlando Martins de Queiroz;

Rosania Carstens de Sousa;

Samuel Rees Dias;

Sandra Luciana Urnau;

Luiz Antônio de Oliveira;

Lourdes Edina Lanconi Milanesi;

Angelica Azuaga Olmedo Tavares da Silva;

Renata Doniak Ribeiro;

Dr. Henrique Elvis Holsbach da Costa;

Martha Elida Arguelho;

Luiz Angelo Piovesan Bellé;

Joice Meire Subtil de Melo;

Marta Maria Mustafá;

Juliana Maria Queiroz Fernandes;

Cristina Scardini Bittencourt;

Luciana Rosa de Vasconcelos de Barros;

Marcelia Aparecida Garcia de Lucena Queiroz;

Adelaide Gimenes Deboleto;

Priscila Beatriz Arguelo;

Alexandre César Del Grossi;

Carlos Alberto Fernandes;

Maria Eugênia Peron Couto;

Flávia Renata Barbosa Gomes Pitta;

José Harfouche;

Fabio Carmignan;

Colaborou Tatyane Gameiro