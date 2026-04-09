A Rádio Difusora, a rádio do agro, confirma presença de peso na ExpoGrande 2026

Estrutura Inédita

Para receber show histórico do Guns N' Roses na Capital, estrutura enorme foi montada no meio da pista do Autódromo Internacional Orlando Moura

Palco da turnê do Guns N' Roses deste ano tem cerca de 22 metros de altura Marcelo Victor/Correio do Estado

A contagem regressiva para um dos maiores espetáculos internacionais já realizados em Campo Grande entra na reta final com números impressionantes e uma operação que mobiliza milhares de profissionais.

Para receber os mais de 35 mil espectadores durante a passagem do Guns N’ Roses pela capital sul-mato-grossense, foi feita uma operação logística e estrutural inédita.

A montagem do evento, finalizada na noite de ontem, envolveu uma verdadeira força-tarefa. Ao todo, são 842 toneladas de equipamentos técnicos, além de estruturas complementares, transportadas por 38 carretas vindas de fora e reforçadas por mais 28 unidades locais.

Para dar conta da montagem, cerca de 1.800 trabalhadores braçais foram mobilizados, somando um contingente que chega a aproximadamente 2.800 pessoas envolvidas direta e indiretamente na realização.

O resultado é uma cidade cenográfica temporária erguida dentro do Autódromo Internacional Orlando Moura, com um palco de aproximadamente 22 metros de altura – dimensão comparável à de um prédio de sete andares – equipado com um painel de LED de alta definição (P2) e um sistema de iluminação moderno, que promete impactar o público.

O som fica a cargo da Gabisom Audio Equipment, considerada a maior empresa de sonorização do Brasil e responsável por atender grandes eventos, como o Rock in Rio e o Carnaval do Rio de Janeiro.

No entanto, apesar do histórico de shows pirotécnicos da banda, Campo Grande não contará com fogos de artifício nesta apresentação.

A decisão foi tomada por questões de segurança, já que o terreno descampado do autódromo e os ventos fortes aumentam o risco de incêndios, especialmente em áreas de vegetação próximas.

“É muito perigoso usar esse tipo de efeito aqui e acabar provocando um acidente com a mata”, explica Eduardo Pedraza, produtor técnico do show.

ESTRUTURA ROBUSTA

A grandiosidade do evento não está apenas no palco. A estrutura foi planejada para oferecer conforto e fluidez ao público, com divisão clara de setores e serviços distribuídos estrategicamente. Serão 200 banheiros na área de pista (100 femininos e 100 masculinos) e outros 600 na área VIP, além de seis praças de alimentação e 12 ilhas de bares.

Os setores premium incluem ainda 72 bangalôs com capacidade para até 20 pessoas cada, além de camarotes tradicionais e uma área especial chamada Experience, considerada uma novidade para eventos desse porte na cidade.

O chão do espaço também passou por preparação especial: o solo foi nivelado e receberá estruturas como plywood e easyfloor para garantir mais conforto e segurança ao público.

Outro ponto importante é a ausência de passarela no palco, o que altera a dinâmica de interação da banda com o público, concentrando a performance na estrutura principal.

LOGÍSTICA COMPLEXA

Se montar a estrutura já é um desafio, organizar a chegada e saída de milhares de pessoas exige ainda mais planejamento. Segundo a produção, a logística do evento vem sendo trabalhada há mais de três meses, com apoio fundamental da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e outros órgãos de segurança.

Uma das principais estratégias foi a criação de um bolsão interno no autódromo, com capacidade para até 10 mil pessoas. Esse espaço funcionará como uma área de recepção antecipada, aberta ao público já na madrugada do dia anterior ao show.

A ideia é evitar aglomerações na rodovia e permitir que o público aguarde com conforto dentro do complexo, com acesso a bebidas e alimentação.

O evento principal abre os portões às 16h, mas a recomendação da organização é chegar cedo. “Quanto mais cedo as pessoas chegarem, menor será o impacto no trânsito. É uma rodovia estreita, então, o ideal é evitar a chegada em cima da hora”, orienta Valter Júnior, sócio e produtor local da Santo Show.

O estacionamento oficial terá capacidade para 3.000 carros, além de uma área específica para vans e ônibus fretados. Nesse sistema, os passageiros desembarcam próximo à entrada e os veículos seguem para um espaço reservado, evitando congestionamentos na frente do evento.

A recomendação é que grupos optem por transporte coletivo privado, como vans e ônibus fretados, ou aplicativos de transporte, reduzindo o número de veículos individuais.

SEGURANÇA E ATENDIMENTO MÉDICO

A segurança é outro ponto de destaque. Mais de 500 profissionais atuarão no evento, incluindo equipes uniformizadas e agentes à paisana. O esquema inclui monitoramento constante e estratégias específicas para diferentes áreas, como pista, setores premium e backstage.

A área reservada à banda conta com um sistema de segurança independente, separado da operação geral do evento.

Além disso, haverá diversos postos médicos distribuídos pelo espaço, com suporte de órgãos de saúde para atender possíveis emergências. A organização reforça que a estrutura foi planejada para suportar a capacidade máxima de público com segurança.

Entre os diversos itens proibidos para ampliar a segurança estão: armas de fogo, objetos cortantes, fogos de artifício, sinalizadores, correntes e itens pontiagudos; equipamentos profissionais, GoPro, tablets, drones, bastão de selfie e lasers; bebidas, garrafas, latas e recipientes rígidos; cartazes, bandeiras, camisetas de time, panfletos e fantasias volumosas; drogas, cigarros eletrônicos e medicamentos sem prescrição.

A entrada de água é permitida, desde que sem tampa, e alimentos apenas industrializados e lacrados para consumo próprio. O uso de power banks está liberado.

IMPACTO NO TURISMO

Para além da música, o show do Guns N’ Roses já movimenta o turismo em Mato Grosso do Sul. Com 70% do público vindo de fora do Estado, há relatos de fãs aproveitando a viagem para MS para conhecer destinos como Bonito e o Pantanal antes de seguir para Campo Grande.

A expectativa é de que o evento gere impacto positivo na economia local, desde hotéis e restaurantes até serviços de transporte e comércio.

Mesmo para quem está acostumado a grandes produções, a sensação é de que este evento marca um novo momento para a cidade.

“É mais um show, mas com uma emoção diferente, por ser em casa. Vai ser histórico. Daqui a muitos anos, as pessoas ainda vão falar sobre isso”, afirma Eduardo Pedraza.

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