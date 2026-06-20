Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Cultura Correio B+

Instituto Festival de Dança de Joinville abre inscrições para programa gratuito de formação

O projeto irá oferecer formação nas áreas de Produção, Iluminação, Maquinista, Contrarregragem e Cenotécnica, com possibilidade de participação em mais de um curso.

Flavia Viana

Flavia Viana

20/06/2026 - 17h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Instituto Festival de Dança de Joinville está com inscrições abertas para o FORMATEC, programa gratuito de capacitação voltado a jovens e adultos interessados em atuar no setor cultural.

As aulas terão início em 29 de junho, e serão realizadas até outubro, com um período de estágio nos bastidores do 43º Festival de Dança, que ocorre entre 20 de julho e 1º de agosto. As inscrições podem ser realizadas no site festivaldedanca.com.br até 25 de junho. 

O projeto irá oferecer formação nas áreas de Produção, Iluminação, Maquinista, Contrarregragem e Cenotécnica, com possibilidade de participação em mais de um curso.

Serão realizados encontros semanais no Saltare Centro de Dança, das 19h às 21h, com atividades complementares em alguns sábados, totalizando 32 horas/aula. O curso é gratuito, com certificação para alunos que atingirem pelo menos 80% de frequência.

Além dos conteúdos teóricos, os participantes terão aulas práticas em todos os módulos nos respectivos ambientes ligados a cada área de atuação. Durante a realização do Festival de Joinville, os alunos também poderão acompanhar o processo desde a montagem até a realização de um evento de grande porte, reconhecido como o maior do mundo na área da dança. 

As aulas serão conduzidas por profissionais com experiência no mercado cultural, viabilizando contatos importantes para o futuro ingresso no mercado de trabalho na área. O objetivo é aproximar os alunos da realidade da produção cultural e das operações técnicas executadas em grandes eventos.

“O crescimento da economia criativa têm ampliado a demanda por profissionais qualificados nos bastidores, mas o setor ainda enfrenta escassez de mão de obra especializada em áreas técnicas. Nossa proposta é contribuir para a formação de novos talentos por meio de uma imersão que permitirá que os participantes desenvolvam competências profissionais em um ambiente real de trabalho”, afirma o presidente do Instituto Festival de Dança de Joinville, Ely Diniz. 

O FORMATEC foi selecionado pelo Prêmio Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura – Edição 2025 e é realizado com recursos do Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Cultura (FCC).

Conheça os módulos:

Cenotécnica: aprenda sobre montagem de cenários, ambientação e estruturas técnicas que contribuem para a construção visual dos espetáculos.

Contrarregragem: aprenda sobre organização dos bastidores, acompanhamento de entradas e saídas de cena, suporte técnico a artistas e funcionamento operacional do palco durante as apresentações.

Iluminação: aprenda sobre fundamentos da iluminação cênica, montagem e operação de equipamentos, além da criação de atmosferas e efeitos visuais por meio da luz.

Maquinista: aprenda sobre introdução à movimentação técnica de palco, montagem de estruturas cênicas e operação de equipamentos utilizados em grandes produções.

Produção: aprenda sobre planejamento, logística, cronogramas, gestão de equipes e organização de grandes eventos culturais.

Instituto Festival de Dança de Joinville abre inscrições para programa gratuito de formação - Divulgação

Informações:

FORMATEC - Formação Técnica para Artes do Espetáculo

Período: de junho a outubro de 2026, com aula inaugural em 29 de junho

Local: Saltare Centro de Dança (rua Orestes Guimarães, 406 - América, Joinville/SC)

Público-alvo: jovens e adultos a partir de 16 anos

Mais informações: (47) 3031-3894

Inscrições gratuitas por meio do site festivaldedanca.com.br, ou presencialmente no Saltare Centro de Dança, das 8h às 18h, até 25 de junho

 

Cinema Correio B+

Office Romance: Jennifer Lopez pilota nova comédia romântica

Filme da Netflix aposta no carisma de J.Lo

20/06/2026 14h00

Compartilhar
Office Romance: Jennifer Lopez pilota nova comédia romântica

Office Romance: Jennifer Lopez pilota nova comédia romântica Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Todo ano chega junho romance comanda as dicas e críticas, mesmo que esse ano a Copa do Mundo entre no circuito. Há muitas despedidas de grandes séries, batalhas épicas, reencontros. Sem esquecer dos cinco anos do Caderno B+, não é?

Então, a minha dica de filme da semana vem com algumas ressalvas, mas posso estar sendo amarga. Vocês me dizem! Me volto para o novo filme de Jennifer Lopez: Office Romance.

A atriz e cantora americana conhece melhor do que poucas atrizes a fórmula da comédia romântica. De The Wedding Planner a Maid in Manhattan, passando por Monster-in-Law e Marry Me, sua carreira está repleta de filmes que entendiam exatamente o que o público esperava dela: carisma, charme, humor e uma protagonista pela qual era fácil torcer.

Talvez por isso, Office Romance, nova produção da Netflix, seja uma experiência que flerta com o frustrante. Não porque seja um desastre, mas porque parece desperdiçar todos os elementos que poderiam torná-la memorável.

No filme, Lopez interpreta Jackie Cruz, CEO da companhia aérea AirCruz. Filha do fundador da empresa, Jackie construiu a reputação de uma executiva brilhante, disciplinada e obcecada por regras. Entre elas está uma política rígida que proíbe relacionamentos entre funcionários.

O problema surge quando Daniel Blanchflower (Brett Goldstein, de Ted Lasso), advogado responsável por defender a companhia de uma série de processos, entra em sua vida. O que começa como uma relação profissional rapidamente evolui para algo mais, colocando os dois em rota de colisão com as próprias normas da empresa.

A premissa possui potencial. O universo corporativo, a tensão entre poder e desejo e o cenário de uma companhia aérea poderiam render uma comédia romântica elegante e divertida. Há até alguns momentos em que o filme parece encontrar esse caminho.

Um dos melhores envolve Jackie pilotando seu próprio avião durante uma viagem ao lado de Daniel. Enquanto enfrenta uma área de turbulência, ela o tranquiliza afirmando que jamais o deixaria cair do céu. É uma cena simples, mas que sugere uma profundidade emocional que o restante do filme raramente alcança.

O maior problema de Office Romance é que ele nunca parece realmente interessado em desenvolver o relacionamento central. Em vez disso, o roteiro de Brett Goldstein e Joe Kelly se dispersa em uma quantidade excessiva de personagens secundários, participações especiais e subtramas que lembram mais uma série de streaming condensada em duas horas do que um filme propriamente dito. Há histórias paralelas, conflitos corporativos, dramas familiares, funcionários excêntricos e romances secretos disputando espaço constantemente.

O resultado é que Jackie e Daniel passam boa parte do tempo dividindo atenção com elementos que pouco acrescentam à narrativa principal. A química entre Lopez e Goldstein nunca se torna totalmente convincente porque o filme raramente permite que os personagens simplesmente existam juntos. Quando a relação começa a ganhar alguma força, o roteiro logo encontra uma nova distração.

Jennifer Lopez também acaba limitada por essa abordagem. Embora seja claramente o centro da produção, Jackie permanece uma personagem surpreendentemente superficial. Sabemos que ela é poderosa, admirada e competente.

Sabemos que herdou a companhia do pai e que continua pilotando aviões. Mas o filme nunca vai muito além dessas características. Em muitos momentos, a sensação é de que estamos assistindo menos a uma personagem e mais a uma versão idealizada da própria Jennifer Lopez.

Talvez seja por isso que Betty Gilpin frequentemente pareça a presença mais interessante da tela. Interpretando Sydney, braço-direito de Jackie, ela traz espontaneidade, humor e personalidade para uma história que, por vezes, parece excessivamente preocupada em manter sua protagonista impecável.

Gilpin encontra humanidade mesmo nas situações mais absurdas e ajuda a dar vida a cenas que poderiam facilmente passar despercebidas.

Curiosamente, uma das sequências mais divertidas do filme acontece depois dos créditos. Após Jackie e Daniel assumirem publicamente o relacionamento, a empresa passa a permitir romances entre funcionários desde que sejam declarados oficialmente. O resultado é uma avalanche de revelações envolvendo praticamente todo o escritório.

Casos secretos, relacionamentos inesperados e situações constrangedoras transformam o departamento de recursos humanos em um caos absoluto. É uma cena leve, engraçada e cheia de energia, que acaba destacando algo curioso: o filme parece mais interessado nos personagens secundários do que em sua história de amor principal.

No fim, Office Romance funciona da mesma forma que muitas produções românticas da Netflix. É bonito, agradável e fácil de assistir. Distrai durante algumas horas e oferece o conforto familiar de uma estrela carismática fazendo exatamente aquilo que o público espera dela. Mas falta algo essencial. Falta química. Falta profundidade. Falta personalidade.

Jennifer Lopez continua sendo uma presença magnética. O problema é que, desta vez, nem ela consegue fazer o filme voar.

CULINÁRIA

Confira receitas fáceis e nutritivas para fazer durante a Copa

Veja receitas fáceis e nutritivas para torcer pela seleção sem abrir mão da alimentação equilibrada, com opções que vão do grão-de-bico crocante a chips, pastinhas e espetinhos de frutas

20/06/2026 10h00

Compartilhar
Com sabor suave e levemente amanteigado permite inúmeras combinações de temperos, tornando-o uma excelente opção para quem busca substituir snacks industrializados

Com sabor suave e levemente amanteigado permite inúmeras combinações de temperos, tornando-o uma excelente opção para quem busca substituir snacks industrializados Reprodução

Continue Lendo...

Para quem vai reunir amigos e família para assistir aos jogos da Copa do Mundo, os petiscos costumam ser parte indispensável deste momento. No entanto, salgadinhos industrializados, frituras e alimentos ultraprocessados podem transformar a diversão em exageros que pesam na balança e na saúde.

A boa notícia é que existem diversas opções de petiscos saudáveis, saborosos e fáceis de preparar, capazes de agradar até mesmo os torcedores mais exigentes.

Entre as alternativas que vêm ganhando espaço está o grão-de-bico assado e crocante, uma receita nutritiva, rica em proteínas vegetais, fibras, vitaminas e minerais. Além dele, vegetais assados, chips naturais, pastinhas leves e espetinhos de frutas podem compor uma mesa colorida e equilibrada para acompanhar cada lance da partida.

Além de ajudar a controlar o consumo excessivo de calorias, essas opções oferecem nutrientes importantes para o organismo e podem contribuir para a sensação de saciedade, evitando que a fome volte logo após o intervalo do jogo.

Mesa saudável

Nutricionistas costumam recomendar que os petiscos da torcida sigam algumas regras simples: priorizar alimentos in natura ou minimamente processados; reduzir frituras e produtos ultraprocessados; incluir fontes de fibras e proteínas; oferecer frutas e vegetais; manter água disponível durante toda a partida; evitar excesso de refrigerantes e bebidas açucaradas.

Uma boa estratégia é combinar diferentes texturas e sabores. Assim, é possível transformar os encontros desta Copa do Mundo em momentos de confraternização sem abrir mão da saúde.

Com receitas simples, ingredientes acessíveis e muito sabor, a torcida ganha energia para acompanhar cada lance do campeonato sem os excessos tradicionalmente associados aos dias de jogo.

Grão de bico assado e crocante

Com sabor suave e levemente amanteigado permite inúmeras combinações de temperos, tornando-o uma excelente opção para quem busca substituir snacks industrializadosRECEITA Grão de bico assado e crocante - Com sabor suave e levemente amanteigado permite inúmeras combinações de temperos, tornando-o uma excelente opção para quem busca substituir snacks industrializadosFoto: Reprodução

Ingredientes:

  • 2 xícaras (chá) de grão-de-bico cozido, escorrido e bem seco;
  • Azeite extravirgem para regar;
  • Sal a gosto;
  • Páprica, curry, pimenta calabresa ou outras especiarias de preferência.

Modo de Preparo:

> Pré-aqueça o forno a 220ºC.

Forre uma assadeira grande com papel-manteiga;

Espalhe o grão-de-bico sobre um pano limpo e seque delicadamente;

Se desejar mais crocância, retire a pele dos grãos após o cozimento;

Transfira para a assadeira, regue com azeite e tempere com sal;

Asse por 20 a 30 minutos, mexendo na metade do tempo;

Quando estiver dourado e crocante, retire do forno;

Ainda morno, adicione páprica, curry ou outros temperos;

Deixe esfriar antes de servir.

Pipoca caseira com ervas

Ingredientes:

  • 1/2 xícara de milho para pipoca;
  • 1 colher de sopa de azeite;
  • Orégano, alecrim ou páprica;
  • Sal, moderadamente.

Modo de Preparo:

Estoure a pipoca normalmente e, após pronta, adicione as ervas e os temperos.

Palitos de legumes com molho de iogurte

Ingredientes:

Para os palitos

  • Cenoura;
  • Pepino;
  • Salsão;
  • Pimentão colorido.

Para o molho

  • 1 pote de iogurte natural;
  • Suco de meio limão;
  • Hortelã picada;
  • Sal e pimenta a gosto.

Modo de Preparo:

Misture todos os ingredientes do molho e sirva acompanhado dos vegetais cortados em tiras.

Homus

Ingredientes:

  • 2 xícaras (chá) de grão-de-bico cozido;
  • Suco de 1 limão;
  • 2 colheres de sopa de tahine;
  • 1 dente de alho;
  • Azeite;
  • Sal a gosto.

Modo de Preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador ou processador até formar uma pasta homogênea. Sirva gelado.

Com sabor suave e levemente amanteigado permite inúmeras combinações de temperos, tornando-o uma excelente opção para quem busca substituir snacks industrializadosRECEITA Chips de batata-doce assados
Foto: Reprodução

Chips de batata-doce assados

Ingredientes:

  • 2 batatas-doces médias;
  • 1 colher (chá) de sopa de azeite;
  • Sal a gosto;
  • Páprica defumada ou ervas secas.

Modo de Preparo:

Corte as batatas em fatias bem finas;

Misture com azeite e temperos;

Distribua em uma assadeira sem sobrepor as fatias;

Asse a 200ºC por cerca de 20 minutos;

Vire na metade do tempo;

Retire quando estiverem douradas e crocantes.

Espetinhos de frutas

Com sabor suave e levemente amanteigado permite inúmeras combinações de temperos, tornando-o uma excelente opção para quem busca substituir snacks industrializadosRECEITA Espetinhos de frutas
Foto: Reprodução

Ingredientes:

  • Morango;
  • Uva;
  • Melão;
  • Manga;
  • Kiwi;
  • Abacaxi.

Modo de Preparo

Monte os espetinhos alternando as cores para deixá-los mais atrativos.

Tomatinhos recheados com ricota temperada

Ingredientes:

> 20 tomates-cereja;
> 150 g de ricota;
> Ervas finas;
> Azeite;
> Sal a gosto.

Modo de Preparo:

Corte a tampa dos tomates;

Retire parte da polpa;

Misture a ricota com as ervas

Recheie os tomates e leve à geladeira até a hora de servir.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3020, quinta-feira (18/06): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3020, quinta-feira (18/06): veja o rateio

2

Evento reúne 60 brechós com 25 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Evento reúne 60 brechós com 25 mil itens a partir de R$ 2,00

3

Lula sanciona lei que garante salário de R$ 5,1 mil aos professores
REAJUSTE

/ 1 dia

Lula sanciona lei que garante salário de R$ 5,1 mil aos professores

4

Riedel escolhe Ana Carolina Ali para vaga de desembargadora em MS
NOMEADA

/ 2 dias

Riedel escolhe Ana Carolina Ali para vaga de desembargadora em MS

5

Fiscalização apreende 650 kg de alimentos impróprios em atacadista de Campo Grande
Alimentos Impróprios

/ 2 dias

Fiscalização apreende 650 kg de alimentos impróprios em atacadista de Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Aposentadoria rural: quem tem direito, como obter e o que impede de receber?
juliane penteado

/ 1 dia

Aposentadoria rural: quem tem direito, como obter e o que impede de receber?
Golpe do falso advogado: como funciona e como não cair
Leandro Provenzano

/ 2 dias

Golpe do falso advogado: como funciona e como não cair
O que mais reprova na perícia do INSS?
direito previdenciário

/ 2 semanas

O que mais reprova na perícia do INSS?
Blindagem jurídica para construtoras
Leandro Provenzano

/ 04/06/2026

Blindagem jurídica para construtoras