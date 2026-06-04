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história da dança

Acervo digital de Mato Grosso do Sul preserva legado de Sarah Abussafi Figueiró

Projeto conduzido pela neta Maria Fernanda Figueiró digitaliza mais de 33 horas de fitas VHS, além de documentos históricos, folders e registros administrativos que ajudam a contar a história da dança em Mato Grosso do Sul

Mariana Piell

Mariana Piell

04/06/2026 - 10h09
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Mais de duas décadas depois de a professora e produtora cultural Sarah Abussafi Figueiró doar ao Museu da Imagem e do Som (MIS) um conjunto de documentos que registram parte da construção da cena artística sul-mato-grossense, esse patrimônio volta a ganhar vida por meio de um projeto de digitalização idealizado por sua neta, a bailarina, pesquisadora e produtora cultural Maria Fernanda Figueiró.

A iniciativa, intitulada Acervo da Dança Sul-Mato-Grossense, foi contemplada pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab) e nasceu do desejo de preservar e democratizar o acesso a uma coleção documental que reúne décadas de trabalho, articulação e resistência de artistas que ajudaram a consolidar a dança como expressão cultural no Estado.

O projeto digitalizou documentos históricos, registros administrativos da Associação Sul-Mato-Grossense dos Profissionais da Dança (ASMPD), folders de espetáculos, programas de festivais e cerca de 33 horas de conteúdo audiovisual armazenado em fitas VHS. 

A descoberta

Em 2023, enquanto realizava pesquisas para a criação do espetáculo "Chafica", produzido pela Cia do Mato em homenagem à avó, Maria Fernanda encontrou uma antiga reportagem publicada em 2002 com a manchete "História da dança vai para o MIS". 

A notícia despertou a curiosidade da pesquisadora, que decidiu visitar o museu para conhecer o acervo. O encontro com os documentos transformou uma simples investigação artística em um compromisso pessoal com a preservação da memória. 

"Fiquei impressionada com a quantidade de registros, documentos e fitas VHS. Inclusive, consegui assistir a algumas dessas gravações no próprio MIS. Foi quando percebi a importância de contribuir para a digitalização desse patrimônio", explica Maria Fernanda.

Até aquele momento, ela desconhecia que Sarah havia doado todo aquele material à instituição. "Minha avó nunca chegou a comentar comigo sobre essa doação. Descobri esse gesto de cuidado por meio de uma reportagem de jornal. Foi ali que nasceu o desejo de digitalizar o acervo e ampliar o acesso público a esse patrimônio", relembra Maria Fernanda.

A urgência do projeto também está relacionada com as características físicas dos suportes originais. As fitas VHS, mesmo quando armazenadas em condições ideais, possuem vida útil estimada entre 20 e 30 anos. O mesmo ocorre com documentos em papel, que naturalmente sofrem desgaste ao longo do tempo.

"O objetivo foi evitar que esse material se perdesse, transferindo-o para o ambiente digital e ampliando suas possibilidades de preservação e acesso. Conhecer nossa história fortalece o sentimento de pertencimento e a relação com o território onde atuamos", afirma.

Reencontro

Durante a execução do projeto, uma coincidência carregada de simbolismo emocionou a idealizadora. Ao retirar as fitas VHS do MIS para a digitalização, Maria Fernanda assinou o termo de empréstimo do acervo em 7 de agosto de 2025.

O documento original de doação, assinado por Sarah Abussafi Figueiró, está datado de 6 de agosto de 2002. Uma diferença entre os dois registros de exatamente 23 anos e um dia.

"Foi emocionante perceber que, duas décadas depois, eu estava voltando à mesma instituição para dar continuidade ao gesto iniciado por ela: preservar e compartilhar a memória da dança sul-mato-grossense", conta.

Para Maria Fernanda, o mergulho nesse acervo também representou um reencontro com uma faceta da avó que ela ainda não conhecia.

"Quando assisti às entrevistas que ela concedeu para divulgar os festivais nos jornais da época, percebi uma mulher que existia para além da avó presente que marcou minha infância. Eu nunca havia visto minha avó jovem, trabalhando, atuando e defendendo aquilo em que acreditava. Isso deu um novo significado à nossa relação", afirma.

Ela conta que o processo de digitalização foi frequentemente interrompido pela emoção.

"Constantemente eu me sensibilizava diante do cuidado e da dedicação que ela teve ao preservar esse acervo. Os documentos estavam extremamente organizados, algo que também é fruto do trabalho realizado pelo MIS", destaca.

Pioneira

Filha de imigrantes libaneses que chegaram ao Brasil pelo porto de Corumbá, Sarah Abussafi Figueiró nasceu em Campo Grande e construiu uma trajetória marcada pela atuação em diversas frentes culturais.

Professora de artes, foi a primeira presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Profissionais da Dança, primeira presidente da Associação Artística e Cultural de Mato Grosso do Sul, fundadora da Associação dos Pintores de Porcelana e presidente da Associação dos Artistas Plásticos de Mato Grosso do Sul.

Além de sua atuação na dança, Sarah também participou da fundação da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Campo Grande e recebeu o título de Delegada da Associação Interamericana de Dança.

Entre suas maiores contribuições está a organização dos 13 primeiros Festivais Sul-Mato-Grossenses de Dança, realizados entre 1985 e 1998, período em que o Estado ainda buscava consolidar sua identidade cultural.

Sarah faleceu em 2019, aos 85 anos, deixando um legado que continua influenciando novas gerações de artistas.

"Antes de tudo, ela era minha avó. Gostava de contar histórias, ouvir música, conversar e compartilhar memórias. Ela me ensinou a importância da palavra, da história e da memória. Acho que essa foi a maior herança que me deixou", resume Maria Fernanda.

Festivais

Grande parte do acervo digitalizado está relacionada com os históricos Festivais Sul-Mato-Grossenses de Dança, organizados pela ASMPD durante 13 anos consecutivos.

Os eventos funcionavam como grandes espaços de intercâmbio artístico, reunindo academias, grupos e companhias de diferentes regiões do Brasil e oferecendo oficinas, cursos e workshops.

Os festivais receberam importantes companhias nacionais, como Cia. Cisne Negro, Ballet Stagium, Grupo Raça, Quasar Cia. de Dança, Ballet Paula Castro, Grupo Ginga e Nós da Dança.

A comissão julgadora também reunia nomes de destaque do cenário brasileiro, entre eles Beth Oliosi, Toshie Kobayashi, Roseli Rodrigues, Mariana Muniz, Tony Abott, Regina Sawer, Penha de Souza, Valéria Mattos e Lourdes Bastos.

Para Maria Fernanda, esses encontros desempenharam papel decisivo na formação dos artistas locais.

"As oficinas e workshops ampliavam a formação técnica e artística dos participantes. Esses festivais possibilitavam trocas de conhecimento e inseriam Mato Grosso do Sul em circuitos mais amplos de circulação e diálogo artístico", explica.

O acervo também revela a presença de personagens fundamentais para a história da dança sul-mato-grossense, como Chico Neller e a Ginga Cia de Dança, Neide Garrido e o Ballet Isadora Duncan, Maria Helena Pettengill e o grupo Embrujos da España, além de Suzana Leite e Sandramaria Gomes.

"Muitas dessas pessoas continuam atuando até hoje, formando novas gerações e mantendo vivo um legado que atravessa décadas", destaca.

Acervo digital

Como resultado do projeto, foi criada a plataforma digital www.sarahfigueiro.com.br (acesse CLICANDO AQUI), espaço dedicado à preservação e difusão desse patrimônio histórico.

Inicialmente, o site reúne o acervo doado ao MIS, disponibilizando vídeos originalmente armazenados em VHS, folders, documentos administrativos e diversos registros relacionados com a história da dança em Mato Grosso do Sul.

A expectativa, entretanto, é que a plataforma se transforme futuramente em um grande centro de memória da dança sul-mato-grossense, incorporando novos documentos e acervos.

"Neste momento, o projeto contempla exclusivamente o acervo da Associação Sul-Mato-Grossense dos Profissionais da Dança. Tenho a expectativa de que, no futuro, possamos digitalizar também o acervo pessoal que ela deixou, que reúne materiais relacionados não apenas à dança, mas também ao artesanato, às artes plásticas e a outras manifestações culturais", explica.

Para a pesquisadora, a preservação desse patrimônio ultrapassa a simples guarda de documentos.

"Sem memória, nossa atuação artística empobrece. Precisamos conhecer quem veio antes de nós, quem lutou para que hoje tivéssemos mais espaços e possibilidades. A dança que fazemos hoje também é resultado dessas histórias", afirma Maria Fernanda.

Ela acredita que o acervo pode estimular novas pesquisas e fortalecer o sentimento de pertencimento cultural.
"Esses documentos são fontes para que possamos acessar o passado e produzir novas reflexões e conexões com as gerações presentes e futuras",  defende.

 

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9ª Festa da Padroeira

Ícone da padroeira retorna restaurado ao santuário de Mato Grosso do Sul

Programação especial no domingo marcará o retorno da imagem histórica ao altar do santuário estadual e abrirá as celebrações da 9ª Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul

03/06/2026 08h30

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Imagem do Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro sofreu um processo de oxidação ao longo dos anos

Imagem do Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro sofreu um processo de oxidação ao longo dos anos Divulgação

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Após quase três meses longe do altar para passar por um cuidadoso processo de restauração artística e conservativa, o histórico ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro voltará a ocupar seu lugar de destaque no Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande.

A reintegração da imagem será celebrada com uma programação especial neste domingo, reunindo fé, memória, patrimônio histórico e tradição religiosa.

O ícone, que chegou ao então Mato Grosso na década de 1930 e permanece ligado à trajetória dos missionários redentoristas na região, é considerado um dos principais símbolos da devoção mariana no Estado.

Desde 1941, a imagem ocupava lugar de destaque no altar da igreja e, ao longo de 87 anos de história paroquial, sofreu os efeitos naturais da ação do tempo.

Segundo o santuário estadual, o processo de oxidação dos materiais provocou o escurecimento gradual da obra, comprometendo a vivacidade de suas cores originais e exigindo uma intervenção especializada para garantir sua preservação para as futuras gerações.

A programação comemorativa contará com atividades que buscam resgatar a memória da chegada da imagem a Campo Grande e reforçar sua importância para a história religiosa e cultural de Mato Grosso do Sul.

COMEMORAÇÕES

As celebrações terão início às 8h, na Plataforma Cultural, instalada na antiga Estação Ferroviária de Campo Grande, onde será realizada uma exposição histórica sobre a chegada do ícone ao Estado há 96 anos.

Às 8h30min, os fiéis poderão acompanhar a apresentação oficial da obra restaurada. O momento revelará ao público os resultados do trabalho de conservação que devolveu ao ícone características visuais que haviam sido encobertas pelo desgaste natural acumulado ao longo das décadas.

Logo depois, às 9h, será realizada uma procissão-memória pelas Avenidas Calógeras e Afonso Pena. O percurso foi planejado para rememorar simbolicamente a chegada dos primeiros missionários redentoristas e do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro a Campo Grande.

O encerramento da programação acontecerá às 10h, no Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com a celebração da Santa Missa e a cerimônia de entronização da imagem histórica restaurada.

O ato marcará oficialmente o retorno do ícone ao altar e dará início às celebrações da 9ª Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul.

A ação conta com o apoio da Fundação Municipal de Cultura de Campo Grande e da Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em Mato Grosso do Sul.

PRESERVAÇÃO

Imagem do Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro sofreu um processo de oxidação ao longo dos anosO ícone foi entregue à conservadora-restauradora Silvia Regina Karps pelos padres Celso Jr. e Reginaldo Padilha, reitor do santuário - Foto: Divulgação

A responsabilidade pela restauração foi confiada à conservadora-restauradora Silvia Regina Karps, especialista em Espaço Litúrgico, Arquitetura e Arte Sacra. Moradora de São José dos Campos (SP), a profissional atua há cerca de duas décadas na recuperação e na conservação de obras de arte e esculturas religiosas.

O trabalho envolveu procedimentos técnicos voltados à estabilização dos materiais, limpeza das superfícies e recuperação dos elementos visuais originais, respeitando as características históricas da obra.

A restauração não apenas recupera a beleza artística do ícone, mas também contribui para a preservação de um importante patrimônio religioso e cultural da comunidade sul-mato-grossense.

AUXÍLIO PERMANENTE

A devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro está entre as mais difundidas do catolicismo. O título atribuído à Virgem Maria expressa a crença na sua constante intercessão em favor da humanidade.

A expressão “perpétuo socorro” significa auxílio permanente, ajuda contínua e proteção constante. Para os fiéis, trata-se da confiança de que Maria acompanha seus filhos em todos os momentos da vida, especialmente nas situações de sofrimento, aflição e dificuldade.

Ao longo da história cristã, diversos títulos foram atribuídos à mãe de Jesus. Alguns derivam de dogmas da fé católica, como Imaculada Conceição e Assunção. Outros estão relacionados a aparições marianas, como Fátima, Lourdes e Guadalupe. Há ainda títulos inspirados em reflexões teológicas e na devoção popular.

Entre eles, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro se destaca justamente por enfatizar a dimensão materna de Maria, vista pelos cristãos como aquela que consola, protege, acompanha e socorre seus filhos.

Um trecho da Constituição Dogmática Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II, apresenta Maria como aquela que continua a interceder pela humanidade.

“De fato, depois de elevada ao Céu, não abandonou esta missão salvadora, mas, com a sua multiforme intercessão, continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Cuida, com amor materno, dos irmãos de seu Filho que, entre perigos e angústias, caminham ainda na terra, até chegarem à pátria bem-aventurada”.

Segundo a tradição católica, a devoção ao perpétuo socorro expressa justamente essa confiança no cuidado permanente de Maria para com aqueles que recorrem à sua intercessão.

SIMBOLOGIA

A imagem venerada pelos devotos não é apenas uma representação artística. Ela pertence à tradição dos ícones bizantinos, obras concebidas para favorecer a contemplação e a oração.

Conhecido como “Ícone da Virgem da Paixão”, o quadro apresenta quatro figuras centrais: Nossa Senhora, o Menino Jesus e os arcanjos Miguel e Gabriel.

Na composição, os arcanjos aparecem carregando os instrumentos da Paixão de Cristo – a cruz, a lança e a esponja embebida em vinagre. Ao contemplar esses símbolos, o Menino Jesus demonstra espanto e corre para os braços da mãe.

O movimento é tão intenso que uma de suas sandálias se desprende do pé, detalhe que se tornou uma das marcas mais conhecidas da imagem.

Maria acolhe o filho com ternura, enquanto seu olhar se dirige ao observador. A mão direita da Virgem aponta para Jesus, indicando-o como o verdadeiro socorro para a humanidade. Ao mesmo tempo, as mãos do Menino permanecem firmemente apoiadas nas mãos da mãe, simbolizando confiança e proteção.

A tradição popular também associa o ícone à antiga crença de que seria uma reprodução de uma imagem originalmente pintada por São Lucas Evangelista.

TRAJETÓRIA DA IMAGEM

A história do ícone remonta ao século 15. Segundo a tradição, a imagem foi retirada da Ilha de Creta, então território sob influência veneziana, por um comerciante que pretendia vendê-la em Roma.

Durante a travessia do Mar Mediterrâneo, uma forte tempestade ameaçou afundar a embarcação. Após chegar à Itália, o homem teria adoecido gravemente. Arrependido, pediu a um amigo que devolvesse a imagem à veneração pública dos fiéis.

Depois de passar por diferentes locais, o ícone foi entregue em 1866 pelo papa Pio IX à Congregação do Santíssimo Redentor, os redentoristas.

Na ocasião, o pontífice teria feito um pedido que se tornou célebre entre os missionários: “Fazei com que todo o mundo conheça esta devoção”.

A partir desse momento, os redentoristas iniciaram um amplo trabalho de divulgação da devoção mariana, promovendo a Novena Perpétua e distribuindo cópias do ícone por diversos países.

Hoje, a imagem original permanece na Igreja de Santo Afonso, em Roma, sendo considerada um dos ícones bizantinos mais venerados do mundo.

>> Serviço

Retorno do ícone histórico de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Data: domingo.
Horários:
8h – exposição histórica na Plataforma Cultural (antiga Estação Ferroviária);
8h30min – apresentação oficial do ícone restaurado;
9h – procissão-memória pelas Avenidas Calógeras e Afonso Pena;
10h – Santa Missa e entronização do ícone no Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

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Diálogo

Em Mato Grosso do Sul, a classe política rói as unhas e toma... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (3)

03/06/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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José Saramago - escritor português

"As palavras proferidas pelo coração não tem língua que as articule, retém-nas um nó na garganta e só nos olhos é que se podem ler”.

FELPUDA

Em Mato Grosso do Sul, a classe política rói as unhas e toma baldes de chá de camomila à espera da lista que o ex-presidente Jair Bolsonaro deverá divulgar com o nome abençoado para a disputa ao Senado. O ungido, se eleito, desfrutará oito anos na chamada de “casa do céu”, por razões nada espirituais. De lá, poderá flutuar entre articulações partidárias, circular com desenvoltura no empresariado e alcançar projeção política nacional e até internacional. Afinal, poucos cargos oferecem tanto poder, visibilidade e influência em altitude tão confortável. Está explicado...

Diálogo

Disputa

O vereador Marcos Trad e a ex-deputada Rose Modesto continuam de lados opostos e vão, mais uma vez, brigar para conquistar uma das oito cadeiras na Câmara Federal. Mas o embate não deverá parar por aí, conforme o que se ouve nos bastidores. 

Mais

Confronto ainda maior está previsto para 2028, quando Adriane Lopes encerrará o mandato. A dupla, que em 2016 se enfrentou pelo comando da Prefeitura de Campo Grande, estaria com sérias intenções de lançar seus nomes à eleição.

Diálogo Anagildes de Oliveira e Vera Ota de Oliveira - Foto: Studio Vollkopf

 

Diálogo Elisa Abreu Castanheira - Foto: Arquivo Pessoal

Cenário

A realidade é uma só: no campo da direita, a disputa pela vaga ao Senado entra na reta decisiva das convenções de junho, com o PL tentando evitar aventuras eleitorais. A avaliação das lideranças é simples: a segunda vaga precisa ser destinada a quem realmente tenha chances concretas de vitória. Até agora, porém, o cenário é dominado por uma guerra de vaidades de pré-candidatos que se dizem ungidos por Bolsonaro.  

Na mira

Quem está sendo alvo de pedido de cassação é o deputado do PT José Orcírio. O motivo? É acusado de quebra de decoro parlamentar por ter mandado recado para o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL) de que ele iria apanhar. O vereador de Paranaíba Sindoley Moraes encaminhou à Assembleia de MS a solicitação para que seja aplicada a sanção ao petista. O parlamentar da esquerda deu “xilique” quando da votação de uma moção de apoio à vereadora petista Eliete Tel, acusada de agressão a Rodolfo durante evento em Mundo Novo.

Ameaça

Como a proposta não teve aprovação dos deputados, Orcírio começou a bradar no plenário, dizendo o seguinte: “Na próxima, ele vai apanhar”, e continuando, disse que “tem que apanhar para deixar de ser “gordinho do Bolsonaro”. O vereador Sindoley, em sua justificativa para apresentação do pedido de cassação, salientou que tal posicionamento do petista ultrapassa o limite do debate político, além de incentivar a hostilidade contra adversários, lembrando que o ambiente democrático exige respeito.

ANIVERSARIANTES

Graziela Branco Calegaro;
Dr. Vadis Inácio Pelizza;
Milton Luis Ferraz Duarte;
Denilson Nantes (Secreta);
Manoel Henrique Caseiro;
Abigail Pereira da Rosa;
Marcos Higa;
Ronaldo Antônio da Silva;
Antônio Parron Aranda;
Orieta Moraes da Silva;
Anizio Pereira Tiago;
Dr. Abrahão Malulei Neto;
João Leite Schimidt;
Dr. Fábio Kanomata;
Jader Mussato;
Geraldo Ruiz Saverio;
João Romero;
Roberto Knorr;
Olga Cabrera Bruschi;
Adir Freitas Loureiro;
João Sergio da Silva Machado;
Sílvia Regina Gamarra;
Diego Braga;
Giovanna dos Santos Medeiros Cavol;
Dra. Fernanda Triglia Ferraz de Freitas;
Laci Maria Rondon Hildebrand Avila;
Roberto Nascimento Oliveira;
Danielle Kato;
Flavio Felix de Jesus;
José Ferreira de Almeida;
Renan Jara Benides;
Waldemiro Rodrigues de Vasconcellos;
Zana Gregorio Zaidan;
Amauri Gama;
Luisa Aparecida Cavalheiro de Lima;
Emerson Eltern Guardacioni;
Jade Prates Amarilha;
Janine de Souza Fernandes Carneiro;
José Luiz Estigarribia Ferreira;
José Maria Marques da Silva;
Mariana Curado Coppola;
Maria Glória de Arruda Campos;
Sandra Regina de Oliveira Regis;
Tassia Gonçalves Fernandes;
Flávio da Cunha Vianna;
Clotilde Chamorro;
Emerson José Santos de Souza;
Dalva Ramos Souza;
Sérgio Roberto Carvalho de Souza;
Olavo de Oliveira Júnior;
Maria Irene de Souza Zardo;
Waldir Basílio de Lima;
Juarez Marques Batista;
Danielle Inamine;
Fábio Anderson Ribeiro Sampaio;
Doris de Aquino Rebouças;
Marlene Passos da Silveira;
Clotilde Benites;
Jorge Henrique da Silva;
Maria Auxiliadora Carvalho de Almeida;
Eliana Gomes de Souza;
Maria Lúcia Antunes;
Marcelo de Souza Gameiro;
Dr. Fernando de Carvalho;
Dr. Welmar Pereira da Silva;
Meire Cristina de Souza Silva;
Frederico Menezes;
Elza Ferreira;
Pedro Corrêa da Costa;
Meire Viana;
Antônio Carlos Rubini;
Carlos Rubens de Oliveira;
Ivon Honorato de Souza;
Luis Carlos Cardoso;
Maruia dos Santos Tavares;
Mário Coelho;
Fernando Tadeu Carneiro de Carvalho;
Gustavo Davi Gonçalves;
Clotilde Marques;
Sérgio Vasconcelos Leal da Costa;
Mauro Benante;
Algacir Fernando da Silva Torres;
Ana Lúcia Brito Padilha;
Paulo Magno Vedovato;
Guilherme Quaresma Thielmann;
Sirlei Clotilde Martins Ferrarezi;
Andréia Tanielly Nunes;
Ivone Maria Rodrigues Romero;
Ricardo Pavão Pionti;
Karla Karolynne Arar Bacarji;
Márcio Jean Hiroshi Iwata;
Sandra Maria Hill Allaman de Rezende;
Edson Hideki Akamine;
Antônio José Santi Filho;
Agenor de Padoa Melo;
Cristiana Ribeiro de Matos de Moura Fé;
Juscelino Ribeiro;
Arielle Oliveira;
Basilio Santana de Oliveira;
Manuel Antonio Esteves Franco;
Jorge Andrade Vasconcellos;
Nilda Cristiane Diniz Pereira.

Colaborou com Tatyane Gameiro

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