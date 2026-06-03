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Diálogo

Em Mato Grosso do Sul, a classe política rói as unhas e toma... Leia na coluna de hoje

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Ester Figueiredo

03/06/2026 - 00h02
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José Saramago - escritor português

"As palavras proferidas pelo coração não tem língua que as articule, retém-nas um nó na garganta e só nos olhos é que se podem ler”.

FELPUDA

Em Mato Grosso do Sul, a classe política rói as unhas e toma baldes de chá de camomila à espera da lista que o ex-presidente Jair Bolsonaro deverá divulgar com o nome abençoado para a disputa ao Senado. O ungido, se eleito, desfrutará oito anos na chamada de “casa do céu”, por razões nada espirituais. De lá, poderá flutuar entre articulações partidárias, circular com desenvoltura no empresariado e alcançar projeção política nacional e até internacional. Afinal, poucos cargos oferecem tanto poder, visibilidade e influência em altitude tão confortável. Está explicado...

Disputa

O vereador Marcos Trad e a ex-deputada Rose Modesto continuam de lados opostos e vão, mais uma vez, brigar para conquistar uma das oito cadeiras na Câmara Federal. Mas o embate não deverá parar por aí, conforme o que se ouve nos bastidores. 

Mais

Confronto ainda maior está previsto para 2028, quando Adriane Lopes encerrará o mandato. A dupla, que em 2016 se enfrentou pelo comando da Prefeitura de Campo Grande, estaria com sérias intenções de lançar seus nomes à eleição.

Anagildes de Oliveira e Vera Ota de Oliveira Anagildes de Oliveira e Vera Ota de Oliveira - Foto: Studio Vollkopf

 

Elisa Abreu Castanheira Elisa Abreu Castanheira - Foto: Arquivo Pessoal

Cenário

A realidade é uma só: no campo da direita, a disputa pela vaga ao Senado entra na reta decisiva das convenções de junho, com o PL tentando evitar aventuras eleitorais. A avaliação das lideranças é simples: a segunda vaga precisa ser destinada a quem realmente tenha chances concretas de vitória. Até agora, porém, o cenário é dominado por uma guerra de vaidades de pré-candidatos que se dizem ungidos por Bolsonaro.  

Na mira

Quem está sendo alvo de pedido de cassação é o deputado do PT José Orcírio. O motivo? É acusado de quebra de decoro parlamentar por ter mandado recado para o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL) de que ele iria apanhar. O vereador de Paranaíba Sindoley Moraes encaminhou à Assembleia de MS a solicitação para que seja aplicada a sanção ao petista. O parlamentar da esquerda deu “xilique” quando da votação de uma moção de apoio à vereadora petista Eliete Tel, acusada de agressão a Rodolfo durante evento em Mundo Novo.

Ameaça

Como a proposta não teve aprovação dos deputados, Orcírio começou a bradar no plenário, dizendo o seguinte: “Na próxima, ele vai apanhar”, e continuando, disse que “tem que apanhar para deixar de ser “gordinho do Bolsonaro”. O vereador Sindoley, em sua justificativa para apresentação do pedido de cassação, salientou que tal posicionamento do petista ultrapassa o limite do debate político, além de incentivar a hostilidade contra adversários, lembrando que o ambiente democrático exige respeito.

ANIVERSARIANTES

Graziela Branco Calegaro;
Dr. Vadis Inácio Pelizza;
Milton Luis Ferraz Duarte;
Denilson Nantes (Secreta);
Manoel Henrique Caseiro;
Abigail Pereira da Rosa;
Marcos Higa;
Ronaldo Antônio da Silva;
Antônio Parron Aranda;
Orieta Moraes da Silva;
Anizio Pereira Tiago;
Dr. Abrahão Malulei Neto;
João Leite Schimidt;
Dr. Fábio Kanomata;
Jader Mussato;
Geraldo Ruiz Saverio;
João Romero;
Roberto Knorr;
Olga Cabrera Bruschi;
Adir Freitas Loureiro;
João Sergio da Silva Machado;
Sílvia Regina Gamarra;
Diego Braga;
Giovanna dos Santos Medeiros Cavol;
Dra. Fernanda Triglia Ferraz de Freitas;
Laci Maria Rondon Hildebrand Avila;
Roberto Nascimento Oliveira;
Danielle Kato;
Flavio Felix de Jesus;
José Ferreira de Almeida;
Renan Jara Benides;
Waldemiro Rodrigues de Vasconcellos;
Zana Gregorio Zaidan;
Amauri Gama;
Luisa Aparecida Cavalheiro de Lima;
Emerson Eltern Guardacioni;
Jade Prates Amarilha;
Janine de Souza Fernandes Carneiro;
José Luiz Estigarribia Ferreira;
José Maria Marques da Silva;
Mariana Curado Coppola;
Maria Glória de Arruda Campos;
Sandra Regina de Oliveira Regis;
Tassia Gonçalves Fernandes;
Flávio da Cunha Vianna;
Clotilde Chamorro;
Emerson José Santos de Souza;
Dalva Ramos Souza;
Sérgio Roberto Carvalho de Souza;
Olavo de Oliveira Júnior;
Maria Irene de Souza Zardo;
Waldir Basílio de Lima;
Juarez Marques Batista;
Danielle Inamine;
Fábio Anderson Ribeiro Sampaio;
Doris de Aquino Rebouças;
Marlene Passos da Silveira;
Clotilde Benites;
Jorge Henrique da Silva;
Maria Auxiliadora Carvalho de Almeida;
Eliana Gomes de Souza;
Maria Lúcia Antunes;
Marcelo de Souza Gameiro;
Dr. Fernando de Carvalho;
Dr. Welmar Pereira da Silva;
Meire Cristina de Souza Silva;
Frederico Menezes;
Elza Ferreira;
Pedro Corrêa da Costa;
Meire Viana;
Antônio Carlos Rubini;
Carlos Rubens de Oliveira;
Ivon Honorato de Souza;
Luis Carlos Cardoso;
Maruia dos Santos Tavares;
Mário Coelho;
Fernando Tadeu Carneiro de Carvalho;
Gustavo Davi Gonçalves;
Clotilde Marques;
Sérgio Vasconcelos Leal da Costa;
Mauro Benante;
Algacir Fernando da Silva Torres;
Ana Lúcia Brito Padilha;
Paulo Magno Vedovato;
Guilherme Quaresma Thielmann;
Sirlei Clotilde Martins Ferrarezi;
Andréia Tanielly Nunes;
Ivone Maria Rodrigues Romero;
Ricardo Pavão Pionti;
Karla Karolynne Arar Bacarji;
Márcio Jean Hiroshi Iwata;
Sandra Maria Hill Allaman de Rezende;
Edson Hideki Akamine;
Antônio José Santi Filho;
Agenor de Padoa Melo;
Cristiana Ribeiro de Matos de Moura Fé;
Juscelino Ribeiro;
Arielle Oliveira;
Basilio Santana de Oliveira;
Manuel Antonio Esteves Franco;
Jorge Andrade Vasconcellos;
Nilda Cristiane Diniz Pereira.

Colaborou com Tatyane Gameiro

LITERATURA

Psicanalista e patrono do Museu de Freud, Antonio Quinet lança nova obra na Capital

O psicanalista, dramaturgo e patrono do Museu de Freud em Londres, Antonio Quinet, lança nova obra na Capital e participa de jornada nacional sobre clínica psicanalítica

01/06/2026 08h30

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Antonio Quinet

Antonio Quinet Divulgação/Editora Zahar

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Campo Grande receberá, no fim deste mês, uma das figuras mais influentes da psicanálise contemporânea brasileira. Médico, psiquiatra, psicanalista, filósofo, dramaturgo e pesquisador, Antonio Quinet estará na capital sul-mato-grossense para o lançamento de seu mais novo livro, “O que Faz o Psicanalista: Ato, Semblante e Interpretação”, em uma noite de autógrafos aberta ao público.

O encontro acontece no dia 26, das 19h às 23h, no Olivia Rooftop Eat & Drink, localizado na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

Além de apresentar a nova obra, Quinet conversará com leitores e admiradores de seu trabalho, que atravessa diferentes campos do conhecimento, reunindo reflexões sobre psicanálise, literatura, teatro, filosofia e cultura.

A visita à cidade ocorre em um momento particularmente simbólico de sua trajetória intelectual e artística.

Em maio deste ano, Quinet tomou posse na Academia de Letras e Artes do Estado do Rio de Janeiro, assumindo a cadeira que homenageia o poeta Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores nomes da literatura nacional.

A nomeação representa um reconhecimento que ultrapassa os limites da clínica psicanalítica e consolida a presença do autor no cenário cultural brasileiro. Durante seu discurso de posse, Quinet destacou a importância da arte, da literatura e da escuta como instrumentos de transformação humana.

“As artes duram. As letras curam. As letras escritas, faladas, encenadas. O que nos impedem, senão as pedras no meio do caminho, de sermos o que somos? E o que somos? Poetas, seresteiros, psicanalistas, portadores de sonhos, desejo e utopias”, afirmou.

Em seguida, estabeleceu uma ponte entre a psicanálise e a obra de Drummond.

“Desempedre-se. Conheça teus caminhos num divã para que suas pedras se deixem contar, só-letrar. Pois como diz Drummond: ‘Ninguém é igual a ninguém. Todo o ser humano é um estranho ímpar’. E assuma: vai ser gauche na vida”, complementou Quinet, em referência ao termo que ficou associado ao poeta mineiro.

ANALISTA EM FOCO

No centro da programação em Campo Grande está o lançamento de “O que Faz o Psicanalista: Ato, Semblante e Interpretação”, obra que propõe uma reflexão aprofundada sobre o papel do analista na clínica contemporânea.

Ao longo do livro, Quinet questiona o psicanalista como uma figura neutra e silenciosa que apenas observa. Em vez disso, apresenta o analista como alguém que participa ativamente do processo analítico por meio de atos, intervenções e interpretações que produzem efeitos na experiência do paciente.

A obra dialoga diretamente com conceitos desenvolvidos pelo psicanalista francês Jacques Lacan, mas o faz por meio de uma escrita acessível, marcada pela presença de referências artísticas e teatrais.

Segundo a proposta do autor, o ato analítico não se reduz a uma técnica ou procedimento. Trata-se de uma intervenção capaz de romper padrões repetitivos e abrir novas possibilidades de elaboração subjetiva.

Já o semblante aparece como um elemento fundamental para sustentar a transferência – conceito central na psicanálise – enquanto a interpretação ganha contornos de gesto poético, capaz de deslocar sentidos cristalizados.

O resultado é uma obra que aproxima clínica e arte, revelando a dimensão criativa presente na prática psicanalítica.

Essa aproximação não é novidade na trajetória de Quinet. Ao longo de décadas de produção intelectual, ele tem se dedicado a explorar as conexões entre o inconsciente e diferentes manifestações culturais, especialmente o teatro e a literatura.

Antonio QuinetDivã psicanalítico de Freud, no Museu Freud, em Londres - Foto: Reprodução

ENTRE O DIVÃ E O PALCO

A carreira de Antonio Quinet é marcada justamente pela circulação entre diferentes linguagens.

Além da atuação clínica e acadêmica, ele também desenvolve trabalhos como dramaturgo e diretor teatral. Fundador da Cia. Inconsciente em Cena, Quinet utiliza o palco como espaço de investigação dos processos psíquicos, transformando conceitos da psicanálise em experiências cênicas.

Essa relação entre teatro e análise aparece de forma recorrente em sua produção bibliográfica e também está presente no novo livro. Ao abordar o trabalho do analista, o autor utiliza elementos da cena teatral para pensar o papel da fala, do silêncio, da escuta e da interpretação.

A combinação entre rigor conceitual e sensibilidade artística tornou-se uma das marcas de sua obra e explica o interesse que seus livros despertam para além do público especializado.

Entre seus trabalhos mais conhecidos estão “Um Olhar a Mais”, “Os Outros em Lacan”, “Édipo ao Pé da Letra” e “As 4 + 1 Condições da Análise”, publicados pela Zahar.

Suas publicações são frequentemente adotadas em cursos de formação em psicanálise, mas também encontram leitores interessados em filosofia, literatura e pensamento crítico.

RECONHECIMENTO INTERNACIONAL

Em 2024, Quinet foi nomeado patrono do Freud Museum, tornando-se o primeiro brasileiro a receber o título.

A instituição preserva a última residência de Sigmund Freud, em Londres, e é considerada um dos principais centros mundiais dedicados à memória e ao legado do criador da psicanálise.

Além disso, o autor atua como pesquisador da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, onde desenvolve estudos relacionados ao projeto Hilda & Freud – collected words.

Também integra o corpo docente do programa de Mestrado e Doutorado em Psicanálise, Saúde e Sociedade da Universidade Veiga de Almeida.

JORNADA NACIONAL

Além do lançamento do livro, no dia 27, ele será o conferencista da abertura da Jornada Preparatória para o Encontro Nacional da EPFCL/Brasil, evento que reunirá psicanalistas, estudantes, pesquisadores e interessados na área para debater os desafios da clínica contemporânea.

Organizada pelo Ágora Instituto Lacaniano e pelo Fórum do Campo Lacaniano de Mato Grosso do Sul, a jornada terá como tema Clínica Psicanalítica Hoje: Ensino e Transmissão.

A proposta é promover discussões sobre a formação dos analistas, os processos de transmissão do conhecimento psicanalítico e os desafios enfrentados pela prática clínica diante das transformações sociais contemporâneas.

>> Serviço

Noite de Autógrafos com Antonio Quinet.

Data: 26 de junho. 
Horário: das 19h às 23h.
Local: Olivia Rooftop Eat & Drink – Avenida Afonso Pena, nº 4.059, Jardim dos Estados;

A entrada é gratuita e aberta ao público. Os livros do autor estarão disponíveis para compra no local.

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Cinema Correio B+

Centenário de Marilyn Monroe: Revendo Marilyn Monroe em 5 filmes

Em 2022, quando completaram 60 anos da morte de Marilyn Monroe, separei cinco filmes que a ajudaram a construir sua persona. Vale recuperar a lista!

01/06/2026 08h16

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Centenário de Marilyn Monroe: Revendo Marilyn Monroe em 5 filmes

Centenário de Marilyn Monroe: Revendo Marilyn Monroe em 5 filmes Foto: Divulgação

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Marilyn Monroe, nascida Norma Jeane Mortenson em 1º de junho de 1926, completaria seu centenário. A data é celebrada globalmente com exposições, leilões de itens pessoais e homenagens. Em 2022, quando completaram 60 anos da morte de Marilyn Monroe, separei cinco filmes que a ajudaram a construir sua persona. Vale recuperar a lista!

Torrente de Paixão (Niagara Falls), 1953.

Neste drama cheio de suspense, Marilyn está mais sexy do que nunca, com cenas ousadas para época e com uma personagem antipática, vilanesca, claramente infiel ao marido. Nua na cama ou no chuveiro, o filme não mostra nada, mas vemos tudo.

Está linda, está incrível e quando canta Kiss, bom, pobre Jean Peters de estar ao seu lado. Aos 26 anos, no auge de sua beleza, Marilyn emendou essas filmagens com Os Homens Preferem as Loiras e virou a grande estrela que permanece até hoje.

Os Homens Preferem as Loiras (Gentlemen Preer the Blonde), 1953

Depois do megasucesso de Torrente de Paixão, Marilyn Monroe conseguiu o disputado papel de Lorelei Lee, a aparente oportunista loira atrás de um marido rico que é alucinada por diamantes.

O musical, co-estrelado por Jane Russell, é o mais clássico dos clássicos de Marilyn, com seu vestido rosa e a icônica cena de Diamonds are a Girl’s Best Friend, copiada décadas depois.

Ironicamente, apesar do título se referir a ‘ela’, Marilyn só foi escolhida porque era uma opção mais barata que Betty Grable (que não quis fazer o filme) e tinha salário mais de 10 menor do que o de Jane Russell. As duas atrizes se deram bem, mas estar ao lado de uma Marilyn no auge não era um desafio fácil para ninguém. Só olhamos para ela. Precisa ser visto e revisto.

O Pecado Mora ao Lado (The Seven Year Itch), 1956

Com o sucesso estrondoso de Os Homens Prefererem as Loiras, Marilyn emendou com dois outros excelentes filmes, mais difíceis de achar, Como Agarrar Um Milionário (How to Marrry A Millionaire), O Mundo da Fantasia (There’s No Business Like The Show Business) e O Rio das Almas Perdidas (River of No Return), portanto quando Billy Wilder a escolheu para O Pecado Mora Ao Lado (The Seven year Itch), em 1956, Marilyn Monroe já era a mulher mais famosa do mundo.

E, por muitos anos, foi esse clássico da comédia onde a atriz nem canta nem dança que criou sua imagem mais famosa: a do vestido branco de Norman Norell esvoaçante.

Uma adaptação do sucesso da Broadway, o filme tem uma base que hoje culturalmente é questionável. Um homem casado há sete anos, sozinho na cidade enquanto a mulher está longre, fantasia um romance com a jovem vizinha.

A personagem de Marilyn, sem nome, era no papel para ter 22 anos e atriz tinha 29 na época, já preocupada em “ser velha” e estar perdendo papéis.

As filmagens não foram nada tranquilas. Marilyn se atrasou todos os dias, esquecia suas falas e tudo isso causou um prejuízo de milhões (recuperados nas bilheterias). Seu camento com Joe DiMaggio também não ia bem e ele teria dado um escândalo quando viu a cena do vestido ser registrada por fotógrafos do mundo todo. Logo depois os dois se divorciaram.

Quanto Mais Quente Melhor (Some Like it Hot),

Hoje a comédia é mais conhecida pelo drama dos bastidores do que sua trama de dois músicos que, para se esconderem de mafiosos que querem matá-los, se disfarçam como mulheres em uma banda liderada pela sexy SugarKane Kowalczyk (Marilyn Monroe). Cheio de momentos divertidos, tem a clássica cena da atriz cantando I wanna be Loved by you.

Na época casada com Arthur Miller, Marilyn estava grávida (perdeu o bebê durante as filmagens), dependente de remédios e depressiva. Se atrasava mais de 3h para começar a gravar e esquecia tanto suas falas que, para dizer “It’s Me, Sugar”, precisou de 47 tomadas até acertar.

A partir desse filme seu declínio ficou ainda mais claro, com a atriz sendo encontrada morta apenas 4 anos depois. Ainda fez mais dois filmes completos após Quanto Mais Quente Melhor, mas o clássico é para muitos, a sua grande despedida.

Os Desajustados (The Misfits), de 1961

O último filme completo de Marilyn Monroe e também de Clark Gable, que faleceu assim que as filmagens terminaram, Os Desajustados foi dirigido por John Huston e escrito para Marilyn por Arthur Miller. Na época ela queria mais do que tudo se provar como atriz dramática, mas, em vida, nunca conseguiu o reconhecimento.

A produção sofreu não apenas com agora o crônico e cada vez maior atraso da atriz, mas com os problemas de alcoolismo de Montgomery Clift também. A história, dura, pesada, sobre uma mulher disputada por dois homens, fazia muitas refrências cruéis à Marilyn como pessoa, a deixando mais deprimida e insegura.

Para piorar, ela que já tinha problemas para memorizar cenas simples, tinha que decorar longos e complicados diálogos que Miller reescrevia praticamente na hora de gravar. Acabou sendo hospitalizada por 10 dias, atrasando as gravações e levando “a culpa” pelo desgaste de saúde de Clark Gable. Embora inocente, ela nunca se perdoou.

O casamento com Arthur Miller, sem surpresa, chegou ao fim junto com o filme. Marilyn viria a morrer um ano e meio depois, antes de terminar Something’s Gotta Give. Porque hoje se sabe dos bastidores, alguns citam essa como a melhor atuação de Marilyn Monroe.


Aqui é importante ver sua despedida, seu esforço e sua infelicidade registradas na tela.

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