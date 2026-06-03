Em Mato Grosso do Sul, a classe política rói as unhas e toma... Leia na coluna de hoje

José Saramago - escritor português
"As palavras proferidas pelo coração não tem língua que as articule, retém-nas um nó na garganta e só nos olhos é que se podem ler”.
FELPUDA
Em Mato Grosso do Sul, a classe política rói as unhas e toma baldes de chá de camomila à espera da lista que o ex-presidente Jair Bolsonaro deverá divulgar com o nome abençoado para a disputa ao Senado. O ungido, se eleito, desfrutará oito anos na chamada de “casa do céu”, por razões nada espirituais. De lá, poderá flutuar entre articulações partidárias, circular com desenvoltura no empresariado e alcançar projeção política nacional e até internacional. Afinal, poucos cargos oferecem tanto poder, visibilidade e influência em altitude tão confortável. Está explicado...
Disputa
O vereador Marcos Trad e a ex-deputada Rose Modesto continuam de lados opostos e vão, mais uma vez, brigar para conquistar uma das oito cadeiras na Câmara Federal. Mas o embate não deverá parar por aí, conforme o que se ouve nos bastidores.
Mais
Confronto ainda maior está previsto para 2028, quando Adriane Lopes encerrará o mandato. A dupla, que em 2016 se enfrentou pelo comando da Prefeitura de Campo Grande, estaria com sérias intenções de lançar seus nomes à eleição.
Cenário
A realidade é uma só: no campo da direita, a disputa pela vaga ao Senado entra na reta decisiva das convenções de junho, com o PL tentando evitar aventuras eleitorais. A avaliação das lideranças é simples: a segunda vaga precisa ser destinada a quem realmente tenha chances concretas de vitória. Até agora, porém, o cenário é dominado por uma guerra de vaidades de pré-candidatos que se dizem ungidos por Bolsonaro.
Na mira
Quem está sendo alvo de pedido de cassação é o deputado do PT José Orcírio. O motivo? É acusado de quebra de decoro parlamentar por ter mandado recado para o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL) de que ele iria apanhar. O vereador de Paranaíba Sindoley Moraes encaminhou à Assembleia de MS a solicitação para que seja aplicada a sanção ao petista. O parlamentar da esquerda deu “xilique” quando da votação de uma moção de apoio à vereadora petista Eliete Tel, acusada de agressão a Rodolfo durante evento em Mundo Novo.
Ameaça
Como a proposta não teve aprovação dos deputados, Orcírio começou a bradar no plenário, dizendo o seguinte: “Na próxima, ele vai apanhar”, e continuando, disse que “tem que apanhar para deixar de ser “gordinho do Bolsonaro”. O vereador Sindoley, em sua justificativa para apresentação do pedido de cassação, salientou que tal posicionamento do petista ultrapassa o limite do debate político, além de incentivar a hostilidade contra adversários, lembrando que o ambiente democrático exige respeito.
ANIVERSARIANTES
Graziela Branco Calegaro;
Dr. Vadis Inácio Pelizza;
Milton Luis Ferraz Duarte;
Denilson Nantes (Secreta);
Manoel Henrique Caseiro;
Abigail Pereira da Rosa;
Marcos Higa;
Ronaldo Antônio da Silva;
Antônio Parron Aranda;
Orieta Moraes da Silva;
Anizio Pereira Tiago;
Dr. Abrahão Malulei Neto;
João Leite Schimidt;
Dr. Fábio Kanomata;
Jader Mussato;
Geraldo Ruiz Saverio;
João Romero;
Roberto Knorr;
Olga Cabrera Bruschi;
Adir Freitas Loureiro;
João Sergio da Silva Machado;
Sílvia Regina Gamarra;
Diego Braga;
Giovanna dos Santos Medeiros Cavol;
Dra. Fernanda Triglia Ferraz de Freitas;
Laci Maria Rondon Hildebrand Avila;
Roberto Nascimento Oliveira;
Danielle Kato;
Flavio Felix de Jesus;
José Ferreira de Almeida;
Renan Jara Benides;
Waldemiro Rodrigues de Vasconcellos;
Zana Gregorio Zaidan;
Amauri Gama;
Luisa Aparecida Cavalheiro de Lima;
Emerson Eltern Guardacioni;
Jade Prates Amarilha;
Janine de Souza Fernandes Carneiro;
José Luiz Estigarribia Ferreira;
José Maria Marques da Silva;
Mariana Curado Coppola;
Maria Glória de Arruda Campos;
Sandra Regina de Oliveira Regis;
Tassia Gonçalves Fernandes;
Flávio da Cunha Vianna;
Clotilde Chamorro;
Emerson José Santos de Souza;
Dalva Ramos Souza;
Sérgio Roberto Carvalho de Souza;
Olavo de Oliveira Júnior;
Maria Irene de Souza Zardo;
Waldir Basílio de Lima;
Juarez Marques Batista;
Danielle Inamine;
Fábio Anderson Ribeiro Sampaio;
Doris de Aquino Rebouças;
Marlene Passos da Silveira;
Clotilde Benites;
Jorge Henrique da Silva;
Maria Auxiliadora Carvalho de Almeida;
Eliana Gomes de Souza;
Maria Lúcia Antunes;
Marcelo de Souza Gameiro;
Dr. Fernando de Carvalho;
Dr. Welmar Pereira da Silva;
Meire Cristina de Souza Silva;
Frederico Menezes;
Elza Ferreira;
Pedro Corrêa da Costa;
Meire Viana;
Antônio Carlos Rubini;
Carlos Rubens de Oliveira;
Ivon Honorato de Souza;
Luis Carlos Cardoso;
Maruia dos Santos Tavares;
Mário Coelho;
Fernando Tadeu Carneiro de Carvalho;
Gustavo Davi Gonçalves;
Clotilde Marques;
Sérgio Vasconcelos Leal da Costa;
Mauro Benante;
Algacir Fernando da Silva Torres;
Ana Lúcia Brito Padilha;
Paulo Magno Vedovato;
Guilherme Quaresma Thielmann;
Sirlei Clotilde Martins Ferrarezi;
Andréia Tanielly Nunes;
Ivone Maria Rodrigues Romero;
Ricardo Pavão Pionti;
Karla Karolynne Arar Bacarji;
Márcio Jean Hiroshi Iwata;
Sandra Maria Hill Allaman de Rezende;
Edson Hideki Akamine;
Antônio José Santi Filho;
Agenor de Padoa Melo;
Cristiana Ribeiro de Matos de Moura Fé;
Juscelino Ribeiro;
Arielle Oliveira;
Basilio Santana de Oliveira;
Manuel Antonio Esteves Franco;
Jorge Andrade Vasconcellos;
Nilda Cristiane Diniz Pereira.
Colaborou com Tatyane Gameiro