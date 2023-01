Ações de leitura atingiram mais de 10 mil pessoas em 2022

As ações no campo da literatura empreendidas pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), em 2022, atenderam mais de 10 mil pessoas em todo o Estado, segundo um balanço divulgado pela instituição na semana passada.

De acordo com o documento, as iniciativas na área dividiram-se em ações de formação, fomento e difusão, com o Sistema Estadual de Bibliotecas, o Programa Nacional de Incentivo à Leitura (Proler) e os festivais.

E estão sendo preparados kits com no mínimo 30 obras para serem distribuídos às bibliotecas públicas cadastradas no Estado. Outra ação é a manutenção do Leia MS – a biblioteca digital com obras de autores de Mato Grosso do Sul – dentro do aplicativo MS Digital.

Ou seja, ao ser divulgada, a informação pode ser entendida como um indicativo de continuidade das políticas públicas para a cultura – pelo menos, no que diz respeito ao campo literário – da gestão Azambuja para o governo Riedel, que tomou posse no domingo.

Ao longo do ano passado, a equipe do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Estado de Mato Grosso do Sul reuniu-se por três vezes com profissionais das áreas de gestão cultural, arte-educação, historiadores e o público em geral.

O que esteve em jogo nos encontros foi, justamente, a avaliação do trabalho em curso e novas proposições para o alinhamento, o monitoramento e a organização de novas ações junto às bibliotecas públicas municipais de São Gabriel do Oeste, Aquidauana, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Bandeirantes, Corumbá, Nova Andradina e Jardim.

O Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) e o Sistema de Bibliotecas Públicas de MS fecharam um acordo de cooperação federativa, em 29 de setembro de 2022, com o objetivo de estabelecer o desenvolvimento de ações conjuntas na construção de planos e programas voltados para institucionalização, implantação, modernização e gestão de bibliotecas públicas.

Também estão previstos, no acordo, a formação de profissionais de bibliotecas públicas e o fomento à leitura nesses espaços, conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho. A vigência do termo de cooperação é de 30 anos.

PROLER

O Programa Nacional de Incentivo à Leitura chegou ao seu 23º ano com ações subdivididas da seguinte forma: Circuito Proler, em parceria com o Sistema Estadual de Bibliotecas, realizando ações junto aos municípios, e o encontro do Proler em CG, em agosto e setembro de 2022.

Ao todo, R$ 120 mil foram investidos para a realização dessas duas frentes, com atendimentos em nove municípios, onde foram realizadas 37 atividades, entre palestras, oficinas e apresentações artísticas. No total, 6.864 pessoas foram atendidas e 16 artistas contratados para essas ações de formação e de difusão.

FASP

O Festival América do Sul Pantanal – Fasp 2022, realizado no mês de maio, em Corumbá, Ladário, Puerto Suárez e Puerto Quijarro, prestou homenagem à Semana de Arte Moderna de 22 e contou com a participação do Núcleo de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas.

Diversas ações foram encampadas pelo núcleo da FCMS: contação de histórias, exposição literária, instalação literária interativa, o Quebra-Torto com Letras, oficinas e espaço da literatura para comercialização de livros.

QUEBRA-TORTO

Na 16ª edição do Fasp, o Quebra-Torto com Letras destacou-se pela presença de escritores que, em seus textos, revelam “a natureza humana latino-americana”.

O evento recebeu Carla Maliandi (Argentina), Santiago Nazarian (Brasil/São Paulo), Marcia Medeiros (Brasil/Mato Grosso do Sul), Ana Maria Shua (Argentina), Maria Valéria Rezende (Brasil/Paraíba) e Tânia Souza (Brasil/Mato Grosso do Sul).

Os autores expuseram seus processos de escrita e debateram sobre a “estética da palavra latino-americana”.

BONITO

O 21º Festival de Inverno de Bonito, realizado no mês de agosto, também contou com a participação do Núcleo de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas da FCMS com diversas ações, entre as quais contação de histórias, oficinas, lançamento de livros, jogos educativos e o chamado Lounge Literário.

Um dos destaques do lounge, na Praça da Liberdade, em Bonito, foi a mesa-redonda “História, Memória e Oralidade na Literatura Escrita Pelos Povos Indígenas”, com mediação da professora e cientista política Fabiane Medina, da Faculdade Intercultural Indígena da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), e participação dos escritores e ativistas Olívio Jekupé (PR) e Gleycielli Nonato (MS).

CAMPÃO

Durante o 2º Festival de Arte, Cultura, Diversidade e Cidadania, o Campão Cultural, no mês de outubro, foram realizadas ações como contação de histórias, um debate sobre os “caminhos” da literatura LGBTQIA+ em Mato Grosso do Sul, o Circuito Comunidades, com atividades nos bairros, o Campão Geek, com produção de quadrinhos ao vivo, lançamentos de livros e ainda uma mesa de conversa.

Sob a mediação de Vini Willyan, a mesa abordou o tema “Entre a Tradição e a Subversão: Um Breve Panorama na Literatura de Mato Grosso do Sul” e teve como convidados os escritores Samuel de Medeiros, André Luiz Alvez e Lucilene Machado.

DIREITO BÁSICO

A coordenadora de Literatura da FCMS, Melly Sena, afirma que a promoção das atividades literárias e o incentivo à leitura são “fundamentais para o desenvolvimento da área” junto à população.

“Parafraseamos Antonio Candido ao afirmar que o direito à literatura é básico e constituinte do ser humano. Assim, a Fundação de Cultura tem a obrigação de pensar as políticas públicas que promovam essa cadeia do livro, leitura, literatura e bibliotecas. O retorno ao atendimento aos municípios do Estado foi exitoso, seja para o público atendido, seja para oficineiros, contadores de histórias e escritores”, diz Melly Sena.

“O desenvolvimento da cadeia produtiva da área, alavancado principalmente pelo edital de credenciamento de profissionais do setor, inédito na FCMS, pode facilitar a contratação de profissionais para o desenvolvimento dessas atividades”, aposta a coordenadora.

