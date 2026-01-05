Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

CINEMA BRASILEIRO

"Ainda Estou Aqui" e "O Agente Secreto" ganharam o mundo em 2025

Produções nacionais acumularam prêmios internacionais em 2025, enquanto Hollywood enfrentava disputas políticas, fusões bilionárias e incertezas sobre o futuro das salas de cinema

Da Redação

Da Redação

05/01/2026 - 10h00
O ano de 2025 marcou um período de forte visibilidade internacional para o cinema brasileiro, com produções nacionais acumulando prêmios em festivais e premiações ao redor do mundo.

Títulos como “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, e “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, lideraram uma temporada que incluiu reconhecimento em eventos como Globo de Ouro, Oscar, Festival de Berlim e Festival de Cannes.

No mesmo período, a indústria cinematográfica dos Estados Unidos enfrentou um cenário de instabilidade, influenciado por disputas políticas, fusões empresariais e mudanças no mercado de exibição.

O ciclo de destaque começou logo no início do ano, com Fernanda Torres conquistando o Globo de Ouro de Melhor Atriz por sua atuação em “Ainda Estou Aqui”. Foi a primeira vez que uma atriz brasileira recebeu a estatueta.

“Ainda Estou Aqui” foi o destaque brasileiro no início da temporada, conquistando o inédito Oscar de Melhor Filme Estrangeiro - Foto: Divulgação

O filme, dirigido por Walter Salles, teve ampla repercussão internacional e se manteve em evidência ao longo da temporada de premiações. Além do reconhecimento da crítica, a produção registrou bom desempenho comercial no Brasil, alcançando o 10º lugar entre os filmes de maior público no País.

A trajetória de “Ainda Estou Aqui” avançou com indicações e prêmios em outras premiações internacionais até culminar na conquista do Oscar de Melhor Filme Internacional, o primeiro da história do Brasil na categoria.

O resultado consolidou a presença do longa na temporada de prêmios e ampliou a visibilidade do cinema nacional no circuito internacional.

Durante a campanha, o principal concorrente ao Oscar era “Emilia Pérez”, produção francesa que liderava as apostas iniciais.

O filme, no entanto, enfrentou controvérsias ao longo da temporada, incluindo críticas nas redes sociais, especialmente de usuários brasileiros, o que impactou sua recepção. Com isso, “Ainda Estou Aqui” ganhou espaço entre votantes e veículos especializados.

Apesar do reconhecimento obtido pelo filme brasileiro, Fernanda Torres não venceu o Oscar de Melhor Atriz. A estatueta ficou com Mikey Madison, por sua atuação em “Anora”.

Outras atrizes que figuravam entre as favoritas, como Demi Moore, indicada por “A Substância”, também não foram premiadas. O resultado reforçou o destaque dado ao filme vencedor da categoria principal naquele ano.

Brasil

No Brasil, a temporada de premiações mobilizou atenção do público. Durante o período do Carnaval, máscaras com o rosto de Fernanda Torres foram vistas em blocos e eventos populares. A cerimônia do Oscar também registrou ampla audiência no País, com destaque para o momento em que Walter Salles subiu ao palco do Dolby Theatre para receber o prêmio.

Antes mesmo da cerimônia do Oscar, outras produções brasileiras já haviam obtido reconhecimento internacional. “O Último Azul”, dirigido por Gabriel Mascaro, venceu o Urso de Prata no Festival de Berlim. Em seguida, “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, teve participação de destaque no Festival de Cannes.

O thriller político recebeu dois prêmios na Riviera Francesa: Melhor Ator, concedido a Wagner Moura, e Melhor Direção, para Kleber Mendonça Filho. A recepção do filme em Cannes impulsionou sua circulação internacional e fortaleceu sua posição na temporada de premiações subsequente.

“O Agente Secreto” foi pré-selecionado para representar o Brasil no Oscar de Melhor Filme Internacional e recebeu indicações ao Globo de Ouro nas categorias de Melhor Filme de Drama, Filme em Língua Estrangeira e Ator em Drama.

A campanha internacional do longa passou a ser acompanhada por analistas como potencial candidata a múltiplas indicações ao Oscar.

Além dos títulos mais premiados, outras produções nacionais lançadas em 2025 também obtiveram repercussão positiva entre críticos e festivais. Entre elas estão “Homem com H”, “Manas”, “Oeste Outra Vez”, “O Filho de Mil Homens”, “Apocalipse nos Trópicos” e “Os Enforcados”, que circularam em mostras e eventos especializados, ampliando a diversidade da produção brasileira exibida ao longo do ano.

Apesar do reconhecimento artístico, o desempenho de bilheteria no Brasil seguiu limitado, acompanhando uma tendência observada em outros mercados. A maior parte dos filmes enfrentou dificuldades para atrair grandes públicos às salas de cinema.

Entre as exceções estiveram “Pecadores”, que se destacou por apresentar uma história original em um cenário dominado por franquias, e “Zootopia 2”, lançado no fim do ano, com desempenho comercial expressivo.

No cenário internacional, a Netflix protagonizou um dos movimentos mais observados do ano ao lançar a animação “Guerreiras do K-Pop” diretamente em sua plataforma de streaming.

O filme se tornou um dos títulos mais assistidos do serviço e, posteriormente, passou a ser exibido em salas de cinema, em uma estratégia considerada incomum para produções originais da empresa.

Ainda assim, a maior parte dos lançamentos continuou registrando arrecadações abaixo do esperado. O cenário gerou apreensão no setor, diante do anúncio de que a Netflix negocia a compra da Warner Bros. e da HBO Max, o que marcaria sua entrada formal no mercado tradicional de cinema e ampliaria sua influência sobre os modelos de distribuição.

Produtores e profissionais da indústria manifestaram preocupação com o impacto desse movimento, especialmente pelo histórico da plataforma em priorizar lançamentos digitais em detrimento da exibição em salas.

A empresa mantém a estratégia de disponibilizar conteúdos diretamente ao público, com menor foco no circuito cinematográfico tradicional.

Nos Estados Unidos, o ano também foi marcado por tensões políticas envolvendo o setor cultural. No início de 2025, o presidente Donald Trump declarou a intenção de taxar filmes e séries que não fossem produzidos em território americano, em resposta à migração de produções para outros países.

O custo elevado para filmagens em cidades como Los Angeles tem levado estúdios a buscar alternativas internacionais.

A proposta, divulgada por Trump em sua rede social Truth Social, não chegou a ser formalizada, mas gerou reações no setor. Representantes da indústria afirmaram que a medida poderia agravar dificuldades já enfrentadas pelos estúdios e reduzir a competitividade das produções americanas.

Apesar de não avançar oficialmente, a postura do presidente teve reflexos práticos. Estúdios passaram a evitar posicionamentos públicos críticos ao governo, em meio a negociações envolvendo regulamentações do streaming e processos de fusão.

Um dos exemplos foi a aprovação da união entre Paramount e Skydance, concluída em agosto com aval do governo federal.

Nesse contexto, produções com conteúdo crítico ao governo americano tiveram circulação mais restrita. Filmes de grandes estúdios optaram por evitar temas considerados sensíveis, enquanto exceções como “Uma Batalha Após a Outra”, “Eddington” e “Bugonia” abordaram de forma direta questões sociais e políticas nos Estados Unidos.

O Festival de Cannes refletiu esse ambiente ao apresentar diversos filmes com temáticas relacionadas a conflitos internacionais, autoritarismo e crises políticas. Produções sobre a guerra em Gaza e o avanço de regimes autoritários tiveram destaque, incluindo “Foi Apenas Um Acidente”, vencedor da Palma de Ouro.

Durante o evento, artistas como Robert De Niro e Wes Anderson fizeram declarações públicas críticas ao cenário político americano.

Em meio a esse contexto, a delegação brasileira marcou presença no festival. A equipe de “O Agente Secreto” participou da tradicional subida da escadaria do Palácio dos Festivais ao som de frevo pernambucano, em um dos momentos mais comentados da edição.

Com a continuidade da temporada de premiações, o desempenho do cinema brasileiro em 2025 se manteve no centro das atenções internacionais.

Correio B+

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 05 e 11 de janeiro. Momento de cautela e atenção.

O Cinco de Ouros é um Arcano associado a dificuldades, perdas e sensação de desvalorização. Sob sua regência, o momento pede atenção redobrada, pois nossas ações podem encontrar limites, atrasos ou até prejuízos.

04/01/2026 12h30

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 05 e 11 de janeiro. Momento de cautela e atenção.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 05 e 11 de janeiro. Momento de cautela e atenção. Foto: Divulgação

Os arcanos de número 5 no Tarô estão associados a perdas, dificuldades, conflitos e fracassos — cartas que, à primeira vista, podem parecer pouco agradáveis. O Cinco de Ouros, em especial, simboliza adversidade, escassez e provação.

Embora muitas vezes seja visto como um mau presságio, esse arcano propõe uma reflexão mais profunda: em quais áreas da sua vida você tem agido a partir de uma consciência de falta, e não do campo das possibilidades?

A pobreza não é apenas uma condição financeira; ela é, sobretudo, um estado mental profundo e persistente. Pensamentos como:

“Como vou pagar isso?”
“Se eu não der mais dinheiro para ele pela centésima vez, a culpa será minha se algo ruim acontecer?”
“Quem dera eu tivesse sorte e ganhasse na loteria.”
“Eu simplesmente não sei lidar com dinheiro.”
“Quando vou sair dessas dívidas?”
“Por que eu sou tão inútil?”
“Por que não me valorizam?”

Todos esses são exemplos de consciência de pobreza. Até mesmo pessoas ricas podem ficar presas nesse padrão mental, porque a pobreza, na verdade, não tem a ver com dinheiro, mas com autoestima.

É fundamental reconhecer que a consciência de escassez funciona como uma profecia autorrealizável. Quando você se concentra na falta, acaba atraindo ainda mais carência para a sua vida. Quanto mais você se preocupa com dinheiro e recursos, menos sente que tem. Isso cria um ciclo vicioso difícil de romper.

Você se sente confiante o suficiente para estabelecer limites com os outros? Você já teve a sensação de que o sucesso é concedido a todos, menos a você? Você é devidamente recompensado pelo trabalho que realiza? Você valoriza a si mesmo e os serviços que oferece?

Na Grécia Antiga, a deusa da pobreza chamava-se Pênia. Como os andarilhos do Cinco de Ouros, ela vagava de casa em casa até encontrar quem não tivesse limites claros. Uma vez acolhida, era difícil fazê-la partir, pois despertava culpa, obrigação e desvalor. Ela só ia embora quando o morador retomava o controle.

.O Cinco de Ouros alerta para qualquer pessoa ou situação que tente fazer você se sentir menor do que realmente é.

Ajudar os outros e estar a serviço precisa acontecer com limites. O antigo provérbio atribuído a Lao-Tsé — “Dê um peixe a um homem e você o alimenta por um dia; ensine-o a pescar e você o alimenta por toda a vida” — traduz com clareza essa sabedoria.

Existe uma força capaz de dissolver a consciência de pobreza: a autoestima. Quando você se percebe inteligente, capaz, competente e confiante, passa a reconhecer o próprio valor. Quem sabe o quanto vale não abre espaço para a escassez mental.

Pessoas com autoestima sólida não se tornam alvo de indivíduos inescrupulosos — afinal, manipuladores agem como predadores, sempre em busca do elo mais frágil. Por isso, este é um momento de estabelecer limites claros e firmes.

Reconheça o seu valor e pare de se doar quando já estiver esgotado. Estabeleça limites com pessoas excessivamente dependentes, aprenda a se defender e direcione sua ajuda apenas a quem também está disposto a se ajudar. Ao mesmo tempo, busque as melhores oportunidades para você, lembrando que cuidar de si é essencial para seguir adiante com equilíbrio.

Passadas as festas, somos chamados a encarar a realidade: o calendário muda, mas os desafios permanecem. Quando o Cinco de Ouros aparece como carta regente, ele indica um período de instabilidade, insegurança e, muitas vezes, sensação de exclusão, tornando sua presença particularmente desconfortável — ainda mais na segunda semana do ano, quando a esperança costuma falar mais alto.

Para muitos, isso se manifesta de forma concreta: as contas do fim de ano chegam, trazendo o peso de presentes, celebrações e viagens que precisam ser equilibrados. Nem sempre, porém, essa perda é material; ainda assim, por se tratar do naipe de Ouros, questões financeiras costumam ocupar o centro da experiência, mesmo quando outros desafios também surgem.

Lembre-se: você não é a única pessoa enfrentando dificuldades, e isso não define quem você é. Se você tem recusado ajuda de amigos ou familiares, o surgimento dessa carta indica que chegou a hora de permitir que outros se aproximem. Eles querem o seu bem e sabem que você faria o mesmo por eles se os papéis estivessem invertidos.

É para isso que servem os laços verdadeiros: apoiar nos bons e maus momentos. Essa interpretação também funciona ao contrário — se você conhece alguém passando por dificuldades, talvez esteja em posição de ajudar. A pessoa pode estar orgulhosa demais para pedir, então cabe a você fazer um gesto, sem parecer caridade.

O Cinco de Ouros pode indicar os desafios de assumir responsabilidades parentais sozinho, especialmente no campo financeiro e emocional. Em casos que envolvem cuidados especiais, a carta aponta para o desgaste e as preocupações constantes, mas também convida à busca de apoio, acolhimento e soluções possíveis.

Embora não existam dados oficiais que indiquem um aumento de separações especificamente no período de festas, observam-se picos em dezembro. Não é à toa que janeiro é conhecido como o “mês do divórcio”. E, sem dúvida, isso pode acarretar um impacto financeiro significativo.

A adaptação a um novo padrão de vida pode ser desafiadora, exigindo mais planejamento, organização e escolhas conscientes. Esse período pede ajuste de expectativas, redefinição de hábitos e fortalecimento emocional, especialmente diante das transformações nas rotinas e nas relações.

Cada pessoa tem sua própria percepção do que significa pobreza ou escassez. Por isso, a cena da carta pode representar tanto uma privação severa quanto apenas a necessidade de apertar o cinto. Se você estava acostumado a sempre “ter e obter”, qualquer restrição parecerá extrema.

Reduzir viagens, abrir mão de luxos, mudar para um apartamento menor, vender um carro ou fazer o próprio trabalho doméstico pode ser a sua definição de tempos difíceis. Sem os bens aos quais estava habituado, você pode se sentir empobrecido e sem brilho.

Se você sente que está ‘na pior’, talvez esteja associando a própria felicidade apenas ao dinheiro e às posses. O Cinco de Ouros indica que uma transformação espiritual profunda pode ser necessária, assim como a compreensão de que dinheiro não é tudo — e definitivamente não garante felicidade.

É preciso avaliar de onde vem a verdadeira sensação de carência. Olhar além da própria realidade imediata pode ajudar a entender o que é, de fato, pobreza. Muitas pessoas considerariam uma grande sorte ter sequer uma parte do que você possui.

Essa carta também funciona como um alerta para a saúde. Pode indicar negligência com o próprio corpo, cansaço extremo, alimentação inadequada ou falta de descanso. Algumas condições tendem a se prolongar, ou você pode estar dedicando muita energia ao cuidado de alguém.

O conselho é claro: desacelere, respeite seus limites e priorize o autocuidado. Pequenas mudanças na rotina — como repouso, atenção aos sinais do corpo e busca por apoio — podem fazer uma grande diferença. Afinal, a saúde é a verdadeira riqueza; sem ela, nada mais se sustenta.

O Cinco de Ouros pode refletir um estado mental — e não necessariamente a realidade objetiva — no qual a pessoa passa a se colocar no papel de vítima das circunstâncias. Nos tempos atuais, o discurso coletivo frequentemente alimenta o medo e a sensação de escassez, e é importante cuidar para que essa narrativa não se instale e domine o nosso psicológico.

É uma carta que coloca a vida sob exame e aponta para lições difíceis, porém necessárias. Não se deixe abater pelas circunstâncias; busque caminhos para se reerguer. As dificuldades são passageiras e, com esforço, trabalho consistente e uma mudança de atitude, é possível atravessar o momento desafiador e reencontrar o chão. “Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima”!

Amor

Em relacionamentos, o Cinco de Ouros indica uma fase de insegurança ou distanciamento emocional. Em alguns casos, um dos parceiros se afasta, levando o outro a sentimentos de rejeição ou abandono — muitas vezes por meio do ghosting, quando a comunicação é cortada de forma abrupta e sem explicações.

Em vínculos sólidos, esse momento atua como um teste decisivo. Torna-se necessário avaliar e decidir o que precisa ser transformado ou deixado para trás para que o relacionamento não se fragilize. O diálogo, nesse processo, é fundamental.

Para quem está só, a carta fala de cansaço emocional e necessidade de recolhimento, preparando o terreno para conexões mais autênticas.

Trabalho

No campo profissional, o Cinco de Ouros sugere um período de instabilidade e ajustes, que pode envolver desafios financeiros ou mudanças no status profissional. A carta aponta para a necessidade de adaptação diante de alterações em benefícios, segurança ou reconhecimento no ambiente de trabalho.

Esse cenário pode afetar o bem-estar emocional, mas a carta também convida à revisão de prioridades e à abertura para novos caminhos. Em muitos casos, esse momento funciona como o impulso necessário para deixar um espaço que já não reconhece seu valor e buscar outro que ofereça mais crescimento e satisfação.

Finanças

O Cinco de Ouros aponta para um período de maior atenção às finanças, em que o dinheiro pode ficar mais curto e o orçamento pede cuidado, pois você pode ter algum tipo de prejuízo. Mais do que falar de perdas, essa carta destaca a importância da contenção, do planejamento e, sobretudo, da humildade para pedir ajuda quando necessário. Buscar apoio em pessoas de confiança ou recursos disponíveis não é fraqueza — é parte do processo.

Encontrando força na dificuldade

Nesta semana, esteja atento às situações que surgirem e, principalmente, à forma como você reage a elas. Embora não possamos controlar os acontecimentos externos, a maneira como os processamos e lidamos com eles está, sim, ao nosso alcance — mesmo quando não parece.

Há momentos em que a vida nos confronta com situações que despertam a pergunta: “por quê?” O sentido por trás do desafio nem sempre se revela de imediato, e podemos sentir que estamos lutando constantemente contra forças fora do nosso controle.

O Cinco de Ouros traz instabilidade — e isso é sempre desconfortável. Mas é justamente nos períodos de dificuldade que ocorre grande parte do nosso crescimento. Sem luta, não há evolução. Mesmo que não compreendamos agora por que certas coisas acontecem, é nos momentos mais desconfortáveis que nascem a resiliência e a perseverança.

Lembre-se, ao longo desta semana, de buscar apoio quando estiver difícil e de confiar que essa fase também vai passar. Qualquer desconforto atual é temporário, e a sabedoria adquirida nesse processo está preparando você para o próximo capítulo — um capítulo em que você será mais forte do que antes.

Não seja duro consigo nem se diminua. Se houve rejeição ou se você errou a ponto de cair numa armadilha, perdoe-se com rapidez e extraia o aprendizado da experiência. E, se for preciso se afastar e passar um tempo só, lembre-se: isso não precisa ser o fim do mundo — pode ser apenas um recomeço.

Uma ótima semana e muita luz!

Ana Cristina Paixão

Correio B+

Gastronomia B+: Sobrou ceia por aí? Prepare duas receitas para reaproveitar os pratos das festas

Utilizar as sobras para novas receitas virou hábito de quem busca praticidade, menos desperdício e criatividade na cozinha

04/01/2026 10h30

Gastronomia B+: Sobrou ceia por aí? Prepare duas receitas para reaproveitar os pratos das festas

Gastronomia B+: Sobrou ceia por aí? Prepare duas receitas para reaproveitar os pratos das festas Foto: Divulgação

Depois das comemorações de Natal e Réveillon, a geladeira costuma guardar mais do que lembranças: sobram pratos, ingredientes e boas oportunidades de criar outros tipos de refeições.

Com esse movimento cada vez mais presente no dia a dia dos consumidores, a proposta é mostrar como as sobras da ceia podem ganhar novas versões, com receitas simples, saborosas e alinhadas a um comportamento mais consciente e funcional. Pensando nisso, as marcas Água Doce Sabores do Brasil e Divino Fogão compartilham duas opções para deixar o pós-festa ainda mais saboroso.

ARROZ COM SOBRAS DE FRANGO OU PERU AO MOLHO DOURADO

Ingredientes para o arroz: 

  • 2 xícaras de arroz cozido
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 pitada de sal


Ingredientes para as sobras:

  • 2 xícaras de sobras de frango ou peru desfiado ou em tiras
  • 1 fio de azeite


Ingredientes para o molho dourado:

  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 50 gramas de cebola bem picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de sopa de farinha de trigo
  • 1 xícara de caldo (pode ser de legumes, carne ou água com um cubinho daqueles temperos prontos)
  • 2 colheres de sopa de molho de tomate
  • 1 colher de chá de mostarda
  • 1 colher de chá de páprica picante
  • Sal e pimenta a gosto


Modo de Preparo:
Em uma panela, aqueça a manteiga, misture o arroz já cozido e ajuste o sal para ficar soltinho e brilhante. Aqueça as sobras em uma frigideira, coloque azeite e doure levemente as tiras de frango/peru só para ganhar sabor e reserve. Em outra panela, faça o molho dourado, derretendo a manteiga e refogando cebola e alho, e acrescente a farinha.

Mexa até virar uma pastinha e adicione o caldo aos poucos, mexendo até engrossar. Em seguida, misture o molho de tomate, mostarda, sal, pimenta e a páprica para dar a cor avermelhada. Cozinhe por 3 a 4 minutos até ficar brilhante e cremoso. Molde o arroz em uma tigelinha (pressione e desenforme no prato). Coloque as tiras de frango/peru ao lado e algumas por cima. Finalize derramando o molho dourado sobre a carne e um fio no arroz.

Tempo de preparo: 40 minutos
Grau de dificuldade: fácil
Rendimento: 2 porções


ESCONDIDINHO DE PERNIL, CHESTER OU PERU COM PURÊ DE BATATA

Ingredientes:

  • 1kg de pernil, chester ou peru moído ou desfiado
  • 1kg de purê de batata
  • 100 gramas de queijo muçarela
  • 100 gramas de cebola
  • 15 gramas de alho
  • 30ml de óleo


Modo de preparo:

Purê: Coloque a batata para cozinhar. Depois de cozida, passe pelo amassador. Em uma panela, coloque a margarina, a batata amassada e a noz-moscada. Acrescente o leite fervido e o sal. Mexa e deixe ferver bem.

Escondidinho: Em uma panela, coloque o óleo, a cebola e o alho. Refogue e, em seguida, acrescente o pernil, peru ou chester moído ou desfiado, terminando de refogar. Em uma travessa, coloque uma fina camada de purê, adicione a carne e cubra com o restante do purê. Polvilhe o queijo muçarela e leve ao forno aquecido em 180°C por 10 minutos para gratinar.

Tempo de preparo: 30 minutos
Rendimento aproximado: 2kg

