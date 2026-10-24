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Nipo-brasileira, Mariana lança o álbum "Matsui" e leva vendas de CDs ao Japão

Douradense traz um trabalho recheado da sonoridade presente no Brasil e na Terra do Sol Nascente, que conta com participação de Marcos Valle, Lisa Ono, Jaques Morelenbaum e mais

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

24/10/2026 - 13h30
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Douradense nipo-brasileira, a cantora Mariana Matsui lança seu primeiro álbum na quarta-feira, disco esse feito pela gravadora japonesa Rambling Records que é batizado com o seu nome e evidencia essas raízes da artista e toda essa afirmação de sua identidade musical edificada entre o Brasil e a Terra do Sol Nascente.

De nome “Matsui”, esse disco também vai ter uma versão no formato popular Compact Disc (CD) que nos dias atuais é encarado quase que uma peça vintage, que terá distribuição nas principais lojas de música japonesas.

Ao todo, o álbum “Matsui” possui nove faixas e traz releituras de canções de artistas que marcaram a formação de Marina, além, é claro, de composições autorais e obras que foram criadas especialmente para esse projeto. A cantora faz questão de destacar quatro nomes importantes para suas bases musicais: Marcos Valle, Lisa Ono, Jaques Morelenbaum e Takuya Kuroda participam do disco, trazendo diferentes experiências e sonoridades, em um repertório que passa pelo MPB, a bossa-nova, o jazz e até o soul. 

Com produção assinada por Big Rabello, “Matsui” traz ainda a colaboração do pianista e arranjador Salomão Soares. 

VIDA ARTÍSTICA

Neta de japoneses, Mariana Matsui conta que os anos vividos no Japão lhe proporcionaram experiências que influenciaram diretamente a sua relação com a música e a cultura orientais. A artista iniciou sua trajetória musical aos oito anos, com estudos de canto popular e violão.

Anos depois ela ingressa no Conservatório Souza Lima e Berklee College of Music, que fica em São Paulo, carregando na bagagem como artista apresentações em diversas cidades ao redor do globo, como: Lisboa, Osaka e Tóquio, passando por espaços como Blue Note São Paulo, Billboard Live Tokyo e Blue Note Tokyo, além do Fuji Rock Festival.

No dia 18 de novembro o novo CD pela gravadora japonesa Rambling Records devem começar a chegar nas lojas do país oriental, o que para Mariana Matsui carrega um significado muito especial, tendo em vista que o Japão tende a valorizar formatos físicos, capas, encartes e mais como parte de uma verdadeira experiência musical. 

Para além do lançamento de seu álbum, Mariana Matsui prepara ainda uma série de apresentações na Terra do Sol Nascente. No dia 3 de novembro ela participa do Bossa Aoyama, evento que será realizado em Tóquio, apoiado inclusive pela Embaixada do Brasil. 

Já no dia 6 de novembro, Mariana Matsui apresenta-se ao lado do artista de ikebana Ryota Hagiwara. No dia 8 de novembro, segue para Yokohama, onde integra a programação do Local Green Festival. Por fim, um show de lançamento do disco será feito para convidados na Soho House Tokyo, no dia 16 de novembro. 

Como bem revela a artista, um dos encontros mais significativos do álbum “Matsui” acontece na faixa composta por Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle, “Mentira”, lançada em 1973. Essa canção marcada pelo groove traz uma letra que é marcada por todo o contexto da ditadura militar brasileira, durante a qual foi escrita, ganhando uma nova interpretação com a participação de Valle.

“Marcos Valle é uma grande referência musical para mim, desde o início da trajetória dele na bossanova, passando pela incorporação de outros elementos sonoros, como jazz, funk e pop”, expõe Matsui. 

Mariana chegou a visitar Marcos Valle em sua casa, no Rio de Janeiro, após a gravação, recebendo elogios do compositor sobre o novo arranjo e conversou com a cantora sobre sua abertura para colaborar com artistas de outras gerações.

Segundo Mariana, ele também revelou que trechos da letra original precisaram ser retirados por conta da censura durante a ditadura militar, embora a mensagem central tenha sido preservada.

“É impressionante pensar que uma canção de mais de 50 anos continua, de certa forma, tão atual. Acho que isso diz muito sobre a potência da composição e também sobre questões da nossa sociedade que continuam presentes. Quis trazer uma releitura que preservasse a essência do Marcos, mas que também dialogasse com a minha musicalidade e com a proposta do disco”, afirma ela. 

Outro destaque vai para a participação da brasileira Lisa Ono na faixa “Kawa No Nagare No Yoni”, que é considerado um dos grandes clássicos da música japonesa, eternizada principalmente na voz de Misora Hibari, que lançou a canção como single em 1989.

Essa composição atravessa gerações com a comparação do curso de um rio aos caminhos e transformações da vida.

Na versão de Mariana Matsui, a música ganha um novo arranjo, com influências de bossa-nova e jazz, sob produção do pianista e trompetista Mao Sone. Lançada previamente, a faixa foi escolhida como primeiro single do álbum e representa uma conexão especial com as origens japonesas da cantora.

“É uma música que todo filho e neto de japonês conhece. Ela me remete à infância, à família, às colônias, à convivência entre avós, filhos e netos. O álbum é majoritariamente de música brasileira, mas essa faixa sintetiza esse lugar de encontro entre as minhas raízes”, afirma Mariana.

No repertório de “Matsui” ela inclui ainda “Somewhere”, composição de Mariana com participação do trompetista japonês Takuya Kuroda, e “Lullaby”, escrita após a cantora descobrir que estava grávida do seu primeiro filho, gravação esta que contou com a vinda ao Rio de Janeiro de Jaques Morelenbaum, que participou de uma sessão ao vivo, registrada em um único take com o pianista Salomão Soares.

Entre as autorais aparecem “Olhos Morenos”, “Abençoa” e “Oxum (Tua Filha)”, parceria com Saulo Fernandes e Renato Iwai. Completam o repertório releituras de “Fotografia”, de Antonio Carlos Jobim, e da canção japonesa “Manatsu No Kajitsu”.

“Eu sinto esse pertencimento às duas culturas, que podem coexistir, mesmo sendo tão distantes. Ser esse elo entre Brasil e Japão é muito especial, honra meus ancestrais e me ajuda a entender quem eu sou no mundo”, diz a cantora.

Culinária

Grupo Conforti completa uma década à frente do Burger King com paixão que passa de geração

Confira lista de molhos e maioneses para fazer em casa e acompanhar o pedido

24/10/2026 10h01

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Cristina, Thiago e Rômulo evidenciam foco na paixão pelo negócio de franquia, bem como os percalços e desafios que enfrentaram, no decorrer do caminho, em 10 anos de história à frente das lojas Burger King em Campo Grande

Cristina, Thiago e Rômulo evidenciam foco na paixão pelo negócio de franquia, bem como os percalços e desafios que enfrentaram, no decorrer do caminho, em 10 anos de história à frente das lojas Burger King em Campo Grande Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

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Na Cidade Morena há cerca de uma década as lojas Burger King da Capital são comandadas pelo Grupo Conforti, uma paixão que nasceu com a matriarca da família e desenha-se em uma linha hereditária, que passa por desafios até mesmo sociais e econômicos, na missão de levar sabor e também oportunidades para as mesas e vidas das famílias campo-grandenses.

Em um cardápio fácil de ser adquirido, vale lembrar que sempre é possível incrementar o pedido e deixar a batata frita do BK, que já é sequinha e crocante, ainda mais irresistível.

Em entrevista ao Correio do Estado realizada na loja da Avenida Afonso Pena, pela celebração dos 10 anos de história, Cristina, Rômulo e Thiago Conforti evidenciaram o foco na paixão pelo negócio de franquia, bem como os percalços que foram enfrentando no decorrer do caminho, que dizem respeito às constantes mudanças tanto de geração como na atualização das leis brasileiras, por exemplo.

“Essa paixão surgiu por mim. Eu comecei em 2005, foi a primeira loja que nós abrimos, e vi lá uma oportunidade de dar trabalho para as pessoas, um primeiro emprego. Então, como fazer isso só com o que a franquia oferecia”, questiona Cristina Conforti.

Para concretizar esse desejo, Cristina explica que era necessário oferecer muito mais, estruturar o planejamento e finalmente alcançar o que as pessoas campo-grandenses em si precisavam.

“E a partir de lá, eu vim realmente conseguir efetivar isso quando nós viemos para cá. Então, nos últimos 10 anos isso está acontecendo... esse sonho. É gratificante”, comenta ela emocionada.

Sobre os segredos de “tocar” uma franquia, Cristina Conforti destaca que o modelo dá ao empreendedor uma série de estruturas e processos para trabalhar. Entretanto, a forma como cada região vai trabalhar com os colaboradores locais é o que costuma variar conforme o franqueado. 

“Aí cabe a nós tentar entender como é essa região, e aproveitar isso para trazer o que era o meu objetivo: transformar em profissionais o primeiro emprego”, disse ela sobre a oportunidade visualizada.

A partir de então, foi necessária uma estruturação interna para que, segundo Cristina, as pessoas já entrem no grupo gestor das lanchonetes BK em Campo Grande de uma forma profissional desde o primeiro dia. 
“Nós temos aula de integração, o primeiro recebimento com essas pessoas, como é o trabalho, quais são os direitos e deveres. Tem todo um trabalho antes delas chegarem às lojas”, afirma. 

Nesse sentido, a empreendedora ainda comenta justamente sobre essa hereditariedade do amor pelo negócio, com Thiago Conforti assumindo e dando continuidade ao trabalho desempenhado até então por ela e seu marido, Rômulo. 

SABOR À MESA

Thiago relembra que, em um negócio desse modelo, a franquia já traz os processos montados, o que passa desde a elaboração dos sanduíches até os fornecedores das receitas, recebendo ainda suporte da franqueadora, com o grupo gestor sendo principalmente responsável pelo elo entre o consumidor e o produto.

“Cabe a nós cuidar das pessoas, que é essa gestão mais local de como funciona aquele público, aquela cultura, como você vai fazer o casamento das pessoas com a marca. E falando de Burger King, a gente precisa de muitas pessoas, porque a gente mexe com rendimento, com produção, então é uma franquia que se você não tiver um foco em pessoas, não vai para frente”, expõe ele.

De acordo com o filho da família Conforti, o fato de trabalhar com pessoas, em si, já aparece como um grande desafio em razão das individualidades de cada ser humano, que têm seus desejos e objetivos específicos. Por isso, Thiago diz que esse alinhamento de expectativas ocorre no início da jornada do colaborador.

“A gente costuma olhar e sabe que o colaborador nem sempre vai ficar, mas a gente quer que esse momento que ele esteja aqui com a gente seja o melhor possível. Os desafios disso estão na adaptação do treinamento, na forma como cada um entende. Então, tem pessoas que são mais sinestésicas, outras mais visuais, tem os que são mais auditivos. Todo treinamento e cuidado da jornada tem muitos aspectos pessoais”, aponta.

Eles ainda complementam destacando a atenção que há para a parte da legislação, para que o grupo não se perca em relação ao que é o justo para cada um, mas que tudo se resume às necessidades individuais. 

“Cada pessoa tem um desafio e a gente vai trabalhando aquilo. Hoje, a gente tem um time muito grande de psicólogas internas, que elas trabalham isso, entendendo, recomendando, desenvolvendo, fazendo toda a parte de THO [sigla para o termo em inglês Talent and Human Operations, Talentos e Operações de Pessoas, em tradução livre], que é um pouco acima de RH”, completa Thiago.

Por fim, o filho da família Conforti comenta a respeito da atual safra de trabalhadores, gerações que ele bem comenta que mudam no intervalo de aproximadamente uma década. Porém, no mercado de trabalho ainda mantém-se a máxima de que “fica quem se adapta mais rápido”, com o grupo adaptando seus processos internos no período.

“Hoje nosso processo está totalmente digital, então não tem mais jeito de chamar a gente nas lojas, conversamos com todo mundo de forma digital, as pessoas já fazem teste, as entrevistas, todo o processo é digitalizado exatamente para pensar nesse público”.

Essas atualizações, como reforça Thiago, acompanham inclusive as mudanças na legislação brasileira, que, para além de discutir atualmente uma redução na jornada de trabalho que pode ser benéfica para a saúde mental do trabalhador, discute também as alterações na parte de segurança alimentar, exigência de exames, etc.

Pai da família Conforti, Rômulo comenta ainda a chegada de Free Refill nas lojas de Campo Grande e o retorno da Coca-Cola às lanchonetes do Burger King, que, segundo ele, faz parte de uma busca do que é melhor para o cliente.

“A Burger King começou a operar no Brasil com a marca Coca-Cola, depois passou para a Pepsi e agora nós estamos com a Coca novamente. É um parceiro de qualidade, interessante e que traz muito benefício para o negócio em relação à aceitação do cliente. Entre outros parceiros, né, nas sobremesas, que temos a Nutella, a Galak, Nestlé... sempre buscando o melhor”. 

Desde agosto, a loja da Afonso Pena voltou a atender os clientes, sendo ponto de referência quando se trata de BK na Capital, reformada já pensando na capacidade de maior absorção da clientela, com melhor climatização, conforto e um design moderno que vem com a expectativa de que seja bem recebida pelo campo-grandense. Rômulo completa destacando o desejo para a próxima década.

“Temos crescido em Campo Grande. Com a Burger King a gente busca sempre manter esse crescimento de acordo com as oportunidades de desenvolvimento da cidade. Então, para os próximos 10 anos, com certeza, terão novas lojas Burger King”, conclui.

Molhos caseiros

De iogurte e alho

Ingredientes

  • 3 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem;
  • 2 potes de iogurte natural sem soro;
  • 2 colheres (chá) de suco de limão;
  • 1 dente de alho espremido;
  • ½ colher (chá) de sal.

Modo de preparo

  • Em um recipiente, coloque o iogurte, o azeite, o sal, o alho, e o suco de limão.
  • Misture tudo e pronto: é só servir com as batatas de sua preferência.

Molho pesto

Ingredientes

  • 100 g de queijo pecorino ou parmesão ralado;
  • 4 dentes de alho espremidos;
  • 3 colheres (chá) de pinoli ou nozes trituradas;
  • 1 xícara (chá) de folhas de manjericão picado;
  • 1 colher (chá) de sal;
  • 1 pitada de pimenta-do-reino.

Modo de preparo

  • Em um recipiente, adicione todos os ingredientes.
  • Coloque sal a gosto e pronto!

Diálogo

O cenário indica que a eleição será decidida voto a voto neste domingo ... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (24)

24/10/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Eddson Carlos Contar (Alkontar) - Poeta de MS

"... Quando passam, deixam marcas e recados em mensagens e canções que destinaram àqueles que um dia conviveram, mas nem sempre nas mensagens perceberam as paixões que em tais almas despertaram”.

FELPUDA

O cenário indica que a eleição será decidida voto a voto neste domingo (25), quando os brasileiros escolhem 
o presidente que tomará posse em janeiro de 2027. A confirmação das tendências, no entanto, só virá com a apuração das urnas em todo o país e a divulgação do resultado oficial pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), prevista para até 18h (MS). O vitorioso deverá ser aquele que mostrar capacidade de conquista dos votos dos indecisos de todas as formas e locais possíveis. E que Deus proteja o Brasil!

DiálogoFoto: Divulgação/ASL

No próximo dia 30, Pedro Chaves dos Santos Filho será empossado na presidência da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), para o triênio 2026-2029, substituindo Henrique Alberto de Medeiros Filho, que durante nove anos presidiu a entidade. A nova diretoria tem como vice Marisa Serrano; Lucilene Machado  como secretária-geral; Sérgio Manoel da Cruz como secretário; Samuel Medeiros como 1º Tesoureiro; e Américo Calheiros como 2º Tesoureiro. Vários acadêmicos participaram da Assembleia para a  eleição. Na foto acima, Pedro Chaves dos Santos Filho e Henrique Alberto de Medeiros Filho.

DiálogoChef sul-mato-grossense Paulo Machado, que neste domingo (25), participa da 9ª edição do Izmir GastroFest, na Turquia,  festival que celebra o encontro da gastronomia com a cultura.  Entre as receitas que o chef leva ao evento está o macarrão de comitiva - Foto: Divulgação

 

DiálogoHorácio Porto Filho, que comemorou idade nova no último dia 12 - Foto: Arquivo Pessoal

Otimistas

Aa principais lideranças do PL calculam que Flávio Bolsonaro deverá superar a votação do primeiro turno em MS. Ele recebeu 58,60% dos votos e a meta é atingir, no mínimo, 65% no segundo turno. Vamos ver.

Sem parar

Se o resultado dependesse somente do empenho da tchurma do senador eleito Reinaldo Azambuja, a votação de Flávio seria expressiva.  Pelas redes sociais, a militância foi convocada com insistência. “Não podemos baixar a guarda”, alertou Azambuja. 

Lugares

Na grande concentração realizada em São Paulo para o candidato do PL, o deputado estadual João Henrique Catan, se postou bem  em frente ao palco. Já o senador eleito, Capitão Contar, ficou em cima do palanque.

Futuro

Por falar em Catan, há quem afirme que a campanha eleitoral deste ano serviu para lhe dar maior visibilidade  e preparar projeto político para 2028, quando poderá concorrer a Prefeitura de Campo Grande. Como ainda tem muita água para passar debaixo da ponte...

ANIVERSARIANTES 

SÁBADO (24)

  • Dr. Alexandre Lima Raslan, 
  • Rosana Martinez, 
  • Lucas Abes Xavier,
  • Manoela (Manu) Maymone Contar, 
  • Edmyr Cândia de Toledo,
  • Erica Naomi Naka, 
  • Marcio Feitoza Alvares Maciel,
  • Suely Gomes Garutti,
  • Paulo Roberto Garcia,
  • José de Almeida,
  • Denise de Barros Cunha, 
  • Waldir dos Santos Pereira Júnior, 
  • Carlos da Graça Fernandes,
  • Oswaldo Tavares,
  • Dr. Renato da Rocha Ferreira,
  • Joaquim Barreto,
  • Felipe Peroza,
  • Jociandro Alves da Cruz,
  • Pedro Luiz Domingues, 
  • Janete Arcanjo Farias, 
  • Regina Célia Delmondes,
  • José Armando Matos,
  • Saulo Pereira,
  • Valéria Ferro,
  • Luiz Carlos Simões,
  • José Rubio,
  • Jairo de Vasconcelos,
  • Pedro Ernesto Gameiro de Senna,
  • Thiago Rondon,
  • Henrique Luiz Kratz,
  • Fábio Facin,
  • Michelle Pereira Pilegi,
  • Shizue Mori,
  • Antônio Pinto de Moraes Neto,
  • Luiza Leite de Souza,
  • José Carlos Trevizan,
  • Maria Monteiro Batistoti,
  • Ledil Jesus de Amorim Pereira,
  • Aidy Alves da Costa,
  • Kalil Karmouch,
  • Kelle Cristina Capile,
  • Dr. Hamilton Rodrigues dos Santos,
  • Richard Hudson Souza Fomm,
  • Mauro Alves Chaves,
  • Roberto Almeida Lourenço,
  • Lourenço Pereira Rezende,
  • Eduardo Augusto Barcellos,
  • Laís de Almeida Modesto Coelho de Paula, 
  • Linery Barbosa,
  • Antonia Rosa de Andrade,
  • Iranildo José do Nascimento,
  • Eli Bastos Cruz, 
  • Dr. Marcelo Maki Shinzato, 
  • Dr. José Janildo de Araújo Lima,
  • Dianne Stefânia Bender Maioli, 
  • Ademar Freire da Silva,
  • Edson Massacazu Ochigame,
  • Maridalva de Souza Sampaio,
  • Daniel Alexandre Monfardini Moreira,
  • Dr. Irajá Paulo Chaise,
  • Felisberto Yocimassa Asato,
  • Ercidone Custódio de Queiroz,
  • Marcelino Soares de Almeida,
  • Ana Cláudia Conceição,
  • Gendron Carlos de Rezende,
  • Renata Begnini Azevedo,
  • Charles Bernardi Altounian,
  • Dr. Marcos Leite Gomes,
  • Marcelo Ferreira Mello,
  • Martins Motoro Yoshioka,
  • Rosângela Satico Shiroma Higashi,    
  • Ewerton Simioli de Brito,         
  • Fábio Ricardo Mendes Figueiredo,
  • Thayse Bertolini Andreatta,
  • Viviane de Moraes Soares Popa Di Bernardi.

DOMINGO (25)

  • Jackson Luiz Hass, 
  • Janayna Marchini Veiga Faria,
  • Élcio Tarão Shimabuco,
  • Maria Angela Arguello, 
  • Leandro Nogueira Siravegna,
  • Sérgio Murilo Nascimento Mota,
  • Vladimir Pereira da Rocha,
  • Agton Ribeiro Souto,
  • Crisanta Dália Freitas Silvestre,
  • Suely Almeida de Oliveira Santana,
  • Ataide Antonio de Sousa,
  • Ilton Guimarães Rosa Pires,
  • Crispim Figueiredo,
  • Raquel de Souza Jeronymo,
  • Berenice Maria Jacob Domingues, 
  • Fábio Alves de Melo,
  • Paulo Sergio Orsi,
  • Aparecida Fatima Soares Rosa Gonçalves,
  • Claudia Gonzaga dos Santos Padilha,
  • Marlene Lacerda Porto,
  • Vicente Arantes,
  • Jun Iti Hada,
  • Edir Soken,
  • Dr. Cézar Luiz Galhardo, Monique Merlone,
  • Dr. Marcelo Rosseto, 
  • Fábio Luis Bubid,
  • Shirley Davoli Paschoaletto,
  • Dr. Heitor Soares de Souza, Hélio Siravegna Filho,
  • Dra. Jacira Noriko Okabe dos Santos, 
  • Guilherme Souza Garcês Costa, 
  • Nandra Laura Faria Dias,
  • Marluce Vieira Recalde,
  • Valdimir Fermiano,
  • Francisca Francilene de Queiroz,
  • Andrei Meneses Lorenzetto,
  • Fernanda Hvala Figueiredo,
  • Ricardo de Assis Estevam,
  • Mauro Deli Veiga,
  • Thaís Gelatti Bortoly,
  • Sandra Maria Gomes,
  • Welci Pedry Sutel,
  • Fernanda Akemi Kamiya Malheiros,
  • Dr. Alexandre de Campos Bomfim,
  • Helena Arce Duarte,
  • Ciro Maeda,
  • Adriana Shokihama,
  • Cézar Renato Gazolla,
  • Ana Maria Kodjaoglanian Gall, 
  • Dr. Marcelino Chehoud Ibrahim, 
  • Alexangelo Alexandrino Dembogurski,
  • Terezinha de Almeida Chaves Gaiotto,
  • Marcelo Mazin,
  • Sidney Everson Kugnosk,
  • Keli Kika Honda,
  • Laércio Reindel,
  • Jackson Hasselmann,
  • Ary Metz, 
  • Phellippe Junqueira Rossato,
  • Rita Aparecida Schmitt,
  • Wilmar Lolli Ghetti,
  • André Luiz Mesquita Dourado,    
  • Antonio Teixeira Saboia,
  • Manuel Panete Lago,
  • Dra. Maria Luiza Rosa,
  • Lilia Kimura,
  • Gabriela Grings Fleck,
  • Fábio Boer,
  • Sandra de Souza Oliveira Muccii,
  • Maria Luiza Alves de Brito.

Colaborou com Tatyane Gameiro

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