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Nutricionista explica quais nutrientes não podem faltar no café da manhã e ensina combinações

Nutricionista explica quais nutrientes não podem faltar no café da manhã e ensina combinações práticas para incluir no cardápio

Mariana Piell

Mariana Piell

30/05/2026 - 10h00
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Considerada por muitos especialistas como a refeição mais importante do dia, o café da manhã tem papel fundamental na disposição, na concentração e no funcionamento adequado do organismo. Em meio à correria da rotina, porém, muitas pessoas acabam pulando essa refeição ou optando por alimentos que não oferecem os nutrientes necessários para começar o dia com energia.

De acordo com a nutricionista e especialista em Nutrição Clínica Funcional Carolina Nobre, o café da manhã é a refeição que vai fazer a grande diferença na disposição que você terá ao longo do dia. 

“Hoje em dia, a grande maioria das pessoas, e com grande frequência, substitui o jantar por um lanche, com isso, o café da manhã ganha ainda mais importância. No médio e longo prazos, um café da manhã equilibrado e com todos os macronutrientes necessários – carboidratos, proteínas, gorduras, fibras – é vital para a saúde”, salienta.

Segundo a especialista, um café da manhã ideal não precisa ter grandes quantidades, mas, sim, variedade de nutrientes. Respeitando-se a faixa etária, as diversidades regionais do País e o ritmo de atividade de cada um, a refeição deve reunir proteínas, carboidratos, fibras e gorduras boas.

Proteínas

Entre os nutrientes mais importantes da primeira refeição do dia está a proteína. Ela contribui para a manutenção muscular, dos tecidos do corpo e das funções cognitivas, além de promover maior sensação de saciedade.

Entre as principais fontes estão ovos, iogurtes, queijos e leite.

Carboidratos

Também indispensáveis, os carboidratos são responsáveis por fornecer energia rápida para o organismo logo nas primeiras horas do dia.

Entre as opções recomendadas estão granola, banana e o tradicional pão francês, que pode fazer parte de uma alimentação equilibrada quando consumido com moderação e combinado com outros nutrientes.
Fibras

As fibras ajudam no funcionamento intestinal e favorecem a absorção adequada dos nutrientes consumidos ao longo da refeição.

Além das frutas, sementes como linhaça, abóbora e girassol são alternativas práticas para complementar iogurtes, vitaminas e frutas picadas.

Gorduras boas 

As gorduras saudáveis também desempenham papel importante no café da manhã, ajudando na absorção de vitaminas e fornecendo energia ao organismo.

Entre as fontes recomendadas estão ovos preparados com azeite, abacate e oleaginosas como castanha-do-pará, castanha de caju e castanha de baru.

“Muita gente também gosta de açaí, que é uma fonte rica também de gordura boa e tem um pouco de carboidrato também”, acrescenta a especialista.

Leite é curinga

Embora reforce que todos os macronutrientes básicos são importantes para uma alimentação equilibrada, Carolina Nobre reconhece que nem sempre é possível preparar uma refeição completa pela manhã.

“Se tiver que escolher, priorize a proteína, porque ela é importante para as crianças, em especial aquelas na faixa dos 5 aos 12 anos, pois estão em fase de crescimento, e também para garantir um bom desempenho escolar. Mas também para os adultos, pois é a proteína que dá a maior sensação saciedade entre todos os macronutrientes”, explica a nutricionista.

Para garantir essa dose de proteína logo pela manhã, a especialista recomenda o leite.

“O leite é um alimento consumido em todo o Brasil e, além de uma proteína de baixo custo, é também uma fonte rica em cálcio, nutriente que é também essencial para a saúde e manutenção do organismo, em especial os ossos”, conta a especialista, ressalvando que, em casos de intolerância à lactose, a dica é optar pelas versões de leite sem lactose.

Com ingredientes simples e acessíveis, é possível montar um café da manhã equilibrado e nutritivo, contribuindo para mais energia, saciedade e qualidade de vida ao longo do dia.

Foto: Magnific

Vitamina de banana com leite e linhaça

Ingredientes

  •  200 ml de leite;
  •  1 banana madura;
  •  1 colher de sopa de linhaça;
  •  1 colher de sopa de aveia.

Modo de Preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea.

 

Foto: Magnific

Creme de abacate com castanhas

Ingredientes

  •  Meio abacate pequeno;
  •  2 castanhas-do-pará picadas;
  •  1 colher de sopa de leite.

Modo de Preparo

Amasse o abacate, misture o leite e finalize com as castanhas picadas.

 

Foto: Magnific

Omelete simples com pão francês

Ingredientes

  •  2 ovos;
  •  1 colher de chá de azeite;
  •  1 pão francês.

Modo de Preparo

Prepare os ovos mexidos ou em forma de omelete utilizando o azeite. Sirva acompanhado do pão.

 

Foto: Magnific

Tigela de açaí com banana

Ingredientes

  •  100 g de polpa de açaí sem açúcar;
  •  1 banana fatiada;
  •  1 colher de sopa de granola.

Modo de Preparo

Coloque o açaí em uma tigela e acrescente a banana e a granola por cima.

 

Foto: Magnific

Iogurte com frutas e sementes

Ingredientes

  •  1 pote de iogurte natural;
  •  1 banana picada;
  •  1 colher de sopa de sementes de girassol;
  •  1 colher de sopa de linhaça.

Modo de Preparo

Misture todos os ingredientes em uma tigela e sirva.

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AGENDA CULTURAL

Fim de semana tem muita música, Festival do Hambúrguer e até encontro com ex-jogador da seleção

Programação em Campo Grande tem atividades diversas, com música para todos os gostos, Festival do Hambúrguer e até encontro com ex-jogador da seleção brasileira

29/05/2026 08h30

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Parte do Centro ficará interditada para receber evento gratuito que reúne mais de 30 atrações locais e nacionais

Parte do Centro ficará interditada para receber evento gratuito que reúne mais de 30 atrações locais e nacionais Divulgação

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O último fim de semana de maio promete movimentar Campo Grande com uma programação cultural diversa, reunindo música, gastronomia, literatura, cultura urbana e atividades gratuitas espalhadas por diferentes regiões da Capital.

Entre os destaques estão a estreia da Revoada Cultural, no centro da cidade, o Araruna Fest, com show de Frejat, e o Festival do Hambúrguer, no Bioparque Pantanal, além de feiras, lançamento de livro e encontro de colecionadores do álbum da Copa do Mundo com Viola, ex-atacante da seleção brasileira que conquistou o tetracampeonato em 1994.

Revoada Cultural

A Rua Maracaju, no cruzamento com a Rua 14 de Julho, será transformada em um grande corredor cultural neste sábado e domingo, com a realização da Revoada Cultural.

Em sua primeira edição, o evento gratuito reúne mais de 30 atrações locais e nacionais, além de feira de economia criativa, intervenções artísticas, batalhas de rima, dança urbana, teatro e manifestações populares.

As atividades acontecem das 12h à 0h nos dois dias, somando mais de 1.400 minutos de programação. O público poderá acompanhar apresentações de samba, forró, sertanejo caipira, MPB, hip hop, rap, reggae, rock, música eletrônica e brasilidades.

Um dos principais nomes confirmados é o rapper GOG, referência histórica do hip hop brasileiro e conhecido como “poeta do rap nacional”. O artista sobe ao palco amanhã, acompanhado pelo Brô MC’s, levando ao público letras marcadas pela crítica social e a valorização da cultura periférica.

Outro destaque da programação é a participação de artistas e coletivos sul-mato-grossenses, como Falange da Rima, Katú Mirim, Magão, Coletivo Rabiscada, Orquestra UFMS, Karla Coronel, Ana Lua e Pedro Espíndola, além de rodas de samba e apresentações de dança.

Segundo o diretor da Revoada Cultural, Carlos Porto, o objetivo do projeto é fortalecer a ocupação cultural do centro da cidade e democratizar o acesso à arte.

“O projeto Revoada vem para ficar em Campo Grande, para fazer com que as intervenções culturais que lá vão acontecer sejam manifestações de arte. É a cultura em todas as suas vertentes: dança, teatro, literatura, música, e a população vai receber gratuitamente todas essas ações”, afirma.

Além das atrações artísticas, o evento contará com feira de economia criativa, reunindo expositores de gastronomia e artesanato.

Motoristas devem ficar atentos às alterações no trânsito durante os dois dias de programação. A partir da meia-noite de hoje, a Rua Maracaju será interditada entre a Avenida Calógeras e a Rua 13 de Maio. Já às 11h de amanhã, a Rua 14 de Julho também será bloqueada entre a Rua Antônio Maria Coelho e a Rua Marechal Rondon.

A operação foi organizada em conjunto com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), responsável pelo acompanhamento das interdições e reforço da sinalização na região central.

Araruna Fest

Parte do Centro ficará interditada para receber evento gratuito que reúne mais de 30 atrações locais e nacionaisMÚSICA Araruna Fest - Festival voltado ao rock nacional e sul-mato-grossense terá como principal atração FrejatFoto: Divulgação

Os fãs de rock também terão programação especial amanhã. O Araruna Fest acontece no Bosque Expo, no
Shopping Bosque dos Ipês, reunindo artistas nacionais e regionais em uma noite completamente dedicada ao rock brasileiro.

Entre as atrações confirmadas está Frejat, dono de clássicos que marcaram gerações e seguem presentes no repertório afetivo do público. O festival também recebe a banda Metrô, referência do pop rock nacional dos anos 1980, além do projeto Violões em Fúria, com Clemente Nascimento.

A programação ainda valoriza artistas sul-mato-grossenses, como Érica Espíndola, O Bando do Velho Jack e School of Rock Campo Grande.

Os portões serão abertos às 18h, no Bosque Expo. Os ingressos seguem à venda pela plataforma Sympla.

Festival do Hambúrguer

O estacionamento do Bioparque Pantanal recebe, entre hoje e domingo, o 4º Festival do Hambúrguer de Mato Grosso do Sul. Com entrada gratuita, o evento reúne mais de 50 tipos de hambúrgueres, além de sobremesas, chopp artesanal, pastel e música ao vivo durante os três dias de programação.

A praça de alimentação funcionará a partir das 18h, hoje, e a partir das 12h, amanhã e no domingo, com hambúrgueres vendidos em preços fixos de R$ 30 e R$ 40.

Entre as atrações musicais estão Banda Doze2 e Renato Pacheco, na noite de hoje, Banda V12, no sábado, além de pagode com Fique à Vontade, João Marcos e Zé Ronaldo e Banda Alziras no domingo.

Uma das novidades desta edição será o campeonato de chopp promovido pela Endrigo, incluindo o tradicional desafio do chopp de metro.

Feira

Outra opção para quem busca gastronomia, música e lazer é a quinta edição da Feirinha Casa Hub, que acontece hoje, das 17h às 22h, na Avenida Afonso Pena.

O evento reúne 22 expositores de gastronomia, artesanato, acessórios, decoração e bebidas artesanais, além de música ao vivo, com o cantor Tierri Borges.

Entre os participantes estão O Choripan, Madonna Hot Dog, Akkar Lanches, Carandá Foods, Sobaria Fernandes, Touro Morto Cervejaria, Vintintim Drinks e Vinhos e outras marcas locais.

A feira também será pet friendly e contará com espaço voltado à convivência familiar e valorização de pequenos empreendedores da Capital.

Lançamento

Também nesta sexta-feira, o engenheiro Jary de Carvalho e Castro lança o livro “As Engenharias na Área da Saúde”, no Centro Universitário Insted, a partir das 18h.

A obra aborda a relação entre engenharia, acessibilidade e saúde, reunindo textos de 14 profissionais de diferentes áreas. O autor, que atua há mais de 20 anos promovendo acessibilidade, já lançou anteriormente o livro “Ir e Vir – Acessibilidade: Compromisso de Cada Um”, atualmente na quarta edição.

O evento é gratuito e aberto ao público.

Parte do Centro ficará interditada para receber evento gratuito que reúne mais de 30 atrações locais e nacionaisÁLBUM Copa do Mundo - O ex-atacante Viola participa de duas sessões públicas de trocas de figurinhas em Campo Grande
Foto: Divulgação

Copa do Mundo

Os fãs de futebol e colecionadores do álbum da Copa do Mundo também terão programação especial neste sábado. O ex-atacante Viola, campeão mundial com a seleção brasileira em 1994, participa de duas sessões públicas em Campo Grande.

A primeira acontece às 15h, no Comper Itanhangá, e a segunda às 18h, no Fort Atacadista Três Barras.

A ação faz parte dos encontros promovidos pelo Grupo Pereira para troca de figurinhas do álbum da Copa.

Os encontros acontecem todos os sábados, a partir das 13h, em lojas das redes Comper e Fort Atacadista em Mato Grosso do Sul.

Diálogo

Nos bastidores, muitos comissionados andam cultivando o mais absoluto... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (29)

29/05/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Graciliano Ramos - escritor brasileiro

"É o processo que adoto: extraio dos acontecimentos algumas parcelas; o resto é bagaço”.

FELPUDA

Nos bastidores, muitos comissionados andam cultivando o mais absoluto silêncio. Tudo isso para não chamar atenção e evitar a temida “colheita” de cargos por apadrinhados de políticos em busca da reeleição. Segundo as más línguas, há muita “safra nova” brotando, enquanto os celeiros já estariam abarrotados de aspirantes. Sem falar nos que seguem “em campo”, sendo “irrigados” à distância, na esperança de garantir boa produtividade eleitoral. Tudo indica que o objetivo é alcançar uma “safra recorde” de votos para conquistar o tão sonhado lugarzinho ao sol.

Diálogo

Cupido

O Dia dos Namorados deverá injetar R$ 356,79 milhões na economia de MS, segundo pesquisa do IPF e Sebrae. Do total, R$ 192,14 milhões serão destinados à compra de presentes e R$ 164,66 milhões às comemorações, como jantares, passeios e viagens.

Mais

O gasto médio por consumidor é estimado em R$ 543,47. A pesquisa aponta ainda que 44,33% dos entrevistados pretendem presentear e 42,78% devem comemorar a data. O levantamento foi realizado com 2.515 entrevistados em nove cidades.

DiálogoLucimar Lescano - Foto: Arquivo Pessoal

 

DiálogoMiriam Carmanhan - Foto: Arquivo Pessoal

Bem me quer...

Pesquisa feita para consumo interno tem dividido “as estações”. Conversas de bastidores dão conta de que há uma ala alegre que só com os números relativos à preferência do distinto eleitor, enquanto de outro lado o ar anda, digamos, um tanto quanto carregado, porque os índices não seriam tão favoráveis. É claro que o quadro poderá mudar e a campanha, quando colocada legalmente nas ruas, tem de ser milimetricamente ajeitada, né?

Aprovado

O Tribunal de Contas de MS aprovou, com ressalvas, as Contas Anuais do governo do estado referentes ao exercício de 2025. O parecer favorável foi anunciado pelo presidente da Corte, conselheiro Flávio Kayatt. O processo segue para julgamento definitivo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O relatório destacou cumprimento dos índices constitucionais em Saúde e Educação, além de avanços em sustentabilidade e governança pública.

Porém

Durante a análise das contas do governo, o TCE-MS apontou déficit nas metas fiscais da LDO e alerta para o limite de gastos com pessoal do Executivo. O relatório também destacou desequilíbrio atuarial no regime previdenciário estadual, apesar da redução do déficit financeiro em relação ao ano anterior. Mesmo com as ressalvas, os conselheiros acompanharam o voto do relator pela aprovação das contas e determinaram monitoramento das recomendações que foram feitas ao Executivo.

ANIVERSARIANTES

Márcio Luiz Lomba;
Solange Andreotti Gimenez;
Igor Nemir Neves;
Rozângela Tanaka;
Hélio Gustavo Bautz Dallacqua;
Kaly Terezinha Iunes;
Servino Pereira do Nascimento;
Fabiano Jacobina Stephanini;
Álvaro Satoshi Suguimoto;
Maria Helena Martins Panissa Startari;
Jayme de Magalhães;
Lauro Pereira Correa Ferreira;
Lourenço de Eugênio;
Zilda Barbero Vitorio Biava;
Jisely Porto Nogueira Braga;
Paulo Cesar Teodoro Pinheiro (Caju);
Antonio Francisco da Silva;
Dionário Vieira Pinho;
Márcia Mazina;
Maressa Mendonça dos Santos;
Eliane Carretoni;
Dr. André Luiz Alonso Domingos;
Dra. Nadir Massae Tamazato;
Marília Bodstein Braga;
João Evaristo Esteves Junior;
Cláudia da Costa Alexandre;
Denivaldo Batista Nascimento;
Joaquim José de Souza;
Maíra Florêncio Falcão Pereira;
Bernardo Elias Lahdo;
Nadir Borges de Carvalho de Brito;
Gabriel Betley Taccola Hernandes Lós;
Roberto Claus;
Fabricia Friozi Baeni;
Ilcléia Tavares Godoy;
Laura Cristina Tomikawa;
Nilzo Peixoto;
Teresa Francisca de Barros e Torres Delgado Perdigão;
Érica Ribeiro;
Vera Lúcia Lacerda;
Odilson Roberto Dias;
Carlos Alberto Nunes Pontes;
Ildefonso Lucas Gessi;
Darcy dos Santos Mourão;
Fernando Freitas Júnior;
Hilton Siqueira Neves;
Diva Neide Ferrugem Cavagnoli;
Luiz Fernando de Matos Silva;
Aurea Silvério;
Orlando Perdigão Lima;
Camila Bertoni;
Osvaldo Pereira de Brito;
Patrícia Zapata;
Florizel Malheiros Araujo;
Ana Luiza Rezek;
Lela Almeida Monteiro;
Norival da Silva;
Jorge Martinho Macedo;
Hélvio Barbosa Mantilla;
Carla Cristina da Rocha;
Floriza de Assis Couto;
Cândida Vieira da Silva Souza;
Jerusa Martins Cândido;
Raquel Flôres de Almeida;
Luiz Palko;
Cassia Renata de Simoni Sakurai;
Emília de Salles Belinate;
Luiz Vicente Rossi Vilela;
Heloize Fernandes Benatti da Silva;
Mário de Souza Carvalho;
Ezequiel Ziotto;
Aryovaldo Gonçalves Barboza;
Everton da Silva Xavier;
Elenir Paixão de Matos Dias;
Christiane Corrales de Andrade;
André Luiz Carvalho Greff;
Telma Beatriz Torres Costa Pinto de Souza;
Cléia Camilo Santana Mendonça;
Alessandra Marques Bacciotti;
Francisco Luiz Vieira;
Guilherme Dantas Lopes;
Paulo Quadros Silva;
José Luis Medalha;
Leda Maria Maciel Brasil;
Rogério da Silveira Agostini;
Lino Caetano Entrudo;
Brendha Cação Coimbra;
Débora Silveira Baruffi;
Danielle Ferreira Freire;
Roberto Otano Cabral;
Gilberto Martins;
Erney Cunha Bazzano Barbosa;
Lauri Luiz Kener;
José Maria Teixeira de Resende;
Nestor Rufino da Costa Xavier;
Ricardo Eloy Ibanhes;
Annelise Rezende Lino Felicio;
José Ferraz de Campos;
Wellington Morais Salazar;
Margareth Coelho Taveira;
Cláudio Fratini;
Máximo Umberto Sandoval;
Jovina Nevoleti Correia;
Rosemary Malagoli;
Laura Ferreira Valente;
Wilson Mario Gonçalves;
Rogério Ferreira Freitas;

Colaborou com Tatyane Gameiro

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