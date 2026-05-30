Nutricionista explica quais nutrientes não podem faltar no café da manhã e ensina combinações

O café da manhã ideal deve incluir todos os macronutrientes (carboidratos, proteínas, gorduras e fibras) - Magnific

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Considerada por muitos especialistas como a refeição mais importante do dia, o café da manhã tem papel fundamental na disposição, na concentração e no funcionamento adequado do organismo. Em meio à correria da rotina, porém, muitas pessoas acabam pulando essa refeição ou optando por alimentos que não oferecem os nutrientes necessários para começar o dia com energia.

De acordo com a nutricionista e especialista em Nutrição Clínica Funcional Carolina Nobre, o café da manhã é a refeição que vai fazer a grande diferença na disposição que você terá ao longo do dia.

“Hoje em dia, a grande maioria das pessoas, e com grande frequência, substitui o jantar por um lanche, com isso, o café da manhã ganha ainda mais importância. No médio e longo prazos, um café da manhã equilibrado e com todos os macronutrientes necessários – carboidratos, proteínas, gorduras, fibras – é vital para a saúde”, salienta.

Segundo a especialista, um café da manhã ideal não precisa ter grandes quantidades, mas, sim, variedade de nutrientes. Respeitando-se a faixa etária, as diversidades regionais do País e o ritmo de atividade de cada um, a refeição deve reunir proteínas, carboidratos, fibras e gorduras boas.

Proteínas

Entre os nutrientes mais importantes da primeira refeição do dia está a proteína. Ela contribui para a manutenção muscular, dos tecidos do corpo e das funções cognitivas, além de promover maior sensação de saciedade.

Entre as principais fontes estão ovos, iogurtes, queijos e leite.

Carboidratos

Também indispensáveis, os carboidratos são responsáveis por fornecer energia rápida para o organismo logo nas primeiras horas do dia.

Entre as opções recomendadas estão granola, banana e o tradicional pão francês, que pode fazer parte de uma alimentação equilibrada quando consumido com moderação e combinado com outros nutrientes.

Fibras

As fibras ajudam no funcionamento intestinal e favorecem a absorção adequada dos nutrientes consumidos ao longo da refeição.

Além das frutas, sementes como linhaça, abóbora e girassol são alternativas práticas para complementar iogurtes, vitaminas e frutas picadas.

Gorduras boas

As gorduras saudáveis também desempenham papel importante no café da manhã, ajudando na absorção de vitaminas e fornecendo energia ao organismo.

Entre as fontes recomendadas estão ovos preparados com azeite, abacate e oleaginosas como castanha-do-pará, castanha de caju e castanha de baru.

“Muita gente também gosta de açaí, que é uma fonte rica também de gordura boa e tem um pouco de carboidrato também”, acrescenta a especialista.

Leite é curinga

Embora reforce que todos os macronutrientes básicos são importantes para uma alimentação equilibrada, Carolina Nobre reconhece que nem sempre é possível preparar uma refeição completa pela manhã.

“Se tiver que escolher, priorize a proteína, porque ela é importante para as crianças, em especial aquelas na faixa dos 5 aos 12 anos, pois estão em fase de crescimento, e também para garantir um bom desempenho escolar. Mas também para os adultos, pois é a proteína que dá a maior sensação saciedade entre todos os macronutrientes”, explica a nutricionista.

Para garantir essa dose de proteína logo pela manhã, a especialista recomenda o leite.

“O leite é um alimento consumido em todo o Brasil e, além de uma proteína de baixo custo, é também uma fonte rica em cálcio, nutriente que é também essencial para a saúde e manutenção do organismo, em especial os ossos”, conta a especialista, ressalvando que, em casos de intolerância à lactose, a dica é optar pelas versões de leite sem lactose.

Com ingredientes simples e acessíveis, é possível montar um café da manhã equilibrado e nutritivo, contribuindo para mais energia, saciedade e qualidade de vida ao longo do dia.

Foto: Magnific

Vitamina de banana com leite e linhaça

Ingredientes

200 ml de leite;

1 banana madura;

1 colher de sopa de linhaça;

1 colher de sopa de aveia.

Modo de Preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea.

Foto: Magnific

Creme de abacate com castanhas

Ingredientes

Meio abacate pequeno;

2 castanhas-do-pará picadas;

1 colher de sopa de leite.

Modo de Preparo

Amasse o abacate, misture o leite e finalize com as castanhas picadas.

Foto: Magnific

Omelete simples com pão francês

Ingredientes

2 ovos;

1 colher de chá de azeite;

1 pão francês.

Modo de Preparo

Prepare os ovos mexidos ou em forma de omelete utilizando o azeite. Sirva acompanhado do pão.

Foto: Magnific

Tigela de açaí com banana

Ingredientes

100 g de polpa de açaí sem açúcar;

1 banana fatiada;

1 colher de sopa de granola.

Modo de Preparo

Coloque o açaí em uma tigela e acrescente a banana e a granola por cima.

Foto: Magnific

Iogurte com frutas e sementes

Ingredientes

1 pote de iogurte natural;

1 banana picada;

1 colher de sopa de sementes de girassol;

1 colher de sopa de linhaça.

Modo de Preparo

Misture todos os ingredientes em uma tigela e sirva.

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