Além de beber água, incluir frutas e legumes no cardápio pode contribuir para a hidratação

Agenda

Campo Grande e Bonito têm programação diversificada entre hoje e domingo, com shows, espetáculos, cinema, debates, atividades infantis e atrações gratuitas

A banda chega à Capital com a turnê "Cabeça Dinossauro 40 Anos", dedicada ao álbum lançado em 1986 Foto: Divulgação

O último fim de semana deste mês chega com uma programação cultural diversificada em Mato Grosso do Sul. Entre hoje e domingo, Campo Grande e Bonito recebem atrações para diferentes públicos e interesses, reunindo música, teatro, literatura, cinema, arte urbana, atividades infantis e experiências culturais.

Confira os principais destaques da agenda cultural deste fim de semana.

MÚSICA

Um dos principais destaques musicais do fim de semana em Campo Grande será a apresentação dos Titãs, que acontece amanhã, no Bosque Expo, durante o Araruna Fest 2026. A banda chega à Capital com a turnê “Cabeça Dinossauro 40 Anos”, dedicada ao álbum lançado em 1986 e considerado um dos trabalhos mais importantes do rock brasileiro.

Os portões serão abertos às 19h e a programação começa às 20h. No repertório, o público poderá ouvir as 13 faixas de “Cabeça Dinossauro”, além de músicas de outras fases da trajetória do grupo.

Em Bonito, a música ganha espaço em diferentes formatos. O Festival de Inverno, que chega à 25ª edição, hoje tem Léo Foguete como uma das atrações, com show marcado para as 22h30min, no Palco Lua.

Uma das grandes vozes da MPB sobe ao palco amanhã, no Festival de Inverno de Bonito - Foto: Divulgação

Amanhã, também às 22h30min, será a vez de Seu Jorge subir ao palco principal. Os dois shows integram a programação gratuita do festival, que reúne música, teatro, dança, artes visuais, cinema, artesanato e atrações para o público infantil.

A música de concerto também está entre as opções. Hoje, às 18h, a Capela Sagrada Família recebe o concerto de abertura da Catedral Erudita, dedicado a Antonio Vivaldi.

Um dos momentos especiais da apresentação será o encontro entre Brenner Rozales e Samuel Castanheira, de 11 anos. Brenner construiu carreira com experiências no Brasil e no exterior, enquanto Samuel iniciou os estudos de violino aos 5 anos. Os dois interpretam juntos o “Concerto para Dois Violinos em Lá Menor, RV 522”.

O programa apresenta diferentes facetas da produção de Vivaldi e reúne ainda os solistas Philip Andara, Bianca Danzi e Jardel Tartari.

MEMÓRIAS DA FERROVIA

As histórias da antiga estrada de ferro Noroeste do Brasil também ganham uma nova forma de acesso neste fim de semana. Amanhã, às 19h, o Museu de Arte Urbana – Casa Amarela encerra o projeto Histórias do Trecho: Locomotivas de Histórias com o lançamento de uma plataforma digital e a exibição de vídeos.

O site museucasamarela.org reunirá acervo, imagens, registros audiovisuais, informações sobre a programação do espaço e conteúdos relacionados à conservação da memória e da identidade da antiga vila ferroviária.

A programação começa às 19h, com o lançamento do site. Às 19h30min, serão exibidos vídeos produzidos por Lu Tanno e narrados pela escritora e arteterapeuta Tatiana De Conto. O material apresenta histórias de ferroviários, familiares, artistas e outros personagens ligados à estrada de ferro Noroeste do Brasil em Campo Grande.

A iniciativa amplia a experiência dos 41 murais que formam a galeria de arte urbana instalada na antiga estação ferroviária. Durante o projeto, 15 histórias foram selecionadas para ganhar registros audiovisuais. A intenção agora é de aproximar esses relatos das próprias pinturas.

Para isso, QR codes serão instalados próximos às obras. Assim, o visitante poderá apontar o celular para acessar os vídeos e conhecer as histórias relacionadas a cada mural.

TEATRO

O Teatro Glauce Rocha recebe hoje, às 19h, o espetáculo “O Desafio de Ser Feliz”, apresentado por mais de 130 participantes do projeto Ativa Idade, da Fundação Manoel de Barros.

Com idades entre 60 e 93 anos, os participantes sobem ao palco em uma montagem que combina teatro, dança, coral e tai chi chuan. A apresentação tem entrada gratuita e foi preparada como uma homenagem ao aniversário de 127 anos de Campo Grande.

A história começa durante o velório de uma pessoa querida. Enquanto amigas se reúnem para a despedida, elas recebem uma surpresa: uma viagem de cruzeiro. A partir desse momento, a narrativa passa a acompanhar uma jornada de descobertas, reencontros e reflexões sobre felicidade, amizade e recomeços.

LITERATURA

Para quem prefere uma programação literária, o Clube Sesc de Leitura promove amanhã, às 14h, um encontro no foyer do Sesc Teatro Prosa.

O debate será dedicado ao romance “Detalhe Menor”, da escritora palestina Adania Shibli. Publicado originalmente em 2017 e lançado no Brasil em 2021, o livro é dividido em duas partes e apresenta histórias de mulheres situadas em períodos diferentes, tendo como pano de fundo os conflitos entre Israel e Palestina.

A obra aborda violência, memória, guerra e as consequências dos conflitos sobre pessoas comuns. A narrativa acompanha, primeiro, uma menina em 1949 e, depois, uma mulher nos anos 2010, estabelecendo conexões entre diferentes momentos históricos.

O encontro pretende discutir tanto os aspectos literários da obra quanto as questões sociais e humanitárias presentes na narrativa.

A participação é aberta ao público e não é necessário ter concluído a leitura do livro para participar. Dessa forma, o encontro também pode ser uma oportunidade para quem deseja conhecer a obra a partir da conversa com outros leitores.

CINEMA

As salas de cinema também oferecem uma opção para quem procura um programa cultural durante o fim de semana. Entre os destaques da programação do Shopping Campo Grande está o retorno de “Akira” às telonas, em uma versão remasterizada em 4K.

Lançado originalmente em 1988, o filme se passa em Neo Tóquio, cidade reconstruída depois de uma explosão destruir a capital japonesa. A história acompanha Kaneda e Tetsuo, amigos que fazem parte de uma gangue de motociclistas.

A vida dos dois muda quando Tetsuo entra em contato com Takashi, uma criança com poderes que havia fugido de um hospital onde era mantida como cobaia. Depois do encontro, o personagem passa a desenvolver habilidades extraordinárias e acaba envolvido em uma trama que mistura ficção científica, ação e questionamentos sobre poder e tecnologia.

“Akira” tem classificação indicativa de 14 anos. Os horários das sessões devem ser consultados diretamente na programação do cinema.

Outra opção é “Coyote vs. Acme”, que leva para as telas o conhecido personagem dos desenhos animados. Na história, Wile E. Coyote decide enfrentar a empresa Acme, responsável pelos equipamentos utilizados em suas fracassadas tentativas de capturar o Papa-Léguas. A produção tem classificação indicativa de 6 anos.

PROGRAMAÇÃO INFANTIL

Este domingo será especialmente movimentado para as famílias com crianças pequenas. O Bosque dos Ipês realiza mais uma edição do Teatro no Bosque, com programação gratuita voltada à primeira infância.

Às 16h, Edu, do Teatro de Brincar, apresenta “O Mistério da Fruta Amarela e Outras Histórias”, espetáculo indicado para crianças de zero a 5 anos.

A trama acontece durante um período de seca, quando surge uma árvore cheia de frutas amarelas. O problema é que os animais não sabem o nome da fruta e, por isso, não conseguem prová-la. A partir daí, começa uma aventura para desvendar o mistério.

A história inclui ainda uma bruxa mal-humorada e utiliza contação de histórias e brincadeiras para estimular a imaginação e a interação entre crianças e familiares.

Às 16h40min, a programação continua com a oficina Eu e Meu Nome, conduzida pelo artista Rafael Mareco. A atividade mostra às crianças como as letras podem ser transformadas em desenhos.

Os participantes serão estimulados a criar letras ilustradas e representar, por meio da produção artística, a percepção que têm de si mesmos. Ao fim, cada criança poderá levar para casa um cartaz com o próprio nome ou uma palavra favorita.

A entrada é gratuita, mas é necessário realizar inscrição antecipada, pois as vagas são limitadas.

EM BONITO

O Festival de Inverno de Bonito segue até domingo com uma programação que ocupa diferentes espaços da cidade. Além dos grandes shows, o Sesc-MS participa do evento com atrações de música, dança, teatro, recreação e atividades para crianças.

Hoje, a programação da instituição inclui recreação, apresentações do Sexteto Sesc e da Dança Sesc, além de outras atrações. À noite, a Orquestra Jovem Sesc-MS se apresenta no Palco Lua.

Amanhã, o público poderá acompanhar o Sexteto Sesc, a Dança Sesc, a Cia. Tango VIP e a cantora Angelique.

No domingo, último dia do festival, o Sexteto Sesc e a Dança Sesc participam da programação, seguidos pela apresentação musical de Elvis e Adriano.