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CULINÁRIA

Além de beber água, incluir frutas e legumes no cardápio pode contribuir para a hidratação

Além de beber água ao longo do dia, incluir alimentos naturalmente ricos em líquidos no cardápio pode contribuir para a hidratação durante os períodos de baixa umidade; veja opções e receitas para o inverno

Mariana Piell

Mariana Piell

29/08/2026 - 09h00
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Quando o assunto é manter o corpo hidratado, a água continua sendo a principal fonte de líquidos e não deve ser substituída por alimentos ou outras bebidas.

No entanto, a alimentação pode complementar esse consumo. Frutas, verduras e legumes apresentam diferentes quantidades de água em sua composição e podem contribuir para a ingestão diária de líquidos.

No inverno, uma estratégia interessante é aproveitar os alimentos que aparecem com mais facilidade nas feiras e nos mercados durante a estação.

Além de, em geral, serem mais acessíveis quando estão no período de maior oferta, frutas e hortaliças da época permitem variar o cardápio e reunir hidratação, fibras, vitaminas e minerais em uma mesma refeição.

Entre as frutas que podem aparecer no cardápio durante os meses mais frios estão laranja, tangerina, limão, morango, abacate, caqui e maçã.

Entre os vegetais, couve, brócolis, couve-flor, cenoura, beterraba, abóbora, chuchu, abobrinha, repolho e folhas variadas podem ser aproveitados em saladas, refogados, sopas e outras preparações.

FRUTAS CÍTRICAS

Entre as frutas mais associadas ao inverno estão as cítricas. Laranja, tangerina, mexerica, limão e outras variedades podem ser encontradas com facilidade durante a estação e apresentam quantidade significativa de água.

A laranja pode ser consumida inteira, em gomos, como sobremesa ou incorporada a saladas. Quando comparado ao suco, o consumo da fruta inteira preserva melhor as fibras e exige menos quantidade para uma porção. Além disso, a vitamina C presente nas frutas cítricas participa de diversas funções do organismo.

Tangerinas e mexericas são opções práticas para levar na bolsa ou deixar disponíveis em casa. A facilidade de descascar e consumir faz com que sejam alternativas interessantes para os intervalos entre as refeições.

O limão também pode ser utilizado para temperar saladas, legumes e outras preparações. Outra possibilidade é acrescentar algumas rodelas à água para aromatizá-la, sem necessidade de açúcar.

É importante, porém, não atribuir às frutas cítricas uma função de prevenir ou curar problemas respiratórios comuns do inverno. Uma alimentação adequada contribui para o funcionamento geral do organismo, mas não substitui cuidados médicos quando necessários.

LEGUMES DA ESTAÇÃO

O frio favorece outro tipo de preparação: sopas e cremes de legumes. Além de serem confortáveis nos dias de temperatura mais baixa, essas receitas podem apresentar uma quantidade importante de água, especialmente quando preparadas com caldo caseiro.

Abóbora, chuchu, abobrinha, cenoura, couve-flor, brócolis e repolho podem ser combinados em diferentes receitas. Uma sopa pode ainda receber feijão, lentilha, grão-de-bico, frango, carne ou ovos, tornando-se uma refeição mais completa.

O chuchu, por exemplo, tem bastante água e pode ser preparado cozido, refogado ou incorporado a sopas. A abobrinha também pode ser utilizada em caldos, refogados e massas vegetais.

A abóbora, por sua vez, combina especialmente bem com sopas e cremes. Além de fornecer água, apresenta carotenoides e fibras. Pode ser assada, cozida ou batida com outros vegetais.

Couve-flor e brócolis podem entrar tanto em preparações quentes quanto em saladas. Já a cenoura pode ser consumida crua, cozida ou assada.

Para preservar o caráter saudável da refeição, vale controlar a quantidade de sal e evitar depender de caldos industrializados, que podem apresentar bastante sódio. Alho, cebola, cheiro-verde, páprica, cúrcuma, pimenta, gengibre e ervas frescas podem ajudar a construir sabor sem exigir grandes quantidades de sal.

FOLHAS E HORTALIÇAS

Mesmo no inverno, as saladas não precisam desaparecer do prato. Folhas como couve, alface, rúcula e agrião podem ser combinadas com tomate, pepino, cenoura ralada, beterraba e frutas.

A couve é especialmente versátil. Pode ser utilizada crua, finamente cortada, em saladas, refogada ou incorporada a sopas. A combinação com laranja ou tangerina cria uma salada que reúne diferentes sabores e texturas.

A beterraba pode ser cozida ou ralada e adicionada a saladas. Já a cenoura pode ser consumida crua ou cozida e combina com folhas, frutas e diferentes temperos.

Uma maneira de aumentar a variedade é montar o prato com diferentes cores. Além de deixar a refeição mais atrativa, isso facilita a inclusão de diferentes vegetais e nutrientes.

Salada de couve com laranja e cenoura

Foto: Pexels

Ingredientes

  • 3 folhas de couve;
  • 1 laranja;
  • 1 cenoura pequena;
  • Suco de 1/2 limão;
  • 1 colher (sopa) de azeite;
  • Sal a gosto.

Modo de Preparo

  • Lave e corte a couve em tiras finas. 
  • Descasque a laranja e corte os gomos em pedaços. 
  • Rale a cenoura e misture todos os ingredientes. 
  • Tempere com limão, azeite e uma pequena quantidade de sal.

Sopa de chuchu, abobrinha e couve

Foto: Pexels

Ingredientes

  •  1 chuchu;
  •  2 abobrinhas;
  •  2 folhas grandes de couve;
  •  1/2 cebola;
  •  2 dentes de alho;
  •  1 litro de água;
  •  1 colher (sopa) de azeite;
  •  Pimenta-do-reino a gosto;
  •  Sal a gosto.

Modo de Preparo

  • Corte o chuchu e as abobrinhas em cubos. Refogue a cebola e o alho no azeite e acrescente os legumes. Cubra com a água e cozinhe até ficarem macios. 
  • Adicione a couve picada nos minutos finais. A sopa pode ser consumida com os legumes inteiros ou parcialmente batida.
  • Para aumentar o teor de proteína da refeição, acrescente frango desfiado ou uma porção de feijão ou lentilha.
     

Nutrição integrativa

Encontro em Campo Grande discute saúde, beleza e autocuidado de forma integrada

Evento promovido pela nutricionista Luanna Caramalac reúne mulheres para falar sobre naturalidade, longevidade, nutrição, estética e imagem no Dia do Nutricionista

28/08/2026 17h04

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Luanna Caramalac, nutricionista funcional e integrativa

Luanna Caramalac, nutricionista funcional e integrativa Divulgação

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A nutricionista funcional e integrativa Luanna Caramalac promove, na próxima segunda-feira (31), em Campo Grande, o encontro “Além da Aparência”. Realizado no Dia do Nutricionista, o evento será voltado exclusivamente para mulheres e reunirá cerca de 30 convidadas em uma programação que pretende discutir a conexão entre saúde, beleza e bem-estar.

A atividade também marca os cinco anos do Instituto LCM, fundado por Luanna na Capital. O encontro começa às 18h, no Instituto LCM, localizado no The Place Corporate, na Avenida Afonso Pena.

A proposta parte de uma mudança que pode ser percebida em diferentes setores ligados à beleza. Procedimentos estéticos, maquiagem, cabelo e cuidados pessoais vêm acompanhando uma procura maior por resultados considerados naturais, discretos e compatíveis com as características individuais. Para Luanna, essa transformação também precisa ser observada quando o assunto é nutrição.

A ideia é ampliar a compreensão sobre beleza e mostrar que o que aparece externamente pode estar relacionado a aspectos internos do organismo. Alimentação adequada, estado nutricional, prevenção e equilíbrio da saúde passam, nesse sentido, a fazer parte da discussão sobre aparência e qualidade de vida.

Naturalidade como parte do autocuidado

O encontro foi pensado a partir do entendimento de que cuidar da aparência não precisa significar buscar uma transformação radical. A valorização da naturalidade aparece como um dos pontos centrais da conversa, acompanhada pela percepção de que cada pessoa possui características próprias que devem ser consideradas no processo de cuidado.

Na avaliação de Luanna, essa mudança de comportamento também representa uma oportunidade para olhar para a saúde de maneira mais abrangente. A aparência pode ser uma das manifestações percebidas por quem observa o próprio corpo, mas não deve ser analisada de forma isolada.

“Estamos vendo uma busca cada vez maior pela naturalidade. O menos é mais na maquiagem, no cabelo e até nos procedimentos estéticos. E, quando falamos de nutrição, não adianta olhar apenas para o que está por fora. Se a pessoa não está bem, nutrida e com a saúde em dia, isso também se reflete externamente. A proposta é justamente ampliar esse olhar e entender o autocuidado para além da aparência”, explica Luanna. 

Saúde, estética e imagem 

Para ampliar a discussão, Luanna dividirá o talk com outras quatro profissionais de diferentes áreas. A empreendedora e especialista em saúde das sobrancelhas Thielly Prado participa da conversa trazendo a perspectiva dos cuidados relacionados à beleza e à imagem.

Também estará presente a Dra. Viviane Orro, médica com atuação em rejuvenescimento facial para mulheres 40+ e em tratamentos faciais, abrangendo desde procedimentos realizados em consultório até abordagens cirúrgicas.

A programação conta ainda com a Dra. Natália Morota, biomédica especializada em harmonização facial, rejuvenescimento e no conceito de “beleza silenciosa”, além da influenciadora e empresária de moda Bruna Gonçalves, que acrescentará ao debate questões relacionadas à moda, imagem, identidade e à maneira como as mulheres se apresentam e se enxergam.

Cuidado que começa antes do espelho

A participação de Luanna no encontro também terá como foco sua trajetória profissional e a abordagem que desenvolve no Instituto LCM. Nutricionista clínica funcional, CEO da instituição e atuante nas áreas de saúde integrativa e longevidade, ela tem pós-graduação em Terapia Ortomolecular, Modulação Intestinal, Nutrição Clínica Funcional e Adequação Nutricional e Manutenção da Homeostase.

Seu trabalho parte de uma proposta individualizada, considerando as necessidades de cada paciente e a relação entre prevenção, alimentação e qualidade de vida.

A perspectiva defendida pela nutricionista é que não existe uma fórmula única para cuidar da saúde ou alcançar determinado resultado. Necessidades nutricionais, rotina, histórico e objetivos individuais precisam ser considerados dentro de uma avaliação profissional.

Essa abordagem também ajuda a deslocar o foco de soluções imediatas para a construção de hábitos sustentáveis. Em vez de pensar somente no resultado que pode ser percebido externamente, a proposta é compreender quais comportamentos contribuem para a saúde no longo prazo.

Experiência de troca entre mulheres

Além do talk com as profissionais, o evento contará com uma dinâmica conduzida por Luanna. A atividade foi planejada para estimular a participação das convidadas, promover reflexão e criar oportunidades de conexão entre as mulheres presentes.

A programação também inclui momentos de convivência e uma seleção de alimentos e bebidas alinhados ao conceito do encontro. Entre os itens previstos estão mix de nuts, vegetais desidratados, chocolate com 70% de cacau e drinks de colágeno.

A proposta é que a alimentação apresentada durante o evento também esteja integrada à experiência, sem deixar de lado o caráter social da ocasião. 

Agenda

Campo Grande e Bonito têm programação diversificada entre hoje e domingo, com muita música

Campo Grande e Bonito têm programação diversificada entre hoje e domingo, com shows, espetáculos, cinema, debates, atividades infantis e atrações gratuitas

28/08/2026 08h30

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A banda chega à Capital com a turnê

A banda chega à Capital com a turnê "Cabeça Dinossauro 40 Anos", dedicada ao álbum lançado em 1986 Foto: Divulgação

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O último fim de semana deste mês chega com uma programação cultural diversificada em Mato Grosso do Sul. Entre hoje e domingo, Campo Grande e Bonito recebem atrações para diferentes públicos e interesses, reunindo música, teatro, literatura, cinema, arte urbana, atividades infantis e experiências culturais.
Confira os principais destaques da agenda cultural deste fim de semana.

MÚSICA

Um dos principais destaques musicais do fim de semana em Campo Grande será a apresentação dos Titãs, que acontece amanhã, no Bosque Expo, durante o Araruna Fest 2026. A banda chega à Capital com a turnê “Cabeça Dinossauro 40 Anos”, dedicada ao álbum lançado em 1986 e considerado um dos trabalhos mais importantes do rock brasileiro.

Os portões serão abertos às 19h e a programação começa às 20h. No repertório, o público poderá ouvir as 13 faixas de “Cabeça Dinossauro”, além de músicas de outras fases da trajetória do grupo.

Em Bonito, a música ganha espaço em diferentes formatos. O Festival de Inverno, que chega à 25ª edição, hoje tem Léo Foguete como uma das atrações, com show marcado para as 22h30min, no Palco Lua.

A banda chega à Capital com a turnê "Cabeça Dinossauro 40 Anos", dedicada ao álbum lançado em 1986Uma das grandes vozes da MPB sobe ao palco amanhã, no Festival de Inverno de Bonito - Foto: Divulgação

Amanhã, também às 22h30min, será a vez de Seu Jorge subir ao palco principal. Os dois shows integram a programação gratuita do festival, que reúne música, teatro, dança, artes visuais, cinema, artesanato e atrações para o público infantil.

A música de concerto também está entre as opções. Hoje, às 18h, a Capela Sagrada Família recebe o concerto de abertura da Catedral Erudita, dedicado a Antonio Vivaldi.

Um dos momentos especiais da apresentação será o encontro entre Brenner Rozales e Samuel Castanheira, de 11 anos. Brenner construiu carreira com experiências no Brasil e no exterior, enquanto Samuel iniciou os estudos de violino aos 5 anos. Os dois interpretam juntos o “Concerto para Dois Violinos em Lá Menor, RV 522”.

O programa apresenta diferentes facetas da produção de Vivaldi e reúne ainda os solistas Philip Andara, Bianca Danzi e Jardel Tartari.

MEMÓRIAS DA FERROVIA

As histórias da antiga estrada de ferro Noroeste do Brasil também ganham uma nova forma de acesso neste fim de semana. Amanhã, às 19h, o Museu de Arte Urbana – Casa Amarela encerra o projeto Histórias do Trecho: Locomotivas de Histórias com o lançamento de uma plataforma digital e a exibição de vídeos.

O site museucasamarela.org reunirá acervo, imagens, registros audiovisuais, informações sobre a programação do espaço e conteúdos relacionados à conservação da memória e da identidade da antiga vila ferroviária.

A programação começa às 19h, com o lançamento do site. Às 19h30min, serão exibidos vídeos produzidos por Lu Tanno e narrados pela escritora e arteterapeuta Tatiana De Conto. O material apresenta histórias de ferroviários, familiares, artistas e outros personagens ligados à estrada de ferro Noroeste do Brasil em Campo Grande.

A iniciativa amplia a experiência dos 41 murais que formam a galeria de arte urbana instalada na antiga estação ferroviária. Durante o projeto, 15 histórias foram selecionadas para ganhar registros audiovisuais. A intenção agora é de aproximar esses relatos das próprias pinturas.

Para isso, QR codes serão instalados próximos às obras. Assim, o visitante poderá apontar o celular para acessar os vídeos e conhecer as histórias relacionadas a cada mural.

TEATRO

O Teatro Glauce Rocha recebe hoje, às 19h, o espetáculo “O Desafio de Ser Feliz”, apresentado por mais de 130 participantes do projeto Ativa Idade, da Fundação Manoel de Barros.

Com idades entre 60 e 93 anos, os participantes sobem ao palco em uma montagem que combina teatro, dança, coral e tai chi chuan. A apresentação tem entrada gratuita e foi preparada como uma homenagem ao aniversário de 127 anos de Campo Grande.

A história começa durante o velório de uma pessoa querida. Enquanto amigas se reúnem para a despedida, elas recebem uma surpresa: uma viagem de cruzeiro. A partir desse momento, a narrativa passa a acompanhar uma jornada de descobertas, reencontros e reflexões sobre felicidade, amizade e recomeços.

LITERATURA

Para quem prefere uma programação literária, o Clube Sesc de Leitura promove amanhã, às 14h, um encontro no foyer do Sesc Teatro Prosa.

O debate será dedicado ao romance “Detalhe Menor”, da escritora palestina Adania Shibli. Publicado originalmente em 2017 e lançado no Brasil em 2021, o livro é dividido em duas partes e apresenta histórias de mulheres situadas em períodos diferentes, tendo como pano de fundo os conflitos entre Israel e Palestina.

A obra aborda violência, memória, guerra e as consequências dos conflitos sobre pessoas comuns. A narrativa acompanha, primeiro, uma menina em 1949 e, depois, uma mulher nos anos 2010, estabelecendo conexões entre diferentes momentos históricos.

O encontro pretende discutir tanto os aspectos literários da obra quanto as questões sociais e humanitárias presentes na narrativa.

A participação é aberta ao público e não é necessário ter concluído a leitura do livro para participar. Dessa forma, o encontro também pode ser uma oportunidade para quem deseja conhecer a obra a partir da conversa com outros leitores.

CINEMA

As salas de cinema também oferecem uma opção para quem procura um programa cultural durante o fim de semana. Entre os destaques da programação do Shopping Campo Grande está o retorno de “Akira” às telonas, em uma versão remasterizada em 4K.

Lançado originalmente em 1988, o filme se passa em Neo Tóquio, cidade reconstruída depois de uma explosão destruir a capital japonesa. A história acompanha Kaneda e Tetsuo, amigos que fazem parte de uma gangue de motociclistas.

A vida dos dois muda quando Tetsuo entra em contato com Takashi, uma criança com poderes que havia fugido de um hospital onde era mantida como cobaia. Depois do encontro, o personagem passa a desenvolver habilidades extraordinárias e acaba envolvido em uma trama que mistura ficção científica, ação e questionamentos sobre poder e tecnologia.

“Akira” tem classificação indicativa de 14 anos. Os horários das sessões devem ser consultados diretamente na programação do cinema.

Outra opção é “Coyote vs. Acme”, que leva para as telas o conhecido personagem dos desenhos animados. Na história, Wile E. Coyote decide enfrentar a empresa Acme, responsável pelos equipamentos utilizados em suas fracassadas tentativas de capturar o Papa-Léguas. A produção tem classificação indicativa de 6 anos.

PROGRAMAÇÃO INFANTIL

Este domingo será especialmente movimentado para as famílias com crianças pequenas. O Bosque dos Ipês realiza mais uma edição do Teatro no Bosque, com programação gratuita voltada à primeira infância.

Às 16h, Edu, do Teatro de Brincar, apresenta “O Mistério da Fruta Amarela e Outras Histórias”, espetáculo indicado para crianças de zero a 5 anos.

A trama acontece durante um período de seca, quando surge uma árvore cheia de frutas amarelas. O problema é que os animais não sabem o nome da fruta e, por isso, não conseguem prová-la. A partir daí, começa uma aventura para desvendar o mistério.

A história inclui ainda uma bruxa mal-humorada e utiliza contação de histórias e brincadeiras para estimular a imaginação e a interação entre crianças e familiares.

Às 16h40min, a programação continua com a oficina Eu e Meu Nome, conduzida pelo artista Rafael Mareco. A atividade mostra às crianças como as letras podem ser transformadas em desenhos.

Os participantes serão estimulados a criar letras ilustradas e representar, por meio da produção artística, a percepção que têm de si mesmos. Ao fim, cada criança poderá levar para casa um cartaz com o próprio nome ou uma palavra favorita.

A entrada é gratuita, mas é necessário realizar inscrição antecipada, pois as vagas são limitadas.

EM BONITO

O Festival de Inverno de Bonito segue até domingo com uma programação que ocupa diferentes espaços da cidade. Além dos grandes shows, o Sesc-MS participa do evento com atrações de música, dança, teatro, recreação e atividades para crianças.

Hoje, a programação da instituição inclui recreação, apresentações do Sexteto Sesc e da Dança Sesc, além de outras atrações. À noite, a Orquestra Jovem Sesc-MS se apresenta no Palco Lua.

Amanhã, o público poderá acompanhar o Sexteto Sesc, a Dança Sesc, a Cia. Tango VIP e a cantora Angelique.

No domingo, último dia do festival, o Sexteto Sesc e a Dança Sesc participam da programação, seguidos pela apresentação musical de Elvis e Adriano.

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