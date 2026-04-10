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Felpuda

Além dos muitos terrenos tomados por matagais que se tornaram moradias...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (10)

Karina Varjão

10/04/2026 - 00h03
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Clarice Lispector - escritora brasileira

"Mas tenho medo do que é novo e tenho medo de viver o que não entendo – quero sempre ter a garantia de pelo menos estar pensando que entendo, não sei me entregar à desorientação”.

 

FELPUDA

Além dos muitos terrenos tomados por matagais que se tornaram moradias “de luxo” de cobras, escorpiões e outros bichos, que gostam do verde que se verifica em todas essas áreas, galerinha arrumou outra forma de curtir bons momentos. Como o mato está se espalhando pelas calçadas em diversos pontos de Campo Grande, a fauna decidiu criar uma “área de contemplação” dos pedestres, que, por sua vez, são obrigados a andar no meio da rua. Não sem “driblar” os inúmeros buracos espalhados por todos os lados. É para acabar, mesmo!...

Em falta

A saúde mental dos profissionais da comunicação entrou no radar do Congresso. Relatório apresentado ao Conselho de Comunicação Social aponta a falta de dados atualizados sobre o tema. O conselheiro Carlos Magno alertou para escassez de pesquisas específicas.

Mais

Números do TST acendem o sinal vermelho: em 2024, foram 472 mil afastamentos por transtornos mentais, alta de 68%. O tempo médio fora do trabalho chegou a 196 dias. O recado é claro: o problema cresce e ainda é pouco medido.

Maria de Lourdes Zardo e Cilene Elesbão

Poder

As eleições de outubro estarão também direcionadas para projetos de poder futuros, explicam políticos de longa jornada. É nessa eleição que deverá surgir o nome que vai tentar se viabilizar como futuro pré-candidato à Prefeitura de Campo Grande, em 2028. A prefeita Adriane Lopes não poderá disputar novamente, pois completará seis anos do ciclo de oito anos no comando político-administrativo da Capital. A lei impede a terceira reeleição.

Sem “ruídos”

Com relação ao Estado, as peças também estão sendo mexidas com olhos no futuro. Se Riedel for reeleito, deixará o cargo em 2030. Nas rodas políticas, comentário é de que o nome para disputar o governo é o de Azambuja, que, se eleito senador neste ano, poderá disputar sem ter de renunciar. Daí a importância da escolha de suplentes (são dois) afinados com o projeto do grupo, para que não haja “ruídos” em eventual caso de substituição do titular.

Em alta

Existiriam também planos futuros para o governador Eduardo Riedel. Na análise dos mesmos políticos, ele poderá disputar o Senado em 2030, quando será aberta uma vaga, pois se encerrará o mandato da senadora Tereza Cristina. Para dar andamento ao projeto de poder do seu grupo político, Riedel precisará renunciar ao cargo alguns meses antes. E quem assumirá a cadeira é o vice-governador, que, a exemplo dos suplentes de senadores, tem de ser homem de confiança. Dessa forma, o nome do atual vice, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, continua em alta.

Aniversariantes

Ada Maria Pereira Tincani de Lima,
Fabíola Mangieri Pithan,
Alberto Souza Leal,
Lilian Zancanaro Busato Furlani,
Renata Saad Menezes,
Mary Pompeo,
Acy Franco de Moraes,
Dr. Ceciliano José dos Santos,
Ezequiel Lopes Barbosa,
Erodit Nogueira Barbosa,
Tiburcio do Nascimento,
Joaquim Sussumo Koga,
Paulo Matias Guimarães,
Rosângela Aparecida Rodrigues,
Sebastião Claudino dos Santos,
Wilson Fogolin,
Silvio Peixoto de Oliveira,
Felipe Pompilio Bernardino dos Santos,
João Duarte Filho,
Lauro Artur de Brito,
Lourival Gualdi,
José Paulo Baltazar Júnior,
Valzumiro (Miro) Ceolim,
Dra. Tereza Jara Xavier,
Abrão Oliveira Diniz,
Dra. Daniella Brunelli d´Avila de Santana,
José Francisco Portela Novais,
Neuza Fernandes Gil,
Divino Rosalino Sandim,
Gerson Oliveira Silva,
Antenor Martins de Oliveira,
José Arthur Soares de Figueiredo,
Carla Passos dos Santos,
Maurício Higa,
José Ivan de Almeida,
José Dias Duarte,
Jane Laura Cruz de Melo,
Edson Martins Vieira,
Edson Machado,
Afrânio Motta,
Aparecida Estela Motta Rosa,
Edy Firmina Pereira,
Luciana Alves Justino,
Noele de Oliveira,
Pedro Serrano Pimenta,
Flávia Karine Sabino Pinho Pereira,
Sidney Luiz Lima Junior,
Terezinha Sampaio Fernandes,
Wagner Roberto Batista,
Bruno Avalo,
Manoel Coelho Soares,
Aleide Oshika,
Trajano Roberto Ferreira Neto,
Patricia Alves Gaspareto de Souza,
Edilamar Lurdes Toniazzo,
Silvana Barros Pinheiro,
Enir Pithan Freire,
Jocely Nolasco de Faria,
Abel Costa Oliveira,
Lúcia Cristina Ferreira,
Neli Tamiozzo,
Alexandra Cogo,
Rodrigo Clivatti,
Maria Alice Pereira Cogo,
Elza Maria de Carvalho,
Fortunato Luiz Guerreiro,
Carolina Silveira Maciel,
Dr. Mauricio Massanori Sakai,
Jorge Takao,
Luiz Antônio Manoel,
Vânia de Matos Rios Bergonzi,
Carlos Keiji Kurose,
Mauricio Moreira,
Reinaldo Chaves,
Elza do Nascimento Oshiro,
Dirceu Balanjuc,
Rosana Camara,
Joana Almeida,
Harrmad Hale Rocha,
Valneide Coutinho da Silva,
Rita de Cássia Fernandes Arguelho,
Carla Nauriane Canhede Lima,
Alberto Carlos Gusmão,
Juliana Bandeira,
Tatiana Valéria Campara,
Joelma Ferrazine Barbosa,
Cláudio Leite Gomes,
Antônio Carlos Sábio,
Gilson Gomes da Costa,
Julio Antonio Rossi,
Tereza Rosseti Chamorro Kato,
Alessandra Araújo de Souza Abrão,
Lúcia Elizabete Devecchi,
Carla Guedes Cafure,
Marcel Capp Hahmed,
Michaela Yuri,
Antonio Admir Sandim Primo,
Claudio José Valentin,
Josué José Lourenço,
Edson Carlos Aguiar Theodoro,
Adolfo Francisco da Silva,
Marcos Vinicius do Nascimento,
Roberto Norberto Arguelho,
Marco Antônio Motta,
Ademilson Zangalli,
Carlos Alexandre Pelhe Gimenez,
Graziela de Oliveira Bernardo,
Nery Ramon Insfran Júnior,
Jane Ines Dietrich,
Karla Braguini. 

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

Atrações musicais

Feira agropecuária começa hoje com show gratuito de Zezé Di Camargo

Feira agropecuária em Campo Grande une tradição, inovação e grandes shows nacionais em uma programação que promete atrair milhares de visitantes

09/04/2026 08h30

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Show gratuito de Zezé Di Camargo abre programação musical do evento

Show gratuito de Zezé Di Camargo abre programação musical do evento Reprodução

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A 86ª edição da Expogrande chega com uma agenda repleta de shows este ano. Realizada até o dia 19, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, a feira inicia hoje com Zezé Di Camargo comandando a abertura musical do evento.

Com o tema “O futuro do agro está aqui”, a programação combina tradição rural, inovação tecnológica e uma agenda cultural de peso, que inclui shows com grandes nomes da música brasileira, eventos sociais tradicionais e experiências voltadas para toda a família.

A expectativa da Acrissul é superar os números da edição anterior, que movimentou mais de R$ 641 milhões e reuniu mais de 125 mil visitantes.

SHOWS NACIONAIS

A programação musical da Expogrande 2026 é, sem dúvida, um dos principais atrativos do evento. Apostando em artistas consagrados e com forte apelo popular, a feira transforma a arena do parque em um grande palco de entretenimento, reunindo milhares de pessoas a cada noite de show.

A abertura será marcada por um show especial e gratuito de Zezé Di Camargo. Ícone da música sertaneja, o artista deve apresentar um repertório repleto de clássicos que marcaram gerações, além de sucessos de sua carreira solo.

Amanhã é a vez de Gusttavo Lima subir ao palco. Conhecido por megaproduções e apresentações energéticas, o cantor promete um espetáculo grandioso, com estrutura de luz, som e efeitos visuais que costumam transformar seus shows em verdadeiros eventos dentro do evento. No repertório, hits que dominam as plataformas digitais e o rádio.

No sábado, quem assume a arena é Daniel. Com uma carreira consolidada e marcada por romantismo e tradição, o artista oferece um contraste interessante dentro da programação, trazendo um show mais intimista e nostálgico, que costuma agradar diferentes faixas etárias.

Após alguns dias dedicados às atividades técnicas e agropecuárias, os shows retornam no dia 17 com a dupla Diego & Victor Hugo. Representantes da nova geração do sertanejo, os artistas têm se destacado por composições modernas e letras que rapidamente se tornam virais, especialmente entre o público jovem.

Um dos momentos mais aguardados da programação acontece no dia 18, com o show de Luan Santana. Dono de uma das carreiras mais sólidas do sertanejo contemporâneo, o cantor é conhecido por apresentações que combinam tecnologia, cenografia e forte interação com o público.

Show gratuito de Zezé Di Camargo abre programação musical do eventoLuan Santana volta à terra natal com um dos shows mais esperados da programação - Foto: Reprodução

A expectativa é de casa cheia, com fãs vindos de diferentes cidades e até de estados vizinhos.

Encerrando a agenda musical, no dia 20, o público poderá curtir o show de Thiaguinho. Referência no pagode nacional, o artista entra na lista ampliando a diversidade musical do evento e mantendo o público engajado na véspera de feriado.

Show gratuito de Zezé Di Camargo abre programação musical do eventoThiaguinho encerra a programação da Expogrande com show no dia 20 - Foto: Reprodução

EXPERIÊNCIAS PREMIUM

Para acompanhar o crescimento da programação musical, a Expogrande também investe em diferentes formatos de acesso aos shows. Além da arena tradicional, o público poderá optar por espaços exclusivos como camarotes, bangalôs, suítes e áreas empresariais.

Entre os destaques está o Camarote Experience, que oferece serviços open bar e open food, proporcionando uma experiência diferenciada para quem busca conforto e exclusividade.

BAILE DO FAZENDEIRO

Além dos shows nacionais, a programação cultural da Expogrande preserva tradições importantes. O Baile do Fazendeiro, realizado no dia 11, segue como um dos eventos mais emblemáticos da feira.

Conhecido também como Baile do Grito, o evento reúne música regional e dança, com apresentações dos grupos Canto da Terra e Trem Pantaneiro, além da dupla Victor Gregório e Marco Aurélio. Ritmos como polca, chamamé, xote e vanerão garantem uma noite animada e carregada de identidade cultural.

EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

A Expogrande 2026 também aposta em experiências que vão além do entretenimento musical. A Fazendinha Acrissul, por exemplo, surge como um espaço educativo que aproxima o público urbano da realidade rural.

Com minianimais e plantações de culturas típicas, o ambiente permite que visitantes, especialmente crianças e estudantes, tenham contato direto com práticas do campo. A iniciativa ganha ainda mais relevância ao se tornar permanente no parque.

Outro ponto de destaque é o pavilhão tecnológico, que reúne cerca de 40 startups de todo o Brasil. 

PROGRAMAÇÃO TÉCNICA

A agenda da Expogrande inclui ainda palestras, fóruns e encontros que discutem o futuro do agronegócio. Entre eles, o Fórum LIDE Agro, que reúne lideranças políticas e empresariais para debater temas estratégicos do setor.

Eventos como o Encontro Precoce e palestras sobre reforma tributária também ampliam o caráter multidisciplinar da feira, tornando-a um espaço de troca de conhecimento e networking.

ESTRUTURA 

A organização também investe em melhorias estruturais e ações de inclusão. Um dos destaques é a criação de salas de acolhimento sensorial para pessoas neurodivergentes, iniciativa inédita na história do evento.

O acesso ao parque exige cadastro prévio, medida que busca otimizar a entrada do público e evitar filas. A entrada será gratuita na maioria dos dias, com cobrança de R$ 20 apenas em horários específicos.

>> Serviço

Expogrande 2026

Datas: de 9 a 19 de abril.
Horário: shows a partir das 18h e demais atividades a partir das 14h.
Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho (Rua Américo Carlos da Costa, nº 320).

Os ingressos para os shows podem ser adquiridos em plataformas como Blacktag e Q2 Ingressos. Para reservas de bangalôs, suítes e mesas, a organização disponibiliza o WhatsApp (67) 98113-3736.

O cadastro prévio das atividades da exposição deve ser feito pelo site www.acrissul.com.br.

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Felpuda

O troca-troca partidário que se encerrou serviu para uma constatação...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (9)

09/04/2026 00h03

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Bráulio Bessa - escritor brasileiro

"Acredite no poder da palavra ‘desistir’. Tire o d coloque o r que você vai resistir. Uma pequena mudança às vezes traz esperança e faz a gente seguir”.

 

FELPUDA

O troca-troca partidário que se encerrou serviu para uma constatação: programas das siglas não passariam de “cartilhas” com textos pomposos, mas que não servem para nortear a fidelidade da maioria dos seus filiados, que tão logo ganhem aceno de possíveis vantagens, eis que tudo é abandonado para que “nova conduta política” seja abraçada por eles, sem o menor pudor. Há dúvidas, inclusive, de que as tais propostas dos partidos sejam de pleno conhecimento de todos. Vale lembrar que algumas figurinhas já pularam de galho em galho, despindo-se totalmente da ideologia partidária. Afe!

Articulação

O senador Nelson Trad Filho, que encerra seu mandato neste ano e tentará a reeleição, continua filiado ao PSD e não desistiu de suas articulações. O MDB sinalizou que poderá apoiar o seu nome.

Mais

Seria para a segunda vaga no grupo de partidos que apoia a pretensão do governador Eduardo Riedel de mais um mandato. Vale lembrar que o parlamentar já pertenceu às hostes emedebistas.

DiálogoAcadêmicos da Universidade Católica Dom Bosco – representados pela liga feminina do direito, pela Associação Acadêmica Atlética de Direito (Carneirão) e pelo Diretório Acadêmico Clóvis Beviláqua (daclobe) – participaram da oitava edição da Páscoa encantada, no domingo, no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Hu). Cento e noventa coelhos de chocolate, 40 ovos de Páscoa e 200 caixas de bombons foram distribuídos pessoalmente pelos universitários a pacientes, acompanhantes e profissionais da instituição. A viabilização do evento contou com o apoio da fazenda Marandu, de Renata Freires Lima e do engajamento direto dos próprios colaboradores do HU. Vale ressaltar que os estudantes também tiveram importante participação na arrecadação dos “mimos”.

 

DiálogoLuanna Caramalac e Lucimar Caramalac Munaro

 

DiálogoGiovanna Ewbank

Voaram

O PSDB foi o partido que mais elegeu deputados federais em 2022: três ao todo. Dentro da legenda, o mais votado foi Beto Pereira, que recebeu 97.872 votos. O segundo foi Geraldo Resende, que somou 96.519 votos. Já Dagoberto Nogueira ficou muito aquém e veio “puxado” pelos colegas. Atualmente, o partido está em “fase raquítica”, com a saída do governador Eduardo Riedel, que foi para o PP, e de Reinaldo Azambuja, que se filiou ao PL. Com a janela partidária, o trio foi se “aninhar” em outros partidos. Afinal...

Juntos

Depois de ter saído do PSD, o ex-prefeito de Campo Grande Marcos Trad conquistou uma vaga na Câmara Municipal pelo PDT e, na recente janela partidária, filiou-se ao PV, que forma federação com o PT. Assim, fortalece a caminhada de seu irmão Fábio Trad, que disputará o governo de MS pelo PT e terá também que trabalhar para tentar reeleger Lula.

Indenização

O TJMS manteve condenação de uma companhia aérea ao pagamento de R$ 10 mil por danos morais a uma idosa de Campo Grande, embarcada para a cidade errada durante viagem aos EUA. A passagem tinha Portland como destino final. Ao chegar em Chicago, foi informada sobre a possibilidade de antecipar o voo para o destino f inal. A passageira aceitou, mas só percebeu o problema ao desembarcar: estava em Providence, cidade distante cerca de 5 mil quilômetros de Portland.

Aniversariantes

Maria de Lourdes de Souza Cano,
Nathallia Velasquez Maksoud,
Dr. Mauricio Simões Corrêa,
Luciana Plentz Soares,
Alelis Izabel de Oliveira Gomes,
David Cardoso,
Adria Fabíola Deiss Alves,
Camila Alves Corrêa e Mascarenhas Barbosa,
Ricardo Zocolaro Neto,
Bruno Jorge de Medeiros Velasques,
Marrielly Lorraine de Souza Anastacio,
Mateus Nunes Bezerra,
Fabiano Rodolfo Deiss Marques,
Izaias Pereira da Silva,
Maria Arminda Bezerra Ferragut,
Margarida Rita Benvinda da Silva,
Paulo Cesar Castro dos Reis,
Sidnei Paulo Queiroz,
Marina Gomes Lopes Terêncio,
Siro Cardoso de Souza,
Ítala Mandetta Maksoud,
Dr. Carlos Hideki Arakaki,
Mauro Luiz Barbosa Dodero,
Paula Buainain,
Jorge Franco Freitas,
Maria Clara de Jonas Bastos,
Catharina de Amorim,
Dr. Luiz Henrique Mascarenhas Moreira,
Darci Brito Lemes Ocampo,
Débora Kemp Duarte,
Anailda de Jonas Bastos,
Vanderlei Rodrigues de Campos,
Rozely Maria Seves Amado,
Paulo Sérgio Nahas,
Altino Rosa da Costa,
Adriano Martins Franchini,
Cristiane Teixeira,
Elen Marcia Rocha,
Aline Cristina Kraievski,
Sagrária Trava Munhoz Barbosa,
Elton Berton,
Mauro Hirami Ishy,
Dra. Rosa Inês Pedrossian Bastos,
Marcelo Flávio Raslan Pettengill,
Karla Kristina Demétrio Dagher,
Lucilene Machado,
Mara Viegas,
Luzia Celeste dos Santos,
Renato Pimenta Junior,
Jamir Enz,
Terezinha Simioli,
Olivaldo Rezende Nogueira,
Alcídio Pimentel Neto,
Dr. Luiz Vasco Alves,
Sérgio Hiroshi Nakamura,
Silvia Maria Ferreira,
Mariza Sanches Rodrigues,
Ana Rita Figueiredo Ribeiro,
Maria Nair da Silva,
Zumílda Tereza de Paula,
Dr. Nilson Gutierrez Ferreira,
Michele Adriane de Oliveira Michelin,
Elaine Cristina de Aquino Araujo,
Maria Amélia Nunes,
Dr. Harley Cardoso Galvão,
Elaine Assis Chemzarian,
Naim Dibo Neto,
Cláudio Felipe Dib,
Vespasiano de Oliveira,
Luiz Galvão Vasconcelos,
Maria Lúcia Lopes,
João Carlos de Oliveira,
Ligia Maria Ocampos,
Maria das Dores de Souza,
José Mário da Silva,
Ivo Barbosa Corrêa,
Hudson Rodrigues Lima,
Renato Garcia,
Keila Gomes,
Éder Figueroa,
Gilda Gil Tolentino,
Aline Ertzogue Marques,
Nancy Gomes de Carvalho,
Enio Henrique de Barros,
Fátima Pereira Azevedo,
Márcio Bilchini dos Santos,
Adel Coelho,
Dr. José Luiz Tarelho Barbieri,
Ana Carolina Vilella Capiberibe Saldanha,
Herivelton Rezende de Figueiredo,
Maria Dejanira Recalde,
Antônio João Pereira,
Dra. Elza Eiko Miazato,
Márcio Toshiyeki,
Osvaldo Veronezzi,
Roberto Kichi Otsubo,
Carlos Alberto Jacon,
José Zanin Bernardelli Junior,
Ângelo Martini,
Dra. Zani Brum Monteiro,
Rosaine Tiago de Oliveira Amaral,
Paulo Sérgio de Souza Lauretto,
Dr. Siro Sokio Furuguem,
Helen Caroline Macht,
Gill Abner Finotti,
Renata Leal Vendramini. 

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