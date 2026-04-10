Além dos muitos terrenos tomados por matagais que se tornaram moradias...Leia na coluna de hoje

Clarice Lispector - escritora brasileira
"Mas tenho medo do que é novo e tenho medo de viver o que não entendo – quero sempre ter a garantia de pelo menos estar pensando que entendo, não sei me entregar à desorientação”.
FELPUDA
Além dos muitos terrenos tomados por matagais que se tornaram moradias “de luxo” de cobras, escorpiões e outros bichos, que gostam do verde que se verifica em todas essas áreas, galerinha arrumou outra forma de curtir bons momentos. Como o mato está se espalhando pelas calçadas em diversos pontos de Campo Grande, a fauna decidiu criar uma “área de contemplação” dos pedestres, que, por sua vez, são obrigados a andar no meio da rua. Não sem “driblar” os inúmeros buracos espalhados por todos os lados. É para acabar, mesmo!...
Em falta
A saúde mental dos profissionais da comunicação entrou no radar do Congresso. Relatório apresentado ao Conselho de Comunicação Social aponta a falta de dados atualizados sobre o tema. O conselheiro Carlos Magno alertou para escassez de pesquisas específicas.
Mais
Números do TST acendem o sinal vermelho: em 2024, foram 472 mil afastamentos por transtornos mentais, alta de 68%. O tempo médio fora do trabalho chegou a 196 dias. O recado é claro: o problema cresce e ainda é pouco medido.
Poder
As eleições de outubro estarão também direcionadas para projetos de poder futuros, explicam políticos de longa jornada. É nessa eleição que deverá surgir o nome que vai tentar se viabilizar como futuro pré-candidato à Prefeitura de Campo Grande, em 2028. A prefeita Adriane Lopes não poderá disputar novamente, pois completará seis anos do ciclo de oito anos no comando político-administrativo da Capital. A lei impede a terceira reeleição.
Sem “ruídos”
Com relação ao Estado, as peças também estão sendo mexidas com olhos no futuro. Se Riedel for reeleito, deixará o cargo em 2030. Nas rodas políticas, comentário é de que o nome para disputar o governo é o de Azambuja, que, se eleito senador neste ano, poderá disputar sem ter de renunciar. Daí a importância da escolha de suplentes (são dois) afinados com o projeto do grupo, para que não haja “ruídos” em eventual caso de substituição do titular.
Em alta
Existiriam também planos futuros para o governador Eduardo Riedel. Na análise dos mesmos políticos, ele poderá disputar o Senado em 2030, quando será aberta uma vaga, pois se encerrará o mandato da senadora Tereza Cristina. Para dar andamento ao projeto de poder do seu grupo político, Riedel precisará renunciar ao cargo alguns meses antes. E quem assumirá a cadeira é o vice-governador, que, a exemplo dos suplentes de senadores, tem de ser homem de confiança. Dessa forma, o nome do atual vice, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, continua em alta.
Aniversariantes
Ada Maria Pereira Tincani de Lima,
Fabíola Mangieri Pithan,
Alberto Souza Leal,
Lilian Zancanaro Busato Furlani,
Renata Saad Menezes,
Mary Pompeo,
Acy Franco de Moraes,
Dr. Ceciliano José dos Santos,
Ezequiel Lopes Barbosa,
Erodit Nogueira Barbosa,
Tiburcio do Nascimento,
Joaquim Sussumo Koga,
Paulo Matias Guimarães,
Rosângela Aparecida Rodrigues,
Sebastião Claudino dos Santos,
Wilson Fogolin,
Silvio Peixoto de Oliveira,
Felipe Pompilio Bernardino dos Santos,
João Duarte Filho,
Lauro Artur de Brito,
Lourival Gualdi,
José Paulo Baltazar Júnior,
Valzumiro (Miro) Ceolim,
Dra. Tereza Jara Xavier,
Abrão Oliveira Diniz,
Dra. Daniella Brunelli d´Avila de Santana,
José Francisco Portela Novais,
Neuza Fernandes Gil,
Divino Rosalino Sandim,
Gerson Oliveira Silva,
Antenor Martins de Oliveira,
José Arthur Soares de Figueiredo,
Carla Passos dos Santos,
Maurício Higa,
José Ivan de Almeida,
José Dias Duarte,
Jane Laura Cruz de Melo,
Edson Martins Vieira,
Edson Machado,
Afrânio Motta,
Aparecida Estela Motta Rosa,
Edy Firmina Pereira,
Luciana Alves Justino,
Noele de Oliveira,
Pedro Serrano Pimenta,
Flávia Karine Sabino Pinho Pereira,
Sidney Luiz Lima Junior,
Terezinha Sampaio Fernandes,
Wagner Roberto Batista,
Bruno Avalo,
Manoel Coelho Soares,
Aleide Oshika,
Trajano Roberto Ferreira Neto,
Patricia Alves Gaspareto de Souza,
Edilamar Lurdes Toniazzo,
Silvana Barros Pinheiro,
Enir Pithan Freire,
Jocely Nolasco de Faria,
Abel Costa Oliveira,
Lúcia Cristina Ferreira,
Neli Tamiozzo,
Alexandra Cogo,
Rodrigo Clivatti,
Maria Alice Pereira Cogo,
Elza Maria de Carvalho,
Fortunato Luiz Guerreiro,
Carolina Silveira Maciel,
Dr. Mauricio Massanori Sakai,
Jorge Takao,
Luiz Antônio Manoel,
Vânia de Matos Rios Bergonzi,
Carlos Keiji Kurose,
Mauricio Moreira,
Reinaldo Chaves,
Elza do Nascimento Oshiro,
Dirceu Balanjuc,
Rosana Camara,
Joana Almeida,
Harrmad Hale Rocha,
Valneide Coutinho da Silva,
Rita de Cássia Fernandes Arguelho,
Carla Nauriane Canhede Lima,
Alberto Carlos Gusmão,
Juliana Bandeira,
Tatiana Valéria Campara,
Joelma Ferrazine Barbosa,
Cláudio Leite Gomes,
Antônio Carlos Sábio,
Gilson Gomes da Costa,
Julio Antonio Rossi,
Tereza Rosseti Chamorro Kato,
Alessandra Araújo de Souza Abrão,
Lúcia Elizabete Devecchi,
Carla Guedes Cafure,
Marcel Capp Hahmed,
Michaela Yuri,
Antonio Admir Sandim Primo,
Claudio José Valentin,
Josué José Lourenço,
Edson Carlos Aguiar Theodoro,
Adolfo Francisco da Silva,
Marcos Vinicius do Nascimento,
Roberto Norberto Arguelho,
Marco Antônio Motta,
Ademilson Zangalli,
Carlos Alexandre Pelhe Gimenez,
Graziela de Oliveira Bernardo,
Nery Ramon Insfran Júnior,
Jane Ines Dietrich,
Karla Braguini.
COLABOROU TATYANE GAMEIRO