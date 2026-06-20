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Seu pet sente frio? Especialista esclarece os principais mitos e verdades no inverno

Médica-veterinária alerta para cuidados com a saúde de cães e gatos na época mais fria do ano

Flavia Viana

Flavia Viana

20/06/2026 - 15h30
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O inverno chega ao Brasil no dia 21 de junho, mas as baixas temperaturas já desembarcaram há algumas semanas em diversas regiões pelo Brasil. Cenário que acende uma luz de alerta quanto a saúde dos pets, o que aumenta ainda mais as dúvidas dos tutores sobre como deixar o animal de estimação protegido do frio.

Será que eles de fato passam frio? Vale a pena colocar uma roupinha para esquentar? Existem vacinas que possam protegê-los das temidas doenças de inverno?

A médica-veterinária e docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ), Dra. Aline Ambrogi, salienta que existem muitos mitos nesse período, mas uma verdade é que as baixas temperaturas trazem grandes riscos à saúde dos pets, o que requer atenção redobrada dos tutores.

“Assim como os humanos, cães e gatos podem desenvolver doenças respiratórias causadas por vírus e bactérias. Em cães, a mais conhecida é a traqueobronquite infecciosa canina, também conhecida como ‘tosse dos canis’. Ela acomete principalmente as vias aéreas superiores e pode apresentar sintomas como: secreção nasal, febre, engasgos e, em casos mais graves, pneumonias”, alerta.

“Entre os felinos, a mais comum é a rinotraqueíte, conhecida como gripe felina. É uma enfermidade que acomete o trato respiratório dos gatos, podendo apresentar sinais como espirros, secreção nasal e lesões oculares”, complementa Aline.

A médica-veterinária alerta ainda para pets portadores de doenças articulares, como artrose, displasia coxofemoral e artrites. Gatos idosos também podem ter agravamento das dores.

“No inverno, é comum que os felinos fiquem mais preguiçosos e passem mais tempo dormindo. Esse comportamento pode fazer com que utilizem a caixa de areia com menos frequência, favorecendo a retenção de urina e fezes. Como também costumam se exercitar menos nessa época, há maior chance de ganho de peso”, explica.

Mito ou verdade: como proteger meu pet do frio?

Vacinas protegem contra doenças

Verdade! Existem vacinas que ajudam a proteger contra alguns dos principais agentes envolvidos, reduzindo a gravidade da doença, como a vacina da gripe para cães e as vacinas múltiplas para cães e gatos.

Meu pet é peludo, por isso não sente frio

Mito! Embora possuam mecanismos naturais de proteção, cães e gatos também sentem frio. Os pelos ajudam no isolamento térmico, mas não tornam os animais imunes ao frio. Filhotes, idosos, animais magros, doentes e aqueles com pelagem curta costumam sofrer mais com as baixas temperaturas.

Um cão pode ter mais frio se for tosado

Verdade! Após a tosa, especialmente em épocas frias, alguns cães podem perder parte dessa proteção natural e sentir mais frio. Por isso, o tipo e a época da tosa devem ser avaliados individualmente.

É só colocar uma ‘roupinha’...

Mito! Nem todos os cães necessitam de roupas. Raças com pelagem densa e dupla camada costumam tolerar bem o frio. Já cães de pequeno porte, idosos, filhotes, animais magros ou de pelagem curta podem se beneficiar do uso de roupas adequadas e confortáveis.

A fome vai aumentar

Verdade! Em alguns casos, o organismo pode aumentar o gasto energético para manter a temperatura corporal, elevando o apetite. No entanto, animais que ficam menos ativos durante o inverno podem não apresentar esse aumento de consumo.

Aquele ‘chazinho’ para esquentar

Mito! Chás não são recomendados aos pets, sem que haja orientação de um médico-veterinário. Isso porque as plantas utilizadas podem ser tóxicas para cães e gatos. O mais recomendado, para manter o animal aquecido, é ofertar caldos próprios para pets, sem sal e temperos.

Piso gelado, animal com frio

Verdade! O contato com superfícies frias geralmente não causa lesões diretas nas patas, mas pode gerar desconforto e favorecer a perda de calor corporal, principalmente em filhotes, idosos e animais debilitados. Disponibilizar camas, mantas e locais protegidos é importante.

Banho no inverno faz mal para cães e gatos

Mito! O banho não faz mal quando realizado de forma adequada. O problema não é o banho em si, mas a exposição ao frio antes que o animal esteja completamente seco. Prefira dar banho em horários mais quentes do dia, utilize água morna, seque bem a pelagem com toalha e secador (quando o animal tolera) e evite correntes de ar após o procedimento.

Cinema Correio B+

Office Romance: Jennifer Lopez pilota nova comédia romântica

Filme da Netflix aposta no carisma de J.Lo

20/06/2026 14h00

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Office Romance: Jennifer Lopez pilota nova comédia romântica

Office Romance: Jennifer Lopez pilota nova comédia romântica Foto: Divulgação

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Todo ano chega junho romance comanda as dicas e críticas, mesmo que esse ano a Copa do Mundo entre no circuito. Há muitas despedidas de grandes séries, batalhas épicas, reencontros. Sem esquecer dos cinco anos do Caderno B+, não é?

Então, a minha dica de filme da semana vem com algumas ressalvas, mas posso estar sendo amarga. Vocês me dizem! Me volto para o novo filme de Jennifer Lopez: Office Romance.

A atriz e cantora americana conhece melhor do que poucas atrizes a fórmula da comédia romântica. De The Wedding Planner a Maid in Manhattan, passando por Monster-in-Law e Marry Me, sua carreira está repleta de filmes que entendiam exatamente o que o público esperava dela: carisma, charme, humor e uma protagonista pela qual era fácil torcer.

Talvez por isso, Office Romance, nova produção da Netflix, seja uma experiência que flerta com o frustrante. Não porque seja um desastre, mas porque parece desperdiçar todos os elementos que poderiam torná-la memorável.

No filme, Lopez interpreta Jackie Cruz, CEO da companhia aérea AirCruz. Filha do fundador da empresa, Jackie construiu a reputação de uma executiva brilhante, disciplinada e obcecada por regras. Entre elas está uma política rígida que proíbe relacionamentos entre funcionários.

O problema surge quando Daniel Blanchflower (Brett Goldstein, de Ted Lasso), advogado responsável por defender a companhia de uma série de processos, entra em sua vida. O que começa como uma relação profissional rapidamente evolui para algo mais, colocando os dois em rota de colisão com as próprias normas da empresa.

A premissa possui potencial. O universo corporativo, a tensão entre poder e desejo e o cenário de uma companhia aérea poderiam render uma comédia romântica elegante e divertida. Há até alguns momentos em que o filme parece encontrar esse caminho.

Um dos melhores envolve Jackie pilotando seu próprio avião durante uma viagem ao lado de Daniel. Enquanto enfrenta uma área de turbulência, ela o tranquiliza afirmando que jamais o deixaria cair do céu. É uma cena simples, mas que sugere uma profundidade emocional que o restante do filme raramente alcança.

O maior problema de Office Romance é que ele nunca parece realmente interessado em desenvolver o relacionamento central. Em vez disso, o roteiro de Brett Goldstein e Joe Kelly se dispersa em uma quantidade excessiva de personagens secundários, participações especiais e subtramas que lembram mais uma série de streaming condensada em duas horas do que um filme propriamente dito. Há histórias paralelas, conflitos corporativos, dramas familiares, funcionários excêntricos e romances secretos disputando espaço constantemente.

O resultado é que Jackie e Daniel passam boa parte do tempo dividindo atenção com elementos que pouco acrescentam à narrativa principal. A química entre Lopez e Goldstein nunca se torna totalmente convincente porque o filme raramente permite que os personagens simplesmente existam juntos. Quando a relação começa a ganhar alguma força, o roteiro logo encontra uma nova distração.

Jennifer Lopez também acaba limitada por essa abordagem. Embora seja claramente o centro da produção, Jackie permanece uma personagem surpreendentemente superficial. Sabemos que ela é poderosa, admirada e competente.

Sabemos que herdou a companhia do pai e que continua pilotando aviões. Mas o filme nunca vai muito além dessas características. Em muitos momentos, a sensação é de que estamos assistindo menos a uma personagem e mais a uma versão idealizada da própria Jennifer Lopez.

Talvez seja por isso que Betty Gilpin frequentemente pareça a presença mais interessante da tela. Interpretando Sydney, braço-direito de Jackie, ela traz espontaneidade, humor e personalidade para uma história que, por vezes, parece excessivamente preocupada em manter sua protagonista impecável.

Gilpin encontra humanidade mesmo nas situações mais absurdas e ajuda a dar vida a cenas que poderiam facilmente passar despercebidas.

Curiosamente, uma das sequências mais divertidas do filme acontece depois dos créditos. Após Jackie e Daniel assumirem publicamente o relacionamento, a empresa passa a permitir romances entre funcionários desde que sejam declarados oficialmente. O resultado é uma avalanche de revelações envolvendo praticamente todo o escritório.

Casos secretos, relacionamentos inesperados e situações constrangedoras transformam o departamento de recursos humanos em um caos absoluto. É uma cena leve, engraçada e cheia de energia, que acaba destacando algo curioso: o filme parece mais interessado nos personagens secundários do que em sua história de amor principal.

No fim, Office Romance funciona da mesma forma que muitas produções românticas da Netflix. É bonito, agradável e fácil de assistir. Distrai durante algumas horas e oferece o conforto familiar de uma estrela carismática fazendo exatamente aquilo que o público espera dela. Mas falta algo essencial. Falta química. Falta profundidade. Falta personalidade.

Jennifer Lopez continua sendo uma presença magnética. O problema é que, desta vez, nem ela consegue fazer o filme voar.

CULINÁRIA

Confira receitas fáceis e nutritivas para fazer durante a Copa

Veja receitas fáceis e nutritivas para torcer pela seleção sem abrir mão da alimentação equilibrada, com opções que vão do grão-de-bico crocante a chips, pastinhas e espetinhos de frutas

20/06/2026 10h00

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Com sabor suave e levemente amanteigado permite inúmeras combinações de temperos, tornando-o uma excelente opção para quem busca substituir snacks industrializados

Com sabor suave e levemente amanteigado permite inúmeras combinações de temperos, tornando-o uma excelente opção para quem busca substituir snacks industrializados Reprodução

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Para quem vai reunir amigos e família para assistir aos jogos da Copa do Mundo, os petiscos costumam ser parte indispensável deste momento. No entanto, salgadinhos industrializados, frituras e alimentos ultraprocessados podem transformar a diversão em exageros que pesam na balança e na saúde.

A boa notícia é que existem diversas opções de petiscos saudáveis, saborosos e fáceis de preparar, capazes de agradar até mesmo os torcedores mais exigentes.

Entre as alternativas que vêm ganhando espaço está o grão-de-bico assado e crocante, uma receita nutritiva, rica em proteínas vegetais, fibras, vitaminas e minerais. Além dele, vegetais assados, chips naturais, pastinhas leves e espetinhos de frutas podem compor uma mesa colorida e equilibrada para acompanhar cada lance da partida.

Além de ajudar a controlar o consumo excessivo de calorias, essas opções oferecem nutrientes importantes para o organismo e podem contribuir para a sensação de saciedade, evitando que a fome volte logo após o intervalo do jogo.

Mesa saudável

Nutricionistas costumam recomendar que os petiscos da torcida sigam algumas regras simples: priorizar alimentos in natura ou minimamente processados; reduzir frituras e produtos ultraprocessados; incluir fontes de fibras e proteínas; oferecer frutas e vegetais; manter água disponível durante toda a partida; evitar excesso de refrigerantes e bebidas açucaradas.

Uma boa estratégia é combinar diferentes texturas e sabores. Assim, é possível transformar os encontros desta Copa do Mundo em momentos de confraternização sem abrir mão da saúde.

Com receitas simples, ingredientes acessíveis e muito sabor, a torcida ganha energia para acompanhar cada lance do campeonato sem os excessos tradicionalmente associados aos dias de jogo.

Grão de bico assado e crocante

Com sabor suave e levemente amanteigado permite inúmeras combinações de temperos, tornando-o uma excelente opção para quem busca substituir snacks industrializadosRECEITA Grão de bico assado e crocante - Com sabor suave e levemente amanteigado permite inúmeras combinações de temperos, tornando-o uma excelente opção para quem busca substituir snacks industrializadosFoto: Reprodução

Ingredientes:

  • 2 xícaras (chá) de grão-de-bico cozido, escorrido e bem seco;
  • Azeite extravirgem para regar;
  • Sal a gosto;
  • Páprica, curry, pimenta calabresa ou outras especiarias de preferência.

Modo de Preparo:

> Pré-aqueça o forno a 220ºC.

Forre uma assadeira grande com papel-manteiga;

Espalhe o grão-de-bico sobre um pano limpo e seque delicadamente;

Se desejar mais crocância, retire a pele dos grãos após o cozimento;

Transfira para a assadeira, regue com azeite e tempere com sal;

Asse por 20 a 30 minutos, mexendo na metade do tempo;

Quando estiver dourado e crocante, retire do forno;

Ainda morno, adicione páprica, curry ou outros temperos;

Deixe esfriar antes de servir.

Pipoca caseira com ervas

Ingredientes:

  • 1/2 xícara de milho para pipoca;
  • 1 colher de sopa de azeite;
  • Orégano, alecrim ou páprica;
  • Sal, moderadamente.

Modo de Preparo:

Estoure a pipoca normalmente e, após pronta, adicione as ervas e os temperos.

Palitos de legumes com molho de iogurte

Ingredientes:

Para os palitos

  • Cenoura;
  • Pepino;
  • Salsão;
  • Pimentão colorido.

Para o molho

  • 1 pote de iogurte natural;
  • Suco de meio limão;
  • Hortelã picada;
  • Sal e pimenta a gosto.

Modo de Preparo:

Misture todos os ingredientes do molho e sirva acompanhado dos vegetais cortados em tiras.

Homus

Ingredientes:

  • 2 xícaras (chá) de grão-de-bico cozido;
  • Suco de 1 limão;
  • 2 colheres de sopa de tahine;
  • 1 dente de alho;
  • Azeite;
  • Sal a gosto.

Modo de Preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador ou processador até formar uma pasta homogênea. Sirva gelado.

Com sabor suave e levemente amanteigado permite inúmeras combinações de temperos, tornando-o uma excelente opção para quem busca substituir snacks industrializadosRECEITA Chips de batata-doce assados
Foto: Reprodução

Chips de batata-doce assados

Ingredientes:

  • 2 batatas-doces médias;
  • 1 colher (chá) de sopa de azeite;
  • Sal a gosto;
  • Páprica defumada ou ervas secas.

Modo de Preparo:

Corte as batatas em fatias bem finas;

Misture com azeite e temperos;

Distribua em uma assadeira sem sobrepor as fatias;

Asse a 200ºC por cerca de 20 minutos;

Vire na metade do tempo;

Retire quando estiverem douradas e crocantes.

Espetinhos de frutas

Com sabor suave e levemente amanteigado permite inúmeras combinações de temperos, tornando-o uma excelente opção para quem busca substituir snacks industrializadosRECEITA Espetinhos de frutas
Foto: Reprodução

Ingredientes:

  • Morango;
  • Uva;
  • Melão;
  • Manga;
  • Kiwi;
  • Abacaxi.

Modo de Preparo

Monte os espetinhos alternando as cores para deixá-los mais atrativos.

Tomatinhos recheados com ricota temperada

Ingredientes:

> 20 tomates-cereja;
> 150 g de ricota;
> Ervas finas;
> Azeite;
> Sal a gosto.

Modo de Preparo:

Corte a tampa dos tomates;

Retire parte da polpa;

Misture a ricota com as ervas

Recheie os tomates e leve à geladeira até a hora de servir.

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