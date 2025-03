Alguns dos tucanos de Campo Grande decidiram não ficar apenas...Leia na coluna de hoje

Correio B+

Especialista explica o que fazer para proteger os fios

Com a chegada das altas temperaturas e a intensa onda de calor que estamos enfrentando, nada mais convidativo do que um mergulho refrescante na praia ou na piscina. No entanto, para quem utiliza mega hair, esses momentos de lazer podem trazer algumas preocupações extras.



A exposição ao sol, ao cloro e ao sal pode comprometer a durabilidade e a aparência dos fios, tornando essencial adotar cuidados específicos para manter o alongamento sempre impecável.



Especialista dá algumas dicas:



A especialista em mega hair e criadora do MegaHairInvisível, Tati Cordeiro, compartilha algumas dicas para proteger o alongamento nessas situações. “Antes de entrar no mar ou na piscina, é importante umedecer os fios com água doce e aplicar um leave-in protetor para criar uma barreira contra o ressecamento”, recomenda Tati.



Além disso, ela alerta sobre a importância de evitar prender os cabelos molhados: “O ideal é deixar os fios secarem completamente antes de prendê-los, pois a umidade pode favorecer o acúmulo de fungos e comprometer a fixação do mega hair.”



Sobre a higienização



Outro cuidado essencial é a higienização adequada após o contato com a água salgada ou clorada. “Sempre lave os cabelos com um shampoo neutro logo após sair da praia ou da piscina. Isso ajuda a remover resíduos que podem enfraquecer os fios e prejudicar a fixação do alongamento”, explica Tati. Para finalizar, a especialista também indica o uso de uma máscara ultra-hidratante: “Ela repõe a umidade e os nutrientes necessários para manter o cabelo saudável e macio.”



Linha especial



Pensando na necessidade de um tratamento específico para quem usa mega hair, Tati Cordeiro desenvolveu a linha TC Professional, um conjunto de produtos formulados especialmente para a manutenção do alongamento.



Com uma composição cuidadosamente elaborada, a linha traz quatro itens essenciais: Shampoo Neutro, que limpa suavemente sem comprometer a fixação dos fios; Máscara Ultra Hidratante, que promove uma hidratação profunda e duradoura; Leave-in Protetor, que forma uma barreira contra agentes externos e protege contra o calor; e Sérum Capilar, que nutre intensamente, proporcionando brilho e maciez aos cabelos.



Benefícios



Embora tenha sido criada para atender às necessidades de quem usa mega hair, a linha TC Professional também oferece benefícios impressionantes para todos os tipos de cabelo. Sua fórmula garante hidratação, proteção e nutrição, uma excelente opção para quem deseja manter os fios sempre saudáveis e radiantes, independentemente do uso de extensões