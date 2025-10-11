Alguns ex-prefeitos poderão enfrentar problemas dentro de seus partidos...Leia na coluna de hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Rafael Belo - poeta de MS

"Entre sonhos e memórias a visão revela o que a rotina tenta apagar".

FELPUDA

Alguns ex-prefeitos poderão enfrentar problemas dentro de seus partidos, pois representam mais dor de cabeça do que solução em termos de participação nas eleições do próximo ano. Motivo: são alvos de investigações por supostos malfeitos quando eram gestores de municípios. Lideranças partidárias deverão ser acionadas para que desestimulem tais figuras a querer encarar as urnas. Há quem diga que as listas com nomes dos indesejáveis são grandes que só.

A Academia de Ópera e a Orquestra Jovem do Theatro São Pedro, em São Paulo, apresentarão, na temporada lírica deste ano, a ópera Candinho, Inspirada nos primeiros anos do artista plástico Cândido Portinari em Brodowski, no interior paulista. Com direção musical de Priscila Bomfim e direção cênica de Ana Vanessa, a produção propõe uma leitura afetiva da trajetória de Portinari, retratando momentos simples como a vida em família, a escola, a igreja e os primeiros amores. A ópera Candinho, de João Guilherme Ripper, nasceu do encontro entre dois universos criativos: a música e a pintura. Inspirado no legado de Portinari, o compositor mergulhou em seus escritos, desenhos e pinturas para construir uma obra delicada e emocionante, pensada especialmente para o público jovem. No elenco, nomes como o ator Rogério Bandeira, a soprano Fernanda França, o barítono Julián Lisnichuk e a mezzo-soprano Paula Uzeda. A estreia acontecerá na quinta-feira, com apresentações na sexta-feira, além dos dias 18 e 19 deste mês.

Cenário

Análise de experiente político sobre a ministra Simone Tebet (MDB) é que ela teria três opções para 2026. Uma delas é tentar ser senadora por São Paulo; a outra alternativa seria entrar na disputa pelo mesmo cargo em Mato Grosso do Sul e, por fim, encarar o desafio de integrar eventual chapa de reeleição de Lula como vice. Até o momento, garante ele, "esse é o cenário que se apresenta à ministra", porém fez também observações.

Complicado

Prosseguindo, esse observador político afirma que tais opções apresentam algumas implicações. Caso Simone Tebet decida disputar como vice de Lula, causaria problemas para seu marido Eduardo Rocha (MDB), atual secretário da Casa Civil do governo de MS, que deverá concorrer a deputado estadual. Como seu partido quer estar no palanque à reeleição de Riedel, que tem apoio do PL do ex-presidente Bolsonaro, isso seria um complicador para Rocha.

"Transferência"

O Senado aprovou projeto de lei que transfere simbolicamente a capital do Brasil para Belém durante a COP 30, entre 11 e 21 de novembro. O projeto segue para a sanção de Lula. A COP 30 é a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O evento reunirá líderes de vários países.

