Correio B

FELPUDA

Alguns ex-prefeitos poderão enfrentar problemas dentro de seus partidos...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (11) e domingo (12)

Karina Varjão

11/10/2025 - 00h03
Rafael Belo - poeta de MS

"Entre sonhos e memórias a visão revela o que a rotina tenta apagar".

 

FELPUDA

Alguns ex-prefeitos poderão enfrentar problemas dentro de seus partidos, pois representam mais dor de cabeça do que solução em termos de participação nas eleições do próximo ano. Motivo: são alvos de investigações por supostos malfeitos quando eram gestores de municípios. Lideranças partidárias deverão ser acionadas para que desestimulem tais figuras a querer encarar as urnas. Há quem diga que as listas com nomes dos indesejáveis são grandes que só.

A Academia de Ópera e a Orquestra Jovem do Theatro São Pedro, em São Paulo, apresentarão, na temporada lírica deste ano, a ópera Candinho, Inspirada nos primeiros anos do artista plástico Cândido Portinari em Brodowski, no interior paulista. Com direção musical de Priscila Bomfim e direção cênica de Ana Vanessa, a produção propõe uma leitura afetiva da trajetória de Portinari, retratando momentos simples como a vida em família, a escola, a igreja e os primeiros amores. A ópera Candinho, de João Guilherme Ripper, nasceu do encontro entre dois universos criativos: a música e a pintura. Inspirado no legado de Portinari, o compositor mergulhou em seus escritos, desenhos e pinturas para construir uma obra delicada e emocionante, pensada especialmente para o público jovem. No elenco, nomes como o ator Rogério Bandeira, a soprano Fernanda França, o barítono Julián Lisnichuk e a mezzo-soprano Paula Uzeda. A estreia acontecerá na quinta-feira, com apresentações na sexta-feira, além dos dias 18 e 19 deste mês.

Marcela Riedel

 

Ale Espirito Santo, Patricia Quentel e Eduardo Macedo

Cenário

Análise de experiente político sobre a ministra Simone Tebet (MDB) é que ela teria três opções para 2026. Uma delas é tentar ser senadora por São Paulo; a outra alternativa seria entrar na disputa pelo mesmo cargo em Mato Grosso do Sul e, por fim, encarar o desafio de integrar eventual chapa de reeleição de Lula como vice. Até o momento, garante ele, "esse é o cenário que se apresenta à ministra", porém fez também observações. 

Complicado

Prosseguindo, esse observador político afirma que tais opções apresentam algumas implicações. Caso Simone Tebet decida disputar como vice de Lula, causaria problemas para seu marido Eduardo Rocha (MDB), atual secretário da Casa Civil do governo de MS, que deverá concorrer a deputado estadual. Como seu partido quer estar no palanque à reeleição de Riedel, que tem apoio do PL do ex-presidente Bolsonaro, isso seria um complicador para Rocha.

"Transferência"

O Senado aprovou projeto de lei que transfere simbolicamente a capital do Brasil para Belém durante a COP 30, entre 11 e 21 de novembro. O projeto segue para a sanção de Lula. A COP 30 é a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O evento reunirá líderes de vários países.

Aniversariantes

 

SÁBADO (11)
Leila Del Valle Palhano, 
Dr. Edmar Cassaro, 
Ana Maria Arinos da Silva El Daher, 
Gilsemar Fagundes Euzébio,
Nádua Ale Sayd,
Elisangela Bueno dos Santos,
José Roberto Vieira de Moura,
Cleonice Ferreira Dario, 
Ana Paula Melo Machado,
Cristiane Kanda Abe,
Hélio Gomes Diniz,
Ivan de Souza Lima,
Luiz Henrique de Souza,
Juliana Naomi Igarashi, 
Bernardo José Bettini Yarzon, 
Luiz Iha, 
Ieda Normand Tosta Pecantet, 
Terezinha Alves Takagi, 
Helena Célia Guimarães,
Paola Scaff, 
Vanubia Farias Gonçalves,
Dayci Pereira,
Gilberto Franco,
Nelson Lam Kowai Fook,
Alfredo Machado Júnior,
Jean Carlos Pereira da Silva,
John Carlos Pereira da Silva,
Antônio Simão Abrão Filho, 
Taís Marina Tellaroli Fenelon,
Carmem Lúcia Santiago,
Djair Pinheiro,
Estalinda Ribeiro Sobreiro,
Aparecida Lemes Braz,
Ana Paula Farias,
João Manoel Vargas,
Lincoln Tôrres,
Maria Aparecida Forin,
Renato Flôres,
Noritoshi Sato,
Neli Todesquini Câmara,
Eloísa Chagas Correa,
Maria de Lourdes Medina Coutinho,
Fátima Gonçalves Batista Carvalho,
Luiz Gonzaga Crosara Júnior,
José João Di Martini,
Marlene Gomes Gabilan,
José Roberto Carvalho,
Nilson da Rocha Silva,
Inês Frattini da Rocha,
Sérgio de Oliveira Vasconcelos,
Nadyr Côgo Santiago,
Hernane Alves de Oliveira,
Ronie Garcia Ferreira,
Regina Dornte Broch,
Ricardo Joerke,
Oseli Sanches Possari, 
André Mariani,
Rodrigo de Andrade Oliveira,
Cibele Irene Bodelão,
Priscilla Zacharias Rodrigues,
Cézar Augusto Martins Cáceres,
Fabiany Aparecida Ferraz de Oliveira,
Marcelo Corrêa da Costa Mota,
Rosângela Junqueira Rossetto,
Leandro Nunes Barros,
Rafael Augusto Tamazato da Silva,
Francisco Carlos Pierette, 
Israel dos Santos,
Walter Ney Varanis,
Humberto César Paulista,
Lúcia Pereira de Souza Macedo,
Eduardo Mineo Yamasaki,
José Nelson Marin Ferraz,
Lindomar Afonso Vilela,
Antonio Nicacio Maidana,
Luiz Felipe Nery Enne,
Matheus Podalírio Tedesco Dandolini,
Vanessa da Silva Torraca, 
José Antonio Abbade.

DOMINGO (12)
Eva Elise dos Santos Bumlai (Neca),
Roberto Razuk Filho (Neno),
Milvia Anna Tonissi Nasser, 
Flávio Regis Wanderley, 
Elenice Maricone Garcia Cardoso, 
Claudia Gomes Gusman,
Horacio Porto Filho,
Ed Chaves de Oliveira,
Maria da Glória Alves da Silva,
Railson Vieira,
Scheila Kassar do Amaral,
Ronaldo José Severino de Lima,
Ana Concepcion de Andrade,
José Eduardo de Souza,
Antonia Zanario da Silva,
Sérgio Maidana da Silva,
Sandra Priscila Nomura,
Edina Ferreira de Souza,
Marcus Paulo Ferreira da Silva,
Lucilene de Fátima Agustini Pineis, 
Antonio Carlos de Novaes Filho,
Felipe Schinaider,
Daniel Vieira Lossavero,
Ana Beatriz Maiolino Volpe (Bia),
Juno Paula Correa Paes, 
Flávio Orsi Abdul Ahad, 
Luiz Gustavo Cunha,
Jarina de Campos,
Eluid Josafat Lima,
Frederico Mezenga Vieira,
Dra. Ana Paula Ribeiro Costa, 
Dr. Fábio Molinari,
Célio Evaristo de Oliveira,
Rose Mary dos Santos Fiúza, 
Clodoaldo Soares Rodrigues,
Marcos Gonçalvez Nascimento,
Marina Rodrigues de Jesus,
Sueli Tereza Soares,
Enzo Amaral,
José Airton Saraiva,
Sônia Zanuncio Martins,
Mário Marcius Bacha,
José Divino de Souza,
João Bosco da Silva,
Irineu Araujo Pael,
Alline Tomikawa,
Dr. Euclides Lopes Martins,
Luiz Roberto Faria,
Sônia Prata Chacha,
Ana Paula Oliveira Capilé,
Dirce Loureiro Chioveti,
Marcos Antônio Capilé,
Pedro Paulo Sperb Wanderley, 
Sebastião de Oliveira Barbosires, 
Fabyo Luiz Assunção,
Dênis Ricardo Pedrosa,
Flávio Shoji Miguita,
Dr. Jaime Balejo,
José Wilson Ramos Costa Junior,
Gabriela Neves,
Leonardo Saad Costa,
José Tamarindo Melo,
Daniella Bandeira, 
Virlaine Bardella Lopes,
Marco Antonio Girão D`Avila,
Gislaine de Araújo Alegre,
Inio Roberto Coalho,
Gilson Prazeres dos Santos,
Rôney Pini Caramit,
Donizete Aparecido Jacomelli,
Antonio Reginaldo Arakaki,
Adriano Muniz Rebello,
Andressa Hiraoka Pereira, 
José Armando Sangiuliano, 
Diego Luiz Rojas Lube,
Eduardo Icasatii.

Colaborou Tatyane Gameiro

DIVERSÃO

'Cabelo maluco' vira febre na semana da criança em escolas de Campo Grande

Mães e pais usam e abusam da criatividade para caprichar no cabelo do filho, com penteados coloridos, extravagantes, inusitados e 'diferentões'

09/10/2025 17h45

Compartilhar
Maria Cecília, de 5 anos, com penteado de cesta de flores

Maria Cecília, de 5 anos, com penteado de cesta de flores ARQUIVO PESSOAL

Cabelo maluco ‘virou febre’, nesta semana, em escolas infantis públicas e privadas de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul.

Penteados criativos, coloridos, extravagantes, inusitados e ‘diferentões’ roubaram a cena, em plena semana da criança, no ensino infantil.

Meninos e meninas usam cabelos decorados de sorvete, jardim, pipoca, galinheiro, garrafa, arco-íris, aranha, dinossauro das cores rosa, laranja, amarelo, verde, azul, preto, roxo, marrom, branco ou vermelho.

Mães e pais usam e abusam da criatividade para caprichar no penteado do filho, o que os deixam “malucos” no dia do cabelo maluco.

Além do ambiente escolar, a diversão também invadiu as redes sociais, onde os pais compartilham penteados criativos de seus filhos.

A tradição é celebrada na Semana da Criança e faz parte das comemorações do Dia das Crianças, que será comemorado no próximo domingo (12). Além disso, é inspirada no "Crazy Hair Day", evento popular nos Estados Unidos.

O cabelo de Maria Cecília, de 5 anos, virou uma cesta linda de flores.

Maria Cecília, de 5 anos, com penteado de cesta de flores

Lívia Saori, de 2 anos, esbanjou um penteado de “garrafa pingando cabelo” em sua escolinha.

Maria Cecília, de 5 anos, com penteado de cesta de flores

No “dia da mochila maluca”, Lívia esbanjou muito brilho com uma mochilinha da personagem Skye.

Maria Cecília, de 5 anos, com penteado de cesta de flores

Bernardo, de 1 aninho, se transformou em um bombom de Ouro Branco ambulante.

Maria Cecília, de 5 anos, com penteado de cesta de flores

Gabriela Luz Carvalho, de 6 anos, usou o tema MC Donald na combinação do cabelo e mochila malucos.

Maria Cecília, de 5 anos, com penteado de cesta de flores
Maria Cecília, de 5 anos, com penteado de cesta de flores

LITERATURA

Oito títulos do Projeto Leia MS, que reedita obras locais, ganham lançamento na Bienal Pantanal

Oito títulos do projeto Leia MS, que reedita obras de autores locais, ganham lançamento na Bienal Pantanal; além da versão física, livros também ficarão disponíveis gratuitamente no formato e-book por dois anos pelo aplicativo MS Digital

09/10/2025 10h30

Compartilhar
FOTO: Divulgação

FOTO: Divulgação

Além dos escritores de outros estados e países, a literatura sul-mato-grossense também marca forte presença na 1ª Bienal Pantanal – Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. No estande do projeto Leia MS, um dos destaques é a participação dos autores da Vida Produções, com relançamento de oito títulos regionais. As sessões de autógrafos começaram ontem e seguem até amanhã. Raquel Naveira e Jaminho estão entre os autores que assinam as obras.

A diversidade de estilos e gerações aguça o pacote da iniciativa. Quem abriu a agenda de bate-papo e autógrafos, nesta quarta-feira, foi a pedagoga Anna Dichoff, autora de “Careca de Saber”, uma sensível narrativa de esperança e superação protagonizada por uma menina de 6 anos que perde os cabelos em decorrência de uma enfermidade.

“A importância do livro estar nas bibliotecas de todo o Estado representa que mais mãozinhas poderão manusear o livro e ter uma visão de amor como possibilidade de luta contra muitos males”, afirma a autora.
Hoje, quatro títulos serão relançados: “No Mundo Encantado de Luciana”, de Raquel Naveira; “Fábula da Ilha”, de Douglas Calvis Crelis ; “Às Margens do Rio Anhanduí – Histórias das famílias de João Vieira de Menezes e Maria Lino Pereira”, de Leiner Vieira Mello; e “Onça Pitoca”, de Jaminho. Amanhã será a vez de “Histórias da Vovó Léla – Contos Pantaneiros”, de Cristiane Silva; “É Assim que Eu Vejo as Estrelas”, de Goretti de Moura; e “Os Encantos de Aurora”, de Mara Calvis.

O projeto Leia MS é um edital do governo do Estado que estimula a reedição e a circulação de títulos de autores sul-mato-grossenses. Além das versões impressas, os livros também ficarão disponíveis gratuitamente no aplicativo MS Digital, na aba Leia MS, por dois anos, além de fazerem parte do acervo do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Mato Grosso do Sul.

VIVA E PULSANTE

“Estar na Bienal com autores que representam tantas vozes e estilos é uma forma de mostrar que a literatura sul-mato-grossense está viva, pulsante e em movimento. O Leia MS tem nos permitido chegar a novos leitores e fortalecer o orgulho de pertencer a essa cena literária tão rica”, afirma a escritora Mara Calvis, que está à frente da Vida Produções, responsável pela publicação das obras.

RAQUEL

Cenários povoados por castelos, bonecos, joaninhas, trenzinhos, pássaros e estrelas ganham vida em “No Mundo Encantado de Luciana”, resultado do encontro criativo entre a escritora Raquel Naveira e a artista visual Luciana Rondon. A narrativa nasceu das telas mágicas de Luciana, de estilo naïf e primitivista, que revelam um universo de cores, espontaneidade e imaginação. Inspirada por esse repertório, Raquel transformou imagens em palavras, costurando lembranças da infância em comum em Bela Vista , cidade de fronteira entre Brasil e Paraguai, com referências ao modernismo brasileiro, evocando artistas como Tarsila do Amaral e Anita Malfatti.

Mais do que um livro ilustrado, a obra é um diálogo entre literatura e artes plásticas, em que palavra e cor se entrelaçam. O texto poético se abre em metáforas, memórias e sonhos, enquanto as ilustrações transportam o leitor a uma dimensão encantada, marcada pela ingenuidade do olhar infantil e a riqueza da natureza fronteiriça.

“No Mundo Encantado de Luciana” também foi concebido como um material que dialoga com a educação. Professores encontram no livro sugestões de projetos para sala de aula, que vão desde atividades de leitura e escrita até explorações artísticas.

Crianças e adolescentes, por sua vez, são convidados a experimentar um mergulho criativo, descobrindo no desenho e na palavra caminhos para expressar o próprio imaginário. “Penetrar na Casa da Beleza é fundamental. É disso que trata o livro: da beleza da palavra e da cor, da saudade, da natureza e dos sonhos”, resume Raquel, que integra o panteão da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL).

EM FAMÍLIA

“Esta obra representa uma grande conquista e a realização de um sonho: poder contribuir para o registro e a partilha das histórias de nossa família. Ao mesmo tempo, é um convite para que outras famílias também preservem suas memórias, evitando que se percam os momentos vividos por pessoas que fizeram e fazem parte da história do nosso estado. A família é um grande legado”, diz a professora Leiner Vieira Mello, que assina “Às Margens do Rio Anhanduí”.

O texto nasceu do desejo de não deixar se perderem as lembranças de lutas e conquistas da família de Leiner. Às margens do Rio Anhanduí, bisavós, avós, pais e mães lutaram para construir novas moradas e deixar como herança não apenas a terra e o trabalho, mas também a cultura, a culinária, as danças, as músicas, as rezas, as orações e os causos que moldaram o cotidiano de muitas famílias sul-mato-grossenses.

“Cada conto é mais do que um texto, é um pedaço de memória viva”, resume Cristiane Silva, que escreveu “Histórias da Vovó Léla” durante o isolamento da pandemia. “Foi um misto de alegria e saudade. Escrever foi também reviver a voz, o cheiro e a presença de quem já não está mais entre nós”, afirma a autora.
Inspirada nas narrativas orais contadas por Arlete de Oliveira, sua avó, Cristiane recria histórias que misturam lendas, causos e lembranças, construindo uma ponte entre a tradição oral e a literatura contemporânea.

