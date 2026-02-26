Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Felpuda

Alguns políticos estão vivendo a fase em que "carrapichos" de outrora...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (26)

Ester Figueiredo

26/02/2026 - 00h03
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Ariano Suassuna - escritor brasileiro

"A humanidade se divide em dois grupos, os que concordam comigo e os equivocados”.

 

FELPUDA

Alguns políticos estão vivendo a fase em que “carrapichos” de outrora – quando se achavam donos e senhores de vastos campos – ainda continuam incomodando. O interessante é que a cada eleição mais um é “movimentado” e “gruda na pele”. Dizem os antenados que isso faria parte de um jogo, em que é levado em conta o dito popular “Quem pode mais, chora menos”. Vale lembrar que uns e outros, hoje na situação de penúria política, fizeram muita gente chorar. Como disse Montesquieu: “O que não for bom para a colmeia também não é bom para a abelha.” E sai de baixo!...

Limpa

O primeiro descarte sustentável do ano do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, aconteceu no dia 12. Foram eliminados 9.080 quilos de papéis e caixas considerados inservíveis.

Mais

O prazo de guarda é o período obrigatório, definido por lei, variando entre 5 a 35 anos, conforme o tipo de documento. Antes do descarte, todos processos foram digitalizados.

A praia de ipanema destaca-se como a única representante brasileira, ocupando a 23ª posição entre 24 destinos avaliados pela tripadvisor, em ranking que considera avaliações e comentários de viajantes ao longo dos últimos 12 meses. A isla Pasión, em Cozumel, México, lidera a lista deste ano com suas águas cristalinas e recifes de corais. em seguida, estão duas praias gregas em Creta: elafonisi, com areia rosada, e a Lagoa de Balos, conhecida por suas piscinas naturais. eagle Beach, em aruba, ocupa a quarta posição e a Praia da falésia, no algarve, Portugal, também faz parte do ranking.
Dr. Estevom Molica

 

Dra. Fabíola Tasca

Explicadinho

Para que não fique nenhuma dúvida e que não confundam generalato com gênero enlatado, como disse antenado ouvinte, o secretário da Casa Civil Walter Carneiro Junior afirmou, durante entrevista, que o governo de MS tem auxiliado a Prefeitura de Campo Grande, mas que determinadas responsabilidades de gestão são específicas. Foi uma definição elegante, segundo o mesmo ouvinte, para abordar a situação na Capital. No popular: buraqueira é problema da gestão municipal.

Suspensa

A tentativa, segundo alguns políticos, de o presidente da Câmara Municipal da Capital, vereador Epaminondas Neto, de fazer da Casa “uma capitania” por quatro anos, começa a fazer água. Justiça suspendeu os efeitos da eleição antecipada para o biênio 2027-2028, ocorrida em julho de 2025. Na decisão em caráter liminar, consta que isso poderá comprometer a alternância de poder e representatividade política no legislativo municipal. Se houver mudança de decisão, a eleição continuará valendo.

Chumbo Grosso

A polêmica vereadora Isa Jane Marcondes, de Dourados, desagradou “gregos e troianos”, sendo alvo de duas denúncias. Ela está na mira de uma comissão processante e também do Conselho de Ética. A vereadora é acusada de uso irregular da verba referente a cota de exercício de atividade parlamentar e, em outro caso, de prejudicar servidores durante f iscalização em unidade de saúde.

Aniversariantes

Guilherme Calarge Zahran,
Ana Paula Maiolino Volpe,
Walter Gargioni Adames,
Maria Luiza Arruda de Almeida Serra,
Wilson da Silva Fernandes,
Dr. Edmar Camargo Bentos,
Fabricio Garcia do Nascimento,
Jorge Kiochi Nomura,
Madalena Sarubbi,
Wilson Souza Fontoura,
José Altair Soltosky,
Regis Paulo Rossanelli da Silva,
José Maia Costa,
Paulino Luiz de Barros Filho,
Bernardino Girardelo Stefanello,
Cleonice Benedita da Silva,
Fabio Mateus Coelho Pellegrini Freitas,
Nestor Veronez,
Denise Lopes Ramos,
Marcos Roberto Monteiro,
Daiane Cardoso de Arruda,
Isabella da Motta Rottili Abdul Ahad,
Dr. Odilon de Oliveira,
Dra. Larissa Wellen Martins de Oliveira,
Idair Antonio da Costa,
Paulo Roberto Cançado Oliveira,
Luciano Moro Medina,
Adão Alex Kanievski,
Larissa Refatti Ferreira Wanderley (Lissa),
Francisco Sobreira Pita Neto,
Ivan Ferreira Domingues,
Policena Cândia,
Kennis Aguilera,
Carlos Eduardo Leandro,
Marcel Hastenpflug,
Rubens Bonfim Daige,
Yvone Soares,
Nelson Fontoura Corrêa,
Leonardo Rezek Pereira,
Henrique Fernando Freitas Gonçalves,
Dr. Marcus Vinicius do Nascimento,
Rute Geni Pelusch,
Marcínio Santos Júnior,
Keila Regina Pires Lopes,
Elizabeth Vera,
Fernando de Souza Fontoura,
Wilson Verde Selva Junior,
Joaquim Alves de Lemes,
Suely Flores Grisoste Barbosa,
Rubens Magalhães Ferreira,
Mário Márcio Arakaki Rabello,
Milton Damaceno Lima,
Benedita Souza da Silva Sampaio,
Daniel Garcia Azuaga,
Maria Custodia Coronel,
Maricelis da Silva,
Marlova Manica Amaral,
Samira Samaniego,
Marciano Batista Ferreira,
Cid Eduardo Brown da Silva,
Ramona Marques da Silva Martins,
Ester Moreno Lopes de Godoi,
Emerson Carlos dos Santos,
Luma Rezek Esgaib,
Dr. Renê Leal Nunes de Freitas,
Anderson Fernando Rossi,
Diogo Alex Vaz Peres,
Milton Seidin Kian,
Daniela Carla Soares,
Thiago Pereira de Freitas,
Orcelino Severino Pereira,
José Rodrigues Muniz,
Daniela Nascimento de Souza,
Indinara Regina Pires,
Márcio Moreira Amaral,
José Berlange Andrade,
Júlio Cesar Santos da Silva,
Vera Lucia Ikehara Cabrera,
Aparecido Ferreira dos Santos,
José Dominato,
Glaucia Cambraia de Oliveira,
Isabella Maria Oliveira Silveira,
Márcia Mayumi Ito,
Odalciza Maria Martins,
Marcelo Cardoso Bloch,
Nestor Helio Ifran,
Walker de Castro,
Mário Cabrera,
Dilmara Waloszek Ribas,
José Rafael Gomes,
Helena Delgado,
Antonio Victor Lima Baptista,
Myriane Silvestre dos Santos,
Alexandre Franca Pessoa,
Danilo Bonfim Mendes,
Marcela Marques Ferreira,
Silmara Regia Bonfim de Oliveira,
Lucila Martins Azevedo,
Nádia Barbosa Tôrres,
Maria Cristina dos Santos Freitas,
Francisco Carlos Lopes,
Lorena Batista da Silva,
Corina Corrêa Mendes,
Lucas Andrade Pires,
Patricia Pereira Soares,
Sandra Lima de Oliveira. 

COLABOROU TATYANA GAMEIRO

Felpuda

A ironia política está célere que só nos bastidores, diante da posição...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (25)

25/02/2026 00h03

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Umberto eco - escritor italiano

"Nem todas as verdades são para todos os ouvidos, nem todas as mentiras podem ser reconhecidas como tais”.

 

FELPUDA

A ironia política está célere que só nos bastidores, diante da posição de figurinha que se diz um dos muitos pretendentes a vaga ao Senado. Por conta de sua manifestação, há quem esteja dizendo que seu slogan de campanha poderia ser “Comigo no Senado”, lembrando que ele acredita que basta apenas colocar a culpa nos “fenômenos climáticos” para continuar lépido e fagueiro com o sonho de ser “ungido” pelo seu partido. Só que sua pretensão, afirmam, está caindo no “buraco negro”... Afinal...

Diálogo

 Cadeira

Jaime Verruck, secretário da abrangente Semadesc, deverá deixar a administração estadual para disputar as próximas eleições. Ele é filiado no PSD, porém, tudo indica que deixará o partido – que está se “esvaziando” em MS –, migrando possivelmente para o PP.

Mais

Até então, ele também vinha falando em tentar ser indicado para a disputa ao Senado, mas isso não deverá acontecer e ele deverá disputar cadeira na Câmara. Conversa que circula por aí é de que ele teria apoio da direção da Federação das Indústrias de MS.

DiálogoDaniel Azevedo, que hoje comemora troca de idade 
DiálogoDra. Liliane Oppermann

 Parceria

O PT deverá ter a senadora Soraya T hronicke como futura parceira. Ela está negociando a saída do Podemos para se abrigar no PSB e disputar a reeleição. Em 2018, ela se elegeu pelo PSL – que depois se uniu ao DEM e virou União Brasil –, usando como slogan “a senadora do Bolsonaro”, obtendo 373.712 votos e desbancando outros candidatos, inclusive o hoje deputado estadual petista José Orcírio dos Santos. Mal iniciou seu mandato e rompeu com Bolsonaro.

Inimiga

Em 2022, Soraya Thronicke disputou a Presidência da República pelo União Brasil e, durante os debates, atacou o então presidente Jair Bolsonaro, que tentava a reeleição. Ele revelou, “olhos nos olhos”, o motivo que a levou a se tornar inimiga de sua administração: desejo por cargos. Desgastada diante do eleitorado por ser considerada “traidora”, obteve apenas 8.082 votos para presidente em MS. Em Campo Grande, contou só com 3.564 votos.

Defesa

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados hoje realiza reunião para ouvir o deputado Coronel Meira na condição de testemunha de defesa do deputado Marcos Pollon e o próprio parlamentar. Ele é alvo de representação que pede sua suspensão por declarações ofensivas ao presidente da Câmara durante ato público realizado em Campo Grande, em agosto de 2025. A reunião, às 14h, integra o andamento do processo e subsidia a deliberação do colegiado sobre o caso.

Aniversariantes

Daniel Azevedo,
Dr. José Eduardo Silveira dos Santos,
Renata de Rezende Kroetz,
Rosana Maria Orro Razuk,
Ester Quintanilha Nogueira,
Miriam Eliza Schupp Lescano,
José Andrade de Moraes,
Artur Mory Miyashiro,
Anne Yurie Monteiro Oshiro,
Eduardo Shiguenori Yura,
Esther de Arruda Zurutuza,
Evanir Midon Ramos,
Marcelino Henrique da Costa,
Matias dos Santos Miranda,
Kátia Antonn,
Gomercindo Anes Neto,
Sylvio Ribeiro Ferreira,
Emerson Ramos de Moraes,
Nelson Bruno,
Gilberto Smozinski,
Nilma Brito da Silva,
Alice Ferraz Fortes,
Mônica Essir Simioli,
Dr. Marcelo Muniz da Silva,
Dra. Rosane Afonso Borges,
Vergilia Barbosa Mateus,
Nádia Nadalon Viana,
Beatriz Domingues Xavier,
Thaynara de Oliveira Viana,
Carlos Wilhelms,
Achilles Parma Neto,
Kelly Regina de Souza Oshiro,
Dr. Sérgio Willian Anibal,
Daisy Conto,
Daise Barbosa Rodrigues Durães,
Dênis Barbosa Rodrigues,
Devid Barbosa Rodrigues,
Dirce Saab Palmeira,
Sérgio de Souza,
Cleyton Almeida de Olindo,
José Geraldo Loureiro,
Sidney Fernandes de Souza Júnior,
Neli Soares,
João Pedro Pereira Wesner,
Auro Cézar Rigotti,
Dr. Sandro Fabi,
Mirelle dos Santos Ottoni,
Yuki Tobaru Neto,
Edilson Toshio Nakao,
Antônio Cunha Lacerda Leite,
Leonilda Martines Ludvig,
Nely da Cunha Rosa,
Ronny Machado de Moraes,
Julia Botelho Souto,
Juliene Botelho Souto,
Paulo Afonso Aragão Leite,
Armando Oliveira Rodrigues,
Marinaldo Alves da Silva,
Mauro Cezar Ovando,
João Theodoro do Nascimento,
Fábio Alexandre Marques,
Jair Batista de Araujo,
Jolise Saad Leite,
Darci Silva,
Carlos Alberto do Valle Milanez,
Antônio Tadeu Dantas Santos,
Sérgio Murilo Marques,
Laércio Pereira dos Santos,
Leda Henrique Abes,
Celso Katayama,
Dra. Andréa Rodrigues Cantalice,
Gustavo Torraca de Oliveira,
Vander Tornaciole de Oliveira,
Luciano Silva Nunes,
Glaucos da Costa Marques,
Daniel Zequi Araujo,
Beatriz de Barros Figueiredo,
Paulo Mazeti Esteves,
Renata Cristina de Sales da Silva,
Tânia Christina Marchesi de Freitas,
Walter Watanabe,
Aline Prieto Fávaro Pisarro,
Anita Terezinha Nunes Borba,
Manoel Ferro e Silva Junior,
Osmir Fellipi,
Nínivi Zileine Pereira Carneiro,
Joiner Ribeiro Message,
Edson Domingos da Rocha,
Fabiane Brito Lemes,
Paula Francisca da Silva,
Anésio Petelin,
Dr. Joel de Brito Daroz,
Sérgio Caputti de Lima,
Natalino Tsuguio Sakita,
Elisa Maria Girardi Ascenço,
Graziele Christina Ghiraldi Gonçalves,
Luiz do Amaral,
Maria Victória Rivarola Esquivel Martins,
Karen Souza Cardoso,
Elton Lopes Novaes,
Augusto Raimundo Alessio,
Iara Sonia Marchioretto,
Nadia Cristina Hermann,
Giuliani Rosa de Souza,
Valter Antunes Marinho,
Alexandra Brehm de Oliveira Fontoura,
Roberto Sá e Silva,
Clair de Carli,
Maria Auxiliadora Menezes.

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

SAÚDE

Mais do que atividade física, yoga é uma prática milenar que promove equilíbrio e autoconhecimento

A atividade física yoga é uma prática milenar indiana que integra posturas, respiração e meditação para promover equilíbrio e autoconhecimento

24/02/2026 10h00

Compartilhar
A prática dos asanas (posturas físicas) é um dos oito fundamentos do yoga

A prática dos asanas (posturas físicas) é um dos oito fundamentos do yoga Freepik

Continue Lendo...

Em um mundo que corre cada vez mais rápido, a busca por equilíbrio e bem-estar se tornou uma necessidade fundamental. É nesse contexto que o yoga, uma prática milenar com raízes profundas na filosofia indiana, destaca-se como atividade física e estilo de vida.

Além da execução de posturas, o yoga é um caminho de autoconhecimento que promete a integração plena do corpo, da mente e do espírito.

A palavra yoga deriva da raiz sânscrita yuj, que significa unir, juntar ou integrar. Essa etimologia resume a essência da prática: a busca pela conexão harmoniosa entre todos os aspectos do ser humano.

Tradicionalmente, o yoga se refere a uma disciplina física e mental que se originou na Índia e está associada às práticas meditativas do hinduísmo, do budismo e do jainismo.

Dependendo da perspectiva do praticante, o objetivo final dessa união pode variar. Para alguns, representa a ligação da alma individual com o divino.

Para outros, é a percepção de que o eu é puramente espiritual e imaterial.

Há ainda aqueles que, sob uma ótica mais racional e agnóstica, buscam no yoga o bem-estar físico e mental, uma ferramenta poderosa para viver uma vida mais consciente e plena.

FILOSOFIA

Embora no ocidente o yoga seja frequentemente associado apenas às posturas físicas (asanas), a filosofia clássica é muito mais abrangente.

O sábio Patanjali, em seus “Yoga Sutras”, sistematizou a prática em oito etapas, conhecidas como ashtanga yoga (os oito membros do yoga). Este é um caminho progressivo de purificação e autoconhecimento.

O raja yoga (ou ashtanga) é considerado o caminho clássico e descreve oito etapas:

1) Yama (proibições ou princípios éticos): são os votos de conduta social, que incluem a não violência (ahimsa), a verdade (satya), o não roubar (asteya), a conduta brahmánica ou celibato (brahmacharya) e o não apego (aparigraha);

2) Niyama (receitos ou observâncias pessoais): dizem respeito à autodisciplina e à pureza interior, como a limpeza física e mental (shaucha), a satisfação plena (santosha), a disciplina (tapas), o estudo de si mesmo e das escrituras (svadhyaya) e a entrega a uma força superior (ishvara pranidhana);

3) Asana (postura): é a prática das posturas físicas. O objetivo original era preparar o corpo para longos períodos de meditação, mantendo a coluna ereta e o corpo estável e confortável. É neste membro que o hatha yoga se concentra;

4) Pranayama (controle da respiração): envolve técnicas de controle da energia vital (prana) por meio da respiração. O objetivo é expandir e regular essa energia no corpo;

5) Pratyahara (retração dos sentidos): é o processo de interiorização, em que os sentidos se retiram dos objetos externos e a atenção se volta para o mundo interior;

6) Dharana (concentração): a capacidade de focar a mente em um único ponto ou pensamento, sem distrações;

7) Dhyana (meditação): o estado de fluxo ininterrupto da concentração, um estado de profunda quietude e percepção, em que não há mais esforço para se concentrar;

8) Samadhi (iluminação ou absorção total): o estágio mais elevado, de união completa com o objeto de meditação, transcendendo o “eu” individual.

É importante notar que a maioria das aulas de yoga modernas foca no terceiro (asana) e quarto (pranayama) membros, mas o conhecimento dos princípios éticos e meditativos enriquece e aprofunda a experiência de qualquer praticante.

A prática dos asanas (posturas físicas) é um dos oito fundamentos do yogaFlexibilidade mental promovida pelo yoga possibilita um estado de relaxamento profundo - Foto: Freepik

ESTILOS

A popularização do yoga no ocidente deu origem a uma vasta gama de estilos, cada um com ênfases e metodologias específicas. A chave para começar é entender que o yoga se adapta a você, e não o contrário.

Conhecer as características principais de cada modalidade é o primeiro passo para encontrar a que melhor se alinha aos seus objetivos e personalidade.

  • Hatha Yoga

O hatha yoga é o estilo mais praticado e conhecido no mundo, sendo a porta de entrada para a maioria dos iniciantes. O termo hatha significa sol (Ha) e lua (Tha), simbolizando o equilíbrio de forças opostas. É um estilo essencialmente físico, mas de ritmo pausado.

As aulas geralmente combinam posturas básicas (asanas) com exercícios de respiração (pranayama) e um momento final de relaxamento. Seu principal objetivo é preparar o corpo para a meditação, promovendo alongamento, fortalecimento e consciência corporal.

Por ser acessível a todas as idades e níveis de condicionamento físico, o hatha yoga é o ponto de partida ideal para quem deseja conhecer os fundamentos da prática e reduzir o estresse do dia a dia.

  • Vinyasa Yoga

O vinyasa yoga, também conhecido como flow yoga, é um derivado dinâmico do estilo hatha. Sua principal característica é a sincronização do movimento com a respiração, criando uma sequência fluida e contínua entre as posturas. Vinyasa significa exatamente união de respiração e movimento.

As aulas são criativas e podem variar muito em intensidade, mas geralmente são mais aeróbicas, elevando os batimentos cardíacos e proporcionando um trabalho cardiovascular significativo.

É uma prática que, além de tonificar os músculos e aumentar a resistência, melhora a concentração e ensina o praticante a fluir diante das mudanças. É a escolha certa para quem gosta de dinamismo e desafios físicos.

  • Ashtanga Yoga

O ashtanga yoga é frequentemente descrito como uma meditação em movimento, mas é também um dos estilos mais exigentes fisicamente. Diferentemente da liberdade criativa do vinyasa, o ashtanga segue uma estrutura fixa. São seis séries de posturas, com sequências sempre realizadas na mesma ordem.

O aluno só avança para a série seguinte após dominar completamente a anterior. O ritmo é ágil e o foco está na força, resistência e purificação do corpo por meio do calor interno gerado pela prática. É o estilo ideal para pessoas disciplinadas, com muita energia e que buscam um treino completo para ficar em forma.

  • Iyengar Yoga

Fundado pelo mestre B. K. S. Iyengar no século 20, o Iyengar yoga é conhecido por sua abordagem meticulosa e precisa na execução das posturas. O foco principal é o alinhamento perfeito do corpo, com as posturas sendo mantidas por períodos mais longos para permitir a correção e o aprofundamento.

Uma característica marcante deste estilo é o uso de diversos acessórios (props), como blocos, cintos, mantas, cadeiras e cordas, que permitem que pessoas com lesões, limitações ou pouca flexibilidade possam experimentar os benefícios da postura de forma segura e correta.

É uma verdadeira fisioterapia para o corpo, ajudando a aliviar dores, melhorar a postura e reduzir o estresse.

  • Kundalini Yoga

O kundalini yoga é frequentemente chamado de “yoga da consciência” e tem um forte componente espiritual. Seu objetivo é despertar a energia kundalini, que, segundo a filosofia hindu, encontra-se “adormecida” como uma serpente enrolada na base da coluna.

A prática vai além das posturas físicas, que geralmente são mais simples, e integra técnicas de respiração intensas (como a “respiração de fogo”), cânticos de mantras, meditação e gestos com as mãos (mudras).

As aulas visam equilibrar os chakras e limpar os canais de energia, promovendo uma profunda sensação de relaxamento, clareza mental e conexão espiritual. É recomendado para quem busca autoconhecimento e uma prática que acalme a mente e as emoções.

  • Bikram Yoga

O bikram yoga é a versão mais famosa do chamado hot yoga (yoga quente). Criado por Bikram Choudhury, consiste em uma sequência fixa de 26 posturas e 2 exercícios de respiração, praticada durante 90 minutos em uma sala aquecida a aproximadamente 40°C e com alta umidade.

O calor intenso visa aquecer os músculos para aumentar a flexibilidade e promover uma profunda sudorese, que supostamente ajuda na eliminação de toxinas.

É uma prática extremamente desafiadora, que testa os limites físicos e mentais, auxiliando na perda de peso e no fortalecimento da força de vontade. No entanto, exige cuidados especiais com a hidratação e não é recomendado para pessoas com problemas cardíacos ou de pressão baixa.

ESTILOS CONTEMPORÂNEOS

Além dos clássicos, o yoga continua a evoluir, dando origem a modalidades contemporâneas e especializadas, que atendem a necessidades e públicos bem específicos.

> Yoga pré-natal: projetado para acompanhar a mulher durante a gestação, utiliza posturas de baixo impacto, exercícios de respiração e relaxamento para fortalecer o corpo, aliviar desconfortos comuns da gravidez e preparar a futura mãe para o parto, promovendo uma conexão profunda com o bebê.

> Yoga restaurativo e yin yoga: são focados no relaxamento profundo. No yin yoga, as posturas são mantidas por vários minutos para alongar os tecidos conjuntivos profundos. No yoga restaurativo, o uso de muitos acessórios (almofadas, mantas) permite que o corpo relaxe completamente nas posturas, acalmando o sistema nervoso.

> Aero yoga (ou yoga aéreo): uma prática moderna e lúdica em que as posturas são realizadas suspensas em uma rede ou tecido preso ao teto. Isso permite descomprimir a coluna, alongar mais profundamente e trabalhar o equilíbrio por meio de uma nova perspectiva.

> Yoga fitness e power yoga: vertentes mais ocidentalizadas que mesclam as posturas tradicionais com exercícios de condicionamento físico, como o uso de pesos leves ou repetições, para um treino mais intenso de fortalecimento muscular e queima calórica.

BENEFÍCIOS

A ciência moderna tem corroborado o que os sábios indianos já sabiam há milênios: a prática regular de yoga traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental.

> Benefícios físicos: aumento da flexibilidade, fortalecimento muscular, melhora do equilíbrio e da postura. Além disso, auxilia no bom funcionamento dos órgãos internos, estimula a circulação sanguínea e pode contribuir para a perda de peso.

> Benefícios mentais: redução significativa do estresse, da ansiedade e da depressão. A prática melhora a capacidade de concentração, acalma a mente, promove o autoconhecimento, aumenta a autoestima e ajuda a controlar a raiva.

Uma pesquisa colaborativa entre Universidade Federal do ABC (UFABC), Universidade de São Paulo (USP), Harvard e Hospital Albert Einstein identificou redução do declínio de funções cognitivas na velhice, como a atenção e a memória, em idosas praticantes do hatha yoga.

> Benefícios emocionais e espirituais: proporciona sensação de paz interior, equilíbrio emocional e uma conexão mais profunda consigo mesmo, ajudando o praticante a lidar melhor com os desafios da vida.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Servidor estima que desembargador levou R$ 2 milhões para soltar megatraficante
aposentadoria compulsória

/ 2 dias

Servidor estima que desembargador levou R$ 2 milhões para soltar megatraficante

2

Com os dias contados, supersalários beneficiam até novatos do MPMS
fartura

/ 1 dia

Com os dias contados, supersalários beneficiam até novatos do MPMS

3

"Não é possível que vão votar nesse infeliz, de novo"
Cláudio Humberto

/ 2 dias

"Não é possível que vão votar nesse infeliz, de novo"

4

Inquérito investiga prefeitura de MS por pagar salário-base abaixo do mínimo aos servidores
CORREÇÃO DOS VENCIMENTOS

/ 2 dias

Inquérito investiga prefeitura de MS por pagar salário-base abaixo do mínimo aos servidores

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6959, segunda-feira (23/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6959, segunda-feira (23/02): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Seguro rural e clima extremo
Provenzano

/ 1 hora

Seguro rural e clima extremo
Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
Provenzano

/ 1 semana

Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Juliane Penteado

/ 13/02/2026

É possível saber com quantos anos vou me aposentar?