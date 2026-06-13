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Amaury Jr. estreia novo programa de TV para brasileiros nos Estados Unidos

No ano em que completa 50 anos de carreira, apresentador assina com a TV Connect USA e transforma relação antiga com os EUA em atração voltada à comunidade brasileira no país

Flavia Viana

Flavia Viana

13/06/2026 - 15h30
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Os Estados Unidos nunca foram um território distante para Amaury Jr. Ao longo de décadas, o apresentador gravou centenas de reportagens no país, cobriu eventos, entrevistou personalidades internacionais e acompanhou de perto parte do universo de entretenimento, moda, luxo e comportamento que marcou sua trajetória na televisão.

Com casa há quase 30 anos na região de Orlando, na Flórida, ele transforma agora essa relação antiga em um novo projeto editorial. Amaury Jr. vai estrear um programa na TV Connect USA, emissora aberta e multiplataforma de mídia voltada à comunidade brasileira nos Estados Unidos e afiliada à CNN Newsource.

A atração, que deve se chamar “Amaury Jr. Connect”, tem estreia prevista para julho e será desenvolvida com produção entre Brasil e Estados Unidos. Com passagens por emissoras como Band, RedeTV! e TV Cultura, Amaury construiu uma das trajetórias mais reconhecidas da televisão brasileira no entretenimento e lifestyle.

Ao longo de cinco décadas, consolidou uma linguagem própria ao combinar entrevistas, cobertura social, bastidores, viagens, grandes eventos e encontros com personalidades do Brasil e do exterior.

O novo programa marca uma etapa inédita nessa trajetória. Embora já tenha produzido diversas matérias nos Estados Unidos para exibição no Brasil, esta será a primeira vez que Amaury desenvolve uma atração pensada diretamente para brasileiros que vivem no exterior.

A proposta é preservar algumas das marcas mais conhecidas do apresentador, mas em uma nova roupagem editorial. O programa vai reunir entrevistas, reportagens externas, viagens, cobertura de eventos, comportamento e lifestyle, com foco em personagens, lugares e histórias conectados à comunidade brasileira nos Estados Unidos, além de curiosidades das cidades norte-americanas retratadas pelo olhar atento de Amaury.

A atração também deve abrir espaço para momentos de memória, com trechos de entrevistas históricas do acervo de Amaury Jr., acumulado ao longo de décadas de televisão.

A ideia é resgatar conversas marcantes com personalidades do entretenimento, da política, dos negócios e do esporte, sem perder o foco na produção de conteúdos inéditos e na nova frente internacional do apresentador.

"Depois de 50 anos de televisão, o mais bonito é perceber que ainda dá para sair da zona de conforto. Estou muito animado com esse projeto porque ele me coloca de novo em movimento, em outro país, diante de uma comunidade brasileira que também conhece bem esse sentimento: gente que teve coragem de mudar, empreender, recomeçar e buscar novos sonhos longe de casa.” — Amaury Jr.

A estreia integra uma nova fase da TV Connect USA. Desde a entrada de Dony De Nuccio, ex-âncora da Globo, na operação, a emissora vem passando por uma reformulação de grade, ampliação de sinal e reforço do elenco, em um movimento para consolidar sua presença entre os brasileiros que vivem nos Estados Unidos.

Dony De Nuccio, CEO & Co-Owner, TV Connect USA - Divulgação

A TV Connect USA também prepara uma sequência de novidades em programação, com investimentos em jornalismo, entretenimento e esportes. A chegada de Amaury Jr. faz parte dessa estratégia de ampliar a oferta de conteúdos originais e aproximar a emissora de diferentes perfis da comunidade brasileira no país.

“O Amaury chega à TV Connect USA em um momento decisivo de expansão da emissora e com uma energia muito alinhada com a do nosso público: brasileiros que se reinventam fora do país, empreendem, abrem novos caminhos e seguem profundamente conectados ao Brasil.” “Ter o Amaury conosco é mais do que uma honra: é um sinal claro da força do que estamos construindo. Ele que já fez história na televisão brasileira agora se junta a nós para fazermos história na comunicação com os brasileiros nos Estados Unidos.” — Dony De Nuccio, CEO & Co-Owner, TV Connect USA

Diálogo

A Câmara Municipal de Campo Grande tem 29 vereadores, mas na votação... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (13) e domingo (14)

13/06/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Ileides Muller - poeta de MS 

"Qual andorinha voando alhures pela tarde morna, um verso poente procura poente para dormir”

FELPUDA

A Câmara Municipal de Campo Grande tem 29 vereadores, mas na votação do reajuste dos servidores só 23 “deram as caras” no placar: 18 votaram a favor e cinco contra. Os outros seis, tudo indica, resolveram exercer o misterioso direito de desaparecer justamente na hora da decisão. O aumento, que já ficou aquém do esperado por imposição constitucional, pelo menos teve uma parcela antecipada pelos vereadores. Já a presença de todos os parlamentares... Essa continua sem previsão no calendário.

DiálogoFoto: Divulgação

Mato Grosso do Sul reforçou sua estratégia de promoção turística durante a 4ª edição do Workshop Diversa 2026, realizado em Campos do Jordão (SP). A Fundação de Turismo (Fundtur-MS) participou do encontro, que reuniu cerca de 400 profissionais do setor de todo o país. A equipe estadual promoveu capacitações, participou de rodadas de negócios e realizou ações de relacionamento com aproximadamente 300 agentes de viagens. O objetivo foi ampliar a comercialização dos destinos sul-mato-grossenses e fortalecer a presença de MS nos principais mercados emissores. Ecoturismo, aventura, pesca esportiva, turismo de negócios e eventos estiveram entre os segmentos destacados. A expectativa é que a participação gere novas parcerias, aumente a visibilidade dos atrativos locais e contribua para elevar o fluxo de visitantes nos próximos meses.

DiálogoNeli Braga de Souza e Claudio de Souza - Foto: Studio Vollkopf

 

DiálogoDira Paes - Foto: Bruno Ryfer

Descoberta

Na política, nem sempre o maior problema é enfrentar adversários. Às vezes, o desgaste vem de dentro de casa. O vereador Maicon Nogueira descobriu isso, pois mesmo ocupando a liderança do PP na Câmara, fez duras críticas à prefeita Adriana Lopes, companheira de partido. O resultado não demorou. Após conversa com a cúpula partidária, deixou a liderança e viu o cenário mudar rapidamente.

Sem espaço

Nos bastidores, os comentários são de que em função da “rebeldia”, os planos de Maicon Nogueira em disputar uma vaga de deputado estadual ficaram “estacionados”. Sem liderança, sem espaço garantido e cada vez mais distante da condição de voz independente dentro do partido, o vereador vem experimentando uma velha lição da política: “Quem decide atirar para o lado dos companheiros, corre o risco de ficar sem abrigo quando a tempestade chega”.

Liderando

Em maio, a Jucems registrou a abertura de 1.348 empresas, das quais 1.008 são do setor de Serviços, 299 do Comércio e 41 da Indústria. No acumulado de 2026, já são 7.712 novos negócios, sendo 5.953 em Serviços, 1.546 no Comércio e 213 na Indústria. No mês passado, Campo Grande liderou com 579 registros.

Aniversariantes

Sábado (13)

Dr. Alessandro Araújo Falchembak;
Dra. Heda Maria Medeiros Rodrigues;
Melissa de Andrade Ayache;
Dra. Irma Vieira de Santana e Anzoategui;
Leandro Torres Martins;
Akira Yamada;
Antonio Francisco dos Santos;
Ricieri Zanella Gnoato;
Valdenice Maria de Oliveira Celeri;
Tonia Regina de Melo;
Manoel Pires Bezerra;
José Arlei Dias Cristaldo;
Paulo Henrique Piaia;
Marcio Juliano Centurião Torres;
Maria Antonia Martins de Ulhoa Cintra;
Alcindo Souza Almeida;
Maria Eduarda Ferraz Rodrigues;
Raquel de Oliveira Branco Dantas;
André Stuart Santos;
Antonio Francisco do Nascimento;
Antônio Carlos Salomão (Tony);
Antônio Saldanha Derzi;
Marcia Cristina Barbosa dos Santos;
Ernesto Antônio Figueiró;
Flávio Castelão;
Maria Sandra Bezerra;
Raíra Gomes Camargo;
Alberto Barbosa Teixeira;
Regina Márcia de Queiroz Nunes;
Karin Kollon Massulo;
Marco Antônio Silveira;
Walfrido Salvi;
Antônio Teixeira Barros;
Antônio Norberto de Almeida Couto;
Marco Antonio Jacob;
Douglas Veratti Campos;
Celso Antônio de Campos;
Jorge Manuel Moreira Martins;
Marcos Antonio Rolon Romero;
Elisabete Romero Nobre Leal;
Antônio Paulo Ramos;
Marco Antônio Martins;
Antonia Anaurelina Nogueira;
Manoel Roberto Ovídio;
Marcos Asper;
Maria Helena Simões Corrêa Maymone;
Eva Mariza Nogueira do Amaral;
Dr. José Aêdo Camilo;
Dr. Antonino de Oliveira Paredes;
Márcia Regina Uehara;
Antônio João Vilalba Gutierrez;
Antônio Coelho Neto;
Alcides Patussi;
Sandra Silvia Barbosa;
Carlos Alberto Salim Duailibi;
Antônio Hazino Oyadomari;
Maria Jerusa Pithan Rodrigues;
Alessandra Cavalcanti Flôres;
Pe. José Winkler;
Aracy Antunes Bakargi;
Daniel Stello;
Paulo Pinheiro;
Mariana Colamarino;
Alex Maidana;
Antonio Carlos Toffoli;
Carlos Alberto Baldasso;
Antonio Carlos Klein;
Cláudia Midori Nakasse Mori;
Andrea Carla Franchini Melani;
Pe. Paulo Fernando Vendrani.

Domingo (14)

Tânia Márcia Josetti Sandim;
Dra. Eliana Setti Albuquerque Aguiar;
Patrícia de Albuquerque Jallad;
Roberto Santos Cunha;
Maria Helena Espirito Santo Coelho;
Cristina Barbosa Velasques;
Ilma Tavares Tatebe;
José Antonio do Prado;
Wilberto Antonio Amaral;
Elcio Emilliano Barbosa Moreno;
Claudia Tumelero Gomes;
Antonio de Pádua Thiago;
Gabriel Corrêa Basmage;
João Antonio Marchini;
Moacir Antonio Marchini;
Renata Higa de Oliveira;
Oseas Chara de Oliveira;
Roberto Fabiane;
Izaltino Ferreira de Souza;
Claudemir Souza dos Santos;
Ronaldo de Carvalho Francisco;
Maria Luiza Borges;
Maria Aparecida Amorim;
Ângelo Marcos Vieira de Arruda;
Angela Abdulahad Hildebrand;
Lawrenne Ide Kohatsu;
Elpídio Nunes da Cunha;
Selma Ferreira Corrêa;
Maria Auxiliadora Mourão Passos;
Heromi Nemoto da Silva;
Maria Aparecida Farias;
José Márcio Carvalho;
Daniel Carneiro;
Rodrigo de Oliveira Chaves;
Alice Alves Chaves;
José Carlos Aguiar;
Eulina da Silva;
Antônio Pires;
Palmira Alves de Alencar Claudino;
Ari Antônio Culere;
Dirceu Pedro Bacarin;
Pamela Cristina Lima Barbosa;
Laudemira da Costa;
Sônia Maria dos Santos;
Rita de Fátima Oliveira;
Andréia Curvelo da Silva;
Orlando Guaracy Barros Cardoso;
Allan Kardec de Brito Lima;
Jucimeire Soares Genes Ibanes;
Dra. Rosimara Delmoura Caldeira;
Odilete Zonatto;
Eny da Trindade;
Neusa Marques;
Roselina Messias do Nascimento;
Jorge Guilherme Garcia de Almeida;
Maria Aparecida Sola Belvis;
Luis Roberto Pasquotto Mariani;
Sérgio Donha Yarid;
Katiuscia Marques Trajano Fonte;
Jackeline Souto Carpes;
Christopher Pinho Ferro Scapinelli;
Rosângela Hedissa Guilardi;
Elisa Eiko Denise Goncalves Aguero;
Kuwakino Stanke;
Wilsa Sette Morais Figueiredo;
João Carlos Scaff;
Carlos Augusto Nacer;
Elyseo Colman;
Mariana Vieira Panovitch.

Colaborou Tatyane Gameiro

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arte

PontaCine Fashion une cinema independente, moda sustentável e debate cultural em Campo Grande

Evento gratuito reúne exibição de curtas-metragens, roda de conversa sobre figurino e direção de arte e encontro de brechós voltados à moda circular neste domingo

12/06/2026 14h00

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Divulgação

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O Coletivo Ponta Filmes promove a edição especial do PontaCine – Fashion, evento gratuito que reúne exibição de curtas-metragens, debate sobre figurino e direção de arte, além de um encontro de brechós voltado à moda circular e à economia criativa.

A programação acontece das 17h às 21h, no Ateliê Ramona Rodrigues, no Centro da Capital, e propõe uma experiência cultural híbrida que conecta diferentes expressões artísticas. A iniciativa busca fortalecer tanto o audiovisual independente quanto práticas sustentáveis ligadas à moda.

O Espaço Fashion abre a programação e funcionará durante todo o evento, das 17h às 21h. Instalado no corredor principal do ateliê, o local será dedicado à moda sustentável e contará com a participação de seis brechós convidados, além de um brechó exclusivo organizado pela produção. O ambiente terá curadoria especial de peças, araras, mesas expositoras e provador estruturado para receber o público.

A partir das 18h30, o salão principal recebe as sessões de cinema do PontaCine. Nesta edição, o foco está na importância do figurino e da direção de arte na construção das narrativas audiovisuais.

Serão exibidos três curtas-metragens produzidos por realizadores sul-mato-grossenses. O primeiro é "Limiar", dirigido por Gabriela Teodoro, que terá a participação da figurinista Eduarda Caroline. Em seguida, será apresentado "Tempestade Ocre", dirigido por Deivison Pedrê, com a presença dos diretores de arte Paulo Taveira e May Rocha. Fechando a programação cinematográfica, o público poderá assistir a "Águas", dirigido por Raylson C, com participação da figurinista Mariana Moraes.

Além das exibições, o evento promove o Debate PontaCine, uma roda de conversa que pretende aprofundar a discussão sobre a relação entre moda, identidade visual e cinema. O encontro contará com a presença dos profissionais convidados das produções exibidas e será mediado por Marcelo Henrique, estudante de audiovisual e integrante do Coletivo Ponta Filmes.

Segundo os organizadores, a proposta é ampliar o olhar do público sobre os elementos visuais que ajudam a construir personagens, atmosferas e significados dentro das obras cinematográficas. Ao mesmo tempo, o evento cria uma ponte entre o universo do audiovisual e as práticas da moda sustentável, incentivando o consumo consciente e a valorização da produção independente.

O PontaCine é uma iniciativa do Coletivo Ponta Filmes, produtora e difusora cultural sediada em Campo Grande. O grupo atua na criação e exibição de produções audiovisuais autorais e tem como objetivo fortalecer o audiovisual sul-mato-grossense por meio de experiências que valorizem o processo criativo, o cinema independente e a inovação cultural.

Serviço

PontaCine – Edição Fashion
Data: 14 de junho
Horário: das 17h às 21h
Local: Ateliê Ramona Rodrigues – Rua 1431, Casa 3, Centro, Campo Grande
Entrada gratuita
 

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