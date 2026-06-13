Amaury Jr. estreia novo programa de TV para brasileiros nos Estados Unidos

Os Estados Unidos nunca foram um território distante para Amaury Jr. Ao longo de décadas, o apresentador gravou centenas de reportagens no país, cobriu eventos, entrevistou personalidades internacionais e acompanhou de perto parte do universo de entretenimento, moda, luxo e comportamento que marcou sua trajetória na televisão.



Com casa há quase 30 anos na região de Orlando, na Flórida, ele transforma agora essa relação antiga em um novo projeto editorial. Amaury Jr. vai estrear um programa na TV Connect USA, emissora aberta e multiplataforma de mídia voltada à comunidade brasileira nos Estados Unidos e afiliada à CNN Newsource.



A atração, que deve se chamar “Amaury Jr. Connect”, tem estreia prevista para julho e será desenvolvida com produção entre Brasil e Estados Unidos. Com passagens por emissoras como Band, RedeTV! e TV Cultura, Amaury construiu uma das trajetórias mais reconhecidas da televisão brasileira no entretenimento e lifestyle.



Ao longo de cinco décadas, consolidou uma linguagem própria ao combinar entrevistas, cobertura social, bastidores, viagens, grandes eventos e encontros com personalidades do Brasil e do exterior.



O novo programa marca uma etapa inédita nessa trajetória. Embora já tenha produzido diversas matérias nos Estados Unidos para exibição no Brasil, esta será a primeira vez que Amaury desenvolve uma atração pensada diretamente para brasileiros que vivem no exterior.



A proposta é preservar algumas das marcas mais conhecidas do apresentador, mas em uma nova roupagem editorial. O programa vai reunir entrevistas, reportagens externas, viagens, cobertura de eventos, comportamento e lifestyle, com foco em personagens, lugares e histórias conectados à comunidade brasileira nos Estados Unidos, além de curiosidades das cidades norte-americanas retratadas pelo olhar atento de Amaury.



A atração também deve abrir espaço para momentos de memória, com trechos de entrevistas históricas do acervo de Amaury Jr., acumulado ao longo de décadas de televisão.



A ideia é resgatar conversas marcantes com personalidades do entretenimento, da política, dos negócios e do esporte, sem perder o foco na produção de conteúdos inéditos e na nova frente internacional do apresentador.



"Depois de 50 anos de televisão, o mais bonito é perceber que ainda dá para sair da zona de conforto. Estou muito animado com esse projeto porque ele me coloca de novo em movimento, em outro país, diante de uma comunidade brasileira que também conhece bem esse sentimento: gente que teve coragem de mudar, empreender, recomeçar e buscar novos sonhos longe de casa.” — Amaury Jr.



A estreia integra uma nova fase da TV Connect USA. Desde a entrada de Dony De Nuccio, ex-âncora da Globo, na operação, a emissora vem passando por uma reformulação de grade, ampliação de sinal e reforço do elenco, em um movimento para consolidar sua presença entre os brasileiros que vivem nos Estados Unidos.

Dony De Nuccio, CEO & Co-Owner, TV Connect USA - Divulgação

A TV Connect USA também prepara uma sequência de novidades em programação, com investimentos em jornalismo, entretenimento e esportes. A chegada de Amaury Jr. faz parte dessa estratégia de ampliar a oferta de conteúdos originais e aproximar a emissora de diferentes perfis da comunidade brasileira no país.



“O Amaury chega à TV Connect USA em um momento decisivo de expansão da emissora e com uma energia muito alinhada com a do nosso público: brasileiros que se reinventam fora do país, empreendem, abrem novos caminhos e seguem profundamente conectados ao Brasil.” “Ter o Amaury conosco é mais do que uma honra: é um sinal claro da força do que estamos construindo. Ele que já fez história na televisão brasileira agora se junta a nós para fazermos história na comunicação com os brasileiros nos Estados Unidos.” — Dony De Nuccio, CEO & Co-Owner, TV Connect USA