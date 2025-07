Ao acreditar que ainda consegue rugir forte como o leão que um dia... Leia na coluna de hoje

Correio B

A apresentação, que terá abertura do compositor Kalélo e participações especiais, será no dia 17 de agosto, no Parque das Nações Indígenas

A cantora Vanessa da Mata, um dos nomes reconhecidos da MPB, está confirmada na próxima edição do MS Ao Vivo, que será no dia 17 de agosto, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

A abertura ficará por conta do multi-instrumentista e compositor Kalélo, com participações especiais de Jerry Espíndola, Beca Rodrigues, Projeto Kzulo e da poetisa Eva Vilma, que abrirá o espetáculo com uma intervenção poética.

A cantora falou sobre a canção Esperança, o primeiro single do próximo álbum, e destacou que o público pode esperar mais poesia nesse disco. Também comentou sobre Todas Elas, lançado recentemente.

“A produção é minha, as músicas são todas minhas e haverá parcerias maravilhosas, como Robert Glasper, Jota.pê e João Gomes. Robert é americano e considerado o principal nome do jazz no mundo, um artista para ficar atento. Há uma participação linda do João Gomes em uma música que escrevi — um reggae maravilhoso com o Jota.pê”, conta a artista.

A nova turnê da artista, inclusive, leva o nome da música. A apresentação irá mesclar novas canções e clássicos da carreira da musicista.

Na direção está Jorge Farjalla. A primeira apresentação da turnê aconteceu em 24 de maio, no Rio de Janeiro. Então, marque na agenda: em agosto, a cantora Vanessa da Mata chega com seu novo show para o MS Ao Vivo.

A música Esperança, que estará no próximo álbum, faz parte do show. Então, para ir aquecendo, basta soltar a voz:



“Quantas vezes tive a impressão

que o mundo não me queria

quantas vezes tantos ‘nãos’

eu não sabia do amor

os traumas fecham a percepção”.

Esses são os versos iniciais da canção, que está em todas as plataformas digitais.

Todas Elas

A faixa é o primeiro single deste álbum, e a ideia é uma reflexão sobre a expansão amorosa como um todo.

“Quantas vezes me permiti amar, estar viva. Amar a consciência da minha presença. Me curar e me conhecer para poder me acolher e não depender do amor de outrem, ou do marketing de amores externos que nos bombardeiam o tempo todo, como se não fôssemos capazes de nos dar equilíbrio, força, sonhos, autopreservação, possibilidade de estar inserida no mundo, em um pôr do sol. Amando simplesmente qualquer descoberta, muito além de uma autoajuda. Existir, amar em um retroalimentar do todo para si mesmo. Ser feliz em sentir consciência da sua própria existência, com a consciência de que somos todas uma só”, reflete a artista sobre a mensagem da música.

A cantora acrescenta que é, também, uma questão de não delegar a felicidade ao outro.

“Não devemos direcionar nossa cura, nosso próprio estilo de ser e estar, nossos abandonos, nossas rejeições, nossos conselhos espirituais e nossas conquistas, ou qualquer opinião, para o outro. Nunca seremos capazes de nos nutrir perante as durezas existenciais, as dores provisórias, as nefastas insistências desse mundo, as insistências humilhantes de que o outro é ouro e eu sou dependente dele no Instagram, o like que me faltava? Somos todos capazes de nos curar. De entrar em contato com nosso ser mais primitivo, nossos duros mundos e abismos e refazermo-nos! Eu acredito.”

O evento gratuito faz parte de uma programação de valorização da cultura e da música promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e da Fundação de Cultura de MS, em parceria com o Sesc-MS.

Serviço

MS Ao Vivo com Vanessa da Mata

Data: 17 de agosto

17 de agosto Hora: A partir das 17h

A partir das 17h Local: Parque das Nações Indígenas

Assine o Correio do Estado