Apesar de todo o esforço e o "querer", figurinha deverá mesmo colocar...Leia na coluna de hoje

Conceição Evaristo - escritora brasileira
"Se ao menos o medo me fizesse recuar, pelo contrário, avanço mais e mais na mesma proporção desse medo. É como se o medo fosse uma coragem ao contrário".
FELPUDA
Apesar de todo o esforço e o "querer", figurinha deverá mesmo colocar os pés na "botina de sete léguas" e cantar em outra freguesia. Pelo andar da carruagem, o mesmo desejo não está nos planos dos demais e, por isso, não está havendo clima para permanecer. Jogada realizada no passado, quando deixou muita gente na mão para continuar refestelada em alto cargo, está agora recebendo o devido troco. O time, aliás, está um tanto quanto conturbado e cada um dos "atletas" está definindo suas próprias estratégias. De qualquer forma, o que se ouve nos bastidores é que as mágoas não criaram cicatrizes, o perdão não chegou e o jeito é "sair de mansinho..."
Ungido?
O presidente da Assembleia Legislativa de MS deverá ser o escolhido pelo PP para se candidatar ao Senado, e há quem garanta que a escolha estaria "99%" sacramentada.
Mais
Isso acontecendo, ele faria dobradinha com o ex-governador Azambuja, que trabalha para fazer aliança com o Progressistas, que em breve deverá receber o governador Eduardo Riedel.
"Contemplado"
Na lista dos 15 deputados que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, encaminhou para a corregedoria, e que poderá resultar na suspensão de seis meses para cada um deles, por episódios relacionados à ocupação da Mesa Diretora, MS foi "contemplado" com uma indicação. Trata-se de Marcos Pollon, enquanto Camila Jara, do PT, "escapou", porque entraram com representação contra ela por ter empurrado Nikolas Ferreira.
Desembarque
O PT anunciou a decisão de deixar o governo de Riedel, por este se mostrar a favor do ex-presidente Bolsonaro, mas esclareceu que petistas que quiserem permanecer nos cargos terão livre arbítrio para isso, mas sem anuência da sigla. Além disso, esclareceu que se o chefe do Executivo pedir prazo de transição, isso será avaliado. A legenda atualmente é representada por duas cadeiras na Câmara Federal e três na Assembleia Legislativa de MS. A base aliada, portanto, diminuiu.
Alvo
Os petistas deverão, portanto, a partir de agora, ser os maiores críticos do governador Riedel. Mesmo o PT se beneficiando dos cargos que ainda ocupam, alguns deles desferiam seus ataques quando tinham interesses contrariados. Na avaliação de alguns parlamentares, os petistas acionarão suas "metralhadoras giratórias" a qualquer pretexto. Um desses parlamentares lembrou antigo provérbio chinês: "Um ingrato se esquece de mil refeições, mas reclama de uma que não teve".
