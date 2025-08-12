Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B

Apesar de todo o esforço e o "querer", figurinha deverá mesmo colocar...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (12)

Ester Figueiredo

12/08/2025 - 00h05
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Conceição Evaristo - escritora brasileira

"Se ao menos o medo me fizesse recuar, pelo contrário, avanço mais e mais na mesma proporção desse medo.  É como se o medo fosse uma coragem ao contrário".

 

FELPUDA

Apesar de todo o esforço e o "querer", figurinha deverá mesmo colocar os pés na "botina de sete léguas" e cantar em outra freguesia. Pelo andar da carruagem, o mesmo desejo não está nos planos dos demais e, por isso, não está havendo clima para permanecer. Jogada realizada no passado, quando deixou muita gente na mão para continuar refestelada em alto cargo, está agora recebendo o devido troco. O time, aliás, está um tanto quanto conturbado e cada um dos "atletas" está definindo suas próprias estratégias. De qualquer forma, o que se ouve nos bastidores é que as mágoas não criaram cicatrizes, o perdão não chegou e o jeito é "sair de mansinho..."  

Ungido?

O presidente da Assembleia Legislativa de MS deverá  ser o escolhido pelo PP para  se candidatar ao Senado,  e há quem garanta que a escolha estaria "99%" sacramentada.

Mais

Isso acontecendo, ele faria dobradinha com o ex-governador Azambuja, que trabalha para  fazer aliança com o Progressistas, que em breve deverá receber o governador Eduardo Riedel.

A maior ponte suspensa do mundo, que ligará a ilha da sicília  ao continente italiano, atravessando o estreito de Messina, teve  a sua construção aprovada pelo governo da itália. Com custo estimado em 13,5 bilhões de euros, o projeto é discutido desde 1969 e após décadas de idas e vindas foi finalmente autorizado e é considerada  a maior obra de infraestrutura do ocidente. Com quase 3,7 km  de extensão, sendo 3,3 km suspensos, a ponte vai superar a atual recordista mundial, a ponte çanakkale na turquia. As obras devem ter início ainda neste ano e a conclusão está prevista entre 2032 e 2033.
Maria Adelaide de Paula Noronha 
Guilherme Gonella e Luisa Alvarenga 

"Contemplado"

Na lista dos 15 deputados  que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, encaminhou para a corregedoria,  e que poderá resultar na suspensão de seis meses para cada um deles, por episódios relacionados  à ocupação da Mesa Diretora,  MS foi "contemplado" com uma indicação. Trata-se de Marcos Pollon, enquanto Camila Jara,  do PT, "escapou", porque entraram com representação contra ela por ter empurrado Nikolas Ferreira.  

Desembarque

O PT anunciou a decisão de deixar o governo de Riedel, por este  se mostrar a favor do ex-presidente Bolsonaro, mas esclareceu que  petistas que quiserem permanecer nos cargos terão livre arbítrio para isso, mas sem anuência da sigla. Além disso, esclareceu que  se o chefe do Executivo pedir prazo  de transição, isso será avaliado.  A legenda atualmente  é representada por duas cadeiras na Câmara Federal e três  na Assembleia Legislativa de MS.  A base aliada, portanto, diminuiu.

Alvo

Os petistas deverão, portanto,  a partir de agora, ser os maiores críticos do governador Riedel. Mesmo o PT se beneficiando dos cargos que ainda ocupam, alguns deles desferiam seus ataques quando tinham interesses contrariados. Na avaliação  de alguns parlamentares, os petistas acionarão suas "metralhadoras giratórias"  a qualquer pretexto. Um desses parlamentares lembrou antigo provérbio chinês: "Um ingrato se esquece de mil refeições, mas reclama de uma que não teve".

Aniversariantes

Dr. Marcos Paulo Tiguman, 
Marlady Silva Perez, 
Henrique Alberto de Medeiros Filho, 
Adriana Aparecida Burato Marques Buytendorp,
Dr. Marco Aurélio Ratier Jajah Nogueira,
Waldir Ramos de Mendonça, 
Clarindo Gonçalves da Silva, 
Jorge Luis Passuelo, 
Márcio Sebastião de Paula Corrêa, 
Virgilio Otavio Marson, 
José João Pires de Oliveira,
Sebastião Rodrigues Teixeira, 
Rosa Alves Bonifácio, 
Taine Alves Nascimento, 
Waldir Alves Moreira, 
Djanira Ferreira Barbosa, 
Norman Percival Davy Neto, 
Leny Campos, 
Maria de Lourdes Lorusso Issa, 
Luciana Almeida Corrêa, 
Elisa Helena Leite Galvão de Melo,
Maitê Arévalo Nunes da Cunha Peron, 
Mara Rúbia Gonino Barbosa, 
José Segundo Rocha, 
Valdelino de Oliveira Coelho, 
Gisele Gonçalves Braba Meneguzzo, 
Estela Esteves Barbosa, 
Edvaldo Finotto, 
Francisco de Assis Silva Fonseca, 
Valmir Claro Sampatti, 
Ana Clara de Oliveira Lino,
Marisa Andrade Rocha, 
Rosamaria de Moraes, 
José Monteiro Salgado Filho, 
Maria Cristina Calixto Mendes, 
Gilda Maria Gomes dos Santos, 
Carlos Malafaia Justino, 
Nildo José de Barros, 
Maria Clara Lopes de Souza, 
Ambrósio de Souza Barbosa, 
José Claudionor Medeiros Rocha, 
Irandy Godoi Valadares, 
Marcus Vinicius Ramos Ollé,
Júlio Cienkonog Martins,  
Lúcia Helena Katayama Tsuge, 
Silvia Helena Cândia Solari, 
Jeferson Adão de Almeida Matos, 
Albino Tomasi Filho, 
Manoel Baptista Ferreira, 
Estela Bruno de Almeida, 
Mário Ruben Meneses Moncada, 
Maria Thereza Neves Assis, 
Nádia Ribeiro da Silva, 
Meire Alves de Souza, 
Adelurde Nogueira Pereira, 
Juliane Penteado Santana, 
Rosana Fátima de Jesus, 
Ricardo Alberto de Rezende, 
Ambrozina Oliveira Dutra, 
Maria Raquel Corrêa, 
José Tosta Marques, 
Maria Jussara Mendonça Barbosa, 
Manoeli Barbeta da Rosa, 
Clarita de Souza, 
Antonio de Souza, 
Manoel Teixeira,
Gerson Jorge Wassouf, 
Hélio Massaru Jyoboji, 
Paulo Serrou do Amaral, 
Paula Santos Belchior dos Reis, 
Paulo Fernando Goes de Freitas, 
Alexander Runnacles, 
Orlando Guassu, 
Antônio José Correia, 
Ninio Angelo Ayala, 
Irace Basílio de Lima, 
Antônio Augusto Alves da Silva, 
Fábio Ximenes Lopes, 
José Olinto Machado Silveira, 
Flávio Alves Ferreira, 
Augusto da Silva, 
Carlos Alberto Brenner Galvão Filho, 
Barcelos Silveira Filho, 
Domingos Célio Alves Cardoso, 
Rubens Gonçalves Pereira,
Hermes Jairo Garces da Silva, 
Igor Navarro Rodrigues Claure, 
João Batista Ottoni,   
Priscila Sandri Trentin,  
Izabelly Staut, 
Patrícia de Carvalho Ribeiro, 
Irene Alves da Costa, 
Jairo José de Lima, 
Daniela Aparecida Demetrio, 
Joelma Rodrigues Alvares, 
Sueli Aparecida dos Santos Moreira, 
José Antônio Jorge Patrão Júnior, 
Ivair Ximenes Lopes, 
Sebastião Clóvis Teixeira Neto, 
Irenilde Barbosa de Souza, 
Anelise Pereira Zanella, 
Guilherme Baldochi, 
Marlova Moreira Leonardelli Ximenes, 
Nelson Ubyrajara Truzzi Tupy, 
Ney Amorim Paniago, 
Mineia Raquel Zambon Lena Cervi. 
 

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

Correio B+

Capa B+: Especial Dia dos Pais: Entrevista exclusiva com o ator Marcel Octavio

"Penso muito no que eu quero deixar de legado para meu filho: Que ele tenha os mesmos princípios que tenho, cuidado com os outros e bom humor na vida".

10/08/2025 16h00

Compartilhar
Capa B+: Especial Dia dos Pais: Entrevista exclusiva com o ator Marcel Octavio

Capa B+: Especial Dia dos Pais: Entrevista exclusiva com o ator Marcel Octavio Foto: Guilherme Logullo

Continue Lendo...

Depois de estrelar por um ano a montagem brasileira de “Rei Leão”, em São Paulo, Marcel Octavio vai protagonizar a versão espanhola do musical. O espetáculo já está em cartaz ininterruptamente há 14 anos em Madri e terá o ator carioca dando vida a Scar, a princípio, pelos próximos 12 meses, a partir do próximo dia 20.

Em paralelo, Marcel pode ser ouvido fazendo dublagens em diversas produções, como nos filmes “Branca de Neve” e “As Marvels” e nas séries “Echo” e ‘Star Wars: Skeleton Crew”. Todos para o Disney+. E no anime “Bocchi the Rock”, do estúdio CloverWorks.

Com 37 anos de idade e 18 de carreira, seu último trabalho nos palcos brasileiros foi como protagonista de “Tom Jobim, o Musical”, interpretando Tom Jobim em temporadas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Octavio já integrou o elenco de dezenas de grandes musicais, tendo recebido o Prêmio DID de Melhor Ator 2020/21 por seu trabalho em “Assassinato para Dois”.

Em seu currículo ainda constam os espetáculos “Gabriela”, ‘Hair”, ‘Shrek’, ‘Rock in Rio”, "Cassia Eller", "Ney Matogrosso - Homem com H", “Annie”, Beatles num céu de diamantes”, “Os produtores”, “Kiss me Kate - O beijo da megera”, “Donna Summer”, “Rocky Horror Show”, que lhe rendeu indicação ao prêmio Bibi Ferreira 2017 como ator coadjuvante e no infantil “Mas por que?!?”, no qual também foi indicado como melhor ator coadjuvante pelo prêmio CBTIJ de teatro para crianças 2015.

Ator e cantor, Marcel estreou no audiovisual na novela "Tempo de Amar", na TV Globo. Depois, fez participação na mesma emissora em “O Tempo não Para” e na série “Desalma”, do Globoplay. O carioca ainda esteve no elenco de “Gênesis”, da Record TV, e no filme “Os Saltimbancos Trapalhões – Rumo a Hollywood”. 

Professor de canto e cineasta formado pela PUC-Rio, o ator também estudou na Stella Adler School of Arts, em Nova York, e toca piano, acordeon e violão.

Marcel é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno nesta data especial - Dia dos Pais, ele fala sobre sua mudança para Madri, estreia em "Reio Leão" na Espanha e também sobre o que mudou em sua vida após ser pai.

Capa B+: Especial Dia dos Pais: Entrevista exclusiva com o ator Marcel Octavio O ator Marcel Octavio é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Guilherme Logullo - Diagramação: Denis Felipe. Por: Flávia Viana

CE - Você se mudou há poucos dias para Madri para estrelar a nova temporada da montagem espanhola do musical “Rei Leão”, que estreia no próximo dia 20. Fazer um trabalho como esse passa a ser diferente quando se é pai? E como surgiu o convite para esse trabalho no exterior?
MO - Já era diferente quando estreei  “Rei Leão” aqui no Brasil em 2023. Acho que todo trabalho que faço desde que ele nasceu bate de um jeito diferente, quero vê-lo se divertir com o que eu faço, se orgulhar do pai. Foi muito especial ver que a primeira música que ele aprendeu do rei leão foi a do Tio Scar. Se Preparem (risos)! Agora sobre minha vinda pra cá, o chamado veio na surpresa mesmo!

Eu sempre mantive uma conversa com a Disney sobre possibilidades no exterior com eles, mas sabia das dificuldades de se realizar isso, então, já tinha desistido dessa ideia desde o início do ano. Mas tem 2 meses que fiquei sabendo que eles estavam precisando de um Scar aqui em Madrid e entrei em contato com os produtores. Eles me responderam que a produção espanhola queria me ouvir primeiro então fizemos uma chamada por vídeo com o diretor, praticamos o sotaque, uma semana depois veio o convite!

CE - Aliás, como vai ser esse Dia dos Pais vivendo com sua esposa e seu filho num novo país? Como acha que essa mudança de cultura vai impactar seu filho Davi de quase 4 anos? E isso chegou a pesar na sua decisão de aceitar o convite pro trabalho?
MO - Será uma nova experiência para todos. Como o Davi, nosso filho é ainda bem pequeno, fomos aos poucos contando pra ele sobre a novidade, para ele chegar já aqui sabendo de tudo! Antes de aceitar o convite, conversei com minha esposa sobre como poderíamos fazer essa mudança, ela também topou na hora. Estamos agora em processo de matriculá-lo numa escola aqui, e no final das contas, achamos que quem vai aprender a falar espanhol fluente primeiro será ele!

CE - Davi é seu filho com a também atriz Mariana Grandi. Como a paternidade mexeu com a sua vida pessoal nos últimos 4 anos? E a profissional? O que significa ser pai pra você?
MO - Ser pai significa mudar a minha motivação para toda nova empreitada na minha vida. Não escolho mais as coisas sem pensar sobre como isso vai afetá-lo. Quando eu e Mari decidimos ter o Davi, sabíamos das dificuldades de conciliar nossos trabalhos com a paternidade. Era tudo que imaginávamos, só que muito mais! A ideia que temos desde que o Davi chegou foi mantermos nós dois nossos trabalhos e irmos lidando com as questões da vida na medida que elas aparecem, sempre priorizando o Davi antes do trabalho.

CE - Você já protagonizou a versão brasileira de “Rei Leão” em 2023, em SP. Seu filho já te assistiu interpretando Scar/te viu caracterizado? Como ele entende seu trabalho? O que faria caso ele resolva ser ator como você e sua esposa?
MO - Sim, inclusive já viu 3 vezes a peça. Da primeira vez não entendeu muito, quando me viu teve um pouco de medo do Scar e cansou no meio da peça, mas das outras duas já ficou apaixonado e ama a peça e o filme, inclusive está convencido que o tio Scar não é o vilão da peça e deveria continuar sendo o rei da savana (risos).

Ele já sabe que o papai e a mamãe trabalham contando histórias para as pessoas e ele adora isso, sempre quer ver as nossas peças. Sobre o futuro dele, nós o incentivamos a ser sempre curioso e ter liberdade para tentar tudo. Vou amar, claro, se ele quiser ser um artista, mas da mesma forma vou amá-lo se escolher qualquer outra coisa.

CE - Inclusive, Marcel Octávio já é um nome bastante requisitado há 18 anos no meio musical. Acha que “Rei leão” é um divisor na sua trajetória? E como está a expectativa para essa aventura na Espanha?
MO - Acho que todo ator passa por momentos marcantes no seu caminho que o mudam. “Rei Leão” pra mim foi um desses momentos. Vou me lembrar pra sempre do quanto aprendi com essa experiência no Brasil, o quanto ela me preencheu artisticamente. Agora espero mostrar o melhor que posso para uma nova plateia, não adianta chegar com personagem pronto, estou trabalhando para mostrar um novo Scar.

CE - Você já fala espanhol? Como tem sido se preparar para um trabalho em outro idioma e para um público que ainda não te conhece?
MO - Não falava espanhol antes de saber que vinha . O que eu sempre tive a meu favor foi o conhecimento de cantar em várias línguas diferentes por estudar canto lírico e ópera desde jovem. Acho que posso agradecer a facilidade que tenho de estudar outras línguas graças ao meu estudo musical. É claro que isso sozinho não é suficiente.

Já estou praticando espanhol sem parar há dois meses com minha professora e vou continuar estudando mesmo depois da estreia. É claro que bate uma ansiedade, mas tenho muita confiança na equipe que está comigo, nossos diretores aqui da Espanha, minha professora, meus novos colegas de cena e conto com eles para entregar um incrível trabalho para essa plateia nova.

Capa B+: Especial Dia dos Pais: Entrevista exclusiva com o ator Marcel Octavio O ator Marcel Octavio é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Acervo Pessoal - Diagramação: Denis Felipe. Por: Flávia Viana

CE - Ter uma carreira internacional já fazia parte dos seus planos? Já percebeu modos diferentes de trabalho na Espanha? Como tem sido morar na Europa?
MO - Só estou aqui há 10 dias, mas me sinto realizado trabalhando fora sim. São novos desafios que encontro aqui, mas tem uma coisa muito importante que já sinto. Fora do Brasil é mais fácil poder ser artista e ter uma vida digna, normal. Isso talvez seja algo que valha para todos, mas especialmente para os artistas no nosso país, que batalham todo dia e sofrem com uma desvalorização da nossa profissão.

Morando aqui vejo os artistas mais valorizados, levados a sério, mais inseridos na vida cotidiana mesmo. Só do meu apartamento pro teatro, que são 20 minutos a pé, eu passo por mais de 5 teatros diferentes, de vários tamanhos e preços de entrada diferentes. Isso pra mim é a maior diferença.

CE - Marcel Octavio é um artista que faz mais projetos nos palcos, mas que, recentemente, participou de algumas cenas de “Paulo, o apóstolo”, na Record. Acha que pra um artista ser mais valorizado no Brasil ainda é fundamental trabalhar na TV?
MO - Primeiro, eu amo meu trabalho no audiovisual e o que ele me proporcionou, mas não gostaria que a TV fosse uma condição para ser valorizado embora atualmente seja sim.

Como eu disse antes, gostaria de ver plateias de teatro mais cheias no brasil, fazendo parte de um processo socioeducativo muito maior. Mas acho que pra esse quadro mudar, só mudando nosso modo de pensar educação no país. Teremos plateias mais cheias, depois de investirmos em escolas melhores.

CE - Você também é professor de canto. Que tipo de aluno te procura? Como é Marcel professor?
MO - Comecei a dar aulas durante a pandemia e não parei mais, foi ótimo abrir as possibilidades artísticas que não dependessem só de estar em cena. Minha aula visa o bom uso da voz, seja para canto ou fala. Ensino a se reorganizar e se entender de uma maneira holística, por inteiro, para o aluno ter confiança e poder buscar sua própria voz.

Não quero engessar ninguém em uma técnica de canto ou um estilo musical só. O Marcel professor é minha versão mais séria, mas sem perder a graça, a ideia também não é assustar ninguém (risos)

CE - E o que Marcel Octavio ainda quer realizar?
MO - Quero primeiro entregar um grande trabalho para essa plateia nova. Esse é o meu novo desafio! Mas, sempre acreditei num mundo livre e cheio de diversidade e levo meu trabalho nessa direção, seja nos palcos ou nas telas, para plateias brasileiras ou internacionais.

Capa B+: Especial Dia dos Pais: Entrevista exclusiva com o ator Marcel Octavio Foto: Caio Gallucci

 
 

Capa B+: Especial Dia dos Pais: Entrevista exclusiva com o ator Marcel Octavio Foto: Acervo pessoal

Correio B+

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 11 e 17 de julho. Novas atividades e crescimento.

O Pajem de Paus simboliza entusiasmo, curiosidade e vontade de iniciar algo novo. Abrace o espírito aventureiro e mantenha-se aberto para explorar novas possibilidades.

10/08/2025 12h30

Compartilhar
Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 11 e 17 de julho. Novas atividades e crescimento.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 11 e 17 de julho. Novas atividades e crescimento. Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O Pajem de Paus traz um recado claro: busque ativamente experiências que impulsionem o seu crescimento. Não se trata apenas de educação formal, mas de tudo o que enriquece o aprendizado — trabalhos que desenvolvem novas habilidades, vivências que deixam lições valiosas e projetos que desafiam de forma positiva. Mantenha-se aberto a qualquer oportunidade de aprender.

Pajem de Paus: A Faísca que Acende Novos Caminhos

Às vezes, basta uma fagulha para reacender nossa vontade de viver com entusiasmo. É isso que o Pajem de Paus vem nos lembrar nesta semana: há algo novo querendo nascer em você — e o universo está conspirando a favor.

Quando estamos na presença do Pajem de Paus, somos contagiados por uma vontade maior de explorar, de dizer “sim” ao novo — mesmo sem saber exatamente onde isso vai dar. E é justamente esse “não saber” que torna tudo tão empolgante!

Então, por que não tirar aquela ideia da gaveta? Aquela que você vem cultivando há tempos, mas ainda não teve coragem de colocar no mundo. Dê a ela uma chance. Pode ser que não saia exatamente como o esperado… mas também pode surpreender e dar muito certo. E só existe uma maneira de saber: tentando.

O Pajem de Paus nos convida a agir com curiosidade e entusiasmo, a seguir a centelha da inspiração, mesmo que o caminho esteja cheio de incertezas. Porque às vezes, é exatamente no improviso que a magia acontece.

Com o Pajem de Paus, você se sente impulsionado a experimentar tudo o que surgir no caminho. Você vai estar aberto a iniciar novas jornadas ou projetos, disposto a ver onde essa energia pode te levar. Talvez ainda não tenha um plano claro, tampouco saiba exatamente qual será o destino — mas isso não importa: o entusiasmo pelas possibilidades é o que te move.

Mas para que essa centelha criativa se transforme em algo concreto, será necessário trazê-la para o mundo real. Pode ser o momento de traçar uma estratégia, testar suas ideias ou conduzir alguns experimentos antes de se comprometer de vez. Passar seus pensamentos por um filtro — escolhendo agir apenas com aquilo que se alinha aos seus objetivos maiores — pode ser uma atitude valiosa.

O Pajem de Paus também pode surgir quando você começa a sentir um chamado espiritual. Seu olhar curioso te impulsiona a explorar onde esse novo caminho pode te levar. Embora ainda esteja no início da jornada, você se mostra aberto à experiência e motivado a expandir sua consciência.

Além disso, o Pajem de Paus pode sinalizar boas notícias, novidades ou mensagens positivas que estão a caminho!

De fato, o Pajem de Paus é o mensageiro dos novos começos apaixonados. Ele representa aquele momento em que uma ideia pulsa tão forte que mal conseguimos conter a vontade de colocá-la em prática. Essa carta não fala de planos detalhados, mas sim do impulso criativo inicial — a centelha. E se olharmos para os trânsitos astrológicos dos próximos dias, veremos que esse arquétipo está totalmente alinhado com o movimento do céu.

Depois de um período de revisões e mal-entendidos, Mercúrio deixa de estar retrógrado e retoma seu curso direto no signo do brilho, da expressão e da coragem: Leão. Isso é como dar um microfone ao Pajem de Paus. As ideias que estavam incubadas agora podem ser comunicadas com mais clareza — e, mais importante, com confiança e personalidade. Chegou a hora de contar ao mundo o que você veio fazer aqui.

Nesta terça (12), o céu nos oferece dois aspectos poderosíssimos. O sextil entre Saturno e Urano fala de inovação com estrutura — ou seja, é possível ousar sem perder o chão. Isso dialoga perfeitamente com o espírito explorador do Pajem de Paus, que quer experimentar o novo, mas precisa aprender a sustentar o que inicia.

E tem mais: Vênus e Júpiter se encontram, unindo prazer, amor e expansão. Esse aspecto é um convite irresistível para se apaixonar — por alguém, por um projeto ou até por uma versão mais ousada de si mesmo. O Pajem de Paus se alinha perfeitamente a essa conjunção, enxergando nela a chance de seguir o coração com generosidade e otimismo.

O sextil entre Mercúrio e Marte, na quinta (14), traz uma poderosa combinação de palavra e ação. É quando o que você pensa ganha impulso para se transformar em atitude. O Pajem de Paus, com sua varinha em punho, vibra nesse clima: quer se expressar com coragem, e Marte oferece exatamente o empurrão necessário. A mente se afia, os discursos se inflamam e o desejo de agir encontra solo fértil.

Quem precisa se prender às convenções e responsabilidades da vida cotidiana? Certamente não o Pajem de Paus. Quando a inspiração bate, ele simplesmente segue o impulso, pronto para embarcar em qualquer aventura que surja no caminho.

E tudo isso faz ainda mais sentido sob a energia vibrante da temporada de Leão. Esse é o momento em que o palco da vida nos convida a ousar, criar e nos expressar sem medo do julgamento alheio. Assim como o Pajem de Paus, Leão nos impulsiona a abraçar nossas excentricidades, a confiar na própria luz e a transformar o ordinário em espetáculo.

O espírito leonino vibra na mesma frequência desse arcano: confiante, espontâneo, criativo e — acima de tudo — guiado pelo coração. O que importa não é o quão prático ou viável algo parece, mas sim o quanto aquilo faz sua alma arder de entusiasmo. E é exatamente essa centelha que pode incendiar grandes realizações.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 11 e 17 de julho. Novas atividades e crescimento.Pajem de Paus - Divulgação

Como integrar essa energia?

Esta semana é sobre se permitir ser aprendiz de si mesmo. O Pajem de Paus nos encoraja a tentar, a arriscar, a dar o primeiro passo — mesmo sem saber exatamente onde vai dar. O céu apoia esse movimento, oferecendo clareza, estrutura e entusiasmo.

Pergunte-se:

Qual desejo antigo pede renovação?

Que ideia eu tenho postergado por medo do julgamento ou da falha?

O que eu faria se confiasse mais no meu poder pessoal?

Em questões de carreira, o Pajem pode sugerir que você busque uma formação complementar, um curso, uma especialização — ou até mesmo uma oportunidade de estágio ou trainee que possa enriquecer sua trajetória.

Pensando em aceitar um novo trabalho? Esta carta diz sim — vá em frente! Essa nova função será um diferencial no seu caminho profissional, uma verdadeira conquista para colocar no currículo.

Em certos contextos, o Pajem também aconselha: fale! Expresse o que você pensa. Se algo estiver incomodando, não guarde para si. Às vezes, é preciso ter coragem para se posicionar.

Essa carta também pode marcar o início de algo novo: um negócio próprio, um projeto criativo, uma ideia que finalmente ganha forma. Comece a dar os primeiros passos!

E se você estiver sentindo uma atração física por alguém? O recado do Pajem de Paus é direto: vá em frente! Dê o primeiro passo e veja onde isso pode te levar.

Em um contexto geral, o Pajem de Paus representa boas notícias que devem chegar até você em breve — e de forma rápida. Essa mensagem pode vir por carta, telefone, conversa casual ou até de forma inesperada. Esta carta do Naipe de Paus também simboliza ideias brilhantes surgindo, momentos de inspiração criativa, novos planos empolgantes, pensamentos grandiosos e a descoberta de algo que desperta sua verdadeira paixão.

Há, porém, um ponto de atenção: o Pajem de Paus também pode sinalizar a tendência de mergulhar em novas experiências sem avaliar plenamente as consequências. Quando essa carta aparece, você pode estar acessando seu lado mais leve e espontâneo — permitindo-se brincar, se divertir e se reconectar com a energia do seu eu infantil. Ainda assim, é essencial manter os pés no chão e agir com maturidade.

Lembre-se: toda jornada começa com uma faísca. E talvez, nesta semana, o universo tenha acendido uma especialmente para você. “O entusiasmo é a maior força da alma. Conserva-o e nunca te faltará poder para conseguires o que desejas”. (Napoleon Hill)

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Casal fica sem gasolina no acostamento e morre em acidente rodoviário no MS
INTERIOR

/ 13 horas

Casal fica sem gasolina no acostamento e morre em acidente rodoviário no MS

2

Em 'saidinha' de Dia dos Pais, homem tenta matar dois em briga por balde de cerveja
Cidades

/ 8 horas

Em 'saidinha' de Dia dos Pais, homem tenta matar dois em briga por balde de cerveja

3

Dois apostadores de Mato Grosso do Sul ganham R$ 32,5 mil na Mega-Sena
Quase

/ 1 dia

Dois apostadores de Mato Grosso do Sul ganham R$ 32,5 mil na Mega-Sena

4

Acordo embarga 10 obras, mas mantém megaconstrutora no entorno de parque
EMPREENDIMENTOS

/ 2 dias

Acordo embarga 10 obras, mas mantém megaconstrutora no entorno de parque

5

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 731, segunda-feira (11/08)
Loterias

/ 5 horas

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 731, segunda-feira (11/08)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Exclusivo para Assinantes

/ 55 minutos

As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual