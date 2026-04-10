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Histórico

Apesar do caos, saldo do show de Guns N' Roses foi positivo para os fãs

Atrasos, congestionamentos e dificuldades no acesso marcaram a noite, mas não apagaram a emoção dos fãs no evento histórico em Campo Grande

Mariana Piell

Mariana Piell

10/04/2026 - 17h30
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A passagem do Guns N’ Roses por Campo Grande, na noite de 9 de abril, marcou um capítulo histórico para a cidade. Com público estimado em 35 mil pessoas no Autódromo Internacional, o evento consolidou a capital sul-mato-grossense no circuito de grandes turnês internacionais ao mesmo tempo que escancarou o abandono do poder público.

Para quem chegou cedo, a experiência foi completa. A fisioterapeuta Jéssica Schettini, de 36 anos, garantiu lugar próximo ao palco e acompanhou toda a programação. “Foi surreal. Fiquei a 10 metros deles. Raimundos e Guns são bandas da minha infância, não tem nem palavras”, contou. Ela chegou por volta das 17h30, após um trajeto de cerca de uma hora, antes do agravamento do trânsito.

Já para outros fãs, o caminho até o show foi o maior desafio. A médica Gabriela Yamaguchi Pereira, de 29 anos, saiu de casa às 18h30 e só conseguiu entrar no evento por volta das 22h. “A gente perdeu o show do Raimundos e chegou quando o Guns já tinha começado. Foi muita gente, um congestionamento enorme”, relatou.

Apesar do atraso de cerca de uma hora e meia para o início da apresentação principal, Gabriela vê a mudança com bons olhos. “Se eles não tivessem atrasado, eu não teria conseguido assistir. Ia prejudicar muita gente que estava presa no trânsito”, disse.

Vindo de Sidrolândia, o técnico de segurança do trabalho Vytor Hugor de Andrade Noss, de 23 anos, também enfrentou dificuldades, especialmente na saída. “Na volta foi caótico. Não tinha Uber, a gente ficou procurando até conseguir um carro”, contou. Ele também criticou a organização na coleta de alimentos não perecíveis. “Ficava tudo jogado de lado”, afirmou. Ainda assim, resumiu a experiência de forma positiva, destacando “November Rain” como o momento mais marcante.

A música, aliás, foi unanimidade entre os fãs ouvidos pela reportagem. Tanto Gabriela quanto Jéssica também citaram o clássico como o ponto alto da noite.

Em nota oficial, a organização destacou que o evento foi planejado por cerca de três meses, com participação de órgãos como Polícia Rodoviária Federal, Detran e Agetran. Segundo o comunicado, todas as exigências operacionais foram cumpridas e o funcionamento interno ocorreu dentro da normalidade.

O principal problema, segundo a produção, esteve no acesso ao local. A BR-262, via de pista simples, concentrou o fluxo de milhares de veículos simultaneamente, o que gerou congestionamentos. A decisão de atrasar o show, conforme a nota, foi tomada para permitir que mais pessoas conseguissem chegar a tempo.

Apesar dos entraves, o impacto econômico foi expressivo. A estimativa é de que o evento tenha movimentado mais de R$ 33 milhões, com alta ocupação hoteleira e geração de cerca de 1.500 empregos temporários. Aproximadamente 30% do público veio de fora do estado.

Para Jéssica, o saldo é positivo e pode abrir portas para o futuro. “Espero que venham mais shows assim. Que o Guns seja a porta de entrada para outras bandas”, afirmou.
 

Felpuda

Além dos muitos terrenos tomados por matagais que se tornaram moradias...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (10)

10/04/2026 00h03

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Clarice Lispector - escritora brasileira

"Mas tenho medo do que é novo e tenho medo de viver o que não entendo quero sempre ter a garantia de pelo menos estar pensando que entendo, não sei me entregar à desorientação".

 

FELPUDA

Além dos muitos terrenos tomados por matagais que se tornaram moradias "de luxo" de cobras, escorpiões e outros bichos, que gostam do verde que se verifica em todas essas áreas, galerinha arrumou outra forma de curtir bons momentos. Como o mato está se espalhando pelas calçadas em diversos pontos de Campo Grande, a fauna decidiu criar uma "área de contemplação" dos pedestres, que, por sua vez, são obrigados a andar no meio da rua. Não sem "driblar" os inúmeros buracos espalhados por todos os lados. É para acabar, mesmo!...

Diálogo

Em falta

A saúde mental dos profissionais da comunicação entrou no radar do Congresso. Relatório apresentado ao Conselho de Comunicação Social aponta a falta de dados atualizados sobre o tema. O conselheiro Carlos Magno alertou para escassez de pesquisas específicas.

Mais

Números do TST acendem o sinal vermelho: em 2024, foram 472 mil afastamentos por transtornos mentais, alta de 68%. O tempo médio fora do trabalho chegou a 196 dias. O recado é claro: o problema cresce e ainda é pouco medido.

DiálogoMaria de Lourdes Zardo e Cilene Elesbão

Poder

As eleições de outubro estarão também direcionadas para projetos de poder futuros, explicam políticos de longa jornada. É nessa eleição que deverá surgir o nome que vai tentar se viabilizar como futuro pré-candidato à Prefeitura de Campo Grande, em 2028. A prefeita Adriane Lopes não poderá disputar novamente, pois completará seis anos do ciclo de oito anos no comando político-administrativo da Capital. A lei impede a terceira reeleição.

Sem "ruídos"

Com relação ao Estado, as peças também estão sendo mexidas com olhos no futuro. Se Riedel for reeleito, deixará o cargo em 2030. Nas rodas políticas, comentário é de que o nome para disputar o governo é o de Azambuja, que, se eleito senador neste ano, poderá disputar sem ter de renunciar. Daí a importância da escolha de suplentes (são dois) afinados com o projeto do grupo, para que não haja "ruídos" em eventual caso de substituição do titular.

Em alta

Existiriam também planos futuros para o governador Eduardo Riedel. Na análise dos mesmos políticos, ele poderá disputar o Senado em 2030, quando será aberta uma vaga, pois se encerrará o mandato da senadora Tereza Cristina. Para dar andamento ao projeto de poder do seu grupo político, Riedel precisará renunciar ao cargo alguns meses antes. E quem assumirá a cadeira é o vice-governador, que, a exemplo dos suplentes de senadores, tem de ser homem de confiança. Dessa forma, o nome do atual vice, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, continua em alta.

Aniversariantes

Ada Maria Pereira Tincani de Lima,
Fabíola Mangieri Pithan,
Alberto Souza Leal,
Lilian Zancanaro Busato Furlani,
Renata Saad Menezes,
Mary Pompeo,
Acy Franco de Moraes,
Dr. Ceciliano José dos Santos,
Ezequiel Lopes Barbosa,
Erodit Nogueira Barbosa,
Tiburcio do Nascimento,
Joaquim Sussumo Koga,
Paulo Matias Guimarães,
Rosângela Aparecida Rodrigues,
Sebastião Claudino dos Santos,
Wilson Fogolin,
Silvio Peixoto de Oliveira,
Felipe Pompilio Bernardino dos Santos,
João Duarte Filho,
Lauro Artur de Brito,
Lourival Gualdi,
José Paulo Baltazar Júnior,
Valzumiro (Miro) Ceolim,
Dra. Tereza Jara Xavier,
Abrão Oliveira Diniz,
Dra. Daniella Brunelli d´Avila de Santana,
José Francisco Portela Novais,
Neuza Fernandes Gil,
Divino Rosalino Sandim,
Gerson Oliveira Silva,
Antenor Martins de Oliveira,
José Arthur Soares de Figueiredo,
Carla Passos dos Santos,
Maurício Higa,
José Ivan de Almeida,
José Dias Duarte,
Jane Laura Cruz de Melo,
Edson Martins Vieira,
Edson Machado,
Afrânio Motta,
Aparecida Estela Motta Rosa,
Edy Firmina Pereira,
Luciana Alves Justino,
Noele de Oliveira,
Pedro Serrano Pimenta,
Flávia Karine Sabino Pinho Pereira,
Sidney Luiz Lima Junior,
Terezinha Sampaio Fernandes,
Wagner Roberto Batista,
Bruno Avalo,
Manoel Coelho Soares,
Aleide Oshika,
Trajano Roberto Ferreira Neto,
Patricia Alves Gaspareto de Souza,
Edilamar Lurdes Toniazzo,
Silvana Barros Pinheiro,
Enir Pithan Freire,
Jocely Nolasco de Faria,
Abel Costa Oliveira,
Lúcia Cristina Ferreira,
Neli Tamiozzo,
Alexandra Cogo,
Rodrigo Clivatti,
Maria Alice Pereira Cogo,
Elza Maria de Carvalho,
Fortunato Luiz Guerreiro,
Carolina Silveira Maciel,
Dr. Mauricio Massanori Sakai,
Jorge Takao,
Luiz Antônio Manoel,
Vânia de Matos Rios Bergonzi,
Carlos Keiji Kurose,
Mauricio Moreira,
Reinaldo Chaves,
Elza do Nascimento Oshiro,
Dirceu Balanjuc,
Rosana Camara,
Joana Almeida,
Harrmad Hale Rocha,
Valneide Coutinho da Silva,
Rita de Cássia Fernandes Arguelho,
Carla Nauriane Canhede Lima,
Alberto Carlos Gusmão,
Juliana Bandeira,
Tatiana Valéria Campara,
Joelma Ferrazine Barbosa,
Cláudio Leite Gomes,
Antônio Carlos Sábio,
Gilson Gomes da Costa,
Julio Antonio Rossi,
Tereza Rosseti Chamorro Kato,
Alessandra Araújo de Souza Abrão,
Lúcia Elizabete Devecchi,
Carla Guedes Cafure,
Marcel Capp Hahmed,
Michaela Yuri,
Antonio Admir Sandim Primo,
Claudio José Valentin,
Josué José Lourenço,
Edson Carlos Aguiar Theodoro,
Adolfo Francisco da Silva,
Marcos Vinicius do Nascimento,
Roberto Norberto Arguelho,
Marco Antônio Motta,
Ademilson Zangalli,
Carlos Alexandre Pelhe Gimenez,
Graziela de Oliveira Bernardo,
Nery Ramon Insfran Júnior,
Jane Ines Dietrich,
Karla Braguini. 

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

EXPOGRANDE

A Rádio Difusora, a rádio do agro, confirma presença de peso na ExpoGrande 2026

O Arena Difusora promete ser uma atração à parte na Expogrande

09/04/2026 11h30

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Robison Gatti Diretor artistico da rádio Difusora

Robison Gatti Diretor artistico da rádio Difusora Arquivo Pessoal

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A Rádio Difusora, a rádio do agro, confirma presença de peso na ExpoGrande 2026 com uma estrutura dedicada ao universo do agronegócio, da música sertaneja e da culinária raiz do Centro-Oeste. A emissora terá um espaço próprio dentro da feira: a Arena Difusora, palco de entretenimento, cultura e negócios durante todos os dias do evento.

A Arena Difusora promete ser um dos pontos mais movimentados da ExpoGrande 2026. Com shows ao vivo todos os dias, o espaço vai reunir o melhor da música sertaneja e do country nacional. São duas semanas de festa, com atrações para todos os gostos — de novos talentos a nomes consagrados do cenário regional. 

09 de abril (quinta-feira) – a partir das 20:00h (grade fechada)

  • João Lucas & Walter Filho – 20:00h (João Lucas: 67 8140-6888)
  • Marlon Maciel – 21:30h (Marrón: 67 9985-2129)
  • Fabio Cunha – 00:00h (Fábio Cunha: 67 9673-7620)

10 de abril (sexta-feira) – a partir das 20:00h

  • Leo e Rafa – 20:00h (Rafa e Léo: 67 9223-8372)
  • Alma Serrana – 22:30h (João Alma Serrana: 67 8144-8676)

11 de abril (sábado) – a partir das 20:00h

  • Patricia Cantaluppi – 20:00h
  • Josy Fraga – 21:30h
  • Belchior e banda – 23:00 h (Belchior: 67 9132-5151)

Segunda semana

16 de abril (quinta-feira) – a partir das 20:00h

  • Grupo Atração Baileira – 20:00h
  • Grupo Pé de Cedro – 22:00h (Iko Cordeiro: 67 9958-0303)

17 de abril (sexta-feira) – a partir das 20:00h

  • Eco do Pantanal – 20:00h (Toninho: 67 9821-4538)
  • Isadora e Eloisa – 22:00h
  • Marcos e Adriano – 23:00 h (Adriano: 67 9981-5368)

18 de abril (sábado) – a partir das 20:00h

  • Eduardo Ales – 20:00h (Fábio Cunha: 67 9673-7620)
  • Victor e Eduardo – 23:00 h (Fabinho: 67 7400-6717)

19 de abril (domingo) – a partir das 16:00h

  • Zé Carrilho (participação de Tauane Castro) – 16:00h (Zé Carrilho: 67 99193-8959)
  • Zingaro – 19:30h (Joezi: 67 99995-6580)

A Arena Difusora é o ponto de encontro do agro: quem trabalha na terra merece celebrar com música, comida boa e muita tradição. Diz o diretor de relacionamento da rádio, Robison Gatti

Entre as atrações gastronômicas, o tradicional arroz carreteiro — prato símbolo do Pantanal e do interior sul-mato-grossense — estará disponível para os visitantes, resgatando os sabores autênticos que atravessam gerações no campo. Já a dobra de chapéu, gesto que homenageia personalidades e talentos do agronegócio regional, marca a identidade cultural do espaço promovido pela emissora.

Com décadas de história ligadas ao agronegócio de Mato Grosso do Sul, a Rádio Difusora consolida sua presença na ExpoGrande 2026 como muito mais do que uma emissora parceira: ela será parte ativa da festa, levando ao ar, em tempo real, tudo o que acontecer na feira — dos leilões às atrações culturais, direto para os ouvintes em todo o estado. 

Não perca. A rádio do agro estará lá — ao vivo e a cores.

 

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